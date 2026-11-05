Full List: Abia APC Unveils Presidential Campaign Council Members For Tinubu's Re-Election
- The Abia APC has released the membership list of its Presidential Campaign Council ahead of the inauguration in Umuahia today, November 5, 2026
- The list features politicians, businessmen, professionals and some prominent opposition figures
- The council is expected to rally support for President Bola Tinubu’s 2027 re-election bid in the state
PAY ATTENTION: Find it fast with our new search feature at Legit.ng!
The Abia state chapter of the All Progressives Congress (APC) has released the list of members of its Presidential Campaign Council (PCC) ahead of its inauguration scheduled for Thursday, November 5, 2026, at the Ochendo International Conference Centre, Umuahia.
In a statement sent to Legit.ng on Thursday, November 5, the party said the list includes leading businessmen and captains of industries, including Chief Moritz Abazie, Chief Chris Odinaka Igwe (ChrisNak), Dr. Uchechukwu Sampson Ogah, and Chief Kelvin Jombo Onumah.
Other prominent political figures, professionals, academics, entrepreneurs, and technocrats featured on the list include Dr. Eric Opah, Dr. Godswill Agu Egbe, Chief Charles Ogbonnaya (Evule Ogu), Dr. Philips Nto, and PHC Eze Ukelonu, among several other notable personalities.
The inauguration is expected to bring together prominent political leaders, stakeholders, business executives, and grassroots mobilizers from across Abia State in a renewed effort to strengthen support for President Bola Ahmed Tinubu's re-election bid in 2027.
PDP, ADC members make Abia APC presidential campaign council list
According to the statement, prominent opposition figures, including PDP state chairman, Elder Abraham Amah; ADC state chairman, Don Norman Obinna; Enyinnaya Appolos; and Chief Okey Ahiwe, also made the list.
See full list of PCC members below:
Directorate of Sports Sector Mobilisation
1. Chief Emmanuel Onwuchekwa -Director
2. Ujoumunna Nnabugwu- Deputy Director
3. Dennis Amanahu-Secretary
4. Chintua Nwaigwe-Member
5. Chief Douglas Ufomba-Member
6. Chinedu Jerry Ogbonna-Member
7. Chinemere Okereke-Member
8. Nnadozie Ekweronu-Member
9. Francis Iroabuchi-Member
10.Hon. Tony Otuonye-Member
11.Aaron Chidiegwu Christain-Member
12.Chukwuemeka C. T.-Member
13.Ekedilachi Nwachukwu-Member
14.ThankGod Ubani-Member
15.Augustine Emeka Bonny-Member
16.Innocent Alozie-Member
17.Gerald Chukwuemeka-Member
Directorate of Agro Sector Mobilisation
1. Chief Israel Amanze-Director
2. Elder Ndubuisi Anyim- Deputy Director
3. Gold Atamba-Secretary
4. Elder Chijioke Wogu-Member
5. Darlington Nnaoma Onyekacha-Member
6. Chief Chidi Emerole-Member
7. Nwazue Chukwunyere-Member
8. Chief Emeka Oguobi-Member
9. Okorie Uchechi Elekwa-Member
10.Nneoma Ahudiya Kalu-Member
11.Cliff Obia-Member
12.Chief Ugwueze Agua-Member
13.Ralph Ukoro-Member
14.Chief Erastus Okorie-Member
15.Hon. Leonard Kalu-Member
16.Chief John I. Okoro-Member
17.Chief Paul Nwachukwu-Member
18.Elder Kingsley Nwankwo - Member
Directorate of Creative Arts Mobilisation
1. Okpara Daniel Nnamdi-Director
2. Mazi Chibuike Jonas-Deputy Director
3. Hon. Enyinnaya Apollos – Secretary
4. Sunday Elearudi-Member
Directorate of Finance and Treasury.
1. Prof. Kalu Agbaeze-Director
2. Hon. Obinna Oriaku-Deputy Director
3. John Ajuzieogu-Secretary
4. Engr. Emma Nwauhiara-Member
5. Hon. Chijioke Chukwu-Member
Directorate of Parliamentary Mobilisation
1. Hon. Damian Ozurumba- Director
2. Hon. Abraham Oba- Deputy Director
3. Hon. Mba Ukaha- Secretary
4. Hon. Mike Ukoha- Member
5. Rt. Hon. C. O. Enweremadu-Member
6. Rt. Hon. Cosmos Ndukwe- Member
7. Hon. Wisdom Ogbonna- Member
8. Hon. Uche Nwankpa-Member
9. Rt. Hon. Ifeanyi Uchendu-Member
10. Dr. Ikechukwu Nwabeke-Member
11. Hon. Nnamdi Allen Neachukwu
12. Hon. Chukwudi Apugo-Member
13. Hon. Nze Chiekwe Esiaga- Member
14. Hon. Chidi Nwosu- Member
15. Hon. Ikedi Ezekwesiri-Member
16. Rt. Hon. Uzo Azubuike- Member
17. Hon. Emeka Atuma- Member
18. Rt. Hon. Chinedum Orji- Member
19. Hon. Emmanuel Ndubuisi-Member
20. Hon. Aaron Uzodike-Member
21. Hon. Prince Stanley Ogbonna- Member
22. Hon. A. C. Thomas Nkoro- Member
23. Hon. Sam Onuigbo-Member
24. Hon. Chijioke Chukwu-Member
25. Hon. Maxwell Ndukwe Adindu- Member
26. Dr. Chidi Madukere
27. All Senatorial Candidates
28. All House of Representatives Candidates
29. All House of Assembly Candidates.
Directorate of Protocol
1. Adamazi Mary Ikoku-Director
2. Ugonna Iroakazi Nwosu-Deputy Director
3. Okpara Daniel Nnamdi-Secretary
4. Onyeukwu Nwogu-Member
5. Patrick Onwuka-Member
6. Hon. Henry Ogbulogo-Member
7. Hon. Dimiri Michael- Member
8. Innocent Alozie-Member
9. Enyinnaya Success-Member
10. Osita Agbanyim-Member
11. Chief Ugochukwu Uwaeke-Member
12. Esi Obiabughichi-Member
13. Chukwu Ndem- Member
14. Mercy Onyema-Member
15. Emeka Kalu Uduma-Member
16. Uba Anyanwu-Member
17. Engr. Innocent Asomugha
18. Ogbonna Obike-Member
19. Bond Udeagha-Member
20. Onyemeze Anyaogu-Member
21. Ejike Frank-Member
22. Chimaobi Ohagwa-Member
23. Nnaemeka Orji – Member
24. Festus Egbulefu - Member
Directorate of Organising
1. Frank Chinasa- Director
2. Robinson Ndukwu-Deputy Director
3. Engr Ejike Chukwu- Secretary
4. Prince George Nnanna-Kalu-Member
5. Hon. Emmanuel Ndubuisi-Member
6. Hon. Aaron Uzodike-Member
7. Hon. John Okezie-1Member
8. Engr Emma Nwauhiara-Member
9. Prince Ahamefula Ikonne-Member
10.Martins Onwumelu-Member
11.Prince Egbulefu Okeh-Member
12.Mazi Chibuike Jonas-Member
13.Chinedum Adindu-Member
14.Hon. Tony Otuonye-Member
15.Adaugo Okechi Chinyeaka-Member
16.Jude Martin-Member
17.Chief William Nwanguma-Member
18.Godfrey Iheanyi Mbakwe-Member
19.Owo Ukwu-Member
20.Chief Aham Oji
21.Princess Ozioma Chidinwigwe-Member
22.Justice Alozie-Member
23.Hon. Stanley Iheuwa – Member
24.Nnamdi Ekwene -Member
Directorate of Fundraising
1. HE. Chris Akomas-Director
2. Dr. Armstrong Takang-Deputy Director
3. Rt. Hon. Stanley Ohajuruka-Secretary
4. Engr. Jennifer Adighije-Member
5. Chief Eruba Dimgba-Member
6. Hon. Nnenna Oti-Member
7. Chris Odinaka Igwe-Member
8. Mayor Lucky Igbokwe-Member
9. Prince Paul Ikonne-Member
10. Prince Paul Okwara-Member
11. Prince Peter Okwara-Member
12. Dr. Onwusoro Iheme-Member
13. Engr. Uzoma Nwagba-Member
14. Chief Moritz Abazie-Member
15. Engr. Joseph Enyinnaya-Member
16. Dr. Sam Uba-Member
17. Mascot Uzor-Kalu-Member
18. Pastor Emeka Inyama
19. Chief Kelvin Jumbo Onuma
Directorate of Youth Mobilisation
1. Barr. Chima Ogbonna- Director
2. Jerry Awah-Deputy Director
3. Pastor Timmy Johnson Chinedu- Secretary
4. Iheonu Chukwuemeka-Member
3. Kenneth Okoroafor- Member
4. Iroakazi Lois Uzondu-Member
5. Ugochukwu Nwachukwu-Member
6. Ifeanyi Nkaru-Member
7. Nwankpa Christain Mark- Member
8. Timmy Johnson Timmy
9. Dominic Nwaeke-Member
10. Etim Ogba Ogboso-Member
11. Christain Sunday-Member
12. Nwoha Samuel Ikedichi-Member
13. Adielechi kalu Okugo-Member
14. Ikpeama Chibuike-Member
15. Oge Ezigbo- Member
16. Miriam Ohuoba-Member
17. Onyenso Tony Echefula-Member
18. Ugochukwu Maduka-Member
19. Uche Ego-Member
20. Donald Ugorji-Member
21. Monday Ugochukwu-Member
22. Hon. Acho Uhuaba-Member
23. Hon. Kennedy Eze Orji-Member
24. James Stanley Ifeanyi- Member
25. Ikechukwu Ohajuruka-Member
26. Anthony Iroakazi-Member
27. Samuel Awa C.-Member
28. Chimaeze Chimereze-Member
29. Ibeabuchi Chigozie Prince-Member
30. Chizurum Ogbonna-Member
31. Chimezie Ugorji-Member
32. Onyeizu Vision- Member
33. Uzoma Ugoala-Member
34. Chikezie Ndukwe-Member
35. Enoch Emmanuel-Member
36. Loveday Kalu-Member
37. Amarachi Abengowe-Member
38. Onyenma Nkechi-Member
39. Success Obinna-Member
40. Nwachukwu Eberechi-Member
41. Ezinwanyi Chibuike-Member
42. Anthonia Ikechi-Member
43. Ihuoma Maduekwe-Member
44. Hon. Igwe Ogbaa-Member
45. All LGA Youth Leaders.
46. Amb. Nnamdi-Member
47. Darlington N. Onyekachi-Member
48. Eke Chukwuma-Member Hon
49. Stanley Chidiebere Ezekiel-Member
50. Kingsley Okoroji-Member
51. Ifeanyi Onunkwo-Member
52. Okechukwu Kalu Agwu-Member
53. Chima Eze-Member
54. Chukwueze Valentine Ezeakwu-Member
55. Peace Anagha Ibe-Member
56. Chibuisi Okoroafor-Member
57. Ogwa Etim-Member
58. Neleanya Okafor-Member
59. Chinemere Okereke-Member
60. Ezinne Sunday-Member
61. Zinia Azuka - Member
Directorate of Women Mobilisation
1. Mrs. Cecilia C. Erondu-Deputy Director
2. Lady Joy Maduka – Secretary
3. Mrs. Oluchi Elijah-Member
4. Chinyere Eziaku-Member
5. Mrs. Amaka Izuogu-Member
6. Lady Philomena Ikwuegbu-Member
7. Mrs. Ngozi Alaribe- Member
8. Christy Ekeke- Member
9. Chizaram Chijioke-Member
10. Ezinne Udo Uduma- Member
11. Ngozi Ogbuagu-Member
12. Linda Nwosu- Member
13. Josephine Ifeoma Kanu- Member
14. Anthonia Moses-Member
15. Apollonia Chinyere Eme- Member
16. Dame Beatrice E. Nwator- Member
17. Lolo Esther Ojigwe-Member
18. Gold Anosike-Member
19. Joy Godwin- Member
20. Chinonyerem Nwaigwe-Member
21. Hon. Love Onyebuchi- Member
22. Dr. Lilian Chinasa Obenwa-Member
23. Ugochi Anya- Member
24. Chief Mrs. Regina Emelogu-Member
25. Adiele Sylvia-Member
26. Chinyere Okoko-Member
27. Dr. Catherine Obiechina-Member
28. Nneoma Nwaigwe-Member
29. Mrs. Franca Usuwa-Member
30. Lolo Fortune Nwanganga-Member
31. Lady Jane Ogbauta-Member
32. Lady Joy Dimanochie-Member
33. Mrs. Ngozi Egege-Member
34. Happiness Ogbonna- Member
35. Chief Mrs. Ngozi Igwe-Member
36. Mrs. Ogechi Osuwah-Member
37. Madam Chinyere Enoch-Member
38. Mrs. Blessing Nwokenneya-Member
39. Clara Nwobilor-Member
40. Nkem Promise-Member
41 Lolo Josephine Chukwu-Member
42. Chinyere Orji-Member
43. Mrs. Ijeoma Precious Azuka - Member
44. Mrs Akudo Ojo - Member
45. All LGA Women Leaders
46. All Female Members of the State Exco
47. All Female Candidates
48. All Female Aspirants.
Directorate of ICT and data management
1. Engr Jennifer Adighije-Director
2. Dr. Okechukwu Ogwo-Deputy Director
3. Ezeji Ephraim Nwokenneya-Member
4. Prince Stanley Ogbonna-Member
5. Hon. Obinna Udeh-Member
6. Owo Ukwu-Member
7. Uzoma Ikeuka-Member
8. Prince Emma Nwosu-Member
9. Damian Igbokwe-Member
10.Ukweni Shekina Ajike-Secretary
11.Felix Obiukwu-Member
12.Tasie Promise-Member
13.Promise Nkem
14.Chimaroke Adibe-Member
15.Engr Sterling Chinwendu
Directorate of Election Planning, Coordination, Monitoring and Mobilisation
1. Prof Philip Nto-Director
2. Dr. C. C. Nwogu-Deputy Director
3. Barr Mba Mgboji Mba-Secretary
4. Revd. Emmanuel Trumps Eke-Member
5. Hon. Erondu Uchenna Erondu
6. Dr. Martina Ufomadu-Member
7. Emmanuel Onyema-Member
8. Sir Chukwuemeka Nwaogu-Member
9. Chief Elton Onwu-Member
10. Chief Charles Ogbonna
11. Hon. Orji Udeagha-Member
12. Chidi Mbakwe-Member
13. Prince Brave Enweremadu-Member
14. Dr. Chinatu Njoku-Member
15. Ude Agbai-Member
16. Prince Enyinnaya Ubani-Member
17. Dr. Chris Nwagboso-Member
18. Dr. Madukwe Ukaegbu-Member
19. Mazi Peter Okoroafor-Member
20. Chief Ikechukwu Anyatonwu-Member
21. Hon. Chimereze Joseph Nwankwo-Member
22. Okey Gbremakor-Member
23. Damian Emmanuel-Member
24. Chief Chinyere Onuoha-Member
25. Chief Enyinnaya Onyekwere-Member
26. Chief Okechukwu Ihedioha-Member
27. Mazi Chijioke Okoro-Member
28. Pastor Emeka Inyama
29. Sir Chukwuemeka Nwaogu
30. Evang. Fred Ogwo
Directorate of Grassroots Engagement and Mobilisation
1. Chief Armstrong Okoronkwo-Director
2. Hon. Chikelue Peace – Deputy Director
3. Lady Jane Ogbauta- Secretary
4. Arc. Chibuzo Onyike-Member
5. Hon. Chinedu Ihesiulo-Member
6. Chief Mark Ugorji-Member
7. Hon. Hope Ogbonna-Member
8. Dr. Sam Uba Okorie-Member
9. Augustine Anyaegbu-Member
10. Lady Joy Dimanochie-Member
11. Uche Okorie-Member
12. Mercy Anthony-Member
13. Justice Onwunmelu-Member
14. Chiwuike Ekeke-Member
15. Chief Edward Eze-Member
16. Lolo Uloaku Ohiagu-Member
17. Chimezie Okoroafor-Member
18. Tochukwu Oriaku-Member
19. Hon. Chima Onuzurike - Member
20. Grace Ogbonna - Member
21. Hon. Ngozi Orji – Member
22. Ijeoma Azuka- Member
23. Hanson Amechi – Member
24. Jimmy Uche – Member
25. Chief Mrs. Peace Nwangborogwu
26. Uche Ekwenye – Member
27. Chief Chukwu Ogwo – Member
28. Chief Iseh Abraham – Member
29. Chief Chinedu Ugboaja - Member
Directorate of Support Groups Mobilisation
1. Emeka Okoroafor, Esq-Director
2. Chief Elton Onwu-Deputy Director
3. Olaronke Atuma-Secretary
4. Mrs Uloma Nwogu-Member
5. Okorie Okey Henry-Member
6. Chief Ugochukwu Uwaeke-Member
7. Hon. Lady Ngozi Orji -member
8. Chika Ukandu-Okpi-Member
9. Lady Queen Anikpe-Member
10. Mazi Signor Kanu-Member
11. Okechi Nwohu-Member
12. Baron Chidi Ozurumba-Member
13. Carl Chinenye Okoko-Member
14. Sir David Ezindu-Member
15. Hon. Udensi Ugbu-Member
16. Hon. Edward Okocha-Member
17. Israel Michael Emeka-Member
18. Amb. Clinton Okoroafor-Member
19. Engr. Chigaemezu Nwokedi-Member
20. Chief Okechukwu Nguma-Member
21. Comrade Benedict Iheme-Member
22. Chief Ibuchim Okorie-Member
23. Chief Promise Machor-Member
24. Ntima Onuoha-Member
25. Innocent Nwanua
Directorate of General Logistics and Operations
1. HRM. Dr. Frank Osita-Chuks-Member
2. OGB South-Member
3. Onyeukwu Nwogu- Member
4. Barr Okezie Usim-Member
5. Engr. Chima Agbaeze-Member
6. Chris Nkoro-Member
7. Deaconess Chinyere Owuamanam-Member
8. Sunday Torty-Member
9. Benita Collins-Member
10. Chief Eugene Eze Job-Member
11. Chief Patrick Onwuka-Member
12. Okereke Juliet-Member
13. Monday C. Orji-Member
14. Sam Udensi-Member
15. Hon. Chimaobi Akwarandu-Member
16. Engr. Chibuzo Atamba-Member
17. Bright Uzoma Emonye-Member
18. Sir Emmanuel Akwarandu-Member
19. Mr. Agbahariwe Nnadozie-Member
20. Comrade Idika Ebin-Member
21. Igwe Chibuisi-Member
22. John Jerome Okorie-Member
23. Azubuike Emmanuel-Member
24. Chief Lekwauwa Udensi
25. Arthur Ukwu
Advisory Council
1. Rt. Hon. Benjamin Kalu-Leader
2. HE. Sen. Orji Uzor Kalu-Chairman
3. Chief Eric Opah- Vice Chairman
4. Chief Chidi Avajah- Secretary
5. HE. Dr. Chris Akomas- Member
6. Sen. Chris Adighije-Member
7. Dr. Godswill Aguegbe
8. Hon. Nkiruka Onyejeocha- Member
9. Hon. Chris Nkwonta-Member
10. Hon. Donatus Nwankpa-Member
11. Dr. Nyerere Anyim- Member
12. Mrs. C. C. Erondu- Member
13. Chief Sam Nkire- Member
14. Sir Marc Wabara- Member
15. Emeka Wogu, CON., PhD-Member
16. Chief Chinwe Nwanganga-Member
17. Dr. Brightman Onyendi-Member
18. Dr. Sam Ahiwe- Member
19. Chief Henry Ikoh- Member
20. Gen. Charles Okoro- Member
21. Chief P. C. Mba-Member
22. Rt. Hon. Emeka Stanley- Member
23. Prof. Kalu Agbeze- Member
24. Gen. Jack Nwogbo- Member
25. Rtd. Justice Sunday Imo-Member
26. Elder John Nwangborogwu-Member
27. Hon. Sam Onuigbo- Member
28. Chief Sylvanus Nwaji-Member
29. Hon. Mrs Nne Nwaejike- Member
30. Mrs Phil Ikwuegbu- Member
31. Hon. Nze Chiekwe Esiaga- Member
32. Rt. Hon. C. O. Enweremadu-Member
33. Dr. Kingsley Ononogbu-Member
34. Chief Okey Ahiwe- Member
35. Chief Mrs. Nnenna Obewu Kalu-Member
36. Dr. Emmanuel Ndukwe-Member
37. Hon. Chinedu Ihesiulo-Member
38. Chief Tony Onwutuebe-Member
39. Hon. Blessing Nwagba-Member
40. Sir Gabriel Onyendilefu-Member
41. Dr. C. C. Nwogu-Member
42. Chief Eruba Dimgba-Member
43. Chief Dr. Agbaeze Ogbu Ujah-Member
44. Sir G. I. Akara-Member
45. Hon. Chijioke Chukwu-Member
46. Hon. Chinedu Ihesiulo-Member
47. Sir Peter Nwaokonko
48. High Chief Eze Ukelonu-Member
49. Chief Emeka Inyama
50. Hon. Maxwell Ndukwe Adindu – Member
51. Rt. Hon. Uzo Azubuike - Member
Directorate of Media and Strategic Communications
1. Uche Aguoru-Deputy Director
2. Uzochi Linda Chidinma – Secretary
3. Prince Clinton Uba-Member
4. Eric Ikwuagwu-Member
5. Jacob Caleb Chigozirim-Member
6. Chief Don Ubani-Member
7. Levinus Nwabughiogu-Member
8. Onyinye Ojiaku-Member
9. Hon. Chima Ndubueze-Member
10. Prince Tony Eze-Member
11. Damian Igbokwe-Member
12. Charles Tina Nkiruka-Member
13. Emmanuel Ukanwoke-Member
14. Okechukwu Charles-Member
15. Sam Okenyi-Member
16. Deacon Chigozie Ahuekwe-Member
17. Kelechi Amos-Member
18. Alozie Oluchukwu Michael-Member
11 facts you should know about Dapo Abiodun, Ogun APC governorship candidate likely to succeed Amosun in 2019
19. Noble Uche Agbaeze-Member
20. Chief Enyinnaya Appolos-Member
21. Nkechi Asoh-Member
22. Emmanuel China Onuoha
23. Okorie Onyukwu - Member
Directorate of Stakeholders Engagement and Mobilisation
1. Chief Henry Ikoh-Director
2. Dr. Uchechukwu Ogah-Deputy Director
3. Rt. Hon. Emeka Stanley-Secretary
4. Rt. Hon. C. O. Enweremadu
5. Chief P. C. Mba-Member
6. Hon. Uche Ogboso-Member
7. Chief Nnamdi Amala-Member
8. Engr Tony Egu-Member
9. Hon. Friday Dimiri-Member
10. Chief James Awah-Member
11. Rickson Nwachukwu-Member
12. Prof. Nnamdi Nwaeze-Member
13. Hon. Ugo Ochemba-Member
14. Elder Godwin Nna-Member
15. Chief Paul Okwara-Member
16. Chief Peter Okwara-Member
17. Chief Eze Nwanganga-Member
18. Chief Okechi Kalu-Member
19. Chief Charles Ogbonnaya-Member
20. Sir Ako Obioma-Member
21. Nmenme Christain Ikechi-Member
22. Comrade Godfrey Mbakwe-Member
23. Chinedu Jerry Ogbonna-Member
24. James Chima-Member
25. Ogbonna Nwandinma-Member
26. Hon. Mike Onwuchekwa-Member
27. Chief Lucas Eme Uche-Member
28. Chief Okezie Erondu-Member
29. Agbaeze Agu Ujah-Member
30. Prince Emeka Ihedioha
31. High Chief Emmanuel Egwu
Directorate of Legal Services
1. Barr JUK Igwe- Director
2. Barr Vigilus Nwankwo-Deputy Director
3. Barr Nnaemeka Otagburuagu-Secretary
4. Barr Ifeanyi Iboko-Member
5. Barr Amaechi Ukaegbu-Member
6. Prof. Hagler Okorie-Member
7. Prof. Sam Erugo
8. Barr Chetachi Obi-Okoye-Member
9. Barr Ikechukwu Omenihu-Member
10. Barr Nnamdi Udueze-Member
11. Barr Ulonnam Ochulo-Member
12. Barr Friday Eluwa-Member
13. Barr Whyte Ekpemandu-Member
14. Barr Henry Chilaka-Member
15. Barr Charles Ajagba-Member
16. Barr Oracle Nwala-Member
17. Barr Chijioke Ikpo-Member
18. Barr Udo Uduma-Member
19. Barr Noble Agbaeze-Member
20. Barr Chika Uhuaba- Member
21. Barr Uba Ohabughiro-Member
22. Barr Mrs Helen Okororji-Member
23. Barr Chizuru Kanu-Member
24. Barr Mba Mgboji Mba-Member
25. Barr Chukwuemeka Nwaogu- Member
Directorate of Health Sector Mobilisation
1. Dr. Ejike Orji-Director
2. Dr. Sam Ahiwe-Deputy Director
3. Dr. Catherine Obiechina-Secretary
4. Prof Onyebuchi Azubuike-Member
5. Dr. Sam Ahiwe-Member
6. Adeline Onuoha-Member
7. Dr. Uwaezuoke
8. Dr. Ken Madubuike-Member
9. Dr. Chibunna Babbinton-Member
10. Dr. Iyke Otuu-Member
11. Dr. Ikechukwu Nwabeke-Member
12. Dr. Awah Isidore Onyekachi-Member
13. Dr. Agbaeze Ogbu Ujah-Member
Directorate of Humanitarian Affairs.
1. Erelu Pearl Chidinma Ogbulu-Director
2. Onyeukwu Nwogu-Deputy Director
3. Ogbonna Ukuku-Member
4. Princess Peace Nwobilor-Member
5. Oluchi Rita Nwankwo-Member
6. Benita Collins-Member
7. Commander Levi Azuogu
8. Hon. Chris Egbebu-Member
9. Hon. Jackson Eke-Member
10. Saviour Usese-Member
11. Uchenna Victor Uwaezuoke-Member
12. Alex Ukasonye-Member
13. Ikechukwu Onyekwere-Member
14. Lady Jane Beatrice Ejim-Member
15. Comrade Madu Ndukwe-Member
16. Chidiebere Okoh
Directorate of Welfare
1. Chief Ikenna Ariwodo-Director
2. Ebere Nwachukwu-Deputy Director
3. Lady Lilian Obenwa-Secretary
4. Ezekwesiri Ananaba-Member
5. Chief Daniel Akwari-Member
6. Anthony Njoku-Member
7. Chinyere Chijioke-Member
8. Chibueze Ezeaku-Member
9. Sunday Tory-Member
10. Franca Usuwa-Member
11. Chidinma Azubuike-Member
12. Arc. Eme Uche Onu-Member
13. Amarachukwu Nwafor-Member
14. Iwoh Darlington-Member
15. Joe Onyendi Magnus-Member
16. Mrs. Florence Ikpegbu-Member
17. Jane Ogadinma Nwosu-Member
18. Azubuike Okoronkwo-Member
19. Uche Itam-Member
20. Robinson Otuwe Kalu-Member
21. Hon. Nnanna Awa Ezikpe-Member
22. Hon. Promise Chinwuba Orji-Member
23. Okoro Jacob Kanu-Member
24. Nwachukwu Adaeze-Member
25. Hon. Promise Chinwuba Orji-Member
26. Chief Okezie Iheanacho- Member
27. Chief Mba Imo Uduma
Directorate of Faith-Based Mobilisation
1. Bishop Sally William Chinedu - Director
2. Revd. Ifeanyichukwu Igwe-Deputy Director
3. Pastor Paul Meregini-Secretary
3. Pastor Charles Ike-Member
4. Pastor Chinwikpe Dimgba-Member
5. Pastor Caleb Okey Okwara, JP-Member
6. Pastor Austin Ekeji - Member
7. Ulu Onwuchekwa-Member
8. Evangelist Iheanyichukwu Gilbert-Member
9. Prof. C. C. Okereke-Member
10. Revd. Engr. Amaechi Chukwnyere-Member
11. Revd. John Richard Ogbu -Member
12. Apostle Chuks Alozie
Directorate of Contact and Mobilisation
1. Dr. Sam Anya-Director
2. Precious Achumba-Deputy Director
3. Anthony Chima Mgbarine, PhD-Secretary
4. Hon. Abraham Oba-Member
5. Revd. Emmanuel Trumps Eke - Member
6. Uba Omenazu-Member
7. Lady Ngozi Ogbuagu-Member
8. Hon. Nnanna Uzor-Kalu-Member
9. Chief P. C. Mba-Member
10. Chief Eze Nwanganga-Member
11. Hon. Wisdom Ogbonna-Member
12. Hon. Godwin Iroegbu-Member
13. Sarah Hipson-Member
14. Engr. Joseph Enyinnaya-Member
15. Benedict Godson-Member
16. Samuel Abel Ndukwe-Member
17. Uruakpa Nnadozie-Member
18. Queen Linda Ogbuehi-Member
19. Hon. Chikelue Peace-Member
20. Ugochukwu Allen Nwachukwu-Member
21. Comfort Emenike Okoronkwo-Member
22. Emma China Onuoha-Member
23.Chief Chinyere Onuoha-Member
24.Nnadozie Ekweronu-Member
25.Hon. Nnamdi Allen Nwachukwu – Member
26.Chief Achoromadu Iheanyi - Member
27.Hon Ndukwo Nkobi – Member
28.Hon. Edward Kalu Okocha - Member
Directorate of Security and Intelligence.
1. Gen. Jack Nwogbo-Director
2. Gen. Charles Okoro-Deputy Director
3. DSP. Nwagboso Chinedu, RTd.-Secretary
4. Supl. Uwakwe Eke, Rtd.-Member
5. Hon. Chinasa Frank-Member
6. Uchenna Kenneth Ekwenye-Member
7. Dr. Simeon Onyeije-Member
8. Nicholas Igwe Kalu-Member
9. Joshu Jona Okpan-Member
10. Kingsley Nwogu-Member
11. Engr Frank Ado-Member
12. Ndubuisi Nwogu-Member
13. Sylvester Chibuike Onyekwere-Member
14. Major Emmanuel Awah, Rtd-Member
15. Hon. Ikenna Nicolas Ukwa - Member
Directorate of Inter-Party Mobilisation
1. Elder Abraham Amah- Director
2. Don Norman Obinna-Member -Deputy Director
3. Comrade Goodness Nwadiuko – Secretary
4. Sir Peter Nwaokonko- Member
5. Comrade Ezumaibe Kelechukwu - Member
6. Dr. Uche Samson Ogah - Member
Secretariat
1. Rt. Hon. Martins Azubuike-Member
2. Sam Hart, mni-Member
3. Adanma Ogumka-Ekeji-Member
4. Benedict Godson-Member
5. Hon. Elton Onwu - Member
Directorate of Diaspora
1. Winifred Ezera - Member
2. Bob Ochiulo- Member
3. Hon. Ifeanyi Uchendu- Member
4. Kelechi Onwuzurike - Member
5. Chris Okeugo- Member
6. Victor Okereke- Member
7. Hon. Caroline Kalu- Member
8. Allen Nwachukwu- Member
9. Hon. Mike Ukoha- Member
10. Dr. Martina Ufomadu- Member
11. Benson Okoronkwo – Member
Read more Abia news
- Tinubu, Abia governor Alex Otti reportedly meet in Aso Rock amid push for Nnamdi Kanu’s release
- 2027 election: Abia APC debunks internal crisis claims, tackles LP
- Nnamdi Kanu or defection to APC? Abia governor breaks silence on actual reason for meeting with Tinubu
APC faults online polls on 2027 elections
Earlier, Legit.ng reported that the APC urged party supporters to disregard a recent online opinion poll on the 2027 elections.
The APC said it recognises the place of online opinion polls in the democratic process but described them as "largely elitist exercises that do not necessarily reflect realities at the grassroots".
Source: Legit.ng
Dave Ibemere (Senior Business Editor) Dave Ibemere is a senior business editor at Legit.ng. He is a financial journalist with over a decade of experience in print and online media. He also holds a Master's degree from the University of Lagos. Fellow, MTN Pan African Media Innovation(2026), Member of the Nigerian Institute of Public Relations and other media think tank groups. He previously worked with The Guardian, BusinessDay, and headed the business desk at Ripples Nigeria. Email: dave.ibemere@corp.legit.ng.