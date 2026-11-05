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Full List: Abia APC Unveils Presidential Campaign Council Members For Tinubu's Re-Election
Nigeria

Full List: Abia APC Unveils Presidential Campaign Council Members For Tinubu's Re-Election

by  Dave Ibemere
14 min read
  • The Abia APC has released the membership list of its Presidential Campaign Council ahead of the inauguration in Umuahia today, November 5, 2026
  • The list features politicians, businessmen, professionals and some prominent opposition figures
  • The council is expected to rally support for President Bola Tinubu’s 2027 re-election bid in the state

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The Abia state chapter of the All Progressives Congress (APC) has released the list of members of its Presidential Campaign Council (PCC) ahead of its inauguration scheduled for Thursday, November 5, 2026, at the Ochendo International Conference Centre, Umuahia.

In a statement sent to Legit.ng on Thursday, November 5, the party said the list includes leading businessmen and captains of industries, including Chief Moritz Abazie, Chief Chris Odinaka Igwe (ChrisNak), Dr. Uchechukwu Sampson Ogah, and Chief Kelvin Jombo Onumah.

2027 election garners momentum as Abia APC unveils campaign council for President Bola Tinubu's re-election.
Abia APC unveils campaign council for President Bola Tinubu's re-election.
Source: Facebook

Other prominent political figures, professionals, academics, entrepreneurs, and technocrats featured on the list include Dr. Eric Opah, Dr. Godswill Agu Egbe, Chief Charles Ogbonnaya (Evule Ogu), Dr. Philips Nto, and PHC Eze Ukelonu, among several other notable personalities.

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The inauguration is expected to bring together prominent political leaders, stakeholders, business executives, and grassroots mobilizers from across Abia State in a renewed effort to strengthen support for President Bola Ahmed Tinubu's re-election bid in 2027.

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PDP, ADC members make Abia APC presidential campaign council list

According to the statement, prominent opposition figures, including PDP state chairman, Elder Abraham Amah; ADC state chairman, Don Norman Obinna; Enyinnaya Appolos; and Chief Okey Ahiwe, also made the list.

See full list of PCC members below:

Directorate of Sports Sector Mobilisation

1. Chief Emmanuel Onwuchekwa -Director

2. Ujoumunna Nnabugwu- Deputy Director

3. Dennis Amanahu-Secretary

4. Chintua Nwaigwe-Member

5. Chief Douglas Ufomba-Member

6. Chinedu Jerry Ogbonna-Member

7. Chinemere Okereke-Member

8. Nnadozie Ekweronu-Member

9. Francis Iroabuchi-Member

10.Hon. Tony Otuonye-Member

11.Aaron Chidiegwu Christain-Member

12.Chukwuemeka C. T.-Member

13.Ekedilachi Nwachukwu-Member

14.ThankGod Ubani-Member

15.Augustine Emeka Bonny-Member

16.Innocent Alozie-Member

17.Gerald Chukwuemeka-Member

Directorate of Agro Sector Mobilisation

1. Chief Israel Amanze-Director

2. Elder Ndubuisi Anyim- Deputy Director

3. Gold Atamba-Secretary

4. Elder Chijioke Wogu-Member

5. Darlington Nnaoma Onyekacha-Member

6. Chief Chidi Emerole-Member

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7. Nwazue Chukwunyere-Member

8. Chief Emeka Oguobi-Member

9. Okorie Uchechi Elekwa-Member

10.Nneoma Ahudiya Kalu-Member

11.Cliff Obia-Member

12.Chief Ugwueze Agua-Member

13.Ralph Ukoro-Member

14.Chief Erastus Okorie-Member

15.Hon. Leonard Kalu-Member

16.Chief John I. Okoro-Member

17.Chief Paul Nwachukwu-Member

18.Elder Kingsley Nwankwo - Member

Directorate of Creative Arts Mobilisation

1. Okpara Daniel Nnamdi-Director

2. Mazi Chibuike Jonas-Deputy Director

3. Hon. Enyinnaya Apollos – Secretary

4. Sunday Elearudi-Member

Directorate of Finance and Treasury.

1. Prof. Kalu Agbaeze-Director

2. Hon. Obinna Oriaku-Deputy Director

3. John Ajuzieogu-Secretary

4. Engr. Emma Nwauhiara-Member

5. Hon. Chijioke Chukwu-Member

Directorate of Parliamentary Mobilisation

1. Hon. Damian Ozurumba- Director

2. Hon. Abraham Oba- Deputy Director

3. Hon. Mba Ukaha- Secretary

4. Hon. Mike Ukoha- Member

5. Rt. Hon. C. O. Enweremadu-Member

6. Rt. Hon. Cosmos Ndukwe- Member

7. Hon. Wisdom Ogbonna- Member

8. Hon. Uche Nwankpa-Member

9. Rt. Hon. Ifeanyi Uchendu-Member

10. Dr. Ikechukwu Nwabeke-Member

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11. Hon. Nnamdi Allen Neachukwu

12. Hon. Chukwudi Apugo-Member

13. Hon. Nze Chiekwe Esiaga- Member

14. Hon. Chidi Nwosu- Member

15. Hon. Ikedi Ezekwesiri-Member

16. Rt. Hon. Uzo Azubuike- Member

17. Hon. Emeka Atuma- Member

18. Rt. Hon. Chinedum Orji- Member

19. Hon. Emmanuel Ndubuisi-Member

20. Hon. Aaron Uzodike-Member

21. Hon. Prince Stanley Ogbonna- Member

22. Hon. A. C. Thomas Nkoro- Member

23. Hon. Sam Onuigbo-Member

24. Hon. Chijioke Chukwu-Member

25. Hon. Maxwell Ndukwe Adindu- Member

26. Dr. Chidi Madukere

27. All Senatorial Candidates

28. All House of Representatives Candidates

29. All House of Assembly Candidates.

Directorate of Protocol

1. Adamazi Mary Ikoku-Director

2. Ugonna Iroakazi Nwosu-Deputy Director

3. Okpara Daniel Nnamdi-Secretary

4. Onyeukwu Nwogu-Member

5. Patrick Onwuka-Member

6. Hon. Henry Ogbulogo-Member

7. Hon. Dimiri Michael- Member

8. Innocent Alozie-Member

9. Enyinnaya Success-Member

10. Osita Agbanyim-Member

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11. Chief Ugochukwu Uwaeke-Member

12. Esi Obiabughichi-Member

13. Chukwu Ndem- Member

14. Mercy Onyema-Member

15. Emeka Kalu Uduma-Member

16. Uba Anyanwu-Member

17. Engr. Innocent Asomugha

18. Ogbonna Obike-Member

19. Bond Udeagha-Member

20. Onyemeze Anyaogu-Member

21. Ejike Frank-Member

22. Chimaobi Ohagwa-Member

23. Nnaemeka Orji – Member

24. Festus Egbulefu - Member

Directorate of Organising

1. Frank Chinasa- Director

2. Robinson Ndukwu-Deputy Director

3. Engr Ejike Chukwu- Secretary

4. Prince George Nnanna-Kalu-Member

5. Hon. Emmanuel Ndubuisi-Member

6. Hon. Aaron Uzodike-Member

7. Hon. John Okezie-1Member

8. Engr Emma Nwauhiara-Member

9. Prince Ahamefula Ikonne-Member

10.Martins Onwumelu-Member

11.Prince Egbulefu Okeh-Member

12.Mazi Chibuike Jonas-Member

13.Chinedum Adindu-Member

14.Hon. Tony Otuonye-Member

15.Adaugo Okechi Chinyeaka-Member

16.Jude Martin-Member

17.Chief William Nwanguma-Member

18.Godfrey Iheanyi Mbakwe-Member

19.Owo Ukwu-Member

20.Chief Aham Oji

21.Princess Ozioma Chidinwigwe-Member

22.Justice Alozie-Member

23.Hon. Stanley Iheuwa – Member

24.Nnamdi Ekwene -Member

Directorate of Fundraising

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1. HE. Chris Akomas-Director

2. Dr. Armstrong Takang-Deputy Director

3. Rt. Hon. Stanley Ohajuruka-Secretary

4. Engr. Jennifer Adighije-Member

5. Chief Eruba Dimgba-Member

6. Hon. Nnenna Oti-Member

7. Chris Odinaka Igwe-Member

8. Mayor Lucky Igbokwe-Member

9. Prince Paul Ikonne-Member

10. Prince Paul Okwara-Member

11. Prince Peter Okwara-Member

12. Dr. Onwusoro Iheme-Member

13. Engr. Uzoma Nwagba-Member

14. Chief Moritz Abazie-Member

15. Engr. Joseph Enyinnaya-Member

16. Dr. Sam Uba-Member

17. Mascot Uzor-Kalu-Member

18. Pastor Emeka Inyama

19. Chief Kelvin Jumbo Onuma

Directorate of Youth Mobilisation

1. Barr. Chima Ogbonna- Director

2. Jerry Awah-Deputy Director

3. Pastor Timmy Johnson Chinedu- Secretary

4. Iheonu Chukwuemeka-Member

3. Kenneth Okoroafor- Member

4. Iroakazi Lois Uzondu-Member

5. Ugochukwu Nwachukwu-Member

6. Ifeanyi Nkaru-Member

7. Nwankpa Christain Mark- Member

8. Timmy Johnson Timmy

9. Dominic Nwaeke-Member

10. Etim Ogba Ogboso-Member

11. Christain Sunday-Member

12. Nwoha Samuel Ikedichi-Member

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13. Adielechi kalu Okugo-Member

14. Ikpeama Chibuike-Member

15. Oge Ezigbo- Member

16. Miriam Ohuoba-Member

17. Onyenso Tony Echefula-Member

18. Ugochukwu Maduka-Member

19. Uche Ego-Member

20. Donald Ugorji-Member

21. Monday Ugochukwu-Member

22. Hon. Acho Uhuaba-Member

23. Hon. Kennedy Eze Orji-Member

24. James Stanley Ifeanyi- Member

25. Ikechukwu Ohajuruka-Member

26. Anthony Iroakazi-Member

27. Samuel Awa C.-Member

28. Chimaeze Chimereze-Member

29. Ibeabuchi Chigozie Prince-Member

30. Chizurum Ogbonna-Member

31. Chimezie Ugorji-Member

32. Onyeizu Vision- Member

33. Uzoma Ugoala-Member

34. Chikezie Ndukwe-Member

35. Enoch Emmanuel-Member

36. Loveday Kalu-Member

37. Amarachi Abengowe-Member

38. Onyenma Nkechi-Member

39. Success Obinna-Member

40. Nwachukwu Eberechi-Member

41. Ezinwanyi Chibuike-Member

42. Anthonia Ikechi-Member

43. Ihuoma Maduekwe-Member

44. Hon. Igwe Ogbaa-Member

45. All LGA Youth Leaders.

46. Amb. Nnamdi-Member

47. Darlington N. Onyekachi-Member

48. Eke Chukwuma-Member Hon

49. Stanley Chidiebere Ezekiel-Member

50. Kingsley Okoroji-Member

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51. Ifeanyi Onunkwo-Member

52. Okechukwu Kalu Agwu-Member

53. Chima Eze-Member

54. Chukwueze Valentine Ezeakwu-Member

55. Peace Anagha Ibe-Member

56. Chibuisi Okoroafor-Member

57. Ogwa Etim-Member

58. Neleanya Okafor-Member

59. Chinemere Okereke-Member

60. Ezinne Sunday-Member

61. Zinia Azuka - Member

Directorate of Women Mobilisation

1. Mrs. Cecilia C. Erondu-Deputy Director

2. Lady Joy Maduka – Secretary

3. Mrs. Oluchi Elijah-Member

4. Chinyere Eziaku-Member

5. Mrs. Amaka Izuogu-Member

6. Lady Philomena Ikwuegbu-Member

7. Mrs. Ngozi Alaribe- Member

8. Christy Ekeke- Member

9. Chizaram Chijioke-Member

10. Ezinne Udo Uduma- Member

11. Ngozi Ogbuagu-Member

12. Linda Nwosu- Member

13. Josephine Ifeoma Kanu- Member

14. Anthonia Moses-Member

15. Apollonia Chinyere Eme- Member

16. Dame Beatrice E. Nwator- Member

17. Lolo Esther Ojigwe-Member

18. Gold Anosike-Member

19. Joy Godwin- Member

20. Chinonyerem Nwaigwe-Member

21. Hon. Love Onyebuchi- Member

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22. Dr. Lilian Chinasa Obenwa-Member

23. Ugochi Anya- Member

24. Chief Mrs. Regina Emelogu-Member

25. Adiele Sylvia-Member

26. Chinyere Okoko-Member

27. Dr. Catherine Obiechina-Member

28. Nneoma Nwaigwe-Member

29. Mrs. Franca Usuwa-Member

30. Lolo Fortune Nwanganga-Member

31. Lady Jane Ogbauta-Member

32. Lady Joy Dimanochie-Member

33. Mrs. Ngozi Egege-Member

34. Happiness Ogbonna- Member

35. Chief Mrs. Ngozi Igwe-Member

36. Mrs. Ogechi Osuwah-Member

37. Madam Chinyere Enoch-Member

38. Mrs. Blessing Nwokenneya-Member

39. Clara Nwobilor-Member

40. Nkem Promise-Member

41 Lolo Josephine Chukwu-Member

42. Chinyere Orji-Member

43. Mrs. Ijeoma Precious Azuka - Member

44. Mrs Akudo Ojo - Member

45. All LGA Women Leaders

46. All Female Members of the State Exco

47. All Female Candidates

48. All Female Aspirants.

Directorate of ICT and data management

1. Engr Jennifer Adighije-Director

2. Dr. Okechukwu Ogwo-Deputy Director

3. Ezeji Ephraim Nwokenneya-Member

4. Prince Stanley Ogbonna-Member

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5. Hon. Obinna Udeh-Member

6. Owo Ukwu-Member

7. Uzoma Ikeuka-Member

8. Prince Emma Nwosu-Member

9. Damian Igbokwe-Member

10.Ukweni Shekina Ajike-Secretary

11.Felix Obiukwu-Member

12.Tasie Promise-Member

13.Promise Nkem

14.Chimaroke Adibe-Member

15.Engr Sterling Chinwendu

Directorate of Election Planning, Coordination, Monitoring and Mobilisation

1. Prof Philip Nto-Director

2. Dr. C. C. Nwogu-Deputy Director

3. Barr Mba Mgboji Mba-Secretary

4. Revd. Emmanuel Trumps Eke-Member

5. Hon. Erondu Uchenna Erondu

6. Dr. Martina Ufomadu-Member

7. Emmanuel Onyema-Member

8. Sir Chukwuemeka Nwaogu-Member

9. Chief Elton Onwu-Member

10. Chief Charles Ogbonna

11. Hon. Orji Udeagha-Member

12. Chidi Mbakwe-Member

13. Prince Brave Enweremadu-Member

14. Dr. Chinatu Njoku-Member

15. Ude Agbai-Member

16. Prince Enyinnaya Ubani-Member

17. Dr. Chris Nwagboso-Member

18. Dr. Madukwe Ukaegbu-Member

19. Mazi Peter Okoroafor-Member

20. Chief Ikechukwu Anyatonwu-Member

21. Hon. Chimereze Joseph Nwankwo-Member

22. Okey Gbremakor-Member

23. Damian Emmanuel-Member

24. Chief Chinyere Onuoha-Member

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25. Chief Enyinnaya Onyekwere-Member

26. Chief Okechukwu Ihedioha-Member

27. Mazi Chijioke Okoro-Member

28. Pastor Emeka Inyama

29. Sir Chukwuemeka Nwaogu

30. Evang. Fred Ogwo

Directorate of Grassroots Engagement and Mobilisation

1. Chief Armstrong Okoronkwo-Director

2. Hon. Chikelue Peace – Deputy Director

3. Lady Jane Ogbauta- Secretary

4. Arc. Chibuzo Onyike-Member

5. Hon. Chinedu Ihesiulo-Member

6. Chief Mark Ugorji-Member

7. Hon. Hope Ogbonna-Member

8. Dr. Sam Uba Okorie-Member

9. Augustine Anyaegbu-Member

10. Lady Joy Dimanochie-Member

11. Uche Okorie-Member

12. Mercy Anthony-Member

13. Justice Onwunmelu-Member

14. Chiwuike Ekeke-Member

15. Chief Edward Eze-Member

16. Lolo Uloaku Ohiagu-Member

17. Chimezie Okoroafor-Member

18. Tochukwu Oriaku-Member

19. Hon. Chima Onuzurike - Member

20. Grace Ogbonna - Member

21. Hon. Ngozi Orji – Member

22. Ijeoma Azuka- Member

23. Hanson Amechi – Member

24. Jimmy Uche – Member

25. Chief Mrs. Peace Nwangborogwu

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27. Chief Chukwu Ogwo – Member

28. Chief Iseh Abraham – Member

29. Chief Chinedu Ugboaja - Member

Directorate of Support Groups Mobilisation

1. Emeka Okoroafor, Esq-Director

2. Chief Elton Onwu-Deputy Director

3. Olaronke Atuma-Secretary

4. Mrs Uloma Nwogu-Member

5. Okorie Okey Henry-Member

6. Chief Ugochukwu Uwaeke-Member

7. Hon. Lady Ngozi Orji -member

8. Chika Ukandu-Okpi-Member

9. Lady Queen Anikpe-Member

10. Mazi Signor Kanu-Member

11. Okechi Nwohu-Member

12. Baron Chidi Ozurumba-Member

13. Carl Chinenye Okoko-Member

14. Sir David Ezindu-Member

15. Hon. Udensi Ugbu-Member

16. Hon. Edward Okocha-Member

17. Israel Michael Emeka-Member

18. Amb. Clinton Okoroafor-Member

19. Engr. Chigaemezu Nwokedi-Member

20. Chief Okechukwu Nguma-Member

21. Comrade Benedict Iheme-Member

22. Chief Ibuchim Okorie-Member

23. Chief Promise Machor-Member

24. Ntima Onuoha-Member

25. Innocent Nwanua

Directorate of General Logistics and Operations

1. HRM. Dr. Frank Osita-Chuks-Member

2. OGB South-Member

3. Onyeukwu Nwogu- Member

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4. Barr Okezie Usim-Member

5. Engr. Chima Agbaeze-Member

6. Chris Nkoro-Member

7. Deaconess Chinyere Owuamanam-Member

8. Sunday Torty-Member

9. Benita Collins-Member

10. Chief Eugene Eze Job-Member

11. Chief Patrick Onwuka-Member

12. Okereke Juliet-Member

13. Monday C. Orji-Member

14. Sam Udensi-Member

15. Hon. Chimaobi Akwarandu-Member

16. Engr. Chibuzo Atamba-Member

17. Bright Uzoma Emonye-Member

18. Sir Emmanuel Akwarandu-Member

19. Mr. Agbahariwe Nnadozie-Member

20. Comrade Idika Ebin-Member

21. Igwe Chibuisi-Member

22. John Jerome Okorie-Member

23. Azubuike Emmanuel-Member

24. Chief Lekwauwa Udensi

25. Arthur Ukwu

Advisory Council

1. Rt. Hon. Benjamin Kalu-Leader

2. HE. Sen. Orji Uzor Kalu-Chairman

3. Chief Eric Opah- Vice Chairman

4. Chief Chidi Avajah- Secretary

5. HE. Dr. Chris Akomas- Member

6. Sen. Chris Adighije-Member

7. Dr. Godswill Aguegbe

8. Hon. Nkiruka Onyejeocha- Member

9. Hon. Chris Nkwonta-Member

10. Hon. Donatus Nwankpa-Member

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11. Dr. Nyerere Anyim- Member

12. Mrs. C. C. Erondu- Member

13. Chief Sam Nkire- Member

14. Sir Marc Wabara- Member

15. Emeka Wogu, CON., PhD-Member

16. Chief Chinwe Nwanganga-Member

17. Dr. Brightman Onyendi-Member

18. Dr. Sam Ahiwe- Member

19. Chief Henry Ikoh- Member

20. Gen. Charles Okoro- Member

21. Chief P. C. Mba-Member

22. Rt. Hon. Emeka Stanley- Member

23. Prof. Kalu Agbeze- Member

24. Gen. Jack Nwogbo- Member

25. Rtd. Justice Sunday Imo-Member

26. Elder John Nwangborogwu-Member

27. Hon. Sam Onuigbo- Member

28. Chief Sylvanus Nwaji-Member

29. Hon. Mrs Nne Nwaejike- Member

30. Mrs Phil Ikwuegbu- Member

31. Hon. Nze Chiekwe Esiaga- Member

32. Rt. Hon. C. O. Enweremadu-Member

33. Dr. Kingsley Ononogbu-Member

34. Chief Okey Ahiwe- Member

35. Chief Mrs. Nnenna Obewu Kalu-Member

36. Dr. Emmanuel Ndukwe-Member

37. Hon. Chinedu Ihesiulo-Member

38. Chief Tony Onwutuebe-Member

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39. Hon. Blessing Nwagba-Member

40. Sir Gabriel Onyendilefu-Member

41. Dr. C. C. Nwogu-Member

42. Chief Eruba Dimgba-Member

43. Chief Dr. Agbaeze Ogbu Ujah-Member

44. Sir G. I. Akara-Member

45. Hon. Chijioke Chukwu-Member

46. Hon. Chinedu Ihesiulo-Member

47. Sir Peter Nwaokonko

48. High Chief Eze Ukelonu-Member

49. Chief Emeka Inyama

50. Hon. Maxwell Ndukwe Adindu – Member

51. Rt. Hon. Uzo Azubuike - Member

Directorate of Media and Strategic Communications

1. Uche Aguoru-Deputy Director

2. Uzochi Linda Chidinma – Secretary

3. Prince Clinton Uba-Member

4. Eric Ikwuagwu-Member

5. Jacob Caleb Chigozirim-Member

6. Chief Don Ubani-Member

7. Levinus Nwabughiogu-Member

8. Onyinye Ojiaku-Member

9. Hon. Chima Ndubueze-Member

10. Prince Tony Eze-Member

11. Damian Igbokwe-Member

12. Charles Tina Nkiruka-Member

13. Emmanuel Ukanwoke-Member

14. Okechukwu Charles-Member

15. Sam Okenyi-Member

16. Deacon Chigozie Ahuekwe-Member

17. Kelechi Amos-Member

18. Alozie Oluchukwu Michael-Member

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19. Noble Uche Agbaeze-Member

20. Chief Enyinnaya Appolos-Member

21. Nkechi Asoh-Member

22. Emmanuel China Onuoha

23. Okorie Onyukwu - Member

Directorate of Stakeholders Engagement and Mobilisation

1. Chief Henry Ikoh-Director

2. Dr. Uchechukwu Ogah-Deputy Director

3. Rt. Hon. Emeka Stanley-Secretary

4. Rt. Hon. C. O. Enweremadu

5. Chief P. C. Mba-Member

6. Hon. Uche Ogboso-Member

7. Chief Nnamdi Amala-Member

8. Engr Tony Egu-Member

9. Hon. Friday Dimiri-Member

10. Chief James Awah-Member

11. Rickson Nwachukwu-Member

12. Prof. Nnamdi Nwaeze-Member

13. Hon. Ugo Ochemba-Member

14. Elder Godwin Nna-Member

15. Chief Paul Okwara-Member

16. Chief Peter Okwara-Member

17. Chief Eze Nwanganga-Member

18. Chief Okechi Kalu-Member

19. Chief Charles Ogbonnaya-Member

20. Sir Ako Obioma-Member

21. Nmenme Christain Ikechi-Member

22. Comrade Godfrey Mbakwe-Member

23. Chinedu Jerry Ogbonna-Member

24. James Chima-Member

25. Ogbonna Nwandinma-Member

26. Hon. Mike Onwuchekwa-Member

27. Chief Lucas Eme Uche-Member

28. Chief Okezie Erondu-Member

29. Agbaeze Agu Ujah-Member

30. Prince Emeka Ihedioha

31. High Chief Emmanuel Egwu

Directorate of Legal Services

1. Barr JUK Igwe- Director

2. Barr Vigilus Nwankwo-Deputy Director

3. Barr Nnaemeka Otagburuagu-Secretary

4. Barr Ifeanyi Iboko-Member

5. Barr Amaechi Ukaegbu-Member

6. Prof. Hagler Okorie-Member

7. Prof. Sam Erugo

8. Barr Chetachi Obi-Okoye-Member

9. Barr Ikechukwu Omenihu-Member

10. Barr Nnamdi Udueze-Member

11. Barr Ulonnam Ochulo-Member

12. Barr Friday Eluwa-Member

13. Barr Whyte Ekpemandu-Member

14. Barr Henry Chilaka-Member

15. Barr Charles Ajagba-Member

16. Barr Oracle Nwala-Member

17. Barr Chijioke Ikpo-Member

18. Barr Udo Uduma-Member

19. Barr Noble Agbaeze-Member

20. Barr Chika Uhuaba- Member

21. Barr Uba Ohabughiro-Member

22. Barr Mrs Helen Okororji-Member

23. Barr Chizuru Kanu-Member

24. Barr Mba Mgboji Mba-Member

25. Barr Chukwuemeka Nwaogu- Member

Directorate of Health Sector Mobilisation

1. Dr. Ejike Orji-Director

2. Dr. Sam Ahiwe-Deputy Director

3. Dr. Catherine Obiechina-Secretary

4. Prof Onyebuchi Azubuike-Member

5. Dr. Sam Ahiwe-Member

6. Adeline Onuoha-Member

7. Dr. Uwaezuoke

8. Dr. Ken Madubuike-Member

9. Dr. Chibunna Babbinton-Member

10. Dr. Iyke Otuu-Member

11. Dr. Ikechukwu Nwabeke-Member

12. Dr. Awah Isidore Onyekachi-Member

13. Dr. Agbaeze Ogbu Ujah-Member

Directorate of Humanitarian Affairs.

1. Erelu Pearl Chidinma Ogbulu-Director

2. Onyeukwu Nwogu-Deputy Director

3. Ogbonna Ukuku-Member

4. Princess Peace Nwobilor-Member

5. Oluchi Rita Nwankwo-Member

6. Benita Collins-Member

7. Commander Levi Azuogu

8. Hon. Chris Egbebu-Member

9. Hon. Jackson Eke-Member

10. Saviour Usese-Member

11. Uchenna Victor Uwaezuoke-Member

12. Alex Ukasonye-Member

13. Ikechukwu Onyekwere-Member

14. Lady Jane Beatrice Ejim-Member

15. Comrade Madu Ndukwe-Member

16. Chidiebere Okoh

Directorate of Welfare

1. Chief Ikenna Ariwodo-Director

2. Ebere Nwachukwu-Deputy Director

3. Lady Lilian Obenwa-Secretary

4. Ezekwesiri Ananaba-Member

5. Chief Daniel Akwari-Member

6. Anthony Njoku-Member

7. Chinyere Chijioke-Member

8. Chibueze Ezeaku-Member

9. Sunday Tory-Member

10. Franca Usuwa-Member

11. Chidinma Azubuike-Member

12. Arc. Eme Uche Onu-Member

13. Amarachukwu Nwafor-Member

14. Iwoh Darlington-Member

15. Joe Onyendi Magnus-Member

16. Mrs. Florence Ikpegbu-Member

17. Jane Ogadinma Nwosu-Member

18. Azubuike Okoronkwo-Member

19. Uche Itam-Member

20. Robinson Otuwe Kalu-Member

21. Hon. Nnanna Awa Ezikpe-Member

22. Hon. Promise Chinwuba Orji-Member

23. Okoro Jacob Kanu-Member

24. Nwachukwu Adaeze-Member

25. Hon. Promise Chinwuba Orji-Member

26. Chief Okezie Iheanacho- Member

27. Chief Mba Imo Uduma

Directorate of Faith-Based Mobilisation

1. Bishop Sally William Chinedu - Director

2. Revd. Ifeanyichukwu Igwe-Deputy Director

3. Pastor Paul Meregini-Secretary

3. Pastor Charles Ike-Member

4. Pastor Chinwikpe Dimgba-Member

5. Pastor Caleb Okey Okwara, JP-Member

6. Pastor Austin Ekeji - Member

7. Ulu Onwuchekwa-Member

8. Evangelist Iheanyichukwu Gilbert-Member

9. Prof. C. C. Okereke-Member

10. Revd. Engr. Amaechi Chukwnyere-Member

11. Revd. John Richard Ogbu -Member

12. Apostle Chuks Alozie

Abia APC pushes for President Bola Tinubu's re-election in 2027 as it unveils presidential campaign council.
Abia APC pushes for President Bola Tinubu's re-election in 2027 as it unveils presidential campaign council.
Source: Twitter

Directorate of Contact and Mobilisation

1. Dr. Sam Anya-Director

2. Precious Achumba-Deputy Director

3. Anthony Chima Mgbarine, PhD-Secretary

4. Hon. Abraham Oba-Member

5. Revd. Emmanuel Trumps Eke - Member

6. Uba Omenazu-Member

7. Lady Ngozi Ogbuagu-Member

8. Hon. Nnanna Uzor-Kalu-Member

9. Chief P. C. Mba-Member

10. Chief Eze Nwanganga-Member

11. Hon. Wisdom Ogbonna-Member

12. Hon. Godwin Iroegbu-Member

13. Sarah Hipson-Member

14. Engr. Joseph Enyinnaya-Member

15. Benedict Godson-Member

16. Samuel Abel Ndukwe-Member

17. Uruakpa Nnadozie-Member

18. Queen Linda Ogbuehi-Member

19. Hon. Chikelue Peace-Member

20. Ugochukwu Allen Nwachukwu-Member

21. Comfort Emenike Okoronkwo-Member

22. Emma China Onuoha-Member

23.Chief Chinyere Onuoha-Member

24.Nnadozie Ekweronu-Member

25.Hon. Nnamdi Allen Nwachukwu – Member

26.Chief Achoromadu Iheanyi - Member

27.Hon Ndukwo Nkobi – Member

28.Hon. Edward Kalu Okocha - Member

Directorate of Security and Intelligence.

1. Gen. Jack Nwogbo-Director

2. Gen. Charles Okoro-Deputy Director

3. DSP. Nwagboso Chinedu, RTd.-Secretary

4. Supl. Uwakwe Eke, Rtd.-Member

5. Hon. Chinasa Frank-Member

6. Uchenna Kenneth Ekwenye-Member

7. Dr. Simeon Onyeije-Member

8. Nicholas Igwe Kalu-Member

9. Joshu Jona Okpan-Member

10. Kingsley Nwogu-Member

11. Engr Frank Ado-Member

12. Ndubuisi Nwogu-Member

13. Sylvester Chibuike Onyekwere-Member

14. Major Emmanuel Awah, Rtd-Member

15. Hon. Ikenna Nicolas Ukwa - Member

Directorate of Inter-Party Mobilisation

1. Elder Abraham Amah- Director

2. Don Norman Obinna-Member -Deputy Director

3. Comrade Goodness Nwadiuko – Secretary

4. Sir Peter Nwaokonko- Member

5. Comrade Ezumaibe Kelechukwu - Member

6. Dr. Uche Samson Ogah - Member

Secretariat

1. Rt. Hon. Martins Azubuike-Member

2. Sam Hart, mni-Member

3. Adanma Ogumka-Ekeji-Member

4. Benedict Godson-Member

5. Hon. Elton Onwu - Member

Directorate of Diaspora

1. Winifred Ezera - Member

2. Bob Ochiulo- Member

3. Hon. Ifeanyi Uchendu- Member

4. Kelechi Onwuzurike - Member

5. Chris Okeugo- Member

6. Victor Okereke- Member

7. Hon. Caroline Kalu- Member

8. Allen Nwachukwu- Member

9. Hon. Mike Ukoha- Member

10. Dr. Martina Ufomadu- Member

11. Benson Okoronkwo – Member

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APC faults online polls on 2027 elections

Earlier, Legit.ng reported that the APC urged party supporters to disregard a recent online opinion poll on the 2027 elections.

The APC said it recognises the place of online opinion polls in the democratic process but described them as "largely elitist exercises that do not necessarily reflect realities at the grassroots".

Source: Legit.ng

Authors:
Dave Ibemere avatar

Dave Ibemere (Senior Business Editor) Dave Ibemere is a senior business editor at Legit.ng. He is a financial journalist with over a decade of experience in print and online media. He also holds a Master's degree from the University of Lagos. Fellow, MTN Pan African Media Innovation(2026), Member of the Nigerian Institute of Public Relations and other media think tank groups. He previously worked with The Guardian, BusinessDay, and headed the business desk at Ripples Nigeria. Email: dave.ibemere@corp.legit.ng.

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