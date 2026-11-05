Dave Ibemere (Senior Business Editor) Dave Ibemere is a senior business editor at Legit.ng. He is a financial journalist with over a decade of experience in print and online media. He also holds a Master's degree from the University of Lagos. Fellow, MTN Pan African Media Innovation(2026), Member of the Nigerian Institute of Public Relations and other media think tank groups. He previously worked with The Guardian, BusinessDay, and headed the business desk at Ripples Nigeria. Email: dave.ibemere@corp.legit.ng.