Federal Government Releases Updated List of Over 400 Approved Loan Apps for 2026
Nigeria

by  Basit Jamiu
21 min read
  • Nigeria’s digital lending sector has taken a major step forward in 2026, as the Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC) unveiled an updated register of approved loan apps
  • The comprehensive list confirms that hundreds of digital money lenders have met regulatory standards and are now authorised to operate
  • This move strengthens consumer protection and promotes transparency in the fast-growing financial technology space

The Federal Government, through the Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC), has released an updated register of approved loan apps in 2026.

Officials confirmed that hundreds of digital money lenders have met regulatory requirements and are authorised to operate.

Nigeria’s 2026 loan apps list ensures transparency and authorised lending.
FCCPC approves loan apps to protect consumers in Nigeria’s digital lending sector. Photo credit: Farhad/GettyImages
Source: Getty Images

This move is aimed at protecting consumers and ensuring transparency in Nigeria’s fast-growing digital lending sector.

See the list from FCCPC below:

1 Creditclan Tech Limited Clan App

2 Acetech Finance Limited Kashout, Flashcredit, Flashalart, Swiftcredit, Rapidloans, Acecredit, Aceloan, Rapidalart Apps

3 Letshego Microfinance Bank Limited - Letsgo App Under The Developer Name Letshego Digital Apps

4 Nextpayday Limit Nextpayday App

5 Aladdin Scheme Limited Aladdin Digital App

6 Kobogo Nigeria Limited, Kobogo App

7 Singularity Technology Nigeria Limited - Oxloan Pro App

8 Grola Tech Credit Limited Lioncash, Lairaplus, Lcash, Cashlion Apps, Truenaira App, Caycredit App, Nairaplus App And Crancash App

9 Fast Point Integrated Limited - Mycashier Mobile, Fast Point Web Apps

10 Paylater Hub Limited Paylater App

11 Trade Depot Limited Shoptopup App

12 Pennee Technologies Ltd Pennee App

13 Otp Internet Technology 9credit, Ncash Apps

14 Altracred Finance Investment Limited Vkash Apps, Swiftkash

15 Red Harbour Fintech Limited - Red Harbour App

16 Menacred Company Limited Menacred App

17 Crevance Credit Limited Crevance.Com

18 Csense Limited Csense App

19 Supreme Help Co-Operative Society Limited Supreme Help Co-Operative Society

20 Flowood Lending Limited Cashrun, Mintcredit, Creditnow Apps

21 Fintrade Solutions Limited Plentycash, Lifeline, Steadykash Apps

22 Trivista Capital Limited Trivista App

23 Commercemen Trading Co. Limited - Airmoni App And Happimoni App

24 Instawave Internet Technology - Vibecredit App, Secucash App

25 Finnew Fintech Limited Ncredit, Nmoney, Fitloan, Swiftnaira, Bgloan

26 Umba Digital Solutions Limited - Umba Mobile App, Umba Web

27 Atimi Lending Limited Goloan App

28 Sycamore Integrated Solutions Limited - Sycamore App

29 Branch International Financial Limited - Branch Mobile App

30 Pivo Technology Limited Pivo App

31 Fluna Capital Limited Fluna App

32 Provest Limited Provest App

33 Magnet Lending Limited Topchance, Gogetcredit, Lilycash, Constant Cash

App, Lite Cash App

34 Allawee Technologies Allawee App

35 Dot Microfinance Bank Limited - Dotbank App

36 Maven Finance Limited Floatr App

37 Oxymon Solutions Limited Oxymon App

38 Creditville Microfinance Bank Limited - Creditville App

39 Neo-Link Technology Company Limited - Newlending App

40 P2vest Technology Limited P2vest App

41 Yescredit Company Limited Yescredit App

42 Lantana Tech Limited Crimson App

43 Hollandale Nigeria Limited - Tiger Credit, Kkcash, Zcash, Easykash App

44 Primera Microfinance Bank - Koins By Primera App

45 Fineset Limited Go Loan App

46 Kiredi Rock Company Ltd Nairabox App

47 Pocketfuel Finance Limited - Pocketfuel App

48 Berly Spring Global Iustus, Snappy Credit Apps

49 Creditech Technology Limited - Tap Cash, Credit Pocket, C Loan App And Credible Loan App

50 Omalend Service Limited Omafin App

51 Princeps Credit System Limited - Credit Wallet App

52 Bestfin Nigeria Limited Icredit App

53 Fubri Century Company Limited - Hifund App

54 Blackcopper Service

Limited

Blackcopper App

55 Doja Lemaire Global

Limited

Swifund App

56 Citygate Global

Investment Limited

Monee App

57 Paydayhub Online Nigeria

Limited

Payday Loan App

58 Swipebill Technologies

Nigeria Limited

Float -Cash App

59 Fair Money Microfinance

Bank

Fairmoney App.

60 Lighting Finance

Technology Nigeria

Limited

Okilocash And Lumosloan Apps

61 Windville Financials

Nigeria Limited

Procash, Qcash, My Cash, Hcash Apps

62 Liberty Assured Limited Libertycred App

63 Renmoney Microfinance

Bank

Renmoney Instant Cash Loan

64 Mim Finance Company Money In Minutes App

65 Ugt Technologies Limited Urgent10k App

66 Passeco Technology

Nigeria Limited

E4moni App

67 Moblaspay Nigeria Limited Nowcredit App, Correctloan App, Palmcredit Plus Ap

68 Applink Capital Nigeria

Limited

Hikash, Papkash, Newcash, Alikash, Dohcash And

Yohcash Apps

69 Rank Capital Limited Moni/Moni Africa App

70 Tajow Investment Limited Topcredit.Com.Ng

71 Orcom And Orcom

Business Support Limited

Moneyspace App, Realcredit App, Sharpcredit,

Nairabox App

72 Afrowide Development

Limited

Imoney App

73 Red Planet Nigeria Limited Kash Loan App, Credit Loan App, Nairaloan App

74 Ibs Golden Investment

Company Limited

Creditinn.Com.Ng

75 Hoil Investment Limited Adashe App

76 Glosh Tech Limited Halowallet App

77 Clem Fresh Co. Ltd Winloan App

78 Fezotech Nigeria Limited Ponycash, Wayacredit, Tradecredit, Voicemoney And

Newcredit Apps

79 Meno Finance Limited Menofund App

80 Tomx Credit Limited Rapaid Africa App

81 Afrofirst Mobile And

Technology Company

Limited

Creditgo App, Easy Money Loan App

82 Elitefin Nigeria Limited Ushine Cash App

83 Ta Prime Limited Tractionapp App

84 Newgry Limited Moneytree App

85 Raceova Nigeria Limited Cashbus App

86 Payfinancials Technology

Services Limited

Payfi App

87 Papichou Technology

Limited

Easyfund App, Royalcredit App, Nicecredit App, Ik

Credit App And Warm Lending App

88 Goharvest International

Limited

Pasa App, Bonzer Loan App And Pase Club App

89 Skitlone Nigeria Limited Twaleloan App

90 New Credage Nigeria

Limited

Somemoni App

91 Rubystar Global Limited Loannaira, Ajeloan Apps, Boost Lending And Aje

Homes

92 Ted Rocket Limited Cashowomi App, Lendnow App, And Cashpulse App

93 Penaid Limited Penaid.Ng

94 Hometown Fintech Limited Hometown App

95 Giasun Technology Nigeria

Limited

Tloan App, Nicenaira App, Tcredit App, Palmcash App

And Greencredit App

96 Be Resources Limited Lendme App

97 Mino Sparks Limited Wekash App

98 Regxta Global Services

Limited

Regxta App

99 Muska Tech Limited Nairago App

100 Shara Technology Shara App

Management Nigeria

Limited

101 Dash Innovation Business

Links West Africa Limited

Instantcred App

102 Steller Finance Company

Limited

Starcredit App

103 Uni Technology Nigeria

Limited

Hcwallet And Prime Pay Apps

104 Uthinking Nigeria Limited Fastcent And Intswallet Apps

105 Aella Financial Solutions

Limited

Aella App

106 Phoenix Payment Solution

Limited

Mintbag App

107 Trafalgar Association

Limited

Kwikpay Credit App

108 Value Driver Technology

Solution Ltd

Value Credit App

109 Kiowope Capital Ltd Kiowope App

110 Keenest Tech Service Ltd Kashpal, Minicredit Apps

111 Rockit Lenders Nig. Ltd Rockit App, Flexi Cash App, Cashvine App, Cashbee App,

And Cashland App

112 Payhippo Ltd Payhippo App

113 Prosperity Archipelago

Ltd

Gocash App

114 Yegon Tech Ltd Galaxy Credit App

115 Veendhq Limited Veend App

116 Crossroad E-Payment

Systems Limited

Unlockcash, Sunquota And Massive Card Apps

117 Highcredit Nigeria Limited Rushcredit App

118 Jm Rubinus Limited Rubimoni App

119 Fintcred Innovations

Limited

Creditfast App

120 Piska Technology Nigeria

Limited

Ultra Cash And Ultra Naira Apps

121 Afrosay Fintech Limited Getcredit App

122 Cornerblocks Services

Limited

Bank One And Cbsl Credit Apps

123 Trust Cen. Limited Pocash App

124 Crednet Technologies

Limited

Credpal App

125 Cash Advance Limited Cashadvance App

126 Quark Financials Nigeria

Limited

Cashpaddie And 9money, Paynaira, Gbobloan,

Onemoney Apps And Frimoni

127 Lendvisery Services

Limited

Lendquick App

128 Trade Lenda Com Limited Trade Lenda Web App

129 Maywood Lending Limited Top Credit App, Hi Credit App And Best Cash App

130 A1 Capital Solution

Limited

A1 Credit App

131 Irorun Technologies

Limited

Irorun Mobile App Irorun Web

132 Carbon Microfinance Bank

Limited

Carbon App

133 Paycredit Limited Paycredit App

134 Cwh Success Nigeria

Limited

Supermoney App, Moneyhub App, Cashhop App,

Creditlab App

135 Micro-Cash Nig. Limited Micromoney App

136 Caelum Technologies

Limited

1-Hour Loan App

137 Dover Credit Limited Docredit, Care Finance App

138 Apex Lending Limited Apex Loan App

139 Ragekay Global

Investment Limited

Oyescredit App

140 Linkpark Technology

Nigeria Limited

Ok Cash App, Pearl Cash App

141 Arve Limited Quickcheck App

142 Creditwave Finance

Limited

Web Portal.

143 Ucplus Advance Limited Uc Salary Loan, Kashnow Apps

144 Renners Investment

Limited

Renners App

145 Zuvy Technologies Limited Zuvy.Co

146 Easycheck Finance

Investment Limited

Luckyloan App, Onecash App, Ritecash App, Flycash

App, Omegaloan

147 Topmost Fintech Limited Okilo Loan App, Flame Loan App

148 Revent Global Finance

Limited

Vybecash App

149 Bimzu Limited Bimzukash App

150 Dynamique Credit System

Limited

Dynamiqueios, Bankbook.Cloud

151 Rexcredit Limited Rexafrica App

152 Sipan Finance Nigeria

Limited

Vidus Loan App, Early Loan App And Hope Loan App.

153 Trustrock Fintech Nig Ltd Nairamax App And Getnaira App

154 Bridge Advance Lending

Limited

Ball App

155 Renmoney Lending

Company Limited

Renmoney Instant Cash Loan

156 White Horse Sucesss

Nigeria Limited

Creditmoney App

157 Fox Lending Limited Loanmate App

158 Parkcrowdy Nigeria

Limited

Ourpass App

159 Nature Lending Nigeria

Limited

Futurecash App

160 Competence Asset

Management Limited

Edike App

161 Fulcrum Sigma Enterprise

Ltd

Fulcrummoney App, Sigmamoney Loan App, Tokcash

Loan App

162 Newrgy Lending Limited Monigo App

163 Xtra Mfs Nigeria Limited Extra Cash App And Quickteller App

164 Salad Technologies Salad Africa App

Limited

165 Leeburg Technology

Limited

Edonenter App And Credit-Moi App

166 Summit Finance Limited 9jiacashpool App And 9jkash App

167 Econ Credit Fintech

Limited

Econ Mart App, Hubcash App And Near Money App

168 Flickwheel Limited Flickwheel App

169 The Dataseed Company Ltd Seedfi App And Fundme App

170 Kiya Bits Limited Kiakia P2p App And Kiya App

171 Rexen Fintech Limited Superwallet App, Gosling App, Spendmoney App,

Fortune Treasure App, Gold Source App.

172 Blackstone Capital

Limited

Kliksave App.

173 Care Credit Limited Care Credit App

174 Slash Finances Limited Www.Slashfinances.Com

175 Silkroad Finance Limited Rocketlend-Fastmoney App And Silkloan-Quickcash

Loan App

176 Cwh Success Nigeria

Limited

Cashop App

177 De Fintek Nigeria

Investment Limited

Instant Loan App, Flash Silver App, Credit Cube App,

Goose Wallet, Urgent Money App

178 Savings Box Global Impact

Limited

Savingsbox App

179 Fewchore Finance

Company Limited

Fewchore Pay App

180 Stash Fintech Limited Stash App

181 Busiyard Limited Busiyard Credit App

182 Naijasync Company

Limited

Ola Credit App, Jara Cash App, Opp Cash App And

Cheddar App.

183 Newrgy Lending Limited Sapa Jump App, Sharp Collect App, Togain App And

Stream Sapa App

184 Indie Finance Company

Limited

Yanzu Afrika App

185 One Payout Limited Yanzu Kredit App

186 Eric Vsta Ltd Linkcredit, Urkash, Powerkash

187 Zemekt Nigeria Limited Zemcash App And Wakacash App

188 Aibanc Technologies

Limited

Aibanc Mobile App

189 Coolbuck Limited Www.Coolbucksng.Com

190 Hizo Technology Limited Hizo.Africa

191 Pitch Capital Limited Pitch Credit App And Paypoint App

192 Zelia Services Limited Zelia App

193 Minioma Investment

Limited

Minioma App And Snowpay App

194 Elephant Globe Limited Elephant App

195 Little Ant Limited Alend App

196 Firmus Retail Services

Limited

Firmus Monie App

197 Elitefin Nigeria Limited Creditease App And Nairaboost App

198 Prosperity Lending Limited Loannow App, Rapidlend App, Ikashpro App And

Easylend App

199 Smartloans Integrated

Services Limited

Hover Loan App, Korrect Kash App, Lend Safe App,

Lend Joint App And Distro Kash App.

200 Linth Integrated Services

Ltd

Phastmoney App

201 Inchoi Technology Nigeria

Limited.

Fastcash App And Mcash App

202 Klump Technology

Company Limited

Klump App

203 Sharp Credit Limited Www.Sharpcrediting.Com

204 Wakanda Credit Limited Creditjet-Safe & Fast Loan App And Tifi Slice-Fast

Cash Loan App.

205 Kenda Lending Limited Century App And Rocket Loan App

206 Jalisco Lending Limited Cashwise Loan App

207 Ripley Nigeria Limited Money Tap App And Vibecash App

208 Cashigo International

Limited

Lcredit

209 Entourage Integrated

Trust Limited

Www.Entourageloans.Com

210 Direct Bridge Nigeria

Limited

Www.Directbridgeng.Com

211 Grit-Tech Limited Grit-Tech Loan App

212 Edgeplus Capital Limited Factorwise App, Rentmata App

213 Cashxpress Nigeria

Limited

Cashx App

214 Lqty Nigeria Limited Www.Oneliquidity.Com

215 Gap Credit Limited Gap-Gap Finance For Individual App, Gap Business-Gap

Business For Business Enthusiasts App

216 Blueone Nigeria Limited Omnikash App, Rapidnaira App

217 Blazeloan Limited Blazeloan App, Flashcredit App, Ninecash-Quick

Money App, Money99-Safe & Fast Cash App And Moneyfast Cash Loan App

218 Digital Cheetah Limited Www.Loanproni.Com, Top Credit App, Hi Credit App

And Best Cash App

219 Sunny Cyber Technology

Nigeria Limited

Sunnycredit App, Credit Plus App

220 Sixth Penguin Limited Sixth Penguin Loan App

221 Gbowy Capital And

Investment Services

Limited

Www.Gbowy.Net

222 Floodlights Technology

Limited

Smartnaira App, Primecash App

223 Bridgenext Innovations

Limited

Loanstar App, Quickash App

224 Coreinnovate Digital

Solutions Limited

Quickmoni App, Trustkash App, Nicenaira Plus App

225 Loanbook Limited Lb Credit App And Lb Cash App

226 Nolt Finance Company

Limited

Nolt App

227 Ted Rocket Limited Cashowomi App, Lendnow App, Cashpulse App (Update)

228 Seespring Limited Kulu App, Fegsol App

229 Qihu Fintech Limited Nairamax App, Incash App

230 Finspa Investment Limited Finspa Mobile App

231 Hadi Africa Limited Hadi Finance App

232 Aventrafussion Nigeria

Limited

Zoomcash App, Trustloan App

233 Myeazi Technology

Services

Eazipay Mobile App

234 Wiam Nigeria Limited Lendswap App

235 Global Spread Investment

& Commercial Services

Limited

Global Money App, Salary Loan App

236 Castillo Credit Limited Happyloan App, Happycredit App, Instantloan App,

Firstloan App And Firstcredit App

237 Deerleap Tech Company

Limited

Fun Box App, And Credit Loans App

238 Capitalwise Dynamic Pay C

Limited

Capitalwise Payment Web App

239 Andes Network Spa Limited Ninimoney-Fast Cash Loan App, Andes Loan App,

Jollof Cash-Fast Loan App, Xloan-Quick Money App,

Jimo Loans App

240 Antpay International

Limited

Antpay App

241 Dominion Merchants &

Partners Limited

Dominion Merchants App

242 Plano Lending Limited Okadanaira, Okadaloan App

243 Prime Fiscus Limited Primeex App, Fiscus App

244 Samued Tech Nigeria

Limited

True Money App, And Cash9ja App

245 Kudi Pally Tech Limited True Loan App And Easelend App

246 Minicloud Solution Limited Nicekash App, Maxmoni App, Trustnaira App, Yesloan

App And Boomcash App

247 Newfortunes Credit

Service

Instantmula App

248 Credility Fin Services

Limited

Cashgo App, Crednow App

249 Conrado Lending Limited Fastfund App, Cashease App, Moneybridge App,

Flexifund App, Swiftloan

250 Doku Technology Limited Dokucredit App, Egoeasy App, Quickego App, Luckyego

App, Happyego App

251 Multi-Level Fin Solutions

Limited

Flexiloan App, Easycredit App

252 Credpay Fintech Limited Moniloan App, Kashloan App

253 Hermoney Finance Limited Hermoney App

254 Eco Pay Globe Limited Ecopay App

255 Horizon Lending Limited Linelend App, Lineloan App, Linecredit App, Linecash

App

256 Ivy Cred Limited Ivy Credit App, Ivy Pay And Ivy Bussiness

257 Graysville Trading Limited Lendmax App, Cashway App, Instantkash App,

Safecash App

258 Electronic Fox Limited Naira Cup App, And Creditbag App

259 M-Kopa Loans Nigeria

Limited

M-Kopa App

260 Eager Wing Nigeria Limited Flash Loan App And Eager Loan App

261 Avenir Tech Credit Limited Quicknaira App And Kashmore App

262 Betheone Lending Nigeria

Limited

Easynaira App And Onenaira App

263 Ikasa Nigeria Limited Www.Ikasaltd.Com

264 Lendocredit Investment

Limited

Lendocredit Nano Lending App, Lendocredit

Merchant Lending App

265 Gaph Credit & Lending

Limited

Gaphcredit.Com.Ng

266 Fuelcredit Com Limited Fuelcredit App, Www.Myfuelcredit.Com

267 Beryls Management

Limted

Beryls Financials App

268 Rhythmtech Financials

Limited

Craft App, Money Solve App, Sweet Credit App,

Quickacess Loan App, Guarantee Loan App

269 Reliance Economic

Advancement Limited

Real App

270 Trusty Financial

Technologies

Trusty App

271 Credlock Nigeria Limited Www.Credlock.Com, Credlock Bussiness App And

Credlock Pay App

272 O2 International Dynamic

Concept Limited

O2 Finance App

273 Maxblue International

Limited.

Beta Naira App

274 Multi Opt-In Tech Solution Lem-Ef App

275 Optima Nexus Finance

Limited

Hawkleap-Credit Loan App, Lumocash-Instant Loan

App And Afrocredit-Trusted Loans

276 Kadavra Credit Limited Kadavragroup.Com/Credit

277 Quickcred Nigeria Limited Quickcred Personal Loan App, Quickcred Salary

Loan App, Quickcred Bnpl Loan App

278 Hervest For Women

Limited

Hervest App

279 Credit365 Nigeria Limited Cashx Instant Loans App, Credit 365 App, Lendplus

App

280 Proxima Finance Limited Proxima Finance App, Www.Proximafinace.Com.Ng

281 Ripples J&Mlj Investment

Limited

Ripples Finance App

282 Chenvasa Integrated

Concept Limited

Ogacash App

283 Bcbl Fintech Limited Moniemize App And Moniestream App

284 Crestdigital Technology

Limited

Digitcash App, Flashcrest App

285 Techecho Innovations

Limited

Echoloan App, Swiftecho App

286 Techedge Digital

Solutions Limited

Edgeloan App, Frimoni Plus App

287 Crestbeam Nigeria Limited Finecredit App, Welend App

288 Stremvans Investment

Limited

Stremvans App

289 Kero Global Lendas

Limited

Kero Fast Cash App

290 Green Tech Innovations Aplincredit App, Nairanest App, Gencredit App

Limited

291 Econova Technology

Limited

Lendify App, Leapcredit App, Hatchpay App

292 Hillside Lending Limited Peakash App, Apexnaira App, Climbkash App

293 Asoso Globa-Tech Owocredit App, Ajomoni Apps

294 Corestone Technology

Nigeria Limited

Hiwallet App, Propay App

295 Antsee Nigeria Limited Starcash App

296 Ishowmesk Enterprises

Llp

Comfort Loan App And Lumen Loan App

297 Digitaldelight Integrated

Support Service Ltd

Pure Cash App And Check Loan Apps

298 Supporthob Global

Limited

Lendme App And Moolah App

299 Youcare Team Services

Limited

Grand Naira App And Large Naira App

300 Flashcredit Nigeria

Limited

Speedyfinance App And Flashfund App

301 Lendu Services Limited Lendu App

302 The Lenders Limited The Lenders App

303 Myhives Development

Foundation Ltd/Gte

Myhives App

304 Boldswitch Software

Limited

Bold App

305 Nikdel Capital Limited Nikdel Fast Cash App And Nikdel Loans App

306 Rimworld Capital Limited Rimworld App And Www.Rimworld.Com

307 Purple-Pearl Global Nig.

Ltd

Purple-Pearl App

308 Datapower Global

Services Ltd

Ai Credit App And Ai Credit Insight App

309 Sinofin Limited Fincredit App And Finkash App

310 Flex Financial

Technologies

Flexfinance App

311 Pisi Technologies Beta Finance App

312 Fin Server Ltd Fin Server App

313 Cowry Finance Company

Limited

Cowry Wealth App, Cowry Bank App And Cowry Pay

App

314 Fundbox Financial

Services Limited

Fundbox Fsl App And Lendease App

315 Mona Finance Ltd Mona App And Mona Finance App

316 Pact Owoh Limited Snap Credit App, Online Loan App And Ezloan App

317 Newducks Nig Ltd Appcredit App

318 Green Family Loan Ltd Family Mobile App

319 Unique Jmk Limited Www.Uniqueltd.Com And Uniquejmk App

320 Renda Limited Scale By Renda (Mobile App For Individuals) And

Scale By Renda (Bussiness)

321 Pivotaliz Innovation Ltd Sunbay Credit Loan App, X-Oravest Capital Loan App

And Oklin Credit Loan App.

322 Creditmax Lending Ltd Creditmax App And Fillmore App

323 Finserve Investment

Limited

Finserve App

324 Fleetwood Lending Limited Kwikvault App, Surefund App, Loantech App,

Creditflex App And Rapidfunds App

325 Daneizo Trade Africa

Limited

Daneizo Credit And Www.Daneizotradeafrica.Com

326 Velasco Lending Limited Kashflex App, And Kashkredit App

327 Waxdale Lending Limited Nairapocket App, Naira Exp App And Picknaira App

328 Topeca Lending Limited Flexivault App, Kashvault App And Nairavault App

329 Raiz Digital Services

Limited

Raiz App

330 Growise Fort Limited Zeal Credit Loan App, Mycredit Loan App, Zealcash

App And Zaelcash App

331 Transactium Limited Toplend Loan App And Eyloan Loan App

332 Naija Transact Limited Lendsphere Loan App And Ladder Loan App

333 Fortune Fish

International Limited

Afroloan App And Afrokash App

334 Novalux Technology Ltd Prospera Loan App And Fundify Loan App

335 Tagora Finance Services

Limited

Tagora Loan App

336 Panaxia Lending Limited Zipcash Loan App, Liteloan App And Proloan App

337 Larkloan Nigeria Limited Www.Larkloan .Com And Krevus5 Loan App

338 Kreston Finance Limited Flashlend Loan App And Pivot Loan App

339 Skybyte Innovation

Nigeria Limited

Skylend App And Ritenaira App

340 Essential Finance Limited Lendsqr Web App

341 Apexn Path Tech Limited

Company

Supercash App And Cashme App

342 Akilaah Solution Limited Akilaah App

343 Credx Nigeria Limited Credx App

344 Abadi Technology Ltd Singa Loan App And Singacash Loan App

345 Dt One Nigeria Limited E-Wallet App

346 Credio Banco Limited Trustcash App And Crediocash App

347 Mco Penny Limited Mco Penny App

348 Fundsflow Integrated

Systems Limited

Fundsflow App

349 Pilla Technology

Resource Ltd

Pilla App

350 Purple Pixel Limited Pypa Loan App, Pampam Loan App, Terreira Loan App, Xpeta Loan App, And Twinkate Money Loan App.

351 Deshaven Limited Deshaven Fast Cash App And Deshaven Loans App

352 Sparkling Wave

Investment Company

Limited

Sparkwave Credit App And Sparkwave Capital App

353 Oyster Lending Limited Oysterloan App And Adoloan App

354 Toplifters Limited Www.Toplifterslimited.Com

355 Fortunelink Lending

Limited

Fundflow App And Nexaloan App

356 Brightpulse Telecoms Ltd Padicredit Loan App And Dashnaira Loan App

357 Flaming Horizon Global

Services Ltd

Ziplead Loan App And Fastkudi Loan App

358 Sigma Plus Tech Ltd Zap Loan App And Nairasure Loan App

359 Wefinance Solution

Limited

Www.Wefinanceng.Com

360 Payskul Lending Limited Www.Payskul.Com And Payskul App

361 Kudo Trust Limited Micredit App, Nairanew App And Cashnow App

362 Bullion Voult Mobile Ltd Www.Bullionvoult.Com

363 Wealthy-Sum Tech & Global

Ltd

Cashfilly App, Walletfilly App

364 Truepoint Top Limited Topcashnow App And Topkash App

365 Verizon-Been Technology

Limited

Vzcredit App And Ritlend App

366 Crust Dew Limited Crustcash App And Crustnaira App

367 Gracemoni Limited Gracemoni App

368 Capival Investment

Limited

Capival App

369 Jejely Ultimate Limited Gogo Credit App, Fairloner App, Lifeo Lending App,

Installkash App And Qkash App

370 Fastcash Global Limited Fastcashmobile App

371 Brightpath Credit Limited Brightpath Credit App

372 Evandale Lending Limited Naijacred App, Jaramoni App, Creditpulse App And

Mobiease App

373 Redfield Lending Limited Loanspring App And Veriloan App

374 Kajco Lending Services

Limited

Kajco Credit App

375 Credverse Comms Ltd Crediteagle App And Monimate App

376 Crown Teck Nig Ltd Zapcash App And Gomoney App.

377 Veltrix Comms Ltd Fundzone App And Bigname App

378 Transkredit Finance

Limited

Transkredit Loan And Investment App

379 Dgnravepay Nigeria

Limited

Raveloan App

380 Iferox Filex Nigeria Ltd Finjara App

381 Wstc Financial Services

Limited

Wstc Mobile App

382 Stem Credit Limited Www.Stemcreditltd.Com

383 Exquisite Showers Limited Wkash App, Kash Lending App, Caremoney App,

Fundingclubs App And Hmoni App

384 Autocheck Financing Spv

Nigeria Limited

Autochek App

385 Eazy Credit & Asset Ltd Easy Credit App.

386 Flagla Lending Ltd Obicredit App, Kasykredit App And Zamaniloan App

387 Benford Lending Limited Pocketpesa App, Swiftjetkash App, Flashfundsng

App, Ezmoneyng And Borrowlypocket App

388 Bri Capital Limited Bricapital App

389 Techfusion Africa

Technologies Limited

Fuse Go App And 30plus App

390 Stratovertex Limited Zuir Loan App And Jollo Loan App

391 Bluvertex Limited Dumapay App And Bluecash App

392 Regal Stallion Limited Easypayphone App And Ownmyphone App

393 Bluprimvertex Limited Chopacredit App And Chopapay App

394 Credlanche Limited Www.Credlanche.Com

395 Denvon Lending Ltd Nairazoom App, Loanjetng App, Kreditklick App,

Supervalley App And Supercherishloan App

396 Nexora Telecoms Services

Limited

Payprompt App And Quickfund

397 Maximerge Finance Limited Primecredit App, Pocketloan App, Creditmore App,

Advance Loan App And Boomcredit App

398 Soar-Global Tech Services

Limited

Uni Kash App And Uni Loan App

399 Tranquilux-Tech Limited Eco Kash App And Eco Loan App

400 Advancly Technologies

Nigeria Limited

Advancly App

401 Mypy Technology Limited Beastkash App, Loanpulse App, Nairarise App,

Zpocash App And Crediquick App

402 Rosaquilla Multi-Tech

Limited

Nok App

403 Winnorizon Tech Services

Limited

Eyo Credit App And Eyo Kash App

404 Jmc Alliance Limited Jmc-Tamara App And Jmc-Padi App

405 Pocket Solutions Africa

Ltd

Credline App

406 Viotrim Tech Hub Limited Klinknaira Loan App, Gapleap Loan App, Zeltro Loan

App, Trymoni Loan App And Bashlume Loan App

407 Cosmotribe Technology

Limited

Kolomoney App

408 Gilgal Finance Limited Tush Credit App, Sinpa Credit App, Tusela Credit App

And Gimida Loan App.

409 Ffs Frontier Services

Nigeria Limited

Kar2kash App And Useffs App.

410 Quantimo Solution Limited Troo Credit App, Ploto Credit Loan App, Tari Loan App,

And Guavex Loan App

411 Coopvest Digital Limited Coopmoni App

412 Novalend Limited Cashnova App And Dashme App.

413 Lendela Tech Limited Lendza App, Lendelaego App, Tari Loan App, And

Guavex Loan App

414 Surepurse Limited Kwikpurse App And Pursenaija App

415 Suplias Technologies

Limited

Obtainly App

416 Servicefirst Ng Ltd Cashdash App And Cashgrap App

417 The Swift-Flow Integrated

Service Ltd

Loanbee App And Cashvibe App

418 Claritycare Ng Ltd Cashkolo App And Cashtop App

419 Kredikopa Ng Ltd Naijaqloan App And Nairakopa App

420 Flexi Innovation Hub Ltd Quicknaira App And Moneywave App

421 Arziki Bridge Technology

Limited

Calm Credit App And Clearloan App

422 Carefree Technology

Limited

Uber Credi App And Simi Cash App

423 Greatcosmos Ng Ltd Naijalend App And Lendfast Credit App

424 Acorn Lending Ltd Acorncredit App And Zubaloan App

425 Little Ant Technology Co.

Ltd

Repeat Cash App And Present Loan App

426 Aleezah Nig. Ltd. Aleezah App

427 Lambda Credit Limited Lambda App

428 Kreditek Stride Ltd Kreditek App

429 Brickbridge Company Ltd Getkash App And Lendkash App

430 Capimore Limited Capimore App

431 Ubuntu Limited Cashmate App And Fundgo

432 Sproutly Tech Limited Sproutly Mobile App

433 Greatfin Limited Icredit-Ng App And Icredit-Pro App

434 Customercraft Ltd Cashlink App And Cashhive App

435 Heat Finance And

Investments Limited

Heatmoney.Com.Ng And Heatfinancials.Com

436 Shekel Mobility Limited Shekel App And Pocket Dealer App.

437 Nigeria Lbev Limited Moni Tap App, Moni Biz App And Sharpmoni App

438 Kilofe Nig. Ltd Baff App

439 Nefertiti Assets &

Investment Ltd

Watu Simu App

440 Sprontly Tech Limited Sprontly Mobile App

441 Seamlesshr.Com Limited Breeze App And Seamless Hrms App

442 Lumora Edge Ltd Naijakash App And Ftcredit App

443 Corelith Tech Limited Nairarush App And Kashbee App

444 Circlefundme Digital

Savings & Loan Coop.

Society Ltd

Circlefundme App

445 Zepphyredge Limited Zephyrcash App And Zephyrcredit App

446 Bullionmonie Limited Bullionmonie Loan App

447 Zaradera Credit Limited Rightpoint App And Zcmoney App

448 Abottmax Limited Abottmax App

449 Luminary Assist Limited Shagoloan And Lendjet App.

450 Majatech Nigeria Limited Xcash, Xcrosscash, Palmcredit Plus, And Takicredit

App

451 S & Co.Tech Partners Ltd 99credit App And Cash4u App

452 Eastdigital Finance

Technologies Limited

Mg Loan App And Ed Credit App

453 Ekruz Solution Ltd Ekruz Swife Loan App And Kruzcredit App

454 Blocka Technologies

Limited

Blocka Cash App

455 Venbencare Ltd Kudigo App And Zippacash App

456 Futurecrest Internet

Technology Ltd

Ease Cash App

457 Hastelloy Advance Limited Www.Hastelloyadvance.Com

458 Yalo Technologies Limited. Yalo App

459 Starpost Advance Limited Starpost Advance App

460 Lance Bussiness

Innovation Technologies

Lance Credit Mobile App And Lance Credit Web App

461 Ohere Technologies

Limited

Ohere App

462 Tarafin Service Ltd Taracredit App And Abatcredit App

463 Pruvia Trading

International

Pruvia Moni App And Mars App

464 Zephyredge Limited Zephyrcash App And Zephycredit App

465 Catalyst Care Ltd Moniesure App And Kredigo App

466 First Primus Systems Ltd Ezzymeans App And Ezzymeans (Web)

467 Tiva Finance Services

Limited

Tiva Mobile App

468 First Marina Trust

Finance Company Limited

Fmtspace Investment App

469 Zip Wave Limited Zipwavemax App And Zipwave Go App

470 Amana Venture Ltd Amanacash App And Genzeecash App

471 Empathy Desk Limited Oyakudi App And Kusivault App

472 Andray Finance Limited Andray Finance App

473 Glitchguard Ltd Moneyxpress App And Yishare Pay App

474 Africoinsphere

Technologies Limited

Okcoin App

475 Eatonhil Investment

Limited

Vendor Credit App

476 Summit Lending Ltd Cashnaija App, Owotrust App And Kudiswift.

477 Oze Nigeria Limited Www.Getoze.Com And Oze Mobile App

478 Creditaccess Limited Yt Finance App

479 Bluehabor Capital Limited Bhloan App, Eagleloan App And Dopesa App

480 Creditze Nig Ltd Creditze App

481 Nowlendi Solutions

Limited

Mega Naira App And Now Lendi App

482 Bridgepoint Finance

Limited

Fubro App An Credoza

483 Maimart Nigeria Limited Www.Mamimart.Com.Ng

484 Open Space Financial

Services Ltd

Openspace App

485 Maxserve Support Ltd Hyper Loan App And Aoc Loan App

486 Digital Delight Integrated

Support Service Ltd

487 Gromonee Investment

Limited

Union Monee App And Gromonee App

488 Zojapa Limited Www.Zojapay.Com And Zojapay Mobile App

489 Beyond Credit Limited Beyond Credit App And Hodari App

490 Ovvar Nigeria Limited Ovvar App

491 Mulligan Finance Limited Mulligan Finance Limited App

492 Vale Finance Limited Vale App And Vale.Ng

493 New Extension Allround

Trust Limited

Neat Loan App

494 Nairaflow Finance Limited Nairakash App

495 Credo Tech Nigeria Limited Credify App And Lendex App

496 Vantage Liquidity Limited Liguidspend App And Daifang Cash App

497 Gmt Technologies Ltd Gmt Tech App And Gmttechnologiesltd.Com

498 Asharami Innovations Limited

Pay-Mobile App

FCCPC registers hundreds of loan apps meeting regulatory standards
Approved loan apps strengthen trust in Nigeria’s fast-growing fintech industry. Photo credit: Courtneyk/Gettyimages
The FCCPC’s updated register of approved loan apps in 2026 provides clarity and assurance for consumers. With hundreds of authorised digital lenders now listed, Nigerians can access loans with greater confidence and security.

MTN, Airtel suspend airtime, data lending

Legit.ng earlier reported that Nigerian telecom subscribers are facing another tough regulation that could see them stop borrowing airtime and data from their preferred network operators.

Authors:
Basit Jamiu avatar

Basit Jamiu (Current Affairs and Politics Editor) Basit Jamiu is an AFP-certified journalist. He is a current affairs and politics editor at Legit.ng. He holds a bachelor's degree from Nasarawa State University (2023). Basit previously worked as a staff writer at Ikeja Bird (2022), Associate Editor at Prime Progress (2022). He is a 2025 CRA Grantee, 2024 Open Climate Fellow (West Africa), 2023 MTN Media Fellow. Email: basitjamiu1st@gmail.com and basit.jamiu@corp.legit.ng.

