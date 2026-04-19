Federal Government Releases Updated List of Over 400 Approved Loan Apps for 2026
The Federal Government, through the Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC), has released an updated register of approved loan apps in 2026.
Officials confirmed that hundreds of digital money lenders have met regulatory requirements and are authorised to operate.
This move is aimed at protecting consumers and ensuring transparency in Nigeria’s fast-growing digital lending sector.
See the list from FCCPC below:
1 Creditclan Tech Limited Clan App
2 Acetech Finance Limited Kashout, Flashcredit, Flashalart, Swiftcredit, Rapidloans, Acecredit, Aceloan, Rapidalart Apps
3 Letshego Microfinance Bank Limited - Letsgo App Under The Developer Name Letshego Digital Apps
4 Nextpayday Limit Nextpayday App
5 Aladdin Scheme Limited Aladdin Digital App
6 Kobogo Nigeria Limited, Kobogo App
7 Singularity Technology Nigeria Limited - Oxloan Pro App
8 Grola Tech Credit Limited Lioncash, Lairaplus, Lcash, Cashlion Apps, Truenaira App, Caycredit App, Nairaplus App And Crancash App
9 Fast Point Integrated Limited - Mycashier Mobile, Fast Point Web Apps
10 Paylater Hub Limited Paylater App
11 Trade Depot Limited Shoptopup App
12 Pennee Technologies Ltd Pennee App
13 Otp Internet Technology 9credit, Ncash Apps
14 Altracred Finance Investment Limited Vkash Apps, Swiftkash
15 Red Harbour Fintech Limited - Red Harbour App
16 Menacred Company Limited Menacred App
17 Crevance Credit Limited Crevance.Com
18 Csense Limited Csense App
19 Supreme Help Co-Operative Society Limited Supreme Help Co-Operative Society
20 Flowood Lending Limited Cashrun, Mintcredit, Creditnow Apps
21 Fintrade Solutions Limited Plentycash, Lifeline, Steadykash Apps
22 Trivista Capital Limited Trivista App
23 Commercemen Trading Co. Limited - Airmoni App And Happimoni App
24 Instawave Internet Technology - Vibecredit App, Secucash App
25 Finnew Fintech Limited Ncredit, Nmoney, Fitloan, Swiftnaira, Bgloan
26 Umba Digital Solutions Limited - Umba Mobile App, Umba Web
27 Atimi Lending Limited Goloan App
28 Sycamore Integrated Solutions Limited - Sycamore App
29 Branch International Financial Limited - Branch Mobile App
30 Pivo Technology Limited Pivo App
31 Fluna Capital Limited Fluna App
32 Provest Limited Provest App
33 Magnet Lending Limited Topchance, Gogetcredit, Lilycash, Constant Cash
App, Lite Cash App
34 Allawee Technologies Allawee App
35 Dot Microfinance Bank Limited - Dotbank App
36 Maven Finance Limited Floatr App
37 Oxymon Solutions Limited Oxymon App
38 Creditville Microfinance Bank Limited - Creditville App
39 Neo-Link Technology Company Limited - Newlending App
40 P2vest Technology Limited P2vest App
41 Yescredit Company Limited Yescredit App
42 Lantana Tech Limited Crimson App
43 Hollandale Nigeria Limited - Tiger Credit, Kkcash, Zcash, Easykash App
44 Primera Microfinance Bank - Koins By Primera App
45 Fineset Limited Go Loan App
46 Kiredi Rock Company Ltd Nairabox App
47 Pocketfuel Finance Limited - Pocketfuel App
48 Berly Spring Global Iustus, Snappy Credit Apps
49 Creditech Technology Limited - Tap Cash, Credit Pocket, C Loan App And Credible Loan App
50 Omalend Service Limited Omafin App
51 Princeps Credit System Limited - Credit Wallet App
52 Bestfin Nigeria Limited Icredit App
53 Fubri Century Company Limited - Hifund App
54 Blackcopper Service
Limited
Blackcopper App
55 Doja Lemaire Global
Limited
Swifund App
56 Citygate Global
Investment Limited
Monee App
57 Paydayhub Online Nigeria
Limited
Payday Loan App
58 Swipebill Technologies
Nigeria Limited
Float -Cash App
59 Fair Money Microfinance
Bank
Fairmoney App.
60 Lighting Finance
Technology Nigeria
Limited
Okilocash And Lumosloan Apps
61 Windville Financials
Nigeria Limited
Procash, Qcash, My Cash, Hcash Apps
62 Liberty Assured Limited Libertycred App
63 Renmoney Microfinance
Bank
Renmoney Instant Cash Loan
64 Mim Finance Company Money In Minutes App
65 Ugt Technologies Limited Urgent10k App
66 Passeco Technology
Nigeria Limited
E4moni App
67 Moblaspay Nigeria Limited Nowcredit App, Correctloan App, Palmcredit Plus Ap
68 Applink Capital Nigeria
Limited
Hikash, Papkash, Newcash, Alikash, Dohcash And
Yohcash Apps
69 Rank Capital Limited Moni/Moni Africa App
70 Tajow Investment Limited Topcredit.Com.Ng
71 Orcom And Orcom
Business Support Limited
Moneyspace App, Realcredit App, Sharpcredit,
Nairabox App
72 Afrowide Development
Limited
Imoney App
73 Red Planet Nigeria Limited Kash Loan App, Credit Loan App, Nairaloan App
74 Ibs Golden Investment
Company Limited
Creditinn.Com.Ng
75 Hoil Investment Limited Adashe App
76 Glosh Tech Limited Halowallet App
77 Clem Fresh Co. Ltd Winloan App
78 Fezotech Nigeria Limited Ponycash, Wayacredit, Tradecredit, Voicemoney And
Newcredit Apps
79 Meno Finance Limited Menofund App
80 Tomx Credit Limited Rapaid Africa App
81 Afrofirst Mobile And
Technology Company
Limited
Creditgo App, Easy Money Loan App
82 Elitefin Nigeria Limited Ushine Cash App
83 Ta Prime Limited Tractionapp App
84 Newgry Limited Moneytree App
85 Raceova Nigeria Limited Cashbus App
86 Payfinancials Technology
Services Limited
Payfi App
87 Papichou Technology
Limited
Easyfund App, Royalcredit App, Nicecredit App, Ik
Credit App And Warm Lending App
88 Goharvest International
Limited
Pasa App, Bonzer Loan App And Pase Club App
89 Skitlone Nigeria Limited Twaleloan App
90 New Credage Nigeria
Limited
Somemoni App
91 Rubystar Global Limited Loannaira, Ajeloan Apps, Boost Lending And Aje
Homes
92 Ted Rocket Limited Cashowomi App, Lendnow App, And Cashpulse App
93 Penaid Limited Penaid.Ng
94 Hometown Fintech Limited Hometown App
95 Giasun Technology Nigeria
Limited
Tloan App, Nicenaira App, Tcredit App, Palmcash App
And Greencredit App
96 Be Resources Limited Lendme App
97 Mino Sparks Limited Wekash App
98 Regxta Global Services
Limited
Regxta App
99 Muska Tech Limited Nairago App
100 Shara Technology Shara App
Management Nigeria
Limited
101 Dash Innovation Business
Links West Africa Limited
Instantcred App
102 Steller Finance Company
Limited
Starcredit App
103 Uni Technology Nigeria
Limited
Hcwallet And Prime Pay Apps
104 Uthinking Nigeria Limited Fastcent And Intswallet Apps
105 Aella Financial Solutions
Limited
Aella App
106 Phoenix Payment Solution
Limited
Mintbag App
107 Trafalgar Association
Limited
Kwikpay Credit App
108 Value Driver Technology
Solution Ltd
Value Credit App
109 Kiowope Capital Ltd Kiowope App
110 Keenest Tech Service Ltd Kashpal, Minicredit Apps
111 Rockit Lenders Nig. Ltd Rockit App, Flexi Cash App, Cashvine App, Cashbee App,
And Cashland App
112 Payhippo Ltd Payhippo App
113 Prosperity Archipelago
Ltd
Gocash App
114 Yegon Tech Ltd Galaxy Credit App
115 Veendhq Limited Veend App
116 Crossroad E-Payment
Systems Limited
Unlockcash, Sunquota And Massive Card Apps
117 Highcredit Nigeria Limited Rushcredit App
118 Jm Rubinus Limited Rubimoni App
119 Fintcred Innovations
Limited
Creditfast App
120 Piska Technology Nigeria
Limited
Ultra Cash And Ultra Naira Apps
121 Afrosay Fintech Limited Getcredit App
122 Cornerblocks Services
Limited
Bank One And Cbsl Credit Apps
123 Trust Cen. Limited Pocash App
124 Crednet Technologies
Limited
Credpal App
125 Cash Advance Limited Cashadvance App
126 Quark Financials Nigeria
Limited
Cashpaddie And 9money, Paynaira, Gbobloan,
Onemoney Apps And Frimoni
127 Lendvisery Services
Limited
Lendquick App
128 Trade Lenda Com Limited Trade Lenda Web App
129 Maywood Lending Limited Top Credit App, Hi Credit App And Best Cash App
130 A1 Capital Solution
Limited
A1 Credit App
131 Irorun Technologies
Limited
Irorun Mobile App Irorun Web
132 Carbon Microfinance Bank
Limited
Carbon App
133 Paycredit Limited Paycredit App
134 Cwh Success Nigeria
Limited
Supermoney App, Moneyhub App, Cashhop App,
Creditlab App
135 Micro-Cash Nig. Limited Micromoney App
136 Caelum Technologies
Limited
1-Hour Loan App
137 Dover Credit Limited Docredit, Care Finance App
138 Apex Lending Limited Apex Loan App
139 Ragekay Global
Investment Limited
Oyescredit App
140 Linkpark Technology
Nigeria Limited
Ok Cash App, Pearl Cash App
141 Arve Limited Quickcheck App
142 Creditwave Finance
Limited
Web Portal.
143 Ucplus Advance Limited Uc Salary Loan, Kashnow Apps
144 Renners Investment
Limited
Renners App
145 Zuvy Technologies Limited Zuvy.Co
146 Easycheck Finance
Investment Limited
Luckyloan App, Onecash App, Ritecash App, Flycash
App, Omegaloan
147 Topmost Fintech Limited Okilo Loan App, Flame Loan App
148 Revent Global Finance
Limited
Vybecash App
149 Bimzu Limited Bimzukash App
150 Dynamique Credit System
Limited
Dynamiqueios, Bankbook.Cloud
151 Rexcredit Limited Rexafrica App
152 Sipan Finance Nigeria
Limited
Vidus Loan App, Early Loan App And Hope Loan App.
153 Trustrock Fintech Nig Ltd Nairamax App And Getnaira App
154 Bridge Advance Lending
Limited
Ball App
155 Renmoney Lending
Company Limited
Renmoney Instant Cash Loan
156 White Horse Sucesss
Nigeria Limited
Creditmoney App
157 Fox Lending Limited Loanmate App
158 Parkcrowdy Nigeria
Limited
Ourpass App
159 Nature Lending Nigeria
Limited
Futurecash App
160 Competence Asset
Management Limited
Edike App
161 Fulcrum Sigma Enterprise
Ltd
Fulcrummoney App, Sigmamoney Loan App, Tokcash
Loan App
162 Newrgy Lending Limited Monigo App
163 Xtra Mfs Nigeria Limited Extra Cash App And Quickteller App
164 Salad Technologies Salad Africa App
Limited
165 Leeburg Technology
Limited
Edonenter App And Credit-Moi App
166 Summit Finance Limited 9jiacashpool App And 9jkash App
167 Econ Credit Fintech
Limited
Econ Mart App, Hubcash App And Near Money App
168 Flickwheel Limited Flickwheel App
169 The Dataseed Company Ltd Seedfi App And Fundme App
170 Kiya Bits Limited Kiakia P2p App And Kiya App
171 Rexen Fintech Limited Superwallet App, Gosling App, Spendmoney App,
Fortune Treasure App, Gold Source App.
172 Blackstone Capital
Limited
Kliksave App.
173 Care Credit Limited Care Credit App
174 Slash Finances Limited Www.Slashfinances.Com
175 Silkroad Finance Limited Rocketlend-Fastmoney App And Silkloan-Quickcash
Loan App
176 Cwh Success Nigeria
Limited
Cashop App
177 De Fintek Nigeria
Investment Limited
Instant Loan App, Flash Silver App, Credit Cube App,
Goose Wallet, Urgent Money App
178 Savings Box Global Impact
Limited
Savingsbox App
179 Fewchore Finance
Company Limited
Fewchore Pay App
180 Stash Fintech Limited Stash App
181 Busiyard Limited Busiyard Credit App
182 Naijasync Company
Limited
Ola Credit App, Jara Cash App, Opp Cash App And
Cheddar App.
183 Newrgy Lending Limited Sapa Jump App, Sharp Collect App, Togain App And
Stream Sapa App
184 Indie Finance Company
Limited
Yanzu Afrika App
185 One Payout Limited Yanzu Kredit App
186 Eric Vsta Ltd Linkcredit, Urkash, Powerkash
187 Zemekt Nigeria Limited Zemcash App And Wakacash App
188 Aibanc Technologies
Limited
Aibanc Mobile App
189 Coolbuck Limited Www.Coolbucksng.Com
190 Hizo Technology Limited Hizo.Africa
191 Pitch Capital Limited Pitch Credit App And Paypoint App
192 Zelia Services Limited Zelia App
193 Minioma Investment
Limited
Minioma App And Snowpay App
194 Elephant Globe Limited Elephant App
195 Little Ant Limited Alend App
196 Firmus Retail Services
Limited
Firmus Monie App
197 Elitefin Nigeria Limited Creditease App And Nairaboost App
198 Prosperity Lending Limited Loannow App, Rapidlend App, Ikashpro App And
Easylend App
199 Smartloans Integrated
Services Limited
Hover Loan App, Korrect Kash App, Lend Safe App,
Lend Joint App And Distro Kash App.
200 Linth Integrated Services
Ltd
Phastmoney App
201 Inchoi Technology Nigeria
Limited.
Fastcash App And Mcash App
202 Klump Technology
Company Limited
Klump App
203 Sharp Credit Limited Www.Sharpcrediting.Com
204 Wakanda Credit Limited Creditjet-Safe & Fast Loan App And Tifi Slice-Fast
Cash Loan App.
205 Kenda Lending Limited Century App And Rocket Loan App
206 Jalisco Lending Limited Cashwise Loan App
207 Ripley Nigeria Limited Money Tap App And Vibecash App
208 Cashigo International
Limited
Lcredit
209 Entourage Integrated
Trust Limited
Www.Entourageloans.Com
210 Direct Bridge Nigeria
Limited
Www.Directbridgeng.Com
211 Grit-Tech Limited Grit-Tech Loan App
212 Edgeplus Capital Limited Factorwise App, Rentmata App
213 Cashxpress Nigeria
Limited
Cashx App
214 Lqty Nigeria Limited Www.Oneliquidity.Com
215 Gap Credit Limited Gap-Gap Finance For Individual App, Gap Business-Gap
Business For Business Enthusiasts App
216 Blueone Nigeria Limited Omnikash App, Rapidnaira App
217 Blazeloan Limited Blazeloan App, Flashcredit App, Ninecash-Quick
Money App, Money99-Safe & Fast Cash App And Moneyfast Cash Loan App
218 Digital Cheetah Limited Www.Loanproni.Com, Top Credit App, Hi Credit App
And Best Cash App
219 Sunny Cyber Technology
Nigeria Limited
Sunnycredit App, Credit Plus App
220 Sixth Penguin Limited Sixth Penguin Loan App
221 Gbowy Capital And
Investment Services
Limited
Www.Gbowy.Net
222 Floodlights Technology
Limited
Smartnaira App, Primecash App
223 Bridgenext Innovations
Limited
Loanstar App, Quickash App
224 Coreinnovate Digital
Solutions Limited
Quickmoni App, Trustkash App, Nicenaira Plus App
225 Loanbook Limited Lb Credit App And Lb Cash App
226 Nolt Finance Company
Limited
Nolt App
227 Ted Rocket Limited Cashowomi App, Lendnow App, Cashpulse App (Update)
228 Seespring Limited Kulu App, Fegsol App
229 Qihu Fintech Limited Nairamax App, Incash App
230 Finspa Investment Limited Finspa Mobile App
231 Hadi Africa Limited Hadi Finance App
232 Aventrafussion Nigeria
Limited
Zoomcash App, Trustloan App
233 Myeazi Technology
Services
Eazipay Mobile App
234 Wiam Nigeria Limited Lendswap App
235 Global Spread Investment
& Commercial Services
Limited
Global Money App, Salary Loan App
236 Castillo Credit Limited Happyloan App, Happycredit App, Instantloan App,
Firstloan App And Firstcredit App
237 Deerleap Tech Company
Limited
Fun Box App, And Credit Loans App
238 Capitalwise Dynamic Pay C
Limited
Capitalwise Payment Web App
239 Andes Network Spa Limited Ninimoney-Fast Cash Loan App, Andes Loan App,
Jollof Cash-Fast Loan App, Xloan-Quick Money App,
Jimo Loans App
240 Antpay International
Limited
Antpay App
241 Dominion Merchants &
Partners Limited
Dominion Merchants App
242 Plano Lending Limited Okadanaira, Okadaloan App
243 Prime Fiscus Limited Primeex App, Fiscus App
244 Samued Tech Nigeria
Limited
True Money App, And Cash9ja App
245 Kudi Pally Tech Limited True Loan App And Easelend App
246 Minicloud Solution Limited Nicekash App, Maxmoni App, Trustnaira App, Yesloan
App And Boomcash App
247 Newfortunes Credit
Service
Instantmula App
248 Credility Fin Services
Limited
Cashgo App, Crednow App
249 Conrado Lending Limited Fastfund App, Cashease App, Moneybridge App,
Flexifund App, Swiftloan
250 Doku Technology Limited Dokucredit App, Egoeasy App, Quickego App, Luckyego
App, Happyego App
251 Multi-Level Fin Solutions
Limited
Flexiloan App, Easycredit App
252 Credpay Fintech Limited Moniloan App, Kashloan App
253 Hermoney Finance Limited Hermoney App
254 Eco Pay Globe Limited Ecopay App
255 Horizon Lending Limited Linelend App, Lineloan App, Linecredit App, Linecash
App
256 Ivy Cred Limited Ivy Credit App, Ivy Pay And Ivy Bussiness
257 Graysville Trading Limited Lendmax App, Cashway App, Instantkash App,
Safecash App
258 Electronic Fox Limited Naira Cup App, And Creditbag App
259 M-Kopa Loans Nigeria
Limited
M-Kopa App
260 Eager Wing Nigeria Limited Flash Loan App And Eager Loan App
261 Avenir Tech Credit Limited Quicknaira App And Kashmore App
262 Betheone Lending Nigeria
Limited
Easynaira App And Onenaira App
263 Ikasa Nigeria Limited Www.Ikasaltd.Com
264 Lendocredit Investment
Limited
Lendocredit Nano Lending App, Lendocredit
Merchant Lending App
265 Gaph Credit & Lending
Limited
Gaphcredit.Com.Ng
266 Fuelcredit Com Limited Fuelcredit App, Www.Myfuelcredit.Com
267 Beryls Management
Limted
Beryls Financials App
268 Rhythmtech Financials
Limited
Craft App, Money Solve App, Sweet Credit App,
Quickacess Loan App, Guarantee Loan App
269 Reliance Economic
Advancement Limited
Real App
270 Trusty Financial
Technologies
Trusty App
271 Credlock Nigeria Limited Www.Credlock.Com, Credlock Bussiness App And
Credlock Pay App
272 O2 International Dynamic
Concept Limited
O2 Finance App
273 Maxblue International
Limited.
Beta Naira App
274 Multi Opt-In Tech Solution Lem-Ef App
275 Optima Nexus Finance
Limited
Hawkleap-Credit Loan App, Lumocash-Instant Loan
App And Afrocredit-Trusted Loans
276 Kadavra Credit Limited Kadavragroup.Com/Credit
277 Quickcred Nigeria Limited Quickcred Personal Loan App, Quickcred Salary
Loan App, Quickcred Bnpl Loan App
278 Hervest For Women
Limited
Hervest App
279 Credit365 Nigeria Limited Cashx Instant Loans App, Credit 365 App, Lendplus
App
280 Proxima Finance Limited Proxima Finance App, Www.Proximafinace.Com.Ng
281 Ripples J&Mlj Investment
Limited
Ripples Finance App
282 Chenvasa Integrated
Concept Limited
Ogacash App
283 Bcbl Fintech Limited Moniemize App And Moniestream App
284 Crestdigital Technology
Limited
Digitcash App, Flashcrest App
285 Techecho Innovations
Limited
Echoloan App, Swiftecho App
286 Techedge Digital
Solutions Limited
Edgeloan App, Frimoni Plus App
287 Crestbeam Nigeria Limited Finecredit App, Welend App
288 Stremvans Investment
Limited
Stremvans App
289 Kero Global Lendas
Limited
Kero Fast Cash App
290 Green Tech Innovations Aplincredit App, Nairanest App, Gencredit App
Limited
291 Econova Technology
Limited
Lendify App, Leapcredit App, Hatchpay App
292 Hillside Lending Limited Peakash App, Apexnaira App, Climbkash App
293 Asoso Globa-Tech Owocredit App, Ajomoni Apps
294 Corestone Technology
Nigeria Limited
Hiwallet App, Propay App
295 Antsee Nigeria Limited Starcash App
296 Ishowmesk Enterprises
Llp
Comfort Loan App And Lumen Loan App
297 Digitaldelight Integrated
Support Service Ltd
Pure Cash App And Check Loan Apps
298 Supporthob Global
Limited
Lendme App And Moolah App
299 Youcare Team Services
Limited
Grand Naira App And Large Naira App
300 Flashcredit Nigeria
Limited
Speedyfinance App And Flashfund App
301 Lendu Services Limited Lendu App
302 The Lenders Limited The Lenders App
303 Myhives Development
Foundation Ltd/Gte
Myhives App
304 Boldswitch Software
Limited
Bold App
305 Nikdel Capital Limited Nikdel Fast Cash App And Nikdel Loans App
306 Rimworld Capital Limited Rimworld App And Www.Rimworld.Com
307 Purple-Pearl Global Nig.
Ltd
Purple-Pearl App
308 Datapower Global
Services Ltd
Ai Credit App And Ai Credit Insight App
309 Sinofin Limited Fincredit App And Finkash App
310 Flex Financial
Technologies
Flexfinance App
311 Pisi Technologies Beta Finance App
312 Fin Server Ltd Fin Server App
313 Cowry Finance Company
Limited
Cowry Wealth App, Cowry Bank App And Cowry Pay
App
314 Fundbox Financial
Services Limited
Fundbox Fsl App And Lendease App
315 Mona Finance Ltd Mona App And Mona Finance App
316 Pact Owoh Limited Snap Credit App, Online Loan App And Ezloan App
317 Newducks Nig Ltd Appcredit App
318 Green Family Loan Ltd Family Mobile App
319 Unique Jmk Limited Www.Uniqueltd.Com And Uniquejmk App
320 Renda Limited Scale By Renda (Mobile App For Individuals) And
Scale By Renda (Bussiness)
321 Pivotaliz Innovation Ltd Sunbay Credit Loan App, X-Oravest Capital Loan App
And Oklin Credit Loan App.
322 Creditmax Lending Ltd Creditmax App And Fillmore App
323 Finserve Investment
Limited
Finserve App
324 Fleetwood Lending Limited Kwikvault App, Surefund App, Loantech App,
Creditflex App And Rapidfunds App
325 Daneizo Trade Africa
Limited
Daneizo Credit And Www.Daneizotradeafrica.Com
326 Velasco Lending Limited Kashflex App, And Kashkredit App
327 Waxdale Lending Limited Nairapocket App, Naira Exp App And Picknaira App
328 Topeca Lending Limited Flexivault App, Kashvault App And Nairavault App
329 Raiz Digital Services
Limited
Raiz App
330 Growise Fort Limited Zeal Credit Loan App, Mycredit Loan App, Zealcash
App And Zaelcash App
331 Transactium Limited Toplend Loan App And Eyloan Loan App
332 Naija Transact Limited Lendsphere Loan App And Ladder Loan App
333 Fortune Fish
International Limited
Afroloan App And Afrokash App
334 Novalux Technology Ltd Prospera Loan App And Fundify Loan App
335 Tagora Finance Services
Limited
Tagora Loan App
336 Panaxia Lending Limited Zipcash Loan App, Liteloan App And Proloan App
337 Larkloan Nigeria Limited Www.Larkloan .Com And Krevus5 Loan App
338 Kreston Finance Limited Flashlend Loan App And Pivot Loan App
339 Skybyte Innovation
Nigeria Limited
Skylend App And Ritenaira App
340 Essential Finance Limited Lendsqr Web App
341 Apexn Path Tech Limited
Company
Supercash App And Cashme App
342 Akilaah Solution Limited Akilaah App
343 Credx Nigeria Limited Credx App
344 Abadi Technology Ltd Singa Loan App And Singacash Loan App
345 Dt One Nigeria Limited E-Wallet App
346 Credio Banco Limited Trustcash App And Crediocash App
347 Mco Penny Limited Mco Penny App
348 Fundsflow Integrated
Systems Limited
Fundsflow App
349 Pilla Technology
Resource Ltd
Pilla App
350 Purple Pixel Limited Pypa Loan App, Pampam Loan App, Terreira Loan App, Xpeta Loan App, And Twinkate Money Loan App.
351 Deshaven Limited Deshaven Fast Cash App And Deshaven Loans App
352 Sparkling Wave
Investment Company
Limited
Sparkwave Credit App And Sparkwave Capital App
353 Oyster Lending Limited Oysterloan App And Adoloan App
354 Toplifters Limited Www.Toplifterslimited.Com
355 Fortunelink Lending
Limited
Fundflow App And Nexaloan App
356 Brightpulse Telecoms Ltd Padicredit Loan App And Dashnaira Loan App
357 Flaming Horizon Global
Services Ltd
Ziplead Loan App And Fastkudi Loan App
358 Sigma Plus Tech Ltd Zap Loan App And Nairasure Loan App
359 Wefinance Solution
Limited
Www.Wefinanceng.Com
360 Payskul Lending Limited Www.Payskul.Com And Payskul App
361 Kudo Trust Limited Micredit App, Nairanew App And Cashnow App
362 Bullion Voult Mobile Ltd Www.Bullionvoult.Com
363 Wealthy-Sum Tech & Global
Ltd
Cashfilly App, Walletfilly App
364 Truepoint Top Limited Topcashnow App And Topkash App
365 Verizon-Been Technology
Limited
Vzcredit App And Ritlend App
366 Crust Dew Limited Crustcash App And Crustnaira App
367 Gracemoni Limited Gracemoni App
368 Capival Investment
Limited
Capival App
369 Jejely Ultimate Limited Gogo Credit App, Fairloner App, Lifeo Lending App,
Installkash App And Qkash App
370 Fastcash Global Limited Fastcashmobile App
371 Brightpath Credit Limited Brightpath Credit App
372 Evandale Lending Limited Naijacred App, Jaramoni App, Creditpulse App And
Mobiease App
373 Redfield Lending Limited Loanspring App And Veriloan App
374 Kajco Lending Services
Limited
Kajco Credit App
375 Credverse Comms Ltd Crediteagle App And Monimate App
376 Crown Teck Nig Ltd Zapcash App And Gomoney App.
377 Veltrix Comms Ltd Fundzone App And Bigname App
378 Transkredit Finance
Limited
Transkredit Loan And Investment App
379 Dgnravepay Nigeria
Limited
Raveloan App
380 Iferox Filex Nigeria Ltd Finjara App
381 Wstc Financial Services
Limited
Wstc Mobile App
382 Stem Credit Limited Www.Stemcreditltd.Com
383 Exquisite Showers Limited Wkash App, Kash Lending App, Caremoney App,
Fundingclubs App And Hmoni App
384 Autocheck Financing Spv
Nigeria Limited
Autochek App
385 Eazy Credit & Asset Ltd Easy Credit App.
386 Flagla Lending Ltd Obicredit App, Kasykredit App And Zamaniloan App
387 Benford Lending Limited Pocketpesa App, Swiftjetkash App, Flashfundsng
App, Ezmoneyng And Borrowlypocket App
388 Bri Capital Limited Bricapital App
389 Techfusion Africa
Technologies Limited
Fuse Go App And 30plus App
390 Stratovertex Limited Zuir Loan App And Jollo Loan App
391 Bluvertex Limited Dumapay App And Bluecash App
392 Regal Stallion Limited Easypayphone App And Ownmyphone App
393 Bluprimvertex Limited Chopacredit App And Chopapay App
394 Credlanche Limited Www.Credlanche.Com
395 Denvon Lending Ltd Nairazoom App, Loanjetng App, Kreditklick App,
Supervalley App And Supercherishloan App
396 Nexora Telecoms Services
Limited
Payprompt App And Quickfund
397 Maximerge Finance Limited Primecredit App, Pocketloan App, Creditmore App,
Advance Loan App And Boomcredit App
398 Soar-Global Tech Services
Limited
Uni Kash App And Uni Loan App
399 Tranquilux-Tech Limited Eco Kash App And Eco Loan App
400 Advancly Technologies
Nigeria Limited
Advancly App
401 Mypy Technology Limited Beastkash App, Loanpulse App, Nairarise App,
Zpocash App And Crediquick App
402 Rosaquilla Multi-Tech
Limited
Nok App
403 Winnorizon Tech Services
Limited
Eyo Credit App And Eyo Kash App
404 Jmc Alliance Limited Jmc-Tamara App And Jmc-Padi App
405 Pocket Solutions Africa
Ltd
Credline App
406 Viotrim Tech Hub Limited Klinknaira Loan App, Gapleap Loan App, Zeltro Loan
App, Trymoni Loan App And Bashlume Loan App
407 Cosmotribe Technology
Limited
Kolomoney App
408 Gilgal Finance Limited Tush Credit App, Sinpa Credit App, Tusela Credit App
And Gimida Loan App.
409 Ffs Frontier Services
Nigeria Limited
Kar2kash App And Useffs App.
410 Quantimo Solution Limited Troo Credit App, Ploto Credit Loan App, Tari Loan App,
And Guavex Loan App
411 Coopvest Digital Limited Coopmoni App
412 Novalend Limited Cashnova App And Dashme App.
413 Lendela Tech Limited Lendza App, Lendelaego App, Tari Loan App, And
Guavex Loan App
414 Surepurse Limited Kwikpurse App And Pursenaija App
415 Suplias Technologies
Limited
Obtainly App
416 Servicefirst Ng Ltd Cashdash App And Cashgrap App
417 The Swift-Flow Integrated
Service Ltd
Loanbee App And Cashvibe App
418 Claritycare Ng Ltd Cashkolo App And Cashtop App
419 Kredikopa Ng Ltd Naijaqloan App And Nairakopa App
420 Flexi Innovation Hub Ltd Quicknaira App And Moneywave App
421 Arziki Bridge Technology
Limited
Calm Credit App And Clearloan App
422 Carefree Technology
Limited
Uber Credi App And Simi Cash App
423 Greatcosmos Ng Ltd Naijalend App And Lendfast Credit App
424 Acorn Lending Ltd Acorncredit App And Zubaloan App
425 Little Ant Technology Co.
Ltd
Repeat Cash App And Present Loan App
426 Aleezah Nig. Ltd. Aleezah App
427 Lambda Credit Limited Lambda App
428 Kreditek Stride Ltd Kreditek App
429 Brickbridge Company Ltd Getkash App And Lendkash App
430 Capimore Limited Capimore App
431 Ubuntu Limited Cashmate App And Fundgo
432 Sproutly Tech Limited Sproutly Mobile App
433 Greatfin Limited Icredit-Ng App And Icredit-Pro App
434 Customercraft Ltd Cashlink App And Cashhive App
435 Heat Finance And
Investments Limited
Heatmoney.Com.Ng And Heatfinancials.Com
436 Shekel Mobility Limited Shekel App And Pocket Dealer App.
437 Nigeria Lbev Limited Moni Tap App, Moni Biz App And Sharpmoni App
438 Kilofe Nig. Ltd Baff App
439 Nefertiti Assets &
Investment Ltd
Watu Simu App
440 Sprontly Tech Limited Sprontly Mobile App
441 Seamlesshr.Com Limited Breeze App And Seamless Hrms App
442 Lumora Edge Ltd Naijakash App And Ftcredit App
443 Corelith Tech Limited Nairarush App And Kashbee App
444 Circlefundme Digital
Savings & Loan Coop.
Society Ltd
Circlefundme App
445 Zepphyredge Limited Zephyrcash App And Zephyrcredit App
446 Bullionmonie Limited Bullionmonie Loan App
447 Zaradera Credit Limited Rightpoint App And Zcmoney App
448 Abottmax Limited Abottmax App
449 Luminary Assist Limited Shagoloan And Lendjet App.
450 Majatech Nigeria Limited Xcash, Xcrosscash, Palmcredit Plus, And Takicredit
App
451 S & Co.Tech Partners Ltd 99credit App And Cash4u App
452 Eastdigital Finance
Technologies Limited
Mg Loan App And Ed Credit App
453 Ekruz Solution Ltd Ekruz Swife Loan App And Kruzcredit App
454 Blocka Technologies
Limited
Blocka Cash App
455 Venbencare Ltd Kudigo App And Zippacash App
456 Futurecrest Internet
Technology Ltd
Ease Cash App
457 Hastelloy Advance Limited Www.Hastelloyadvance.Com
458 Yalo Technologies Limited. Yalo App
459 Starpost Advance Limited Starpost Advance App
460 Lance Bussiness
Innovation Technologies
Lance Credit Mobile App And Lance Credit Web App
461 Ohere Technologies
Limited
Ohere App
462 Tarafin Service Ltd Taracredit App And Abatcredit App
463 Pruvia Trading
International
Pruvia Moni App And Mars App
464 Zephyredge Limited Zephyrcash App And Zephycredit App
465 Catalyst Care Ltd Moniesure App And Kredigo App
466 First Primus Systems Ltd Ezzymeans App And Ezzymeans (Web)
467 Tiva Finance Services
Limited
Tiva Mobile App
468 First Marina Trust
Finance Company Limited
Fmtspace Investment App
469 Zip Wave Limited Zipwavemax App And Zipwave Go App
470 Amana Venture Ltd Amanacash App And Genzeecash App
471 Empathy Desk Limited Oyakudi App And Kusivault App
472 Andray Finance Limited Andray Finance App
473 Glitchguard Ltd Moneyxpress App And Yishare Pay App
474 Africoinsphere
Technologies Limited
Okcoin App
475 Eatonhil Investment
Limited
Vendor Credit App
476 Summit Lending Ltd Cashnaija App, Owotrust App And Kudiswift.
477 Oze Nigeria Limited Www.Getoze.Com And Oze Mobile App
478 Creditaccess Limited Yt Finance App
479 Bluehabor Capital Limited Bhloan App, Eagleloan App And Dopesa App
480 Creditze Nig Ltd Creditze App
481 Nowlendi Solutions
Limited
Mega Naira App And Now Lendi App
482 Bridgepoint Finance
Limited
Fubro App An Credoza
483 Maimart Nigeria Limited Www.Mamimart.Com.Ng
484 Open Space Financial
Services Ltd
Openspace App
485 Maxserve Support Ltd Hyper Loan App And Aoc Loan App
486 Digital Delight Integrated
Support Service Ltd
487 Gromonee Investment
Limited
Union Monee App And Gromonee App
488 Zojapa Limited Www.Zojapay.Com And Zojapay Mobile App
489 Beyond Credit Limited Beyond Credit App And Hodari App
490 Ovvar Nigeria Limited Ovvar App
491 Mulligan Finance Limited Mulligan Finance Limited App
492 Vale Finance Limited Vale App And Vale.Ng
493 New Extension Allround
Trust Limited
Neat Loan App
494 Nairaflow Finance Limited Nairakash App
495 Credo Tech Nigeria Limited Credify App And Lendex App
496 Vantage Liquidity Limited Liguidspend App And Daifang Cash App
497 Gmt Technologies Ltd Gmt Tech App And Gmttechnologiesltd.Com
498 Asharami Innovations Limited
Pay-Mobile App
The FCCPC’s updated register of approved loan apps in 2026 provides clarity and assurance for consumers. With hundreds of authorised digital lenders now listed, Nigerians can access loans with greater confidence and security.
MTN, Airtel suspend airtime, data lending
Legit.ng earlier reported that Nigerian telecom subscribers are facing another tough regulation that could see them stop borrowing airtime and data from their preferred network operators.
