Osimhen, Lookman Lead As Eric Chelle Announces Super Eagles Squad for AFCON 2025

by  Elijah Odetokun
Super Eagles head coach Eric Chelle has officially announced his 28-man squad for the 2025 Africa Cup of Nations.

Goalkeepers: Stanley Nwabali (Chippa United, South Africa); Amas Obasogie (Singida Blackstars, Tanzania); Francis Uzoho (Omonia FC, Cyprus)

Defenders: Calvin Bassey (Fulham FC, England); Oluwasemilogo Ajayi (Hull City, England); Bright Osayi-Samuel (Birmingham City, England); Bruno Onyemaechi (Olympiakos, Greece); Chidozie Awaziem (Nantes FC, France); Zaidu Sanusi (FC Porto, Portugal); Igoh Ogbu (Slavia Prague, Czech Republic); Ryan Alebiosu (Blackburn Rovers, England)

Midfielders: Alex Iwobi (Fulham FC, England); Frank Onyeka (Brentford FC, England); Wilfred Ndidi (Besiktas FC, Turkey); Raphael Onyedika (Club Brugge, Belgium); Fisayo Dele-Bashiru (SS Lazio, Italy); Ebenezer Akinsanmiro (Pisa SC, Italy); Usman Muhammed (Ironi Tiberias, Israel); Tochukwu Nnadi (SV Zulte Waregem, Belgium)

Forwards: Ademola Lookman (Atalanta BC, Italy); Samuel Chukwueze (Fulham FC, England); Victor Osimhen (Galatasaray FC, Turkey); Simon Moses (Paris FC, France); Chidera Ejuke (Sevilla FC, Spain); Akor Adams (Sevilla FC, Spain); Paul Onuachu (Trabzonspor AS, Turkey); Salim Fago Lawal (NK Istra 1961, Croatia); Cyriel Dessers (Panathinaikos FC, Greece);

