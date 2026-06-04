Full List: Lagos Police Release Emergency Contact Numbers for Security Distress Calls
- Lagos Police Command has released updated emergency contact numbers across all Area Commands statewide
- Authorities have published direct officer lines to improve response time and community reporting of incidents
- Residents have been urged to contact local command centres for suspicious activity and urgent security concerns
The Lagos State Police Command has released an updated list of distress and intelligence contact numbers for different area commands across the state.
The information was shared on X (formerly Twitter) on Wednesday, June 3. It provides direct phone lines of senior police officers in various divisions, which allows residents to quickly reach authorities in case of emergency or suspicious activity.
The release comes at a time when concerns about insecurity and kidnapping cases have continued to dominate public discussion in parts of the country, including reported incidents in the South West.
Legit.ng reports that authorities in different states have been increasing precautionary measures and strengthening community reporting systems.
The Lagos police directory is aimed at improving response time, encouraging residents to report threats early, and strengthening coordination between communities and security officials.
Residents are advised to contact the nearest area command officers when they notice suspicious movement, threats to safety, or emergencies that require police attention.
Below is the full list of contacts as released:
AREA ‘A’ COMMAND LION BUILDING
- ACP — IDEHAI GODWIN — ACPOL ALPHA — 08034033450
- CSP — ISHOLA OLAITAN OLUBOYE — VICTORIA-ISLAND — 08035064169
- CSP — HAUWA IDRIS ADAMU — DOLPHIN — 08163531403
- CSP — JINADU MUSTAPHA — LION-BUILDING — 08062897257
- CSP — KURANGA YERD UJ — EBUTE-ERO — 08068281748
- CSP — USMAN MAMMAN KUTA — IKOYI — 08023612827
- CSP — GREGORY IKPEKHIA — ONIKAN — 08076134280
- CSP — AMORI FATAI — ADENIJI-ADELE — 09045009806
- CSP — AFOLAYAN OLALEKAN — BANANA ISLAND/PARK VIEW — 08034923749
AREA ‘B’ COMMAND APAPA
- ACP — ONYINYE U. ONWUAMAEGBU — ACPOL BRAVO — 08033921960
- CSP — AFOLABI SALAU — LAYENI — 08035092178
- CSP — SALAWU KAZEEM ISHOLA — IJORA-BADIA — 08023967405
- CSP — NWANKUDU ENYINNA EDWARD — AMUKOKO — 08036180185
- CSP — OMOTESO AKEEM — AJEGUNLE — 07032592339
- CSP — AJAYI ADEBAYO — TOLU — 08035220092
- CSP — ONOFEGHARA CONSTANTINE — TRINITY — 08060718774
- CSP — MOMOH KAMALEDEEN — APAPA — 08144688527
- SP — MALIKI ADEBAYO — KIRIKIRI — 08035825461
AREA ‘C’ COMMAND SURULERE
- ACP — ABAYOMI AKINPELU ONI — ACPOL CHARLIE — 08126374022
- CSP — NKEREUWEM JOSHUA — AGUDA — 08097707576
- CSP — OGUNLETI OLUWASEUN PHILIP — ORILE — 08030819774
- CSP — KOMOLAFE SOLOMON — DENTON — 08037318421
- CSP — ARIT ABANG — BODE-THOMAS — 08023386443
- CSP — ADEGBEMI ISIAKA — YABA — 08060391587
- CSP — BAMISAYE OLALERE GABRIEL — SURULERE — 08138037258
- CSP — BALOGUN GBOYEGA — IPONRI — 08037229741
- CSP — COMFORT KEHINDE — SABO — 08032120469
- CSP — IGHODARO MALVIN — NATIONAL THEATRE — 08034420356
AREA ‘D’ COMMAND MUSHIN
- ACP — BAMIDELE AWONIYI — ACPOL DELTA — 08032467280
- CSP — DAMISA AMINA KOLO — ISOLO — 08034025497
- CSP — AYANWALE AYIDEJI — MUSHIN — 08037182096
- CSP — OMISORE ABIODUN — EJIGBO — 08027244486
- CSP — OLADELE ISOLA OLAREWAJU — ILASAMAJA — 08035428503
- CSP — CELESTINA KALU — ASWANI — 08033797766
- CSP — FAMOUS-COLE OLARINDE — AGO-OKOTA — 08030535308
- CSP — ADENIRAN JOHN — ITIRE — 08023569500
AREA ‘E’ COMMAND FESTAC
- ACP — GODWIN CHIKE OTI — ACPOL ECHO — 07065246927
- CSP — TALABI SEGUN — IBA — 08033104630
- CSP — ANJUGURI JESSE MANZAH — OKOKOMAIKO — 08133379980
- CSP — ABDUL OLAYINKA YAHAYA — SATELLITE — 08035834236
- CSP — ODUMADE YETUNDE — ONIREKE — 08055254985
- CSP — BAKARE IBRAHIM — FESTAC — 08034091828
- CSP — OLABISI ELEBUTE — TRADE-FAIR — 08051035906
- CSP — OPEIFA OMOLOLA — OJO — 08034313877
AREA ‘F’ COMMAND IKEJA
- ACP — PAUL AZUKA OKAFOR — ACPOL ‘F’ — 08037882434
- CSP — OPADOLA ELIZABETH — OJODU — 08081773197
- CSP — OKE AKINWUNMI — IKEJA — 08035651323
- CSP — SHOKUNBI TIYOSI — ALAUSA — 08037168410
- CSP — BENEDICT ELENBALUAGBON — AKINPELU — 08168430403
- CSP — RITA ADIGHA — MOSAFEJO — 08054666286
- CSP — EMEKA UMEDOZOR JUDE — SHOGUNLE — 08033949423
- CSP — AYODELE ELIJAH — MAN-CENTRE — 08032350965
- CSP — AKINRODOYE FISAYO OLA — MAKINDE — 08146614448
- CSP — ADEUTI OLUWAFUNMILAYO — ILUPEJU — 08035323857
- CSP — IHIEZU FIDELIS — OSHODI — 08035012302
AREA ‘G’ COMMAND OGBA
- ACP — VERONICA AMEH AKPA — ACPOL GOLF — 08035879893
- CSP — OLAITAN ADEKUNLE MOSES — DOPEMU — 07034441904
- CSP — ALIYU KAWUNDA — OKO-OBA — 07038732209
- CSP — AKINDELE B. FATAI — ELERE — 08037054414
- CSP — ABDULKADIR MOH’D SONG — ALAKUKO — 08036095561
- CSP — AIYENMUDOR MOBOLAJI — IJAIYE-OJOKORO — 08134619604
- CSP — AKINLUWADE EYITAYO SOLOMON — IJU — 08060162920
- CSP — OMOLOLU OLUWASHOLA — PEN-CINEMA — 08038538250
- CSP — AUGUSTINE IKEH — ABATTIOR — 08038343885
- SP — ALABI USMAN ABIOLA — ISOKOKO — 08107207704
AREA ‘H’ COMMAND OGUDU
- ACP — SHOLLA OMILADE — ACPOL HOTEL — 08033345500
- CSP — ADEBAYO HAKEEM OLALEKAN — SHOMOLU — 08065725662
- CSP — AYENIGBARA LAWRENCE KAYODE — OGUDU — 08033896153
- CSP — OBETH HAMMA HASSAN — KETU — 08135955035
- CSP — SAJO BUSAYO — ISHERI — 08064744553
- CSP — AJAKAIYE ADEMOLA — ANTHONY — 08032897842
- CSP — OLUTEKUNBI EKUNDAYO — ALAPERE — 08033697389
- CSP — OLATUNJI OLADEMEJI — ALADE — 08081777101
- CSP — ONAJIDE OLABODE SAMUEL — OWORONSHOKI — 08033715393
- CSP — GODWIN OKOLOKO — BARIGA — 07031149205
- CSP — STEPHEN ADEMOYEJE — ONIPANU — 07031181750
- CSP — AGIDI ADENOLA — IFAKO — 08066125549
AREA ‘J’ COMMAND ELEMORO
- ACP — OJO OLUYEMISI OLUTORUNBO — ACPOL JULIETH — 07035209856
- CSP — AWE KAYODE — MAROKO — 07030128076
- CSP — AYENI BENJAMIN — EPE — 08039152115
- CSP — OBAMIYI PETER — AKODO — 08079697614
- CSP — SULEIMAN OLALEKAN KABIRU — ELEMORO — 08081775821
- CSP — ADEYANJU OLADELE — LANGBASA — 07061243375
- CSP — FEMI AKINFELUYE — AJAH — 08064934500
- CSP — GAMBARI TUNJI MOHAMMED — LFTZ — 07088888080
- CSP — SALAKO OLATUNDE — ODO-NOFORIJA — 08024248069
- CSP — SALAKO ADEOLU — ILASAN — 08024246068
- CSP — HADIZA TAHIR — OGOMBO — 08088355333
- CSP — ISHAYA AMOS — DANGOTE-REFINERY — 08039764252
- CSP — IJAIOLA NATHANIEL — ELEKO-BEACH — 08033439495
- CSP — OWOSENI RASHEED — LEKKI — 07030075908
AREA ‘K’ COMMAND MOROGBO
- ACP — A.A SMITH — ACPOL KILO — 07088158606
- CSP — FOLAJIMI IDOWU — BADAGRY — 07032305733
- CSP — OYEDELE J. OLUWOLE — ISHASHI — 07068324583
- CSP — OLUSEGUN EDUN — SEME — 08069252970
- CSP — EMMANUEL KAYODE — MOROGBO — 08033884347
- CSP — JACOB GANA JIYA — ILEMBA-HAUSA — 08060502657
- SP — OPADOKUN OLAYINKA — IJANIKIN — 07080566686
- SP — AJIKE OLUYOMI — OTTO-AWORI — 08062407534
AREA ‘L’ COMMAND ILASHE
- ACP — ADEGBITE RASAQ OMOTAYO — ACPOL LIMA — 08035064949
- CSP — AISEDION INNOCENT — IBESHE — 08023280023
- DSP — AIGBOVBIOSE MONDAY — TAKWA-BAY — 08050569572
- ASP — OLADEMIJI KAZEEM — IGBOLOGUN — 08023694806
AREA ‘M’ COMMAND IDIMU
- ACP — ABANIWONDA TOKUNBO — ACPOL MIKE — 08126661517
- CSP — SADIKU AFOLABI — IKOTUN — 08033910885
- CSP — CHARLES BABATUNDE — IGANDO — 08037906363
- CSP — OJAJUNI ADELEKE — SHASHA — 07033439562
- CSP — ONI WAHEED ADEBISI — IDIMU — 08038995568
- CSP — OWOLABI SEFUNMI — GOWON ESTATE — 08165726359
- SP — GRACE OGBONOKO — ISHERI OSHUN — 08033177080
AREA ‘N’ COMMAND IJEDE
- ACP — AGENE JAMES OLAH — ACPOL NOVEMBER — 09037897947
- CSP — OLANIRAN ISMAILA — SHAGAMU ROAD — 08033463758
- CSP — JUSTIN URO — OWUTU — 08035007439
- CSP — AGATHA EZE — IKORODU — 08033958207
- CSP — AKINOLA CLEMENT — IKORODU — 08036411684
- CSP — OGUNIYI BABATUNDE — IMOTA — 08081779798
- CSP — AMOS IBRAHIM — IJEDE — 07037295793
- CSP — KALU CHIJIOKE EREM — KETU-EREYUN — 08028815210
- CSP — BISIRIYU FATAI — OWODE ONIRIN — 08039253737
- CSP — AROLOYE BAMIKOLE — AGBOWA — 07033853152
AREA ‘P’ COMMAND ALAGBADO
- ACP — AGBOOLA ADENIYI — ACPOL PAPA — 08137603984
- CSP — AKANDE AJOKE — OKE ODO — 08060294646
- CSP — OLUWAKEMI ADEGOBOYE — MEIRAN — 08028301060
- CSP — YUSUF KAYODE — ALAGBADO — 08105393952
- SP — AJEIGBE YEMISI — AYOBO — 08038384583
- SP — ENDURANCE OVWIGHO — IPAJA — 08037993827
- CSP — OBETH HAMMA HASSAN — KETU — 08135955035
- CSP — SAJO BUSAYO — ISHERI — 08064744553
- CSP — AJAKAIYE ADEMOLA — ANTHONY — 08032897842
- CSP — OLUTEKUNBI EKUNDAYO — ALAPERE — 08033697389
- CSP — OLATUNJI OLADEMIJI — ALADE — 08081777101
- CSP — ONAJIDE OLABODE SAMUEL — OWORONSHOKI — 08033715393
- CSP — GODWIN OKOLOKO — BARIGA — 07031149205
- CSP — STEPHEN ADEMOYEJE — ONIPANU — 07031181750
- CSP — AGIDI ADENOLA — IFAKO — 08066125549
IGP reassigns AIGs, CPs nationwide
Legit.ng earlier reported that Inspector-General of Police Tunji Disu approved a major redeployment of Assistant Inspectors-General and Commissioners of Police across strategic formations and state commands nationwide.
The posting includes senior officers assigned to research, operations, training, and zonal commands, with key changes affecting Lagos, Oyo, Katsina, Jigawa, and several other states across Nigeria.
Source: Legit.ng
Ololade Olatimehin (Editorial Assistant) Olatimehin Ololade is a seasoned communications expert with over 7 years of experience, skilled in content creation, team leadership, and strategic communications, with a proven track record of success in driving engagement and growth. Spearheaded editorial operations, earning two promotions within 2 years (Giantability Media Network). Currently an Editorial Assistant at Legit.ng. She holds a B.Sc. and an M.Sc. in Mass Communication from UNILAG and NOUN, respectively. Contact me at Olatimehin.ololade@corp.legit.ng