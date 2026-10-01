Muhammed Hammed Olayinka (Human Interest Editor) Muhammed has worked with Oracle UNILORIN, Opera News Hub, Scopper News, Gistreel, and now LEGIT.ng. He won the NAPSS President Writing Skirmish (2017) and was first runner-up in the UNILORIN Senate Writing Contest (2018). He can be reached via email at muhammed.hammedolayinka@corp.legit.ng