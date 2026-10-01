Denmark Releases Names of 982 Companies Certified to Hire Foreign Workers Under Fast-Track Scheme
- Denmark's Agency for International Recruitment and Integration certified a total of 982 companies to hire foreign workers under the Fast-track Scheme
- The Danish government published the full list of certified companies on its official website, making it publicly accessible
- Foreign workers and employers can now check which companies qualify to bring in international talent through the Fast-track Scheme
PAY ATTENTION: Find it fast with our new search feature at Legit.ng!
Denmark has made public a comprehensive list of every company authorised to recruit foreign workers through the country's Fast-track Scheme, with a total of 982 companies now certified under the programme.
The list was published by the Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI), the government body responsible for overseeing the entry of foreign labour into Denmark.
What the Fast-track Scheme covers
According to the agency's official website, the list covers all companies that SIRI has certified to hire foreign labour under the Fast-track Scheme.
The Fast-track Scheme is a Danish immigration pathway designed to make it quicker and easier for certified employers to bring skilled workers from outside Denmark into the country. Companies must go through a formal certification process with SIRI before they are permitted to use the scheme to recruit internationally.
The published list runs to 982 companies, spanning a broad range of sectors across Denmark. By making the names of all certified companies publicly available, the Danish government allows prospective employees and partners to verify whether a particular employer is authorised to sponsor foreign workers through this route.
Full list of certified companies in Denmark
The companies certified by SIRI to hire foreign labour under the Fast-track Scheme are listed below:
- &TRADITION A/S
- 3Shape A/S
- 3XN A/S
- 4N Manpower A/S
- A+ Siam Sushi Restaurant ApS
- A/S Bryggeriet Vestfyen
- A.T. Kearney P/S
- AAK DENMARK A/S
- Abacus Medicine A/S
- ABB A/S
- AB INVENTECH A/S
- AB Neo A/S
- Accenture A/S
- Accera ApS
- Accura Advokatpartnerselskab
- ADCendo ApS
- ADDING ENGINEERING A/S
- ADPEOPLE A/S
- ADRA DANMARK
- Aera A/S
- Aeven A/S
- AFRY Denmark A/S
- AG Analytics A/S
- AGC Biologics A/S
- AGF A/S
- Agilent Technologies Denmark ApS
- AGRAMKOW FLUID SYSTEMS A/S
- Agreena ApS
- AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A., Luxembourg
- AIP Management P/S
- Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord
- Akurat A/S
- AKQA Denmark A/S
- Albatros Travel A/S
- Alchemist ApS
- ALCON NORDIC A/S
- ALD Automotive A/S
- AL ENGINEERING A/S
- ALFA LAVAL AALBORG A/S
- Alfa Laval Copenhagen A/S
- Alfa Laval Kolding A/S
- Alfa Laval Nakskov A/S
- Alfa Laval Nordic A/S
- Alfapeople Nordic A/S
- ALIPES ApS
- ALK-ABELLÓ A/S
- Alm. Brand Forsikring A/S
- ALUNITED Denmark A/S
- Altrad Services A/S
- AMA Denmark ApS
- Amart ApS
- AMBU A/S
- ANDCO A/S
- Andel Holding A/S
- Andersen & Maillards ApS
- ANTHILL AGENCY A/S
- A.P. MØLLER HOLDING A/S
- APM Logistic ApS
- APPLE AB, FILIAL AF APPLE AKTIEBOLAG, SVERIGE
- ApS SUBK NR. 75
- aptio group Denmark ApS
- ARAMARK DENMARK ApS
- Archon Games ApS
- ARDAGH GLASS HOLMEGAARD A/S
- Ardmac ApS
- Arkitektskolen Aarhus
- Arla Foods AMBA
- Artelia A/S
- Ascendis Pharma A/S
- Asiainfo Denmark ApS
- ASTRAZENECA A/S
- Atkins Danmark A/S
- ATLANT 3D Nanosystems ApS
- ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES A/S
- Automann Logistik ApS
- Automated Engineering Services Denmark ApS
- AUTOSTREIT ApS
- Au2Vest ApS
- Avanade Denmark A/S
- AXON Networks ApS
- BAADER Food Systems Denmark A/S
- Babcock & Wilcox Vølund A/S
- Bacon X ApS
- Baettr Lem A/S
- Baettr Sales & Services A/S
- Bagsværd Lakrids ApS
- Bain & Company Denmark P/S
- Bakken Bears A/S
- Banedanmark
- Bang & Olufsen A/S
- BANG & OLUFSEN OPERATIONS A/S
- Banking Circle Denmark, Filial af Banking Circle S.A., Luxembourg
- BAVARIAN NORDIC A/S
- BB FIBERBETON A/S
- BB Kolding ApS
- BEC Financial Technologies a.m.b.a.
- Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
- BECH Personale ApS
- BeGreen ApS
- BELMAN A/S
- Bestseller A/S
- Bestseller Wholesale A/S
- Better Collective A/S
- BEUMER Group A/S
- BHJ A/S
- BioInnovation Institute Fonden
- BIOMAR A/S
- Biomason Denmark ApS
- BioPorto Diagnostics A/S
- BIRGER CHRISTENSEN A/S
- BITZER Electronics A/S
- Bizbrains A/S
- Bjarke Ingels Group A/S
- BK Medical ApS
- BLAST ApS
- BLUE FOX - HERNING A/S
- Blue Ocean Robotics ApS
- Blue Power Partners A/S
- BlueCollar A/S
- Blue Water Shipping A/S
- BLÜCHER METAL A/S
- BMS Heavy Cranes A/S
- BOCONCEPT A/S
- BOSCH REXROTH A/S
- Boozt A/S
- BPP Offshore Wind A/S
- BRANDBJERG HØJSKOLE
- Brave Solar A/S
- BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S
- Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
- BS Denmark ApS
- BUKA ApS
- Bureau Veritas Denmark A/S
- Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S
- BW Epic Kosan Maritime Pte. Ltd., Denmark, filial af BW Epic Kosan Maritime Pte. Ltd., Singapore
- By Malene Birger A/S
- Byens Bilpleje Aalborg ApS
- BYENS BILPLEJE HILLERØD ApS
- Byens Bilpleje Køge ApS
- Byens Bilpleje Odense ApS
- Byens Bilpleje Skovlunde ApS
- Byens Bilpleje Vejle ApS
- BYENS BILPLEJE ÅRHUS ApS
- Cadeler A/S
- C.C ApS
- C&D FOODS (DENMARK) A/S
- Cafe Dem 1 ApS
- Cafeen af 26/11 ApS
- CANON DANMARK A/S
- Capgemini Danmark A/S
- Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S
- CARBUCKS ApS
- CARGLASS A/S
- Carlsberg A/S
- Carlsberg Breweries A/S
- Cassin Networks ApS
- Cavendish Hydrogen A/S
- CBRE GWS Denmark ApS
- Centrica Energy Trading A/S
- CERTEX DANMARK A/S
- Ce-Tec A/S
- C.F. MØLLER DANMARK A/S
- CGI Danmark A/S
- Chainalysis ApS
- Chopsticks Værløse ApS
- Chr. Hansen A/S
- CIP Fund Solutions ApS
- CIP Molecule Technologies ApS
- CIP Platform Holding ApS
- CityJet A/S
- CLIPPER BULK A/S
- CO-RO A/S
- Coatek ApS
- Cobe A/S
- CODAN MEDICAL ApS
- Cognizant Technology Solutions Denmark ApS
- Coloplast A/S
- COLUMBUS A/S
- COMBINEERING A/S
- COMCORES ApS
- Compass Group Danmark A/S
- Compass Logistik A/S
- Complete Filtration Resources ApS
- Computershare A/S
- Copenhagen Business School Handelshøjskolen
- Copenhagen Capacity
- Copenhagen Energy Islands ApS
- COPENHAGEN GLOBAL A/S
- Copenhagen Infrastructure Partners P/S
- Copenhagen International School
- Copenhagen Offshore Partners A/S
- Copenhagen Phil
- Corpay One ApS
- Corti ApS
- COT ApS
- COWI A/S
- CP Kelco ApS
- CPower Energy ApS
- Crossbridge Energy A/S
- CS WIND Offshore A/S
- CSIS Security Group A/S
- CSK Stålindustri A/S
- Dag Log ApS
- DAIFUKU EUROPE, filial af Daifuku Europe GmbH, Tyskland
- Dampskibsselskabet Norden A/S
- DANELEC ELECTRONICS A/S
- Danfoods ApS
- DANFOSS A/S
- Danfoss Power Electronics A/S
- Danfoss Power Solutions ApS
- DanHatch Holding A/S
- Danimex Communication A/S
- Danish Crown A/S
- Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
- Danmarks Statistik
- Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
- DANMON GROUP A/S
- DANPO A/S
- DANSK BOLDSPIL-UNION
- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
- Dansk Fundamental Metrologi A/S
- Dansk Flygtningehjælp
- DanskHåndbold
- DANSK INGENIØRSERVICE A/S
- DANSK INGENIØR TEKNIK A/S
- Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
- Danske Bank A/S
- Danske Commodities A/S
- Dapsi International ApS
- Databricks Denmark ApS
- DAT-Schaub A/S
- Davai Bridge & Tunnel A/S
- DE BLÅ MÆND ENTREPRISE ApS
- Dedalus Healthcare Denmark ApS
- DEIF A/S
- Delicate A/S
- DELL A/S
- Demant A/S
- DEMATIC, FILIAL AF DEMATIC LIMITED, UK
- De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
- DENCAM COMPOSITE A/S
- Den Danske Scenekunstskole
- Den Selvejende Institution Fredericia Musicalteater
- DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEATERSELSKABET HAMLET (BETTY NANSEN TEATRET)
- DENSIT ApS
- Den Jyske Opera
- Det Jødiske Samfund i Danmark, Synagogen
- Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
- Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
- DELEGATE A/S
- Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- DEP Logistik ApS
- Dept Design & Technology ApS
- Dept Digital Marketing ApS
- Det Kongelige Teater og Kapel
- Develop Diverse ApS
- Devote Consulting ApS
- DFDS
- DHI A/S
- Diageo Denmark A/S
- Dignity - Dansk Institut mod Tortur
- Dinex A/S
- DISSING A/S
- District Tonkin Group ApS
- DIVAN ApS
- Dixa ApS
- DK COMPANY CPH A/S
- DK FALCONS ApS
- DK NYBYG ApS
- DKT WomanCare ApS
- DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK, FILIAL AF DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (PUBL.), SVERIGE
- DNV GL Denmark A/S
- DOF Denmark A/S
- Dorian LPG (DK) ApS
- Dornan Engineering, filial af Dornan Engineering Limited, Irland
- Dribe A/S
- DRIL-QUIP (EUROPE) LIMITED DANISH BRANCH FILIAL AF DRIL-QUIP
- DSB
- DSV A/S
- DXC Technology Danmark A/S
- Dynaudio A/S
- EA ENERGIANALYSE A/S
- EagleBurgmann KE A/S
- EBISU SUSHI ApS
- ECCO Sko A/S
- Eco Log ApS
- EE Team Service ApS
- EIVA A/S
- EJLSKOV A/S
- EJNER HESSEL A/S
- Elgaard four ApS
- Elis Danmark A/S
- Elkjærs Autolakering ApS
- ELLAB A/S
- Elnos, filial af ELNOS BL, BA/BIH
- emagine Consulting A/S
- Embankment Group A/S
- emendo Engineering ApS
- Emerson Process Management A/S
- ENABL A/S
- Energinet Eltransmission A/S
- Energinet Systemansvar A/S
- ENERGRID A/S
- Enkali ApS
- Envision Energy (Denmark) ApS
- EPOS GROUP A/S
- Equinor Renewables Denmark A/S
- Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
- Eryk A/S
- Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S
- Esbjerg International School
- ESSENCIUS A/S
- ESS-FOOD A/S
- Eurojob Denmark ApS
- EUROPEAN ENERGY A/S
- European Spallation Source ERIC
- EURO SITE SERVICES DK ApS
- EUROWIND ASSET MANAGEMENT A/S
- EUROWIND ENERGY A/S
- EUROWIND PROJECT A/S
- Everfuel A/S
- Everllence, filial af Everllence SE, TYSKLAND
- EvodiaBio ApS
- ExamVision A/S
- Experian A/S
- Exyte Denmark ApS
- Exyte Northern Europe Limited
- Facebook Denmark ApS
- FactoFly ApS
- FAIRPOINT OUTDOORS A/S
- Fairwind A/S
- Falck Danmark A/S
- Falck Digital Technology Denmark A/S
- FalCom A/S
- Famly ApS
- F.C. København P/S
- FC Helsingør A/S
- FC Midtjylland A/S
- FC Nordsjælland A/S
- FELIX STEAK HOUSE ApS
- Femstjernet Bilpleje K/S
- FERM LIVING ApS
- Ferring Pharmaceuticals A/S
- Ferrosan Medical Devices A/S
- FERTIN PHARMA A/S
- Fertio ApS
- Fiskehallen Tvilling A/S
- FLATPAY ApS
- FLC Marine Works Group I/S
- FLC Portals Group I/S
- FLC Tunnel Group North I/S
- FLSmidth A/S
- Fluor Nordic, filial af Fluor Project Services B.V., Holland
- Fodboldalliancen AC Horsens A/S
- Fohntech Denmark filial af Fohntech Ireland Limited
- FOM TECHNOLOGIES A/S
- Fonden DIS – Danish Institute for Study Abroad
- Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
- Force Technology
- Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser
- Forvis Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- Fuller Technologies Denmark A/S
- FURUNO DANMARK A/S
- Foss Analytical A/S
- Framna Denmark ApS
- Frankly A/S
- FRITZ HANSEN A/S
- FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS
- Galaxy Denmark Opco ApS
- Ganni A/S
- Gardit A/S
- Gas Turbine Services A/S
- GATE Aviation Training APS
- Gavdi A/S
- GEA Process Engineering A/S
- Gehl Architects ApS
- Gema-Tec A/S
- Genmab A/S
- Geranium ApS
- GETINGE IT SOLUTIONS ApS
- Ghost A/S
- Give Apotek
- Glade Tider ApS
- Global Maritime Forum Fonden
- Global Technical Support ApS
- Global Wind Service A/S
- Globalization Partners Denmark ApS
- GLYCOM A/S
- Glycom Manufacturing A/S
- GMP Konsulenterne ApS
- GN Hearing A/S
- GN Store Nord A/S
- Gode Tider ApS
- GOLDEN HOUSE ApS
- Google Denmark ApS
- Görkem ApS
- Gram Equipment A/S
- Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab
- Green Energy Group ApS
- Grid Solutions DENMARK, FILIAL AF Grid Solutions SAS, FRANKRIG
- GROH Engineering A/S
- Grundfos A/S
- GRUNDFOS DK A/S
- Grundfos Holding A/S
- Grundfos Operations A/S
- Grundfos Water Treatment Denmark A/S
- GRØNBORG GULVSERVICE A/S
- Grønkurer ApS
- GTS NORDIC ADMINISTRATION ApS
- GTS Nordic ApS
- guardsix DK A/S
- Guldborgsund Entreprenør ApS
- Gulv & Malerexpressen ApS
- Gulvkanonen ApS
- H & M Hennes & Mauritz A/S
- H. Lundbeck A/S
- Haleon Denmark ApS
- Halfspace.io ApS
- Halliburton Denmark ApS
- Hama Sushi ApS
- Hamborg Transport
- HAMLET PROTEIN A/S
- Haribo Lakrids A/S
- HAVI LOGISTICS ApS
- HAY ApS
- HB KØGE A/S
- HB Køge Kvindefodbold ApS
- HCL Technologies Denmark ApS
- HCS A/S Transport & Spedition
- Heidelberg Materials Precast Denmark A/S
- HELGSTRAND DRESSAGE ApS
- HelloFresh Nordics ApS
- Hempel A/S
- Henning Larsen Architects A/S
- Herlufsholm Skole og Gods S/I
- Hesehus A/S
- HI3G DENMARK ApS
- Hitachi Energy Denmark A/S
- Hitachi Rail STS, filial di Hitachi Rail STS S.p.A. Italia
- Hobbii A/S
- Hobro IK A/S
- HOLSCHER NORDBERG Architecture and Planning A/S
- HONEYWELL A/S
- House of Prince A/S
- HUGO BOSS NORDIC ApS
- HUMMEL A/S
- Hybrid Greentech Energy Intelligence ApS
- Hydro Precision Tubing Tønder A/S
- Hyme Energy ApS
- Hyperbaric Consult A/S
- IAS Logistik ApS
- IBM Client Innovation Center Danmark ApS
- IBM Danmark ApS
- Ibsen Photonics A/S
- ICAP Scandinavia, filial af TP ICAP (Europe) SA, Frankrig
- IFS DANMARK A/S
- IKEA A/S
- IMC Trading B.V. NL, Denmark filial
- Imotions A/S
- IMPACT A/S
- IMPERO A/S
- Implement Consulting Group P/S
- In Commodities A/S
- India Royale ApS
- Ineos E&P A/S
- INFOSYS LIMITED, FILIAL AF INFOSYS LIMITED, INDIEN
- Inpay Services ApS
- Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
- Integrity Bulk ApS
- Interacoustics A/S
- INTERMAIL DANMARK A/S
- International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
- International Flight Support 2020 ApS
- International N&H Denmark ApS
- International Rectifier HiRel Denmark ApS
- INVERTO Denmark ApS
- IO Interactive A/S
- IPSOS A/S
- IRON PUMP A/S
- ISS World Services A/S
- Itinera Denmark, filial af Itinera S.P.A., Italien
- IT-Universitetet i København
- Ivy Beauty ApS
- Jacobs Danmark ApS
- JAJA ARCHITECTS ApS
- Jazz Pharmaceuticals Denmark ApS
- JENSEN DENMARK A/S
- JFM P/S
- JKS A/S
- JM MANPOWER ApS
- J.N. MEAT ApS
- Joe & the Juice A/S
- Jones Engineering Group Denmark ApS
- JTI Denmark A/S
- Jumbo Logistik ApS
- Juno the bakery ApS
- JYSK A/S
- Kahoot!
- Kalundborg Refinery A/S
- Kambi Denmark ApS
- KAMSTRUP A/S
- Karnov Group Denmark A/S
- KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S
- Kassow Robots ApS
- KEYMATE ApS
- KFT Jylland ApS
- KIIN ApS
- KING'S BUFFET & RUNNING SUSHI ApS
- King Nails ApS
- Kirkbi A/S
- Kitron A/S
- KJ Denmark ApS
- KK Group A/S
- KMD A/S
- Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS
- KNUD E. HANSEN A/S, NAVAL ARCHITECTS
- KOED A/S
- Kolding IF Fodbold ApS
- KOMPAN A/S
- Kongskilde Industries A/S
- Kontrapunkt Group A/S
- KOPPERS DENMARK ApS
- KPMG Acor Tax Partnerselskab
- KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
- Kraftvaerk A/S
- KRING A/S
- Kræftens Bekæmpelse
- Krüger A/S
- KS ELEKTRO A/S
- Kyndryl Danmark ApS
- Københavns Universitet
- KÖSK KEBAB FOOD ApS
- Laerdal Copenhagen A/S
- LANGUAGEWIRE A/S
- Lantmännen Unibake Holding A/S
- Lauritzen Bulkers A/S
- LAUTEC A/S
- LBN MEDICAL ApS
- Leader Logistik ApS
- Leapwork A/S
- LEGO House A/S
- Lego System A/S
- LEGOLAND ApS
- LEICA GEOSYSTEMS TECHNOLOGY A/S
- Lenus eHealth ApS
- LEO Pharma A/S
- LE'S NAIL & SPA ApS
- LIFTRA ApS
- LINAK A/S
- Lind Capital A/S
- Linkfire ApS
- Lin´s ApS
- LiqTech Ceramics A/S
- Little Green Pharma Denmark ApS
- Lloyd's Register EMEA
- LM WIND POWER A/S
- L'oréal Danmark A/S
- LOUIS NIELSEN A/S
- LS Cable & System Denmark ApS
- L&T TECHNOLOGY SERVICES DANMARK, FILIAL AF L&T TECHNOLOGY
- LTIMindtree Danmark, Filial af LTIMindtree Ltd Indien
- LuaBio ApS
- LUMA CONSTRUCTION ApS
- Lunar Bank A/S
- Lyngby Boldklub A/S
- MACARTNEY A/S
- Maersk Air Crew & Training Company A/S
- Maersk Logistics & Services Denmark A/S
- Maersk Offshore Wind A/S
- MAERSK TANKERS A/S
- MAJAE ApS
- MAK-Service ApS
- Makeen EnviroTech A/S
- MAKITA ELVÆRKTØJ DANMARK. FILIAL AF MAKITA WERKZEUG GMBH. TYSKLAND
- Malerkanonen ApS
- MAREL A/S
- Marel Salmon A/S
- Maritime Anti-Corruption Network
- MARS DANMARK A/S
- Martin Bencher (Scandinavia) A/S
- Mastercard Payment Services Denmark A/S
- MB FOOD A/S
- McKinsey & Company Denmark P/S
- MDE Consultants, filial af MDE Consultants LTD, United Kingdom
- MÉDECINS SANS FRONTIÈRES/LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND
- MEGA FLEX A/S
- MEGA HOUSE A/S
- Mercury Engineering ApS
- MeWe Dining ApS
- MFT Energy A/S
- Microsoft Danmark ApS
- Microsoft Development Center Copenhagen ApS
- Microsoft 3366 Denmark ApS
- Milestone Systems A/S
- MINA ISTANBUL KEBAB PRODUKTION ApS
- MINERVA IMAGING ApS
- Miro Denmark ApS
- Moch A/S
- Monta ApS
- MOMENT A/S
- Momondo A/S
- Motorola A/S
- MovieStarPlanet ApS
- MSL Engineering Denmark ApS
- Muehlhan Wind Service A/S
- Muna Therapeutics ApS
- MyDefence A/S
- N&B Services A/S
- National Oilwell Varco Denmark I/S
- Nails Gallery ApS
- Nationalt Genom Center
- Natures Collection A/S
- Navigator Gas Ship Management (Denmark) ApS
- NBE PRODUCTION A/S
- Nedbryder A/S
- Nestlé Danmark A/S
- NETS DANID A/S
- NETS Denmark A/S
- NEURONS INC. ApS
- Newsec Advisory A/S
- New Power Partners ApS
- Nexel A/S
- NH Bemanding ApS
- NIL Technology ApS
- NIRAS A/S
- NKT CABLES GROUP A/S
- NKT (Denmark) A/S
- NKT PHOTONICS A/S
- NLMK Dansteel A/S
- NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S
- NNE A/S
- NNIT A/S
- Nokia Denmark A/S
- Noma af 2003 ApS
- NORDBO ROBOTICS A/S
- Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
- NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB
- NORDIC INNOVATORS P/S
- Nordic RCC A/S
- NORDIC RENTALS A/S
- NORDIC SEAFOOD A/S
- NORDISK FILM PRODUCTION A/S
- NORDISK SVEJSE KONTROL A/S
- Norlys Energy Trading A/S
- Nornorm A/S
- NorSea Denmark A/S
- North AquaCulture ApS
- Northern Partners ApS
- Northern Partners Contracting ApS
- NOVARTIS HEALTHCARE A/S
- Novenco Marine & Offshore A/S
- Novo Holdings A/S
- Novo Holdings Business & People Support P/S
- Novo Holdings DK Investment Advisor P/S
- Novo Nordisk A/S
- Novo Nordisk Clinical Innovation Centre A/S
- Novo Nordisk Denmark A/S
- Novo Nordisk Fonden
- Novo Nordisk Pharmatech A/S
- Novozymes A/S
- NTT DATA Business Solutions A/S
- NVIDIA Denmark ApS
- Oaxaca Group ApS
- Ocean ApS
- Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S
- Odense Sport & Event A/S
- Odin Diving A/S
- ProAssign Aps
- Omega Service ApS
- One.com A/S
- ONNEC Denmark ApS
- OnRobot A/S
- OOONO A/S
- Oradeo ApS
- Orana Denmark A/S
- Orbis Medicines ApS
- ORTOFON A/S
- Oticon A/S
- Oticon Denmark A/S
- OTIS A/S
- Oterra A/S
- Ove Arup & Partners Danmark A/S
- OXYMAT A/S
- PA CONSULTING GROUP A/S
- Pandektes ApS
- Pandora A/S
- PANDORA INT. ApS
- PANZERGLASS A/S
- PEAK Wind ApS
- Penneo ApS
- Per Aarsleff A/S
- Persequor ApS
- Phago ApS
- Philips Danmark A/S
- Phillips-Medisize A/S
- Phoenix X A/S
- Planday A/S
- Playdead ApS
- Pleo Technologies ApS
- PO Contractors ApS
- POLYTECH A/S
- Post Danmark A/S
- Powermart ApS
- P.P. BROLÆGNING A/S
- PPG Coatings Danmark A/S
- Premator Danmark ApS
- Presafe Denmark A/S
- Presto Engineering Denmark
- PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
- ProCon Wind Energy A/S
- PROJECTUM ApS
- PROKURA A/S
- PSC Denmark, filial af Gruppo PSC S.p.A. - Under Rekonstruktion, Italien
- Publicis Denmark A/S
- Pure Gym Denmark A/S
- PXMSOFT A/S
- QNTM Labs ApS
- QuadSAT ApS
- Qualiware ApS
- Queue-IT ApS
- RAACO A/S
- Radiometer Medical ApS
- RAINS ApS
- Rambøll Danmark A/S
- Rambøll Gruppen A/S
- Rambøll Management Consulting A/S
- Randstad A/S
- Raw Power Games ApS
- Raw Power Labs ApS
- Raw Power Mobile ApS
- RC Transport
- RDT Ingeniører ApS
- Reblade ApS
- Red Associates A/S
- Red Barnet
- Rederiet A. P. Møller A/S
- RedFin Contracting Solutions ApS
- Refinitiv Denmark A/S
- Region Hovedstaden
- Region Midtjylland
- Region Nordjylland
- Region Sjælland
- RelyOn Nutec Holding A/S
- Reshape ApS
- RESOLUX ApS
- RH PUMPER A/S
- Rippling Denmark ApS
- Ris Invest A/S
- RISTORANTE ITALIANO AF 6. MARTS 1998 ApS
- ROCHE DIAGNOSTICS A/S
- Roche Pharmaceuticals A/S
- Rockwell Automation A/S
- Rockwool A/S
- ROCKWOOL Danmark A/S
- ROCKWOOL Fonden
- ROSKILDE ORTO-TEKNIK ApS
- Roskilde Universitet
- Rotate Birger Christensen A/S
- Rovio Copenhagen ApS
- Royal Indian ApS
- RWE Renewables Denmark A/S
- S/I Icars
- Saferoad Traffic A/S
- Saltfoss Energy ApS
- SAMSUNG DENMARK RESEARCH CENTER ApS
- Samsung Electronics, Filial af Samsung Electronics Nordic AB, Sverige
- Sandoz A/S
- SAP Danmark A/S
- SAS Institute A/S
- Satair A/S
- Saxo Bank A/S
- OPOURA A/S
- Scalepoint Technologies Denmark A/S
- Scan Con Construction ApS
- SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S
- Scandinavian Tobacco Group A/S
- SCANDLINES DANMARK ApS
- SCANMETALS A/S
- Schjødt Advokatpartnerselskab
- Schlumberger Danmark A/S
- Schmidt Hammer Lassen Architects K/S
- Schneider Electric Danmark A/S
- Schneider Electric It Denmark ApS
- SCHOU ABSOLUTE HORSES A/S
- Seamar Scandinavia A/S
- SEASIGHT DAVITS A/S
- SECOMEA A/S
- Semco Maritime A/S
- Servier Symphogen A/S
- SERVICENOW DENMARK ApS
- SEW-EURODRIVE A/S
- SEWPG European Innovation Center ApS
- SH Group A/S
- Shell Biogas A/S
- SHN GROUP ApS
- Shure Scandinavia A/S
- Siemens Energy A/S
- Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
- Siemens Industry Software A/S
- Siemens Mobility A/S
- Simply.TV ApS
- SIMCORP A/S
- SINGAPORE AIRLINES LTD
- Siteimprove A/S
- SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, DANMARK, FILIAL AF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB(PUBL.), SVERIGE
- SKYWAYS TECHNICS A/S
- SLAGELSE LIFTUDLEJNING ApS
- SLB Capturi Denmark A/S
- Slipgate Ironworks ApS
- Snaptun Frysehus A/S
- SOPHION BIOSCIENCE A/S
- Soho House Copenhagen ApS
- Solar A/S
- Solvexis Consult ApS
- Sony Nordic Denmark, filial af Sony Europe B.V. NL
- Soundboks ApS
- Sparrow Quantum A/S
- SPIE Energy Danmark ApS
- Sportmaster Danmark ApS
- SPRING Production A/S
- Sprint365 A/S
- SPX Flow Technology Danmark A/S
- SSI Schäfer A/S
- Standard System Engineering Denmark, Filial af Standard System Engineering S.r.l., Italien
- STARK Sourcing A/S
- Statens Serum Institut SSI
- STIBO SYSTEMS A/S
- Sticks 'N' Sushi A/S
- Stiesdal Hydrogen A/S
- Stiesdal Offshore A/S
- STOKHOLMBY A/S
- STRUERS ApS
- SubC Partner A/S
- Suir Engineering ApS
- Sundhedsdatastyrelsen
- Sund og Bælt Holding A/S
- Superior Renewables A/S
- Sushiart ApS
- Svend Hoyer A/S
- Svitzer A/S
- Sweco Danmark A/S
- Swire Energy Services A/S
- SYBO ApS
- Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)
- Synopsys Denmark ApS
- Systematic A/S
- SØNDERJYSKE FODBOLD A/S
- SØNDERUP MONTAGE ApS
- S/I International School of Hellerup
- Tactile R&D ApS
- TATA Consultancy Services Ltd.
- Tatami ApS
- TDC Brands A/S
- TDC NET A/S
- team. blue Denmark A/S
- Tech Collective Cyber Tech Services A/S
- Tech Collective Data & Analytics A/S
- Tech Collective System Impact A/S
- Tech Collective Test & DevOps A/S
- Tech Mahindra Filial af Tech Mahindra Limited, Indien
- TECHNOLUTION A/S
- TEMP TEAM A/S
- Templafy ApS
- Teracloud ApS
- Teradyne Robotics A/S
- Terma A/S
- TERMA AEROSTRUCTURES A/S
- Tetra Pharm Technologies ApS
- TG Transport Danmark ApS
- Thales DIS Danmark A/S
- The Boston Consulting Group Nordic
- The International School of Billund
- Thorn Vikar og Rekruttering A/S
- Thrane og Thrane A/S
- Tinytots International Preschool Aps
- TIVOLI A/S
- Too Good To Go ApS
- Topsoe A/S
- Topsoe Battery Materials A/S
- Torm A/S
- TotalEnergies EP Danmark A/S
- TotalEnergies Upstream Danmark A/S
- TOWII Renewables A/S
- TO ØL ApS
- TP AEROSPACE HOLDING A/S
- Trackman A/S
- TRAITOMIC A/S
- TRAVCAFEEN KØBENHAVN ApS
- Travel Operations A/S
- Trustpilot A/S
- Tryg Forsikring A/S
- Tryghedsgruppen SMBA
- TS Logistik ApS
- Turkish Airlines
- Turner & Townsend ApS
- TwentyThree ApS
- Tømrermester Jim Jensen A/S
- T5@Denmark ApS
- Uber Denmark Software and Development ApS
- Ultrabulk A/S
- UMBRACO A/S
- Unicontrol ApS
- Unity Technologies ApS
- uniqKey A/S
- Uniqlo Denmark, filial af Uniqlo Europe Ltd., Storbritannien
- UNOMEDICAL A/S
- Urban Partners A/S
- UXV Technologies ApS
- Valcon A/S
- Valtech A/S
- Vanderlande Industries Denmark, filial af Vanderlande Industries B.V., Holland
- Vantage Support Group ApS
- Vattenfall A/S
- Vattenfall Vindkraft A/S
- VB Alliancen A/S
- VD Consultant ApS
- VEJRØ ApS
- Velux A/S
- VEN-TO ApS
- Vendsyssel FF ApS
- Veo Technologies ApS
- Verdo Energy Systems A/S
- VERTIC A/S
- Vestas Manufacturing A/S
- Vestas Northern Europe A/S
- Vestas Wind Systems A/S
- VESTJYSK INDUSTRILAKERING A/S. SKJERN
- Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S
- VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
- VIKTECH P/S
- Vila A/S
- Vinci Construction Grands Projets
- Vinnuskipti ehf.
- Vipps MobilePay, filial af Vipps MobilePay AS, Norge
- Visma e-conomic A/S
- Vivino ApS
- VKR Holding A/S
- VML MAP A/S
- VMS Group A/S
- WasteHero ApS
- Weatherford Danmark A/S
- WELCON A/S
- Wellperform ApS
- WELLTEC A/S
- Whitecell Systems ApS
- Widex A/S
- WILLIAM DEMANT INVEST A/S
- Wipro Technologies
- Wok Shop ApS
- Work4s ApS
- Workandco Digitalt Produktdesign ApS
- Workday Denmark ApS
- Worksome ApS
- Worksphere ApS
- Wrist Ship Supply A/S
- WSP Danmark A/S
- XELLIA PHARMACEUTICALS ApS
- XO SHIPPING A/S
- Y-mAbs Therapeutics A/S
- Yaki Sushi ApS
- Yavica ApS
- Yggdrasil Commodities
- Zealand Pharma A/S
- Zebra A/S
- Zendesk ApS
- Zensai International ApS
- ZeroNorth A/S
- ZITE A/S
- Z-TOP SERVICE ApS
- Ønskeskyen ApS
- Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
- Ørsted Services A/S
- Ørsted Wind Power A/S
- Østerbro Teater S/I
- Aalborg Boldspilklub A/S
- Aalborg Håndbold A/S
- Aalborg Portland A/S
- Aalborg Portland Holding A/S
- AALBORG SYMFONIORKESTER
- Aalborg Universitet
- Aarhus Universitet
- AARSLEFF RAIL A/S
Denmark Launches Job Website for Foreigners
Meanwhile, Legit.ng recently reported that Denmark launched an official government website where foreigners can search for job vacancies based on their experience and skills.
The platform features jobs from companies across the country, although visa sponsorship and work permit support are not guaranteed for every vacancy.
Source: Legit.ng
Muhammed Hammed Olayinka (Human Interest Editor) Muhammed has worked with Oracle UNILORIN, Opera News Hub, Scopper News, Gistreel, and now LEGIT.ng. He won the NAPSS President Writing Skirmish (2017) and was first runner-up in the UNILORIN Senate Writing Contest (2018). He can be reached via email at muhammed.hammedolayinka@corp.legit.ng