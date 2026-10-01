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Denmark Releases Names of 982 Companies Certified to Hire Foreign Workers Under Fast-Track Scheme
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Denmark Releases Names of 982 Companies Certified to Hire Foreign Workers Under Fast-Track Scheme

by  Muhammed Hammed Olayinka
16 min read
  • Denmark's Agency for International Recruitment and Integration certified a total of 982 companies to hire foreign workers under the Fast-track Scheme
  • The Danish government published the full list of certified companies on its official website, making it publicly accessible
  • Foreign workers and employers can now check which companies qualify to bring in international talent through the Fast-track Scheme

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Denmark has made public a comprehensive list of every company authorised to recruit foreign workers through the country's Fast-track Scheme, with a total of 982 companies now certified under the programme.

The list was published by the Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI), the government body responsible for overseeing the entry of foreign labour into Denmark.

Denmark names companies certified to hire foreign labour
Denmark names 982 companies certified to hire foreign labour. Images for illustration purposes only. Photo Source: Getty images/Martin Sylvest Andersen/YURI CORTEZ
Source: Getty Images

What the Fast-track Scheme covers

According to the agency's official website, the list covers all companies that SIRI has certified to hire foreign labour under the Fast-track Scheme.

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The Fast-track Scheme is a Danish immigration pathway designed to make it quicker and easier for certified employers to bring skilled workers from outside Denmark into the country. Companies must go through a formal certification process with SIRI before they are permitted to use the scheme to recruit internationally.

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The published list runs to 982 companies, spanning a broad range of sectors across Denmark. By making the names of all certified companies publicly available, the Danish government allows prospective employees and partners to verify whether a particular employer is authorised to sponsor foreign workers through this route.

Full list of certified companies in Denmark

The companies certified by SIRI to hire foreign labour under the Fast-track Scheme are listed below:

  1. &TRADITION A/S
  2. 3Shape A/S
  3. 3XN A/S
  4. 4N Manpower A/S
  5. A+ Siam Sushi Restaurant ApS
  6. A/S Bryggeriet Vestfyen
  7. A.T. Kearney P/S
  8. AAK DENMARK A/S
  9. Abacus Medicine A/S
  10. ABB A/S
  11. AB INVENTECH A/S
  12. AB Neo A/S
  13. Accenture A/S
  14. Accera ApS
  15. Accura Advokatpartnerselskab
  16. ADCendo ApS
  17. ADDING ENGINEERING A/S
  18. ADPEOPLE A/S
  19. ADRA DANMARK
  20. Aera A/S
  21. Aeven A/S
  22. AFRY Denmark A/S
  23. AG Analytics A/S
  24. AGC Biologics A/S
  25. AGF A/S
  26. Agilent Technologies Denmark ApS
  27. AGRAMKOW FLUID SYSTEMS A/S
  28. Agreena ApS
  29. AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A., Luxembourg
  30. AIP Management P/S
  31. Aktieselskabet Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord
  32. Akurat A/S
  33. AKQA Denmark A/S
  34. Albatros Travel A/S
  35. Alchemist ApS
  36. ALCON NORDIC A/S
  37. ALD Automotive A/S
  38. AL ENGINEERING A/S
  39. ALFA LAVAL AALBORG A/S
  40. Alfa Laval Copenhagen A/S
  41. Alfa Laval Kolding A/S
  42. Alfa Laval Nakskov A/S
  43. Alfa Laval Nordic A/S
  44. Alfapeople Nordic A/S
  45. ALIPES ApS
  46. ALK-ABELLÓ A/S
  47. Alm. Brand Forsikring A/S
  48. ALUNITED Denmark A/S
  49. Altrad Services A/S
  50. AMA Denmark ApS
  51. Amart ApS
  52. AMBU A/S
  53. ANDCO A/S
  54. Andel Holding A/S
  55. Andersen & Maillards ApS
  56. ANTHILL AGENCY A/S
  57. A.P. MØLLER HOLDING A/S
  58. APM Logistic ApS
  59. APPLE AB, FILIAL AF APPLE AKTIEBOLAG, SVERIGE
  60. ApS SUBK NR. 75
  61. aptio group Denmark ApS
  62. ARAMARK DENMARK ApS
  63. Archon Games ApS
  64. ARDAGH GLASS HOLMEGAARD A/S
  65. Ardmac ApS
  66. Arkitektskolen Aarhus
  67. Arla Foods AMBA
  68. Artelia A/S
  69. Ascendis Pharma A/S
  70. Asiainfo Denmark ApS
  71. ASTRAZENECA A/S
  72. Atkins Danmark A/S
  73. ATLANT 3D Nanosystems ApS
  74. ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES A/S
  75. Automann Logistik ApS
  76. Automated Engineering Services Denmark ApS
  77. AUTOSTREIT ApS
  78. Au2Vest ApS
  79. Avanade Denmark A/S
  80. AXON Networks ApS
  81. BAADER Food Systems Denmark A/S
  82. Babcock & Wilcox Vølund A/S
  83. Bacon X ApS
  84. Baettr Lem A/S
  85. Baettr Sales & Services A/S
  86. Bagsværd Lakrids ApS
  87. Bain & Company Denmark P/S
  88. Bakken Bears A/S
  89. Banedanmark
  90. Bang & Olufsen A/S
  91. BANG & OLUFSEN OPERATIONS A/S
  92. Banking Circle Denmark, Filial af Banking Circle S.A., Luxembourg
  93. BAVARIAN NORDIC A/S
  94. BB FIBERBETON A/S
  95. BB Kolding ApS
  96. BEC Financial Technologies a.m.b.a.
  97. Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
  98. BECH Personale ApS
  99. BeGreen ApS
  100. BELMAN A/S
  101. Bestseller A/S
  102. Bestseller Wholesale A/S
  103. Better Collective A/S
  104. BEUMER Group A/S
  105. BHJ A/S
  106. BioInnovation Institute Fonden
  107. BIOMAR A/S
  108. Biomason Denmark ApS
  109. BioPorto Diagnostics A/S
  110. BIRGER CHRISTENSEN A/S
  111. BITZER Electronics A/S
  112. Bizbrains A/S
  113. Bjarke Ingels Group A/S
  114. BK Medical ApS
  115. BLAST ApS
  116. BLUE FOX - HERNING A/S
  117. Blue Ocean Robotics ApS
  118. Blue Power Partners A/S
  119. BlueCollar A/S
  120. Blue Water Shipping A/S
  121. BLÜCHER METAL A/S
  122. BMS Heavy Cranes A/S
  123. BOCONCEPT A/S
  124. BOSCH REXROTH A/S
  125. Boozt A/S
  126. BPP Offshore Wind A/S
  127. BRANDBJERG HØJSKOLE
  128. Brave Solar A/S
  129. BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S
  130. Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S
  131. BS Denmark ApS
  132. BUKA ApS
  133. Bureau Veritas Denmark A/S
  134. Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S
  135. BW Epic Kosan Maritime Pte. Ltd., Denmark, filial af BW Epic Kosan Maritime Pte. Ltd., Singapore
  136. By Malene Birger A/S
  137. Byens Bilpleje Aalborg ApS
  138. BYENS BILPLEJE HILLERØD ApS
  139. Byens Bilpleje Køge ApS
  140. Byens Bilpleje Odense ApS
  141. Byens Bilpleje Skovlunde ApS
  142. Byens Bilpleje Vejle ApS
  143. BYENS BILPLEJE ÅRHUS ApS
  144. Cadeler A/S
  145. C.C ApS
  146. C&D FOODS (DENMARK) A/S
  147. Cafe Dem 1 ApS
  148. Cafeen af 26/11 ApS
  149. CANON DANMARK A/S
  150. Capgemini Danmark A/S
  151. Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S
  152. CARBUCKS ApS
  153. CARGLASS A/S
  154. Carlsberg A/S
  155. Carlsberg Breweries A/S
  156. Cassin Networks ApS
  157. Cavendish Hydrogen A/S
  158. CBRE GWS Denmark ApS
  159. Centrica Energy Trading A/S
  160. CERTEX DANMARK A/S
  161. Ce-Tec A/S
  162. C.F. MØLLER DANMARK A/S
  163. CGI Danmark A/S
  164. Chainalysis ApS
  165. Chopsticks Værløse ApS
  166. Chr. Hansen A/S
  167. CIP Fund Solutions ApS
  168. CIP Molecule Technologies ApS
  169. CIP Platform Holding ApS
  170. CityJet A/S
  171. CLIPPER BULK A/S
  172. CO-RO A/S
  173. Coatek ApS
  174. Cobe A/S
  175. CODAN MEDICAL ApS
  176. Cognizant Technology Solutions Denmark ApS
  177. Coloplast A/S
  178. COLUMBUS A/S
  179. COMBINEERING A/S
  180. COMCORES ApS
  181. Compass Group Danmark A/S
  182. Compass Logistik A/S
  183. Complete Filtration Resources ApS
  184. Computershare A/S
  185. Copenhagen Business School Handelshøjskolen
  186. Copenhagen Capacity
  187. Copenhagen Energy Islands ApS
  188. COPENHAGEN GLOBAL A/S
  189. Copenhagen Infrastructure Partners P/S
  190. Copenhagen International School
  191. Copenhagen Offshore Partners A/S
  192. Copenhagen Phil
  193. Corpay One ApS
  194. Corti ApS
  195. COT ApS
  196. COWI A/S
  197. CP Kelco ApS
  198. CPower Energy ApS
  199. Crossbridge Energy A/S
  200. CS WIND Offshore A/S
  201. CSIS Security Group A/S
  202. CSK Stålindustri A/S
  203. Dag Log ApS
  204. DAIFUKU EUROPE, filial af Daifuku Europe GmbH, Tyskland
  205. Dampskibsselskabet Norden A/S
  206. DANELEC ELECTRONICS A/S
  207. Danfoods ApS
  208. DANFOSS A/S
  209. Danfoss Power Electronics A/S
  210. Danfoss Power Solutions ApS
  211. DanHatch Holding A/S
  212. Danimex Communication A/S
  213. Danish Crown A/S
  214. Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
  215. Danmarks Statistik
  216. Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  217. DANMON GROUP A/S
  218. DANPO A/S
  219. DANSK BOLDSPIL-UNION
  220. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
  221. Dansk Fundamental Metrologi A/S
  222. Dansk Flygtningehjælp
  223. DanskHåndbold
  224. DANSK INGENIØRSERVICE A/S
  225. DANSK INGENIØR TEKNIK A/S
  226. Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
  227. Danske Bank A/S
  228. Danske Commodities A/S
  229. Dapsi International ApS
  230. Databricks Denmark ApS
  231. DAT-Schaub A/S
  232. Davai Bridge & Tunnel A/S
  233. DE BLÅ MÆND ENTREPRISE ApS
  234. Dedalus Healthcare Denmark ApS
  235. DEIF A/S
  236. Delicate A/S
  237. DELL A/S
  238. Demant A/S
  239. DEMATIC, FILIAL AF DEMATIC LIMITED, UK
  240. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
  241. DENCAM COMPOSITE A/S
  242. Den Danske Scenekunstskole
  243. Den Selvejende Institution Fredericia Musicalteater
  244. DEN SELVEJENDE INSTITUTION TEATERSELSKABET HAMLET (BETTY NANSEN TEATRET)
  245. DENSIT ApS
  246. Den Jyske Opera
  247. Det Jødiske Samfund i Danmark, Synagogen
  248. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering
  249. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  250. DELEGATE A/S
  251. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  252. DEP Logistik ApS
  253. Dept Design & Technology ApS
  254. Dept Digital Marketing ApS
  255. Det Kongelige Teater og Kapel
  256. Develop Diverse ApS
  257. Devote Consulting ApS
  258. DFDS
  259. DHI A/S
  260. Diageo Denmark A/S
  261. Dignity - Dansk Institut mod Tortur
  262. Dinex A/S
  263. DISSING A/S
  264. District Tonkin Group ApS
  265. DIVAN ApS
  266. Dixa ApS
  267. DK COMPANY CPH A/S
  268. DK FALCONS ApS
  269. DK NYBYG ApS
  270. DKT WomanCare ApS
  271. DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK, FILIAL AF DNB CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (PUBL.), SVERIGE
  272. DNV GL Denmark A/S
  273. DOF Denmark A/S
  274. Dorian LPG (DK) ApS
  275. Dornan Engineering, filial af Dornan Engineering Limited, Irland
  276. Dribe A/S
  277. DRIL-QUIP (EUROPE) LIMITED DANISH BRANCH FILIAL AF DRIL-QUIP
  278. DSB
  279. DSV A/S
  280. DXC Technology Danmark A/S
  281. Dynaudio A/S
  282. EA ENERGIANALYSE A/S
  283. EagleBurgmann KE A/S
  284. EBISU SUSHI ApS
  285. ECCO Sko A/S
  286. Eco Log ApS
  287. EE Team Service ApS
  288. EIVA A/S
  289. EJLSKOV A/S
  290. EJNER HESSEL A/S
  291. Elgaard four ApS
  292. Elis Danmark A/S
  293. Elkjærs Autolakering ApS
  294. ELLAB A/S
  295. Elnos, filial af ELNOS BL, BA/BIH
  296. emagine Consulting A/S
  297. Embankment Group A/S
  298. emendo Engineering ApS
  299. Emerson Process Management A/S
  300. ENABL A/S
  301. Energinet Eltransmission A/S
  302. Energinet Systemansvar A/S
  303. ENERGRID A/S
  304. Enkali ApS
  305. Envision Energy (Denmark) ApS
  306. EPOS GROUP A/S
  307. Equinor Renewables Denmark A/S
  308. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
  309. Eryk A/S
  310. Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S
  311. Esbjerg International School
  312. ESSENCIUS A/S
  313. ESS-FOOD A/S
  314. Eurojob Denmark ApS
  315. EUROPEAN ENERGY A/S
  316. European Spallation Source ERIC
  317. EURO SITE SERVICES DK ApS
  318. EUROWIND ASSET MANAGEMENT A/S
  319. EUROWIND ENERGY A/S
  320. EUROWIND PROJECT A/S
  321. Everfuel A/S
  322. Everllence, filial af Everllence SE, TYSKLAND
  323. EvodiaBio ApS
  324. ExamVision A/S
  325. Experian A/S
  326. Exyte Denmark ApS
  327. Exyte Northern Europe Limited
  328. Facebook Denmark ApS
  329. FactoFly ApS
  330. FAIRPOINT OUTDOORS A/S
  331. Fairwind A/S
  332. Falck Danmark A/S
  333. Falck Digital Technology Denmark A/S
  334. FalCom A/S
  335. Famly ApS
  336. F.C. København P/S
  337. FC Helsingør A/S
  338. FC Midtjylland A/S
  339. FC Nordsjælland A/S
  340. FELIX STEAK HOUSE ApS
  341. Femstjernet Bilpleje K/S
  342. FERM LIVING ApS
  343. Ferring Pharmaceuticals A/S
  344. Ferrosan Medical Devices A/S
  345. FERTIN PHARMA A/S
  346. Fertio ApS
  347. Fiskehallen Tvilling A/S
  348. FLATPAY ApS
  349. FLC Marine Works Group I/S
  350. FLC Portals Group I/S
  351. FLC Tunnel Group North I/S
  352. FLSmidth A/S
  353. Fluor Nordic, filial af Fluor Project Services B.V., Holland
  354. Fodboldalliancen AC Horsens A/S
  355. Fohntech Denmark filial af Fohntech Ireland Limited
  356. FOM TECHNOLOGIES A/S
  357. Fonden DIS – Danish Institute for Study Abroad
  358. Fonden Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
  359. Force Technology
  360. Forsvaret og Forsvarsministeriets styrelser
  361. Forvis Mazars Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  362. Fuller Technologies Denmark A/S
  363. FURUNO DANMARK A/S
  364. Foss Analytical A/S
  365. Framna Denmark ApS
  366. Frankly A/S
  367. FRITZ HANSEN A/S
  368. FUJIFILM Diosynth Biotechnologies Denmark ApS
  369. Galaxy Denmark Opco ApS
  370. Ganni A/S
  371. Gardit A/S
  372. Gas Turbine Services A/S
  373. GATE Aviation Training APS
  374. Gavdi A/S
  375. GEA Process Engineering A/S
  376. Gehl Architects ApS
  377. Gema-Tec A/S
  378. Genmab A/S
  379. Geranium ApS
  380. GETINGE IT SOLUTIONS ApS
  381. Ghost A/S
  382. Give Apotek
  383. Glade Tider ApS
  384. Global Maritime Forum Fonden
  385. Global Technical Support ApS
  386. Global Wind Service A/S
  387. Globalization Partners Denmark ApS
  388. GLYCOM A/S
  389. Glycom Manufacturing A/S
  390. GMP Konsulenterne ApS
  391. GN Hearing A/S
  392. GN Store Nord A/S
  393. Gode Tider ApS
  394. GOLDEN HOUSE ApS
  395. Google Denmark ApS
  396. Görkem ApS
  397. Gram Equipment A/S
  398. Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab
  399. Green Energy Group ApS
  400. Grid Solutions DENMARK, FILIAL AF Grid Solutions SAS, FRANKRIG
  401. GROH Engineering A/S
  402. Grundfos A/S
  403. GRUNDFOS DK A/S
  404. Grundfos Holding A/S
  405. Grundfos Operations A/S
  406. Grundfos Water Treatment Denmark A/S
  407. GRØNBORG GULVSERVICE A/S
  408. Grønkurer ApS
  409. GTS NORDIC ADMINISTRATION ApS
  410. GTS Nordic ApS
  411. guardsix DK A/S
  412. Guldborgsund Entreprenør ApS
  413. Gulv & Malerexpressen ApS
  414. Gulvkanonen ApS
  415. H & M Hennes & Mauritz A/S
  416. H. Lundbeck A/S
  417. Haleon Denmark ApS
  418. Halfspace.io ApS
  419. Halliburton Denmark ApS
  420. Hama Sushi ApS
  421. Hamborg Transport
  422. HAMLET PROTEIN A/S
  423. Haribo Lakrids A/S
  424. HAVI LOGISTICS ApS
  425. HAY ApS
  426. HB KØGE A/S
  427. HB Køge Kvindefodbold ApS
  428. HCL Technologies Denmark ApS
  429. HCS A/S Transport & Spedition
  430. Heidelberg Materials Precast Denmark A/S
  431. HELGSTRAND DRESSAGE ApS
  432. HelloFresh Nordics ApS
  433. Hempel A/S
  434. Henning Larsen Architects A/S
  435. Herlufsholm Skole og Gods S/I
  436. Hesehus A/S
  437. HI3G DENMARK ApS
  438. Hitachi Energy Denmark A/S
  439. Hitachi Rail STS, filial di Hitachi Rail STS S.p.A. Italia
  440. Hobbii A/S
  441. Hobro IK A/S
  442. HOLSCHER NORDBERG Architecture and Planning A/S
  443. HONEYWELL A/S
  444. House of Prince A/S
  445. HUGO BOSS NORDIC ApS
  446. HUMMEL A/S
  447. Hybrid Greentech Energy Intelligence ApS
  448. Hydro Precision Tubing Tønder A/S
  449. Hyme Energy ApS
  450. Hyperbaric Consult A/S
  451. IAS Logistik ApS
  452. IBM Client Innovation Center Danmark ApS
  453. IBM Danmark ApS
  454. Ibsen Photonics A/S
  455. ICAP Scandinavia, filial af TP ICAP (Europe) SA, Frankrig
  456. IFS DANMARK A/S
  457. IKEA A/S
  458. IMC Trading B.V. NL, Denmark filial
  459. Imotions A/S
  460. IMPACT A/S
  461. IMPERO A/S
  462. Implement Consulting Group P/S
  463. In Commodities A/S
  464. India Royale ApS
  465. Ineos E&P A/S
  466. INFOSYS LIMITED, FILIAL AF INFOSYS LIMITED, INDIEN
  467. Inpay Services ApS
  468. Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
  469. Integrity Bulk ApS
  470. Interacoustics A/S
  471. INTERMAIL DANMARK A/S
  472. International Council for the Exploration of the Sea (ICES)
  473. International Flight Support 2020 ApS
  474. International N&H Denmark ApS
  475. International Rectifier HiRel Denmark ApS
  476. INVERTO Denmark ApS
  477. IO Interactive A/S
  478. IPSOS A/S
  479. IRON PUMP A/S
  480. ISS World Services A/S
  481. Itinera Denmark, filial af Itinera S.P.A., Italien
  482. IT-Universitetet i København
  483. Ivy Beauty ApS
  484. Jacobs Danmark ApS
  485. JAJA ARCHITECTS ApS
  486. Jazz Pharmaceuticals Denmark ApS
  487. JENSEN DENMARK A/S
  488. JFM P/S
  489. JKS A/S
  490. JM MANPOWER ApS
  491. J.N. MEAT ApS
  492. Joe & the Juice A/S
  493. Jones Engineering Group Denmark ApS
  494. JTI Denmark A/S
  495. Jumbo Logistik ApS
  496. Juno the bakery ApS
  497. JYSK A/S
  498. Kahoot!
  499. Kalundborg Refinery A/S
  500. Kambi Denmark ApS
  501. KAMSTRUP A/S
  502. Karnov Group Denmark A/S
  503. KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S
  504. Kassow Robots ApS
  505. KEYMATE ApS
  506. KFT Jylland ApS
  507. KIIN ApS
  508. KING'S BUFFET & RUNNING SUSHI ApS
  509. King Nails ApS
  510. Kirkbi A/S
  511. Kitron A/S
  512. KJ Denmark ApS
  513. KK Group A/S
  514. KMD A/S
  515. Knorr-Bremse Rail Systems Denmark ApS
  516. KNUD E. HANSEN A/S, NAVAL ARCHITECTS
  517. KOED A/S
  518. Kolding IF Fodbold ApS
  519. KOMPAN A/S
  520. Kongskilde Industries A/S
  521. Kontrapunkt Group A/S
  522. KOPPERS DENMARK ApS
  523. KPMG Acor Tax Partnerselskab
  524. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
  525. Kraftvaerk A/S
  526. KRING A/S
  527. Kræftens Bekæmpelse
  528. Krüger A/S
  529. KS ELEKTRO A/S
  530. Kyndryl Danmark ApS
  531. Københavns Universitet
  532. KÖSK KEBAB FOOD ApS
  533. Laerdal Copenhagen A/S
  534. LANGUAGEWIRE A/S
  535. Lantmännen Unibake Holding A/S
  536. Lauritzen Bulkers A/S
  537. LAUTEC A/S
  538. LBN MEDICAL ApS
  539. Leader Logistik ApS
  540. Leapwork A/S
  541. LEGO House A/S
  542. Lego System A/S
  543. LEGOLAND ApS
  544. LEICA GEOSYSTEMS TECHNOLOGY A/S
  545. Lenus eHealth ApS
  546. LEO Pharma A/S
  547. LE'S NAIL & SPA ApS
  548. LIFTRA ApS
  549. LINAK A/S
  550. Lind Capital A/S
  551. Linkfire ApS
  552. Lin´s ApS
  553. LiqTech Ceramics A/S
  554. Little Green Pharma Denmark ApS
  555. Lloyd's Register EMEA
  556. LM WIND POWER A/S
  557. L'oréal Danmark A/S
  558. LOUIS NIELSEN A/S
  559. LS Cable & System Denmark ApS
  560. L&T TECHNOLOGY SERVICES DANMARK, FILIAL AF L&T TECHNOLOGY
  561. LTIMindtree Danmark, Filial af LTIMindtree Ltd Indien
  562. LuaBio ApS
  563. LUMA CONSTRUCTION ApS
  564. Lunar Bank A/S
  565. Lyngby Boldklub A/S
  566. MACARTNEY A/S
  567. Maersk Air Crew & Training Company A/S
  568. Maersk Logistics & Services Denmark A/S
  569. Maersk Offshore Wind A/S
  570. MAERSK TANKERS A/S
  571. MAJAE ApS
  572. MAK-Service ApS
  573. Makeen EnviroTech A/S
  574. MAKITA ELVÆRKTØJ DANMARK. FILIAL AF MAKITA WERKZEUG GMBH. TYSKLAND
  575. Malerkanonen ApS
  576. MAREL A/S
  577. Marel Salmon A/S
  578. Maritime Anti-Corruption Network
  579. MARS DANMARK A/S
  580. Martin Bencher (Scandinavia) A/S
  581. Mastercard Payment Services Denmark A/S
  582. MB FOOD A/S
  583. McKinsey & Company Denmark P/S
  584. MDE Consultants, filial af MDE Consultants LTD, United Kingdom
  585. MÉDECINS SANS FRONTIÈRES/LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND
  586. MEGA FLEX A/S
  587. MEGA HOUSE A/S
  588. Mercury Engineering ApS
  589. MeWe Dining ApS
  590. MFT Energy A/S
  591. Microsoft Danmark ApS
  592. Microsoft Development Center Copenhagen ApS
  593. Microsoft 3366 Denmark ApS
  594. Milestone Systems A/S
  595. MINA ISTANBUL KEBAB PRODUKTION ApS
  596. MINERVA IMAGING ApS
  597. Miro Denmark ApS
  598. Moch A/S
  599. Monta ApS
  600. MOMENT A/S
  601. Momondo A/S
  602. Motorola A/S
  603. MovieStarPlanet ApS
  604. MSL Engineering Denmark ApS
  605. Muehlhan Wind Service A/S
  606. Muna Therapeutics ApS
  607. MyDefence A/S
  608. N&B Services A/S
  609. National Oilwell Varco Denmark I/S
  610. Nails Gallery ApS
  611. Nationalt Genom Center
  612. Natures Collection A/S
  613. Navigator Gas Ship Management (Denmark) ApS
  614. NBE PRODUCTION A/S
  615. Nedbryder A/S
  616. Nestlé Danmark A/S
  617. NETS DANID A/S
  618. NETS Denmark A/S
  619. NEURONS INC. ApS
  620. Newsec Advisory A/S
  621. New Power Partners ApS
  622. Nexel A/S
  623. NH Bemanding ApS
  624. NIL Technology ApS
  625. NIRAS A/S
  626. NKT CABLES GROUP A/S
  627. NKT (Denmark) A/S
  628. NKT PHOTONICS A/S
  629. NLMK Dansteel A/S
  630. NMP - NETWORK OF MUSIC PARTNERS A/S
  631. NNE A/S
  632. NNIT A/S
  633. Nokia Denmark A/S
  634. Noma af 2003 ApS
  635. NORDBO ROBOTICS A/S
  636. Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
  637. NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT AB
  638. NORDIC INNOVATORS P/S
  639. Nordic RCC A/S
  640. NORDIC RENTALS A/S
  641. NORDIC SEAFOOD A/S
  642. NORDISK FILM PRODUCTION A/S
  643. NORDISK SVEJSE KONTROL A/S
  644. Norlys Energy Trading A/S
  645. Nornorm A/S
  646. NorSea Denmark A/S
  647. North AquaCulture ApS
  648. Northern Partners ApS
  649. Northern Partners Contracting ApS
  650. NOVARTIS HEALTHCARE A/S
  651. Novenco Marine & Offshore A/S
  652. Novo Holdings A/S
  653. Novo Holdings Business & People Support P/S
  654. Novo Holdings DK Investment Advisor P/S
  655. Novo Nordisk A/S
  656. Novo Nordisk Clinical Innovation Centre A/S
  657. Novo Nordisk Denmark A/S
  658. Novo Nordisk Fonden
  659. Novo Nordisk Pharmatech A/S
  660. Novozymes A/S
  661. NTT DATA Business Solutions A/S
  662. NVIDIA Denmark ApS
  663. Oaxaca Group ApS
  664. Ocean ApS
  665. Odense Hospital Project Team Joint Venture I/S
  666. Odense Sport & Event A/S
  667. Odin Diving A/S
  668. ProAssign Aps
  669. Omega Service ApS
  670. One.com A/S
  671. ONNEC Denmark ApS
  672. OnRobot A/S
  673. OOONO A/S
  674. Oradeo ApS
  675. Orana Denmark A/S
  676. Orbis Medicines ApS
  677. ORTOFON A/S
  678. Oticon A/S
  679. Oticon Denmark A/S
  680. OTIS A/S
  681. Oterra A/S
  682. Ove Arup & Partners Danmark A/S
  683. OXYMAT A/S
  684. PA CONSULTING GROUP A/S
  685. Pandektes ApS
  686. Pandora A/S
  687. PANDORA INT. ApS
  688. PANZERGLASS A/S
  689. PEAK Wind ApS
  690. Penneo ApS
  691. Per Aarsleff A/S
  692. Persequor ApS
  693. Phago ApS
  694. Philips Danmark A/S
  695. Phillips-Medisize A/S
  696. Phoenix X A/S
  697. Planday A/S
  698. Playdead ApS
  699. Pleo Technologies ApS
  700. PO Contractors ApS
  701. POLYTECH A/S
  702. Post Danmark A/S
  703. Powermart ApS
  704. P.P. BROLÆGNING A/S
  705. PPG Coatings Danmark A/S
  706. Premator Danmark ApS
  707. Presafe Denmark A/S
  708. Presto Engineering Denmark
  709. PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
  710. ProCon Wind Energy A/S
  711. PROJECTUM ApS
  712. PROKURA A/S
  713. PSC Denmark, filial af Gruppo PSC S.p.A. - Under Rekonstruktion, Italien
  714. Publicis Denmark A/S
  715. Pure Gym Denmark A/S
  716. PXMSOFT A/S
  717. QNTM Labs ApS
  718. QuadSAT ApS
  719. Qualiware ApS
  720. Queue-IT ApS
  721. RAACO A/S
  722. Radiometer Medical ApS
  723. RAINS ApS
  724. Rambøll Danmark A/S
  725. Rambøll Gruppen A/S
  726. Rambøll Management Consulting A/S
  727. Randstad A/S
  728. Raw Power Games ApS
  729. Raw Power Labs ApS
  730. Raw Power Mobile ApS
  731. RC Transport
  732. RDT Ingeniører ApS
  733. Reblade ApS
  734. Red Associates A/S
  735. Red Barnet
  736. Rederiet A. P. Møller A/S
  737. RedFin Contracting Solutions ApS
  738. Refinitiv Denmark A/S
  739. Region Hovedstaden
  740. Region Midtjylland
  741. Region Nordjylland
  742. Region Sjælland
  743. RelyOn Nutec Holding A/S
  744. Reshape ApS
  745. RESOLUX ApS
  746. RH PUMPER A/S
  747. Rippling Denmark ApS
  748. Ris Invest A/S
  749. RISTORANTE ITALIANO AF 6. MARTS 1998 ApS
  750. ROCHE DIAGNOSTICS A/S
  751. Roche Pharmaceuticals A/S
  752. Rockwell Automation A/S
  753. Rockwool A/S
  754. ROCKWOOL Danmark A/S
  755. ROCKWOOL Fonden
  756. ROSKILDE ORTO-TEKNIK ApS
  757. Roskilde Universitet
  758. Rotate Birger Christensen A/S
  759. Rovio Copenhagen ApS
  760. Royal Indian ApS
  761. RWE Renewables Denmark A/S
  762. S/I Icars
  763. Saferoad Traffic A/S
  764. Saltfoss Energy ApS
  765. SAMSUNG DENMARK RESEARCH CENTER ApS
  766. Samsung Electronics, Filial af Samsung Electronics Nordic AB, Sverige
  767. Sandoz A/S
  768. SAP Danmark A/S
  769. SAS Institute A/S
  770. Satair A/S
  771. Saxo Bank A/S
  772. OPOURA A/S
  773. Scalepoint Technologies Denmark A/S
  774. Scan Con Construction ApS
  775. SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S
  776. Scandinavian Tobacco Group A/S
  777. SCANDLINES DANMARK ApS
  778. SCANMETALS A/S
  779. Schjødt Advokatpartnerselskab
  780. Schlumberger Danmark A/S
  781. Schmidt Hammer Lassen Architects K/S
  782. Schneider Electric Danmark A/S
  783. Schneider Electric It Denmark ApS
  784. SCHOU ABSOLUTE HORSES A/S
  785. Seamar Scandinavia A/S
  786. SEASIGHT DAVITS A/S
  787. SECOMEA A/S
  788. Semco Maritime A/S
  789. Servier Symphogen A/S
  790. SERVICENOW DENMARK ApS
  791. SEW-EURODRIVE A/S
  792. SEWPG European Innovation Center ApS
  793. SH Group A/S
  794. Shell Biogas A/S
  795. SHN GROUP ApS
  796. Shure Scandinavia A/S
  797. Siemens Energy A/S
  798. Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
  799. Siemens Industry Software A/S
  800. Siemens Mobility A/S
  801. Simply.TV ApS
  802. SIMCORP A/S
  803. SINGAPORE AIRLINES LTD
  804. Siteimprove A/S
  805. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, DANMARK, FILIAL AF SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB(PUBL.), SVERIGE
  806. SKYWAYS TECHNICS A/S
  807. SLAGELSE LIFTUDLEJNING ApS
  808. SLB Capturi Denmark A/S
  809. Slipgate Ironworks ApS
  810. Snaptun Frysehus A/S
  811. SOPHION BIOSCIENCE A/S
  812. Soho House Copenhagen ApS
  813. Solar A/S
  814. Solvexis Consult ApS
  815. Sony Nordic Denmark, filial af Sony Europe B.V. NL
  816. Soundboks ApS
  817. Sparrow Quantum A/S
  818. SPIE Energy Danmark ApS
  819. Sportmaster Danmark ApS
  820. SPRING Production A/S
  821. Sprint365 A/S
  822. SPX Flow Technology Danmark A/S
  823. SSI Schäfer A/S
  824. Standard System Engineering Denmark, Filial af Standard System Engineering S.r.l., Italien
  825. STARK Sourcing A/S
  826. Statens Serum Institut SSI
  827. STIBO SYSTEMS A/S
  828. Sticks 'N' Sushi A/S
  829. Stiesdal Hydrogen A/S
  830. Stiesdal Offshore A/S
  831. STOKHOLMBY A/S
  832. STRUERS ApS
  833. SubC Partner A/S
  834. Suir Engineering ApS
  835. Sundhedsdatastyrelsen
  836. Sund og Bælt Holding A/S
  837. Superior Renewables A/S
  838. Sushiart ApS
  839. Svend Hoyer A/S
  840. Svitzer A/S
  841. Sweco Danmark A/S
  842. Swire Energy Services A/S
  843. SYBO ApS
  844. Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)
  845. Synopsys Denmark ApS
  846. Systematic A/S
  847. SØNDERJYSKE FODBOLD A/S
  848. SØNDERUP MONTAGE ApS
  849. S/I International School of Hellerup
  850. Tactile R&D ApS
  851. TATA Consultancy Services Ltd.
  852. Tatami ApS
  853. TDC Brands A/S
  854. TDC NET A/S
  855. team. blue Denmark A/S
  856. Tech Collective Cyber Tech Services A/S
  857. Tech Collective Data & Analytics A/S
  858. Tech Collective System Impact A/S
  859. Tech Collective Test & DevOps A/S
  860. Tech Mahindra Filial af Tech Mahindra Limited, Indien
  861. TECHNOLUTION A/S
  862. TEMP TEAM A/S
  863. Templafy ApS
  864. Teracloud ApS
  865. Teradyne Robotics A/S
  866. Terma A/S
  867. TERMA AEROSTRUCTURES A/S
  868. Tetra Pharm Technologies ApS
  869. TG Transport Danmark ApS
  870. Thales DIS Danmark A/S
  871. The Boston Consulting Group Nordic
  872. The International School of Billund
  873. Thorn Vikar og Rekruttering A/S
  874. Thrane og Thrane A/S
  875. Tinytots International Preschool Aps
  876. TIVOLI A/S
  877. Too Good To Go ApS
  878. Topsoe A/S
  879. Topsoe Battery Materials A/S
  880. Torm A/S
  881. TotalEnergies EP Danmark A/S
  882. TotalEnergies Upstream Danmark A/S
  883. TOWII Renewables A/S
  884. TO ØL ApS
  885. TP AEROSPACE HOLDING A/S
  886. Trackman A/S
  887. TRAITOMIC A/S
  888. TRAVCAFEEN KØBENHAVN ApS
  889. Travel Operations A/S
  890. Trustpilot A/S
  891. Tryg Forsikring A/S
  892. Tryghedsgruppen SMBA
  893. TS Logistik ApS
  894. Turkish Airlines
  895. Turner & Townsend ApS
  896. TwentyThree ApS
  897. Tømrermester Jim Jensen A/S
  898. T5@Denmark ApS
  899. Uber Denmark Software and Development ApS
  900. Ultrabulk A/S
  901. UMBRACO A/S
  902. Unicontrol ApS
  903. Unity Technologies ApS
  904. uniqKey A/S
  905. Uniqlo Denmark, filial af Uniqlo Europe Ltd., Storbritannien
  906. UNOMEDICAL A/S
  907. Urban Partners A/S
  908. UXV Technologies ApS
  909. Valcon A/S
  910. Valtech A/S
  911. Vanderlande Industries Denmark, filial af Vanderlande Industries B.V., Holland
  912. Vantage Support Group ApS
  913. Vattenfall A/S
  914. Vattenfall Vindkraft A/S
  915. VB Alliancen A/S
  916. VD Consultant ApS
  917. VEJRØ ApS
  918. Velux A/S
  919. VEN-TO ApS
  920. Vendsyssel FF ApS
  921. Veo Technologies ApS
  922. Verdo Energy Systems A/S
  923. VERTIC A/S
  924. Vestas Manufacturing A/S
  925. Vestas Northern Europe A/S
  926. Vestas Wind Systems A/S
  927. VESTJYSK INDUSTRILAKERING A/S. SKJERN
  928. Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S
  929. VIKING LIFE-SAVING EQUIPMENT A/S
  930. VIKTECH P/S
  931. Vila A/S
  932. Vinci Construction Grands Projets
  933. Vinnuskipti ehf.
  934. Vipps MobilePay, filial af Vipps MobilePay AS, Norge
  935. Visma e-conomic A/S
  936. Vivino ApS
  937. VKR Holding A/S
  938. VML MAP A/S
  939. VMS Group A/S
  940. WasteHero ApS
  941. Weatherford Danmark A/S
  942. WELCON A/S
  943. Wellperform ApS
  944. WELLTEC A/S
  945. Whitecell Systems ApS
  946. Widex A/S
  947. WILLIAM DEMANT INVEST A/S
  948. Wipro Technologies
  949. Wok Shop ApS
  950. Work4s ApS
  951. Workandco Digitalt Produktdesign ApS
  952. Workday Denmark ApS
  953. Worksome ApS
  954. Worksphere ApS
  955. Wrist Ship Supply A/S
  956. WSP Danmark A/S
  957. XELLIA PHARMACEUTICALS ApS
  958. XO SHIPPING A/S
  959. Y-mAbs Therapeutics A/S
  960. Yaki Sushi ApS
  961. Yavica ApS
  962. Yggdrasil Commodities
  963. Zealand Pharma A/S
  964. Zebra A/S
  965. Zendesk ApS
  966. Zensai International ApS
  967. ZeroNorth A/S
  968. ZITE A/S
  969. Z-TOP SERVICE ApS
  970. Ønskeskyen ApS
  971. Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S
  972. Ørsted Services A/S
  973. Ørsted Wind Power A/S
  974. Østerbro Teater S/I
  975. Aalborg Boldspilklub A/S
  976. Aalborg Håndbold A/S
  977. Aalborg Portland A/S
  978. Aalborg Portland Holding A/S
  979. AALBORG SYMFONIORKESTER
  980. Aalborg Universitet
  981. Aarhus Universitet
  982. AARSLEFF RAIL A/S

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Denmark Launches Job Website for Foreigners

Meanwhile, Legit.ng recently reported that Denmark launched an official government website where foreigners can search for job vacancies based on their experience and skills.

The platform features jobs from companies across the country, although visa sponsorship and work permit support are not guaranteed for every vacancy.

Source: Legit.ng

Authors:
Muhammed Hammed Olayinka avatar

Muhammed Hammed Olayinka (Human Interest Editor) Muhammed has worked with Oracle UNILORIN, Opera News Hub, Scopper News, Gistreel, and now LEGIT.ng. He won the NAPSS President Writing Skirmish (2017) and was first runner-up in the UNILORIN Senate Writing Contest (2018). He can be reached via email at muhammed.hammedolayinka@corp.legit.ng

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