Tinubu Deploys Omokri to Mexico, FFK to Germany, Other Ambassadors, Full List Emerges
President Bola Tinubu has finally posted the 31 career and 34 non-career ambassadors earlier screened by the National Assembly to different countries and the United Nations.
Recall that the ambassador-designates were screened in December 2025.
Below is the full list:
POSTINGS OF NON-CAREER AMBASSADORS / HIGH COMMISSIONERS S/N NAME MISSION APPROVED 1. SENATOR GRACE BENT: LOME-TOGO 2. SEN. ITA ENANG: SOUTH AFRICA 3. IKPEAZU VICTOR: SPAIN 4. NKECHI LINDA UFOCHUKWU: TEL-AVIV, ISRAEL 5. MAHMUD YAKUBU: QATAR 6. PAUL OGA ADIKWU: THE VATICAN CITY HOLY SEE 7. VICE ADMIRAL IBOK-ETE EKWE IBAS: THE PHILIPPINES 8. MR. RENO OMOKRI: MEXICO CITY, MEXICO 9. HON. (ENGR.) ABASI BRAIMAH (FMHR): BUDAPEST, HUNGARY 10. MRS. ERELU ANGELA ADEBAYO: PORTUGAL 11. BARR. OLUMILUA OLUWAYIMIKA AYOTUNWA: TOKYO, JAPAN 12. RT. HON. UGWUANYI IFEANYI LAWRENCE: ATHENS, GREECE 13. BARR. CHIOMA PRISCILLA OHAKIM: WARSAW, POLAND 14. AMINU DALHATU: UNITED KINGDOM, UK 15. LT. GEN ABDULRAHMAN BELLO DAMBAZAU: BEIJING, CHINA 16. HON. TASIU MUSA MAIGARI: GAMBIA 17. OLUFEMI PEDRO: AUSTRALIA 18. BARR. MUHAMMED UBANDOMA ALIYU: ARGENTINA 19. LATEEF KAYODE ARE: USA 20. AMB. JOSEPH SOLA IJI: RUSSIA 21. SEN. JIMOH IBRAHIM: UN PERMANENT REPRESENTATIVE 22. FEMI FANI KAYODE: GERMANY 23. PROF. ISAAK FOLORUNSO ADEWOLE: OTTAWA, CANADA 24. AJIMOBI FATIMA FLORENCE (F): AUSTRIA 25. MRS. LOLA AKANDE (F): SWEDEN 26. AYODELE OKE: FRANCE 27. YAKUBU N. GAMBO: SAUDI ARABIA 28. SENATOR PROF. NORA LADI DADUUT: SEOUL, SOUTH KOREA 29. BARR. ONUEZE CHUKWUJIKA JOE OKOCHA SAN: DUBLIN 30. DR. KULU HARUNA ABUBAKAR: TUNIS, TUNISIA 31. RT. HON. JERRY SAMUEL MANWE: PORT OF SPAIN, T&T POSTINGS OF CAREER AMBASSADORS / HIGH COMMISSIONERS LIST S/N NAME MISSION APPROVED 1. AMB. NWABIOLA EZENWA CHUKWUMEKA: COTE D'IV/OIRE 2. BESTO MAIMUNA IBRAHIM: NIAMEY-NIGER 3. MONICA OKWUCHUKWU ENEBECHI: SAO TOME, STP 4. AMB. MOHAMMED MAHMUD LELE: ALGIERS-ALGERIA 5. ENDONI SYNDOPH PAEBI: OUAGADOUGOU-BURKINA FASO 6. AHMED MOHAMMED MONGUNO: CAIRO EGYPT 7. AMB.JANE ADAMS (NEE OKON) MICHAEL (F): KINGSTON-JAMAICA 8. AMB. CLARK-OMERU ALEXANDRA (F): LUSAKA-ZAMBIA 9. CHIMA GEOGGREY LIOMA DAVID: BAMAKO-MALI 10. AMB. ODUMAH YVONNE EHINOSEN: MALABO –E/GUINEA 11. AMB WASA SEGUN IGE: BEIRUT, LEBANON 12. RUBEN ABIMBOLA SAMUEL (F): ROME, ITALY 13. AMB.ONAGA OGECHUKWU KINGSLEY: MAPUTO, MOZAMBIQUE 14. AMB.MAGAJI UMAR: KINSASHA, DR CONGO 15. AMB.MUHAMMAD SAIDU DAHIRU: NEW DELHI-INDIA 16. AMB. ABDUSSALAM HABU ZAYYAD: DAKAR-SENEGAL 17. AMB SHEHU ILU BARDE: ACCRA GHANA 18. AMB.AMINU NASIR: ETHIOPIA 19. ABUBAKAR MUSA MUSA: N’DJAMENA, CHAD 20. AMB. HAIDARA MOHAMMED IDRIS: THE HAGUE-NETHERLANDS 21. AMB.BAKO ADAMU UMAR: RABAT-MOROCCO 22. AMB. SULU GAMBARI OLATUNJI AHMED: MALAYSIA 23. AMB.ROMATA MOHAMMED OMOBOLANLE (F): TANZANIA 24. AMB. SHAGA JOHN SHAMAH: BOTSWANA 25. SALAU, HAMZA MOHAMMED: TEHRAN, IRAN 26. AMB.IBRAHIM DANLAMI: KENYA 27. IBRAHIM ADEOLA MOPELOLA (F): COTONOU-BENIN 28. AMB.AYENI ADEBAYO EMMANUEL: BRUSSELS, BELGIUM 29. AMB.AKANDE WAHAB ADEKOLA: BERNE-SWITZERLAND 30. AMB. AREWA (NEE ADEDOKUN) ESTHER (F): WINDHOEK-NAMIBIA 31. AMB.GERGADI JOSEPH JOHN: LIBREVILLE-GABON 32. AMB. LUTHER OGBOMODE AYO-KALATA (F): SIERRA LEONE 33. DANLADI YAKUBU NYAKU : KHARTOUM-SUDAN 34. BELLO DOGON-DAJI HALIRU: BANGKOK, THAILAND
Source: Legit.ng
