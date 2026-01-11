Full List of Nigerian Embassies, Consulates and High Commissions in Africa, Americas, Asia, Europe
- Nigeria had been recognised as a leading voice in Africa and on the global stage, maintaining one of the continent’s largest diplomatic networks
- With 109 missions spread across Africa, America, Asia and Europe, the country’s embassies, consulates and high commissions were reported to have safeguarded citizens and promoted trade
- This extensive presence underscored Nigeria’s commitment to building strong international partnerships and advancing its national interests abroad
According to Nigerian foreign affairs, these missions were reported to have served as vital channels for promoting trade, investment, bilateral relations and protecting the interests of Nigerian citizens abroad.
Full List of Nigerian Embassies, Consulates and High Commissions
Africa
- Nigeria High Commission in Kigali, Rwanda – No. 56, KG 13 Avenue Nyarutarama, Gasabo District, Kigali.
- Embassy of Nigeria, Abidjan, Côte D'Ivoire – Stade Félix Houphouët-Boigny Boulevard de la République, Abidjan.
- Nigeria High Commission, Accra, Ghana – 20/21 Onyasia Crescent Roman Ridge, Accra.
- Embassy of Nigeria, Addis-Ababa, Ethiopia – Senegal Street, W-9, K-21 Gulele KK, Kebele-06, Addis Ababa.
- Embassy of Nigeria, Algiers, Algeria – Villa Nox 6, Rue Nox 3, Parodou, Hydra, Algiers.
- Embassy of Nigeria, Bamako, Mali – B.P. 57 Hamdallaye ACI 2000, Bamako.
- Embassy of Nigeria, Bangui, Central African Republic – Avenue Barthélémy Boganda, Bangui.
- Nigeria High Commission, Banjul, Gambia – Bertil Harding Highway, Kanifing Industrial Layout, The Gambia.
- Nigeria Consulate, Bata, Equatorial Guinea – Zambia Street, Bata.
- Embassy of Nigeria, Brazzaville, Republic of the Congo – No. 1 Avenue Auxence Ickonga, Brazzaville.
- Embassy of Nigeria, Bissau, Guinea‑Bissau – Bissau.
- Embassy of Nigeria, Bujumbura, Burundi – No. 44 Avenue Gihungu Quartier Kabondo, Bujumbura.
- Nigeria Consulate, Buea, Cameroon – Government Residential Area (GRA), Buea.
- Embassy of Nigeria in Cairo, Egypt – 13 Sharia Gabalaya Street, Zamalek, Cairo.
- Embassy of Nigeria in Conakry, Guinea – Conakry.
- Embassy of Nigeria in Cotonou, Benin – Lot 196, Boulevard de la Censad, Marina, Cotonou.
- Embassy of Nigeria, Dakar, Senegal – Rue David Diop, Dakar.
- Nigeria High Commission, Gaborone, Botswana – Plot No. 1086/92, Queen's Road, Gaborone.
- Embassy of Nigeria, Harare, Zimbabwe – 36 Samora Machel Avenue, Harare.
- Nigeria Consulate in Johannesburg, South Africa – 16 Rivonia Road, Illovo, Johannesburg.
- Embassy of Nigeria in Juba, South Sudan – Airport Road, Juba.
- Nigeria Consulate, Douala, Cameroon – Dominique Savio Street, Bonapriso.
- Nigeria High Commission in Kampala, Uganda – 33 Nakasero Road, Kampala.
- Embassy of Nigeria in Khartoum, Sudan – El-Mek Nimir Avenue, Khartoum.
- Embassy of Nigeria in Kinshasa, D.R. Congo – 141 Boulevard du 30 Juin, Kinshasa.
- Embassy of Nigeria in Libreville, Gabon – Avenue Paul Marie, Libreville.
- Nigeria High Commission in Lilongwe, Malawi – New Area 12, Plot No. 12/529, Lilongwe.
- Embassy of Nigeria in Lome, Togo – Rue des Hydrocarbures, Lome.
- Embassy of Nigeria in Luanda, Angola – Rua Ndumduma 6, Bairro Miramar, Luanda.
- Nigeria High Commission, Dar es Salaam, Tanzania – Haile Selassie Road, Oysterbay, Dar es Salaam.
- Embassy of Nigeria in Malabo, Equatorial Guinea – Malabo.
- Nigeria High Commission, Freetown, Sierra Leone – Musa Yar'adua Crescent, Freetown.
- Nigeria High Commission, Lusaka, Zambia – Haile Selassie Avenue, Lusaka.
- Embassy of Nigeria in Maputo, Mozambique – Maputo.
- Embassy of Nigeria in Monrovia, Liberia – Tubman Boulevard, Monrovia.
- Nigeria High Commission in Nairobi, Kenya – Lenana Road, Kilimani, Nairobi.
- Embassy of Nigeria in N'Djamena, Chad – General Charles de Gaulle Avenue, N'Djamena.
- Embassy of Nigeria in Niamey, Niger – Niamey.
- Embassy of Nigeria in Ouagadougou, Burkina Faso – Avenue Pascal Zagre, Ouagadougou.
- Nigerian High Commission in Pretoria, South Africa – Francis Baard Street, Pretoria.
- Embassy of Nigeria in Rabat, Morocco – Avenue Omar Ibn Al Khattab, Rabat.
- Embassy of Nigeria in Tripoli, Libya – Shara’a Narjis, Tripoli.
- Embassy of Nigeria in Tunis, Tunisia – Tunis.
- Nigeria High Commission in Windhoek, Namibia – Gen Murtala Mohammed Ave, Windhoek.
- Nigeria High Commission, Yaoundé, Cameroon – Bastos, Yaoundé.
Americas
- Nigeria Consulate, Atlanta, USA – Roswell Rd, Atlanta, GA.
- Embassy of Nigeria, Brasilia, Brazil – Avenida das Nações, Brasília.
- Nigeria Consulate, Buenos Aires, Argentina – Juán Estrada 2746, Buenos Aires.
- Embassy of Nigeria, Caracas, Venezuela – Calle Chivacoa, Caracas.
- Nigeria Embassy, Havana, Cuba – Miramar, Playa Havana.
- Nigeria Consul General, United Nations, New York, USA – 2nd Ave, New York.
- Nigerian Embassy in Mexico – Parque Via Reforma, Mexico City.
- Nigeria High Commission, Ottawa, Canada – Metcalfe Street, Ottawa.
- Nigeria High Commission, Port of Spain, Trinidad and Tobago – Port of Spain.
- Nigeria High Commission, Kingston, Jamaica – Kingston.
Asia & Middle East
- Embassy of Nigeria, Abu Dhabi, UAE – Arabian Gulf Road, Abu Dhabi.
- Embassy of Nigeria, Amman, Jordan – Abdoun, Amman.
- Embassy of Nigeria, Bangkok, Thailand – Sukhumvit 61, Bangkok.
- Embassy of Nigeria, Beijing, China – San Li Tun, Chaoyang District, Beijing.
- Embassy of Nigeria, Beirut, Lebanon – Bir-Hassan, Beirut.
- Nigeria High Commission, Canberra, Australia – Yarralumla, Canberra.
- Nigeria Consulate, Guangzhou, China – Grand Tower, Guangzhou.
- Embassy of Nigeria, Damascus, Syria – Mazzeh, Damascus.
- Embassy of Nigeria, Doha, Qatar – West Bay, Doha.
- Nigeria Consulate, Dubai, UAE – Al-Safwa, Dubai.
- Embassy of Nigeria, Hanoi, Vietnam – Hanoi.
- Nigeria High Commission, Hong Kong – Wan Chai, Hong Kong.
- Embassy of Nigeria, Jakarta, Indonesia – Tanah Abang, Jakarta.
- Nigeria High Commission, Islamabad, Pakistan – Diplomatic Enclave, Islamabad.
- Nigeria Consulate, Jeddah, Saudi Arabia – Al Noor District, Jeddah.
- Nigeria High Commission, Kuala Lumpur, Malaysia – Jalan Ampang, Kuala Lumpur.
- Nigeria Embassy, Kuwait – Salmiya, Kuwait.
- Embassy of Nigeria, Manila, Philippines – Malate, Metro Manila.
- Nigeria High Commission, New Delhi, India – New Delhi.
- Embassy of Nigeria, Pyongyang, North Korea – Pyongyang.
- Embassy of Nigeria, Riyadh, Saudi Arabia – Riyadh.
- Embassy of Nigeria, Seoul, South Korea – Seoul.
- Nigeria High Commission, Singapore – Singapore.
- Embassy of Nigeria, Tehran, Iran – Tehran.
- Nigeria Consulate, Shanghai, China – Shanghai.
- Embassy of Nigeria, Tel-Aviv, Israel – Tel-Aviv.
- Embassy of Nigeria, Tokyo, Japan – Tokyo.
- Embassy of Nigeria, Ankara, Turkey – Ankara.
Europe
- Embassy of Nigeria, Athens, Greece – Filothei, Athens.
- Embassy of Nigeria, Belgrade, Serbia – Njegoseva Street, Belgrade.
- Embassy of Nigeria, Berlin, Germany – Neue Jakobstrasse, Berlin.
- Embassy of Nigeria, Bern, Switzerland – Zielgrabenstrasse, Bern.
- Embassy of Nigeria, Brussels, Belgium – Avenue de Tervuren, Brussels.
- Permanent Mission of Nigeria to UN, Geneva – Petit-Saconnex, Geneva.
- Embassy of Nigeria, Dublin, Ireland – Leeson Park, Dublin.
- Embassy of Nigeria, Kyiv, Ukraine – Vaskivskyi Street, Kyiv.
- Nigeria High Commission, London, United Kingdom – Northumberland Avenue, London.
- Embassy of Nigeria, Madrid, Spain – Calle Siguero, Madrid.
- Embassy of Nigeria, Rome, Italy – Via Giosue Borsi, Rome.
- Embassy of Nigeria, The Hague, Netherlands – Wagenaarweg, The Hague.
- Embassy of Nigeria, The Holy See, Vatican City – Borgo Santo Spirito, Rome.
- Embassy of Nigeria, Warsaw, Poland – Krakowskie Przedmiescie, Warsaw.
- Embassy of Nigeria, Moscow, Rissia - 5 Manaseevsky Pereulok, Moscow, Rissian Federation
- Embassy of Nigeria, Paris, France -173 Avenue Victor Hugo 75116 Paris
- Embassy of Nigeria, Stockholm, Sweden - TYDINGSGATAN 11 114 26 Stockholm Sweden
- Embassy of Nigeria, Vienna, Austria - Kaiserstrasse 23, 1070 Vienna, Austria
- Embassy of Nigeria, Prague, Czech Republic - Prague, Czech Republic
- Embassy of Nigeria, Budapest, Hungary - Wigandegaz u 2, 2597 LII, The Hague, Netherlands
Source: Legit.ng
