Full List: Federal Government Releases Names of 774 Successful Nigerians for Nationwide Program
Nigeria

Full List: Federal Government Releases Names of 774 Successful Nigerians for Nationwide Program

by  Basit Jamiu
5 min read
  • The Federal Government announced the selection of 774 National Health Fellows across Nigeria
  • Officials said the programme was designed to strengthen the health system by engaging young professionals
  • Each Fellow was chosen from their Local Government Area to serve their community of origin

The Federal Government released the full list of 774 National Health Fellows selected from across the federation. Officials reported that this marked a major step in the country’s plan to strengthen Nigeria’s health system through the active involvement of young professionals.

The Coordinating Minister of Health and Social Welfare, Prof. Muhammad Ali Pate, announced the development. He explained that the selection process followed a deliberate and inclusive nationwide framework designed to ensure fairness and representation.

National Health Fellows serve communities across all Local Government Areas in Nigeria.
Federal Government strengthens Nigeria’s health system with 774 National Health Fellows. Photo credit: officialABAT/x
Source: Twitter

According to Prof. Pate, one Fellow was chosen from each Local Government Area. He stated that this reflected a strategic commitment to identify, develop, and return sons and daughters of the soil to serve their communities of origin.

Prof. Pate emphasised the importance of the initiative, saying:

“Each Fellow was chosen from a specific Local Government Area, a deliberate commitment to identify, nurture, and return sons and daughters of the soil to their communities of origin."

See the full list here and below:

  1. Habib Alhaji Yawale
  2. Zainab Saidu Umar
  3. Anne Albert
  4. Lukman Kallah
  5. Abubakar Hassan Ibrahim
  6. Yushau Idris
  7. Saidu Katuka
  8. Jerry Ejim Bulus
  9. Nura Suleiman
  10. Ismail Zaki
  11. Faridah Muftau
  12. Jecinta Bitrus
  13. Catherine Ishaku
  14. Maryanne Kauna Duniya
  15. Muktar Abdullahi Mohammed
  16. Shamsuddeen Tasiu
  17. Abdulhamid Ibrahim
  18. Emmanual Sabo
  19. Abdulaziz Usman
  20. Anas Sadiq Abubakar
  21. Amos Sabo
  22. Nura Dalhatu
  23. Bege Johnson Habila
  24. Ibrahim Yero Hassan
  25. Ummi Musa Auyo
  26. Sani Bala Tukur
  27. Muhammad Aliyu
  28. Yusuf Yunusa
  29. Adamu Kamalu Abdulkadir
  30. Ahmad Abubakar
  31. Nasiru Yau Kabiru
  32. Shamsi Nafiu
  33. Ibrahim Auwalu
  34. Haruna Muhammad
  35. Yusuf Isyaku
  36. Kabiru Abdullahi
  37. Ibrahim Muhammad Sani
  38. Safiya Shehu
  39. Suleiman Hamza
  40. Bilkisu Kabiru Ibrahim
  41. Abubakar Adamu Ibrahim
  42. Abdullahi Adamu
  43. Abubakar Badamasi
  44. Adamu Saidu
  45. Aisha Suleiman Abdullahi
  46. Umar Kabir
  47. Saidu Lawal
  48. Bashir Sunusi
  49. Habib Najib Saleh
  50. Tukur Abdulsalam
  51. Hamza Ishaq
  52. Isah Yakubu Isah
  53. Mansur Idris
  54. Hashimu Muhammad Haladu
  55. Nafiu Saminu Usman
  56. Hamza Sunusi
  57. Fahad Ibrahim Yusif
  58. Umar Aminu
  59. Sani Hassan Hussain
  60. Musa Muhammad Adam
  61. Muhammad Rabiu Sani
  62. Mustapha Yunusa Adam
  63. Nasiru Sani Yusif
  64. Muhammad Auwal Danladi
  65. Hindatu Umar Salisu
  66. Aminu Abbas Gaya
  67. Sabiu Abdullahi
  68. Aisha Mikail
  69. Kabiru Abdullahi Adamu
  70. Misbah Mikaeel
  71. Amina Abdurrahid
  72. Aminu Shehu
  73. Husaini Yusuf Kibiya
  74. Bello Basiru
  75. Auwal Yahaya Imran
  76. Binta Yahaya
  77. Umar Abdulaziz
  78. Yushau Sulaiman
  79. Usman Abubakar
  80. Hashim Sulaiman
  81. Saifullahi Abdullahi Augie
  82. Abubakar Umar
  83. Basira Rabiu Idris
  84. Ibrahim Kwaire
  85. Abubakar Muhammad
  86. Salihu Shehu
  87. Dalhatu Abdullahi
  88. Surajo Muhammad
  89. Ibrahim Shehu Kalgo
  90. Salihu Imam Koko
  91. Abbas Abdullahi
  92. Habibu Aliyu
  93. Joshua Laraba
  94. Basiru Ibrahima
  95. Shamsudeen Hussaini
  96. Taslim Abdullahi
  97. Buhari Muhammad Bawa
  98. Hussaini Muhammad Namadi
  99. Abdulazeez Rabiu
  100. Isah Bature Batagarawa
  101. Aminu Lawal
  102. Mustapha Shuaibu Muhammad
  103. Usman Aliyu Doro
  104. Mahammed Mannir
  105. Aminu Suleiman
  106. Abubakar Muhammad
  107. Abubakar Aliyu Umar
  108. Sabitu Salisu Kane
  109. Basira Usman Muhammad
  110. Hamisu Zainab Saulawa
  111. Abdulhadi Lawal
  112. Abdulmajid Ahmad
  113. Asmau Tijjani Ahmad
  114. Yusif Hamisu
  115. Mustapha Abubakar
  116. Aminu Sahalu
  117. Kabir Abdullahi
  118. Sanusi Aminu Bala
  119. Aisha Musa Isah
  120. Aminu Isah
  121. Gidado Galadima
  122. Abdurrahman Ahmad
  123. Fatima Zarau Aminu
  124. Haulatu Umar Isah
  125. Jamilu Umar
  126. Ayuba Hamisu
  127. Abdulaziz Garba Labo
  128. Saadiyya Buhari
  129. Khalid Mashkur Musa
  130. Usman Sada Rufai
  131. Anas Abdul
  132. Hafsat Abdulsalami
  133. Sidikat Suleiman
  134. Blessing Ocheni
  135. Jiruma Wabare
  136. Joash Enemali
  137. Ojonigo Ogata
  138. Rasheeda Alhassan
  139. UGenya Andrew Ocheja
  140. Ranti Olugbami
  141. Blessing Oluwole
  142. Muhammed Shuaibu Isah
  143. Maryam Ahmed
  144. Gracious Ojo
  145. Edibokedi Amanyi Matthew
  146. Faith Iyanuoluwa Okeji
  147. Daniel Shaibu
  148. Ashraf Abdullahi
  149. Ademu Abel
  150. Maminetu Sabo
  151. Femi Adebayo
  152. Michael Gbadebo
  153. Motunrayo Akinyimika
  154. Falese Morenike Oluwaseun
  155. Rachael Olayeye
  156. Bisodun Adinlewa
  157. Bukola Hammed
  158. Oluwadunsin Adene
  159. Azeez Abdulkareem
  160. Oluwadunsin Adene
  161. Azeez Abdulkareem
  162. Bukola Hammed
  163. Ireoluwatomiwa Shaniyi
  164. Victoria Ojewande
  165. Akinremi Folashade Anike
  166. Akanni Oladele
  167. Mohammed Jamiyu Adebowale
  168. Abdulraman Tope Sulaiman
  169. Habeebullahi Abdur-Rahman
  170. Ridwan Oyetunji
  171. Modupe Sunday
  172. Victor Fasina
  173. Elizabeth Folakanmi
  174. Shukurat Adekanmi
  175. Adekola Ademola
  176. James Oyekunle
  177. Rebecca Bibitayo
  178. Tope Adesina
  179. Ogunwusi Christianah Oluwatobi
  180. Deborah Adebayo
  181. Falode Dorcas
  182. Azeezat Oyekola
  183. Olajumoke Fasunmade
  184. Alabi Ridwan Adekola
  185. Wasiu Sulaimon Opeyemi
  186. Wasiu Sanusi
  187. Temidayo Alabi
  188. Sodiq Tijani
  189. Afeez Odegoke
  190. Olayinka Ogundare
  191. Abdullateef Jamiu
  192. Eniola Ajiboye
  193. Olubisi Olubiyi
  194. Taofeek Olalere
  195. Karimot Olawumi Aboderin
  196. Shukurat Oyeniran
  197. Titilayo Onipede
  198. Oluwatosin Rachael Aleshinloye
  199. Blessing Ibitayo
  200. Rofiat Atanda
  201. Omowumi Sanusi
  202. Eniolaoluwa Ajadi
  203. Kawthara Oseni
  204. Bello Dauda Adeniyi
  205. Godwin Adegbenjo
  206. Suliyat Opeyemi Giwa
  207. Abdulhakeem Yunusa
  208. Mariam Taiwo
  209. Taofeeq Ashiru
  210. Victor Adeniyi
  211. Olayide Onatunji
  212. Gideon Tewogbade
  213. Gideon Benjamin
  214. Lucky Nehemiah
  215. Godgift Rufus
  216. Diepriye Lolomari
  217. Robert Mojana
  218. Victoria Princewill
  219. Wuche Helen
  220. Ibiwari Senibo Semenitari
  221. Stella Akazua
  222. Nnadi Moses Christopher Uchendu
  223. Goodness Nwechem
  224. Elizabeth Kaafor Tombari
  225. Chidi Solomon
  226. Ogunniran Israel
  227. Joshua Mafulul
  228. Otubanta Adara
  229. Don Danshak
  230. Musa Bitrus
  231. Ahmad Abubakar Ahmad
  232. Angela Fom
  233. Hassana Shuaibu
  234. Lawuna Dashua
  235. Sargwak Selnan Lamsing
  236. Kantak Kumven Zion
  237. Zubairu Sulaiman Umar
  238. Lengpe Sunday Yilwus
  239. Jeraldine Deshi
  240. Philemon Wulnaankus
  241. Simi Dachollom
  242. Timothy Longtoe
  243. Rabilu Abdullahi Haruna
  244. Motunrayo Akinyimika
  245. Falese Morenike Oluwaseun
  246. Rachael Olayeye
  247. Bisodun Adinlewa
  248. Bukola Hammed
  249. Oluwadunsin Adene
  250. Azeez Abdulkareem
  251. Better Ajiboye
  252. Anuoluwapo Oyeku
  253. Eniola Adepoju
  254. Zainab Oladokun
  255. Mojeed Adewuni
  256. Ibukun Oyekan
  257. Abisola Ibikunle
  258. Mofolawe Iyiola
  259. Taofeeq Abdulganiyu
  260. Muhammed Adigun
  261. Ogunniran Israel
  262. Joshua Mafulul
  263. Michael Gbadebo
  264. Hammed Sarafadeen
  265. Aminu Worugbere Jimoh
  266. Ibrahim Husseini
  267. Rapheal Ogundele
  268. Oluwaseyi Badmus
  269. Yushau Sanusi
  270. Oluwaseyi Badmus
  271. Yushau Sanusi
  272. Ibrahim Husseini
  273. Rapheal Ogundele
  274. Gideon Benjamin
  275. Lucky Nehemiah
  276. Godgift Rufus
  277. Diepriye Lolomari
  278. Robert Mojana
  279. Victoria Princewill
  280. Wuche Helen
  281. Ibiwari Senibo Semenitari
  282. Stella Akazua
  283. Nnadi Moses Christopher Uchendu
  284. Goodness Nwechem
  285. Elizabeth Kaafor Tombari
  286. Chidi Solomon

See the full list with the states here.

Nigeria’s health sector benefits from young professionals through National Health Fellows programme.
Prof. Muhammad Ali Pate highlights inclusive framework in National Health Fellows selection. Photo credit: Ali Pate/x
Source: Getty Images

FG provides update on N150,000 monthly internship for Nigerian youth

Legit.ng earlier reported that the Nigeria Jubilee Fellows Programme (NJFP) reported that a total of 25,112 applicants nationwide had successfully attempted and completed the Computer-Based Test (CBT).

Officials confirmed that thousands more were still participating in the transparent and merit-based assessment process, with additional tests ongoing across the country.

Source: Legit.ng

