Full List: Federal Government Releases Names of 774 Successful Nigerians for Nationwide Program
- The Federal Government announced the selection of 774 National Health Fellows across Nigeria
- Officials said the programme was designed to strengthen the health system by engaging young professionals
- Each Fellow was chosen from their Local Government Area to serve their community of origin
The Federal Government released the full list of 774 National Health Fellows selected from across the federation. Officials reported that this marked a major step in the country’s plan to strengthen Nigeria’s health system through the active involvement of young professionals.
The Coordinating Minister of Health and Social Welfare, Prof. Muhammad Ali Pate, announced the development. He explained that the selection process followed a deliberate and inclusive nationwide framework designed to ensure fairness and representation.
According to Prof. Pate, one Fellow was chosen from each Local Government Area. He stated that this reflected a strategic commitment to identify, develop, and return sons and daughters of the soil to serve their communities of origin.
Prof. Pate emphasised the importance of the initiative, saying:
“Each Fellow was chosen from a specific Local Government Area, a deliberate commitment to identify, nurture, and return sons and daughters of the soil to their communities of origin."
See the full list here and below:
- Habib Alhaji Yawale
- Zainab Saidu Umar
- Anne Albert
- Lukman Kallah
- Abubakar Hassan Ibrahim
- Yushau Idris
- Saidu Katuka
- Jerry Ejim Bulus
- Nura Suleiman
- Ismail Zaki
- Faridah Muftau
- Jecinta Bitrus
- Catherine Ishaku
- Maryanne Kauna Duniya
- Muktar Abdullahi Mohammed
- Shamsuddeen Tasiu
- Abdulhamid Ibrahim
- Emmanual Sabo
- Abdulaziz Usman
- Anas Sadiq Abubakar
- Amos Sabo
- Nura Dalhatu
- Bege Johnson Habila
- Ibrahim Yero Hassan
- Ummi Musa Auyo
- Sani Bala Tukur
- Muhammad Aliyu
- Yusuf Yunusa
- Adamu Kamalu Abdulkadir
- Ahmad Abubakar
- Nasiru Yau Kabiru
- Shamsi Nafiu
- Ibrahim Auwalu
- Haruna Muhammad
- Yusuf Isyaku
- Kabiru Abdullahi
- Ibrahim Muhammad Sani
- Safiya Shehu
- Suleiman Hamza
- Bilkisu Kabiru Ibrahim
- Abubakar Adamu Ibrahim
- Abdullahi Adamu
- Abubakar Badamasi
- Adamu Saidu
- Aisha Suleiman Abdullahi
- Umar Kabir
- Saidu Lawal
- Bashir Sunusi
- Habib Najib Saleh
- Tukur Abdulsalam
- Hamza Ishaq
- Isah Yakubu Isah
- Mansur Idris
- Hashimu Muhammad Haladu
- Nafiu Saminu Usman
- Hamza Sunusi
- Fahad Ibrahim Yusif
- Umar Aminu
- Sani Hassan Hussain
- Musa Muhammad Adam
- Muhammad Rabiu Sani
- Mustapha Yunusa Adam
- Nasiru Sani Yusif
- Muhammad Auwal Danladi
- Hindatu Umar Salisu
- Aminu Abbas Gaya
- Sabiu Abdullahi
- Aisha Mikail
- Kabiru Abdullahi Adamu
- Misbah Mikaeel
- Amina Abdurrahid
- Aminu Shehu
- Husaini Yusuf Kibiya
- Bello Basiru
- Auwal Yahaya Imran
- Binta Yahaya
- Umar Abdulaziz
- Yushau Sulaiman
- Usman Abubakar
- Hashim Sulaiman
- Saifullahi Abdullahi Augie
- Abubakar Umar
- Basira Rabiu Idris
- Ibrahim Kwaire
- Abubakar Muhammad
- Salihu Shehu
- Dalhatu Abdullahi
- Surajo Muhammad
- Ibrahim Shehu Kalgo
- Salihu Imam Koko
- Abbas Abdullahi
- Habibu Aliyu
- Joshua Laraba
- Basiru Ibrahima
- Shamsudeen Hussaini
- Taslim Abdullahi
- Buhari Muhammad Bawa
- Hussaini Muhammad Namadi
- Abdulazeez Rabiu
- Isah Bature Batagarawa
- Aminu Lawal
- Mustapha Shuaibu Muhammad
- Usman Aliyu Doro
- Mahammed Mannir
- Aminu Suleiman
- Abubakar Muhammad
- Abubakar Aliyu Umar
- Sabitu Salisu Kane
- Basira Usman Muhammad
- Hamisu Zainab Saulawa
- Abdulhadi Lawal
- Abdulmajid Ahmad
- Asmau Tijjani Ahmad
- Yusif Hamisu
- Mustapha Abubakar
- Aminu Sahalu
- Kabir Abdullahi
- Sanusi Aminu Bala
- Aisha Musa Isah
- Aminu Isah
- Gidado Galadima
- Abdurrahman Ahmad
- Fatima Zarau Aminu
- Haulatu Umar Isah
- Jamilu Umar
- Ayuba Hamisu
- Abdulaziz Garba Labo
- Saadiyya Buhari
- Khalid Mashkur Musa
- Usman Sada Rufai
- Anas Abdul
- Hafsat Abdulsalami
- Sidikat Suleiman
- Blessing Ocheni
- Jiruma Wabare
- Joash Enemali
- Ojonigo Ogata
- Rasheeda Alhassan
- UGenya Andrew Ocheja
- Ranti Olugbami
- Blessing Oluwole
- Muhammed Shuaibu Isah
- Maryam Ahmed
- Gracious Ojo
- Edibokedi Amanyi Matthew
- Faith Iyanuoluwa Okeji
- Daniel Shaibu
- Ashraf Abdullahi
- Ademu Abel
- Maminetu Sabo
- Femi Adebayo
- Michael Gbadebo
- Motunrayo Akinyimika
- Falese Morenike Oluwaseun
- Rachael Olayeye
- Bisodun Adinlewa
- Bukola Hammed
- Ireoluwatomiwa Shaniyi
- Victoria Ojewande
- Akinremi Folashade Anike
- Akanni Oladele
- Mohammed Jamiyu Adebowale
- Abdulraman Tope Sulaiman
- Habeebullahi Abdur-Rahman
- Ridwan Oyetunji
- Modupe Sunday
- Victor Fasina
- Elizabeth Folakanmi
- Shukurat Adekanmi
- Adekola Ademola
- James Oyekunle
- Rebecca Bibitayo
- Tope Adesina
- Ogunwusi Christianah Oluwatobi
- Deborah Adebayo
- Falode Dorcas
- Azeezat Oyekola
- Olajumoke Fasunmade
- Alabi Ridwan Adekola
- Wasiu Sulaimon Opeyemi
- Wasiu Sanusi
- Temidayo Alabi
- Sodiq Tijani
- Afeez Odegoke
- Olayinka Ogundare
- Abdullateef Jamiu
- Eniola Ajiboye
- Olubisi Olubiyi
- Taofeek Olalere
- Karimot Olawumi Aboderin
- Shukurat Oyeniran
- Titilayo Onipede
- Oluwatosin Rachael Aleshinloye
- Blessing Ibitayo
- Rofiat Atanda
- Omowumi Sanusi
- Eniolaoluwa Ajadi
- Kawthara Oseni
- Bello Dauda Adeniyi
- Godwin Adegbenjo
- Suliyat Opeyemi Giwa
- Abdulhakeem Yunusa
- Mariam Taiwo
- Taofeeq Ashiru
- Victor Adeniyi
- Olayide Onatunji
- Gideon Tewogbade
- Gideon Benjamin
- Lucky Nehemiah
- Godgift Rufus
- Diepriye Lolomari
- Robert Mojana
- Victoria Princewill
- Wuche Helen
- Ibiwari Senibo Semenitari
- Stella Akazua
- Nnadi Moses Christopher Uchendu
- Goodness Nwechem
- Elizabeth Kaafor Tombari
- Chidi Solomon
- Ogunniran Israel
- Joshua Mafulul
- Otubanta Adara
- Don Danshak
- Musa Bitrus
- Ahmad Abubakar Ahmad
- Angela Fom
- Hassana Shuaibu
- Lawuna Dashua
- Sargwak Selnan Lamsing
- Kantak Kumven Zion
- Zubairu Sulaiman Umar
- Lengpe Sunday Yilwus
- Jeraldine Deshi
- Philemon Wulnaankus
- Simi Dachollom
- Timothy Longtoe
- Rabilu Abdullahi Haruna
- Ogunniran Israel
- Joshua Mafulul
- Michael Gbadebo
- Hammed Sarafadeen
- Aminu Worugbere Jimoh
- Ibrahim Husseini
- Rapheal Ogundele
- Oluwaseyi Badmus
- Yushau Sanusi
See the full list with the states here.
FG provides update on N150,000 monthly internship for Nigerian youth
Legit.ng earlier reported that the Nigeria Jubilee Fellows Programme (NJFP) reported that a total of 25,112 applicants nationwide had successfully attempted and completed the Computer-Based Test (CBT).
Officials confirmed that thousands more were still participating in the transparent and merit-based assessment process, with additional tests ongoing across the country.
