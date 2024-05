The National Judicial Council (NJC) has recommended the appointment of 86 Justices and judges for the Court of Appeal, High Court of the Federal Capital Territory, Sharia Courts of Appeal, and Customary Courts of Appeal of states across the country.

The NJC's Interview Committee on Appointment of Judicial Officers of all Superior Courts of Record in Nigeria made the recommendation at the council's 105th plenary session, which was held between May 15 and 16, 2024.

Here is the full list of the recommendations:

JUSTICES, COURT OF APPEAL – 22

Hon. Justice Kwahar Polycarp Terna Hon. Justice Ruqayat Oremei Ayoola Hon. Justice Eleojo Eneche Hon. Justice Asma’u Akanbi-Yusuf Hon. Justice Abdullahi Muhammad Liman Hon. Justice Abdu Dogo Hon. Justice Fadawu Umaru Hon. Justice Ishaq Mohammed Sani Hon. Justice Zainab Bage Abubakar Hon. Justice Abdulazeez M. Anka Hon. Justice Nnamdi Okwy Dimgba Hon. Justice Nwoye Victoria Tochukwu Hon. Justice Nwabunkeonye Onwosi Hon. Justice Okorowo Donatus Uwaezuoke Hon. Justice Ngozika Uwazurunonye Okaisabor Hon. Justice Ntong Festus Ntong Hon. Justice Nehizena Idemudia Afolabi Hon. Justice Nyesom-Wike Eberechi Suzzette Hon. Justice Lateef Babajide Lawal-Akapo Hon. Justice Akinyemi Abiodun Azeem Hon. Justice Oyewumi Oyejoju Oyebiola Hon. Justice Olukayode Adegbola Adeniyi

JUDGES, HIGH COURT, FCT ABUJA – 12

Ademuyiwa Olakunle Oyeyipo Bamodu Odunayo Olutomi Anumaenwe Godwin Iheabunike Odo Celestine Obinna Hauwa Lawal Gummi Abdurahman Usman Buetnaan Mandy Bassi Sarah Benjamin Inesu Avoh Maryan Iye Yusuf Ariwoola Oluwakemi Victoria Lesley Nkesi Belema Wike Munirat Ibrahim Tanko

JUDGES, IMO STATE HIGH COURT – 7

Akowundu Cletus Ndubuisi Uchenna Mary Njoku Chibuogwu Ojiugo Chukwumaeze Ononogbo Chidi Linus Adaego Peace Nosiri Emeka Ozoma Orafu Mathew Chinedu Ijezie

JUDGES, BAUCHI STATE HIGH COURT – 6

Amin Umar Ilelah Aliyu Bin Idris Ahmed Shuaibu Ningi Shafa’u Ladan Yusuf Abdussalam Idris Waziri Kawu A. Yerima

JUDGES, TARABA STATE HIGH COURT – 3

Hamidu Audu Bibonga Jeniffer Nauma Joel Daniel Ubandoma

JUDGES, LAGOS STATE HIGH COURT – 13

Sunmonu Tunde Bashiru Azeez Fimisola Augusta Alebiosu Olawale Lawal Adewale Russel Musiliu Popoola Oluwatosin Ajose Anjorin-Ajose Tanimola Abdulwaheed Muyideen Abdul-Raheem Tejumade George Alfred Akingbola Balogun Adegboyega Ganiu Shonubi Adenike Kudirat Badejo-Okusanya Yewande Jokotola Layinka Oyeladun Amope Ojuromi Nalirat Olayinka Oluwatosin

JUDGES, KOGI STATE HIGH COURT – 4

Ajesola Joseph Sunday Ojoma Rachael Haruna Kadiri Badama Ezema Beatrice Ada

JUDGES, JIGAWA STATE HIGH COURT – 2

Mohammad El-Usman Nilfa Abdullahi Gambo

KADIS, SHARIA COURT OF APPEAL, BAUCHI STATE – 5

Ishaku Magaji Abdurrahman Hassan Sabo Bello Mohammed Sambowal Muhyiddeen Mohammed Mahmoud Idris Shehu Tiyin

KADIS, SHARIA COURT OF APPEAL, KOGI STATE – 5

Muhammad Muhammad Bello Okino Isah Saidu Yakubu Adavenge Abbas Shaibu Ridwan Aliyu Idris Alhaji Abdullahi

KADI, SHARIA COURT OF APPEAL, JIGAWA STATE – 1

Mukhtar Shuaibu Adam

JUDGES, IMO STATE CUSTOMARY COURT OF APPEAL – 3

Everyman Ezenna Eleanya Ofoha Sylvesta Uchenna Ibeh Rosemond Oluchi

JUDGES, CUSTOMARY COURT OF APPEAL, TARABA STATE – 2

Esther Tata Benjamin Samuila Bawage

JUDGE, CUSTOMARY COURT OF APPEAL, KOGI STATE – 1

Maryann Oziohu Otaru.b

