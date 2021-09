Badass orc names: find a suitable name for your character

Orcs resemble humans and are described as ugly, warlike, and malevolent. They are not only aggressive, but also powerful and armed with fangs. It should not be difficult to come up with a suitable name for your character. You can give your female or male character a variety of orc names below.

What is a good orc name? Here are some of the most popular, unique, and cool D&D orc names to give your character.

Badass orc names

Below is a list of badass orc names that you can consider using.

Rarges Argarokssen

Rigerim the Wanderer

Rovi Gorebleeder

Sirgach the Tallowhand

Snargr Trollsbane

Sogsur Red-Breaker

Solaro the Bloody

Svoul the Tiny

Talvir Ingmenrssen

Thestru Axesnarl

Tolarik Mjorikversen

Torying the Bloody

Tosh Tuskflower

Tymgelf Fjehrsson

Urlck Asornssen

Vilrvar Mjoransson

Vongst Fenrorinssen

Vorsngar the Knife

Vraper Asarsson

Wulfold Lute Fur

Ynglar Ember-Giver

Yngnsskar Snow Bear

Yusynn the Smiler

Some more badass names include:

Abbarth Red Fur

Algbal Far Hater

Alimi

Alldrich Gjarnesen

Aloral

Angne the Sweltering

Anur Shadesoar

Asbdan Ehrensvesen

Aslot Oatbend

Ces Deathbrand

Dernam Sagewhisk

Deth Bonefang

Dotard Wolfcreek

Drynarinn Fanralderssen

Eraslo Fourmark

Farhl Frozen-Wish

Felegume

Feluzur

Garamar

Garitur

Gegu

Gijugume

Gijugur

Gillraan Steelhorn

Gisli the Warlock

Godrnskar Deep Free

Graaer Red Thief

Grozur

Gryeda

Gynetah

Haarolf Jorgaldeson

Hafibjof Hahraldsen

Hagch Free-Skeever

Hagrgvir Ghost Singer

Hakomir Alfaeldssen

Hamnolf the Stormcloak

Higneld Alrahrikson

Hildsmar Cook

Hukho Fisteye

Huretah Dosk

Hurigu

Jeekvaror Gray Spring

Jofnmer the Rockbreaker

Kabak Zuam

Kotowar

Kruotur Talllash

Lokhthar the Strange

Mami

Mantleif the Scribe

Meragur

Mirarook

Morimur

Nanir Skycrusher

Nekhi Stormgust

Nonar

Obruord Firedust

Ootizara

Rashatir

Rawasha

Rohagh

Rohida

Rohizi

Rohkazara

Sanimur

Senesha

Ubigh

Ubod

Urezur

Urogh

Vanod

Zanesha

Zanugu

Cool female orc names

Below are some orc names for your female character.

Aletir

Alidur

Aligh

Aluz

Aragur

Arazi

Arinar

Arisha

Aroral

Arosha

Arob

Atub

Badbog

Bagrak

Bashuk

Batul

Batum

Bolar

Bogdub

Bor

Brag

Brazara

Brerel

Brida

Bridar

Brine

Bredar

Brisha

Broral

Bronur

Ekamar

Ekarook

Ekogur

Ekomar

Ekuzi

Elagh

Elimur

Elizira

Eloda

Elosh

Elotur

Falanchu

Faligume

Felani

Foladur

Folagar

Foleda

Folimi

Foolish

Folizira

Fulitar

Fulitur

Fulugur

Fulural

Gajegume

Gajome

Garosh

Geki

Gijezira

Gioriri

Gorisha

Grogri

Grayigu

Gryime

Gulfim

Homraz

Kharzug

Lagakh

Lambug

Lash

Lazgar

Lushak

Mazgar

Mazoga

Mog

Mogak

Hurezur

Hurinur

Hurizara

Huromur

Huroni

Hurunar

Huruzi

Kari

Karid

Karitah

Kererook

Ketuzur

Kinar

Kiretir

Kuritah

Kurogum

Umog

Uloth

Ulumpha

Urog

Urzoga

Urzoth

Urzul

Ushug

Yag

Yatul

Yazgash

Male orc names

Below are some fantastic male orc names:

Atulg

Azuk

Bagamul

Bakh

Baronk

Bashag

Bazgulub

Brosk

Brud

Bun

Cazar

Cisk

Conars

Crabak

Crizar

Crudall

Cudak

Damarsh

Darth

Digak

Dimash

Doregark

Dorim

Druz

Dugar

Durotir

Durozall

Durumar

Gnaarth

Goraz

Goron

Gortwog

Gotedark

Gradash

Grarsh

Grimunur

Grubash

Grumud

Gulagark

Gulidar

Hagark

Hararimm

Harodak

Harurak

Hesk

Hogin

Honurim

Hunugak

Huromarsh

Huruk

Kaladark

Kameg

Karanur

Lumork

Lumozall

Lumozar

Lumudurk

Lumun

Lumunur

Lumutar

Mahlersh

Makursh

Marom

Megash

Mogemash

Moghakh

Mokork

Mubar

Mugigak

Mugonar

Muzar

Nibak

Nizall

Nuglar

Numak

Nurim

Ogrumbu

Ogueg

Oguonur

Okabark

Okirash

Okodark

Okunars

Olfin

Olladall

Ollotar

Olumba

Orakh

Oranar

Orozar

Oruburk

Rekemarsh

Rekonars

Rekud

Renabark

Ronaad

Ronaarak

Ronaed

Ronursh

Sarazar

Sarsh

Serth

Shakh

Shamar

Shamob

Shargam

Sharkub

Shat

Shazgob

Shulong

Shura

Shurkul

Sig

Sigark

Sorogall

Sorth

Tamar

Tanamar

Taruk

Tharurim

Theruzur

Thonar

Thurudash

Togur

Trakidar

Uguglar

Ukedim

Ukrabur

Ukraburk

Ukrom

Ullusk

Uraglar

Urthadur

Urthon

Urthumash

Ururk

Zaagul

Zaarim

Zarask

If you are looking for a name and a surname, we have you covered:

Agalevi Ehrenrson

Bodigeth Elf Stone

Botigird Stone

Eiggeira Death Bane

Ekkhena the Younger

Eldahe War Leg

Gislis Djansson

Hiluior Sword Maiden

Hjolette Bearclaw

Hollara Crossed Brand

Iddrsta Double Hand

Ingurior White Hilt

Lamise the Halt

Maegird Tarbaldeson

Maevdreid Bronze Gobler

Njadella Smiling Voice

Njardis Knot Face

Oddnif Thrice Sailer

Ondigr Arrow Nail

Oriend Ingmarikesson

Peteigr Fenrarnesson

Petene Gold Spring

Rakari Death Bane

Risnd Crow

Sonjreid Whitemane

Sorlevi Banner Toe

Sorlga Fiery Giver

Unaun Whetted Seeker

Elder scrolls orc names

Here are some ESO orc names to use.

Abbnrod the Fearless

Agarondir Ingmarnessen

Agrool Tragakh

Alfbred Round-Rival

Alfhhild Mjaldeson

Arkramor the Fleet

Bagronk Bogrr

Bogdph Shubul

Bumk Boghrag

Burm Urggan

Burrfyg the Rockbreaker

Burud Ironkettle

Criurd the Unrestful

Durauk Luzgar

Durgoga Badzgub

Elmlin Dead Torment

Farellod Mojarsen

Feljolf Heart Helm

Fjrotgaror Oaken Pommel

Gallvald Elf Breaker

Ghoburash Ulad

Glashuk Uftrzuf

Glasr Logrulg

Globz Bugarish

Grak Azorsharzol

Graol Sharlor

Gukistag Ironkettle

Gulfamph Khahol

Gulfnakh Guram

Halbstaag Erornessen

Heimbal the Kind

Heimlring the Thrallmaster

Heinalf Hararokssen

Hemhl Dragon Chucker

Honting the Mumbling

Hraael the Gentle

Hunar the Unminded

Jolgavar Mojeldsson

Jurvir Shallow Seer

Kaltgaror Green Winter

Kharha Baglug

Kibrenor Fire Victim

Kjfrek Ingmaldsson

Knjaeld Lioness

Kodrnjar War Loom

Lagaar Agamshnar

Lagaar Burarba

Lagaftharz Yarhnag

Lagagakh Gharba

Lambronk Logonar

Lambrza Mulagash

Lokarinn Doom Leg

Males Jorgissson

Mazgurash Dragrkub

Meksggr Once Hater

Mogdzob Shagd

Mogk Broklump

Murash Lurnwog

Murbhuk Gardbu

Nilrknir Doom Wife

Odarjolfr Alrariksen

Olavunn Sohrorinson

Onmivald Six Fingers

Oragramph Ghorzog

Orbum Batuol

Ragnthmund Djensssen

Ragul Skatwog

Rogbdurash Bogugog

Rogmug Bashgdum

Rolfgak Ghagog

Rolfmesh Coblhamph

Rulfn Bagdog

Rulfog Bumgk

Sarnggi White Robber

Shagbut Aglagum

Shagrak Dulohash

Sharur Boghdbuk

Shelgdub Bugat

Shuzush Ogdrkub

Sirlfdir Bjoarnesen

Sloz Bogufish

Stygeir Asgorinsen

Tolalfar Hearth Tongue

Ugorronk Dushrg

Umoum Moghrbush

Urfinal Cairn Eater

Urzarz Shazgub

Urzurash Durggamph

Ushbut Dugamakh

Valuster Hoarse Fire

Velfaldr Steel-Plank

Velslod Bjaeldsson

Vidigan White

Viggnwulf Crossed Hair

Virnjar the Unwavering

Voltrza Logarz

Volturash Yarl

Yatuish Gambuk

Ylgengar Anvil Finger

Ysgndir Kjisorssen

Skyrim orc names

What is a good name for an orc in Skyrim? Below is a list you can choose from.

Aentan Duskwood

Anegorn Rosewind

Anglinor Willowgrass

Araolin Oakwind

Aratonor Shadystone

Baerhelorn Balfsky

Barindor Seedgrass

Baselas Softwing

Basnnir Dorndale

Bragthadan Springvale

Cingaegaer Seedscrub

Cunorolros Greensky

Daegvir Springbranch

Danephor Camovale

Dangthragoth Shadystone

Daninor Ivylake

Denegorn Timberstone

Deneinor Ferndale

Denelalos Shadyblossom

Enthdinor Balfwood

Erthhil Duskrock

Faehragaer Seedwind

Faldlas Softbrook

Fimmring Forestrun

Gerdras Oakenpool

Glarlern Applesky

Glaros Acorndale

Glaugoth Mossshade

Glooior Pinevale

Gorcrolros Rosevale

Gundil Fernsky

Gwillim Lichenlake

Hunnil Springgrass

Magchond Fernwing

Malbsor Bluelock

Mankdolin Seedlock

Melgaer Acornwind

Minglim Lumberwood

Nalasai Greenthorn

Nirthil Elmrun

Pegavenin Greenstone

Peraurron Lichenlock

Silvir Nightwing

Sylcnil Sagehollow

Tabros Oakenrun

Thodal Seedgrove

Thraelras Acornsky

Ulwaion Greenstone

Ulwngirfin Pinelock

Uunglroth Duskvale

Mag'har orc names

Have a look at some of the mag'har orc names you can use.

Aggralan

Bormgar

Bugrash

Bumph

Buordud

Dalthu

Darma

Drandar

Durzal

Ergoth

Fyrra

Garm

Geyah

Ghazat

Ghorza

Gnoth

Gorrash

Greram

Grug

Gug

Gunaakt

Ignorg

Ishi

Jorin

Jughragh

Karrghed

Kartag

Kashur

Kaz

Kerde

Kurbag

Mughragh

Naghig

Nakgu

Olgrog

Onog

Opathu

Ouhgan

Rogdul

Rolfish

Sharn

Snak

Sogorim

Surgy

Suzrak

Urulg

Vultog

Worthag

Yargug

Zodagh

Zonagh

WoW orc names

Below are some of the coolest World of Warcraft character names:

Adatte Sagemire

Aglaedhel Oakwood

Andil Shadygrass

Arddael Ivywood

Ardhreth Balfpool

Baurwaen Sagethorn

Belane Oakgrove

Berwia Springbrook

Bothndra Timbergrove

Brelgillys Fernsky

Celnia Pinegrove

Dennthilith Acornmire

Distthel Softwood

Dondielyl Elmdale

Eindelin Fernstone

Eledra Bluethorn

Estiinthil Greenpool

Farairon Applelake

Galenenor Rosestone

Githeylin Rosebrook

Idroagail Shadywind

Indaen Pinegrove

Indrriel Applevale

Kaanan Duskvale

Kirdhel Duskrock

Kirslin Sageblossom

Laenlin Elmgrass

Laralyth Greenblossom

Laranea Applerock

Lilisriel Acornpool

Lorcesse Lumberwing

Methgillys Barkdale

Metnafil Oakenthorn

Naardraedil Oaklake

Naeton Balfdale

Nathdiol Balfbrook

Nivehwen Duskshade

Parwaenyl Forestwind

Parwhien Shadybrook

Pengael Rivershade

Phyiel Sagemire

Radra Mosslock

Samirilin Duskmire

Selfina Oakwing

Siagil Springstone

Syelereth Oakenthorn

Syllyth Lumberlock

Telalwen Lichenwing

Thearifin Riverlock

Ulasa Appledale

Orc names have a distinct and powerful sound to them. Always choose a name that is simple to remember, imaginative, and appropriate for your character.

