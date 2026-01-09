Federal Government Releases List of Approved Loan Apps in 2026
- The Federal Government, through the Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC), released an updated register of approved loan apps in 2026
- The Commission confirmed that hundreds of digital money lenders had met regulatory requirements and were authorised to operate
- Officials explained that the move was aimed at protecting consumers and ensuring transparency in Nigeria’s fast-growing digital lending sector
The Federal Government, through the Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC), has released an updated list of approved loan applications in 2026.
The announcement was made to provide clarity for consumers and ensure that only licensed digital money lenders operate within Nigeria’s financial technology space.
The FCCPC stated that the register was part of its ongoing efforts to regulate the digital lending industry and protect borrowers from unlicensed operators.
The Commission explained that the approved list contained companies and applications that had successfully met its compliance requirements.
Over 400 loan apps approved
According to the FCCPC, more than 400 loan apps have now been granted full approval status.
Here’s the full list of approved loan apps in 2026 as published by the FCCPC:
- Clan App – CreditClan Tech Limited
- Kashout, FlashCredit, FlashAlart, SwiftCredit, RapidLoans, AceCredit, AceLoan, RapidAlart – Acetech Finance Limited
- LetsGo App – Letshego Microfinance Bank Limited
- NextPayday App – NextPayday Limited
- Aladdin Digital App – Aladdin Scheme Limited
- Kobogo App – Kobogo Nigeria Limited
- OxLoan Pro App – Singularity Technology Nigeria Limited
- LionCash, LairaPlus, LCash, CashLion, TrueNaira, CayCredit, NairaPlus, CranCash – Grola Tech Credit Limited
- MyCashier Mobile, Fast Point Web – Fast Point Integrated Limited
- Paylater App – Paylater Hub Limited
- ShopTopUp App – Trade Depot Limited
- Pennee App – Pennee Technologies Ltd
- 9Credit, NCash – OTP Internet Technology
- Vkash, SwiftKash – Altracred Finance Investment Limited
- Red Harbour App – Red Harbour Fintech Limited
- Menacred App – Menacred Company Limited
- Crevance.com – Crevance Credit Limited
- Csense App – Csense Limited
- Supreme Help Co-operative Society – Supreme Help Co-operative Society Limited
- CashRun, MintCredit, CreditNow – Flowood Lending Limited
- PlentyCash, Lifeline, SteadyKash – Fintrade Solutions Limited
- Trivista App – Trivista Capital Limited
- AirMoni, HappiMoni – Commercemen Trading Co. Limited
- VibeCredit, SecuCash – Instawave Internet Technology
- NCredit, NMoney, FitLoan, SwiftNaira, BGLoan – FinNew Fintech Limited
- Umba Mobile, Umba Web – Umba Digital Solutions Limited
- GoLoan App – Atimi Lending Limited
- Sycamore App – Sycamore Integrated Solutions Limited
- Branch Mobile App – Branch International Financial Limited
- Pivo App – Pivo Technology Limited
- Fluna App – Fluna Capital Limited
- Provest App – Provest Limited
- TopChance, GoGetCredit, LilyCash, Constant Cash, Lite Cash – Magnet Lending Limited
- Allawée App – Allawée Technologies Limited
- DotBank App – Dot Microfinance Bank Limited
- Floatr App – Maven Finance Limited
- Oxymon App – Oxymon Solutions Limited
- Creditville App – Creditville Microfinance Bank Limited
- NewLending App – Neo-Link Technology Company Limited
- P2Vest App – P2Vest Technology Limited
- YesCredit App – YesCredit Company Limited
- Crimson App – Lantana Tech Limited
- Tiger Credit, KKCash, ZCash, EasyKash – Hollandale Nigeria Limited
- Koins by Primera – Primera Microfinance Bank
- Go Loan App – Fineset Limited
- NairaBox App – Kiredi Rock Company Ltd
- PocketFuel App – PocketFuel Finance Limited
- Iustus, Snappy Credit – Berly Spring Global
- Tap Cash, Credit Pocket, C Loan, Credible Loan – Creditech Technology Limited
- Omafin App – Omalend Service Limited
- Credit Wallet App – Princeps Credit System Limited
- iCredit App – BestFin Nigeria Limited
- HiFund App – Fubri Century Company Limited
- BlackCopper App – BlackCopper Service Limited
- Swifund App – Doja Lemaire Global Limited
- Monee App – Citygate Global Investment Limited
- Payday Loan App – PaydayHub Online Nigeria Limited
- Float-Cash App – SwipeBill Technologies Nigeria Limited
- FairMoney App – FairMoney Microfinance Bank
- OkiLoCash, LumosLoan – Lighting Finance Technology Nigeria Limited
- ProCash, QCash, My Cash, HCash – Windville Financials Nigeria Limited
- LibertyCred App – Liberty Assured Limited
- Renmoney Instant Cash Loan – Renmoney Microfinance Bank
- Money in Minutes App – MIM Finance Company
- Urgent10k App – UGT Technologies Limited
- E4Moni App – Passeco Technology Nigeria Limited
- NowCredit, CorrectLoan, PalmCredit Plus – MoblasPay Nigeria Limited
- HiKash, PapKash, NewCash, AliKash, DohCash, YohCash – Applink Capital Nigeria Limited
- Moni/Moni Africa App – Rank Capital Limited
- TopCredit.com.ng – Tajow Investment Limited
- MoneySpace, RealCredit, SharpCredit, NairaBox – Orcom and Orcom Business Support Limited
- iMoney App – Afrowide Development Limited
- Kash Loan, Credit Loan, NairaLoan – Red Planet Nigeria Limited
- CreditInn.com.ng – IBS Golden Investment Company Limited
- Adashe App – Hoil Investment Limited
- HaloWallet App – Glosh Tech Limited
- WinLoan App – Clem Fresh Co. Ltd
- PonyCash, WayaCredit, TradeCredit, VoiceMoney, NewCredit – FezoTech Nigeria Limited
- MenoFund App – Meno Finance Limited
- Okash, EaseMoni – Blue Ridge Microfinance Bank Limited
- Rapaid Africa App – Tomx Credit Limited
- CreditGo, Easy Money Loan – AfroFirst Mobile and Technology Company Limited
- UShine Cash App – EliteFin Nigeria Limited
- TractionApp – TA Prime Limited
- MoneyTree App – Newgry Limited
- CashBus App – Raceova Nigeria Limited
- PayFi App – PayFinancials Technology Services Limited
- EasyFund, RoyalCredit, NiceCredit, IK Credit, Warm Lending – Papichou Technology Limited
- Pasa, Bonzer Loan, Pase Club – GoHarvest International Limited
- TwaleLoan App – SkitLone Nigeria Limited
- SomeMoni App – New Credage Nigeria Limited
- LoanNaira, AjeLoan, Boost Lending, Aje Homes – RubyStar Global Limited
- CashOwomi, LendNow, CashPulse – Ted Rocket Limited
- Penaid.ng – Penaid Limited
- Hometown App – Hometown Fintech Limited
- TLoan, NiceNaira, TCredit, PalmCash, GreenCredit – Giasun Technology Nigeria Limited
- LendMe App – Be Resources Limited
- WeKash App – Mino Sparks Limited
- Regxta App – Regxta Global Services Limited
- NairaGo App – Muska Tech Limited
- Shara App – Shara Technology Management Nigeria Limited
- InstantCred App – Dash Innovation Business Links West Africa Limited
- StarCredit App – Steller Finance Company Limited
- HCWallet, Prime Pay – Uni Technology Nigeria Limited
- FastCent, IntsWallet – UThinking Nigeria Limited
- Aella App – Aella Financial Solutions Limited
- MintBag App – Phoenix Payment Solution Limited
- KwikPay Credit App – Trafalgar Association Limited
- Value Credit App – Value Driver Technology Solution Ltd
- Kiowope App – Kiowope Capital Ltd
- KashPal, MiniCredit, NairaNow, MoreCash – Keenest Tech Service Ltd
- Rockit, Flexi Cash – Rockit Lenders Nig. Ltd
- PayHippo App – PayHippo Ltd
- GoCash App – Prosperity Archipelago Ltd
- Galaxy Credit App – Yegon Tech Ltd
- Veend App – VeendHQ Limited
- UnlockCash, SunQuota, Massive Card – Crossroad E-Payment Systems Limited
- RushCredit App – HighCredit Nigeria Limited
- RubiMoni App – JM Rubinus Limited
- CreditFast App – FintCred Innovations Limited
- Ultra Cash, Ultra Naira – Piska Technology Nigeria Limited
- GetCredit App – AfroSay Fintech Limited
- Bank One, CBSL Credit – CornerBlocks Services Limited
- PoCash App – Trust Cen. Limited
- CredPal App – CredNet Technologies Limited
- CashAdvance App – Cash Advance Limited
- CashPaddie, 9Money, PayNaira, GboBLoan, OneMoney, FriMoni – Quark Financials Nigeria Limited
- LendQuick App – LendVisery Services Limited
- Trade Lenda Web App – Trade Lenda Com Limited
- Top Credit, Hi Credit, Best Cash – Maywood Lending Limited
- A1 Credit App – A1 Capital Solution Limited
- IroRun Mobile, IroRun Web – IroRun Technologies Limited
- Carbon App – Carbon Microfinance Bank Limited
- PayCredit App – PayCredit Limited
- SuperMoney, MoneyHub, CashHop, CreditLab – CWH Success Nigeria Limited
- MicroMoney App – Micro-Cash Nig. Limited
- 1-Hour Loan App – Caelum Technologies Limited
- DoCredit, Care Finance – Dover Credit Limited
- Apex Loan App – Apex Lending Limited
- OYesCredit App – RageKay Global Investment Limited
- Ok Cash, Pearl Cash – LinkPark Technology Nigeria Limited
- QuickCheck App – Arve Limited
- Web Portal – CreditWave Finance Limited
- UC Salary Loan, KashNow – UCPlus Advance Limited
- Renners App – Renners Investment Limited
- Zuvy.co – Zuvy Technologies Limited
- LuckyLoan, OneCash, RiteCash, FlyCash, OmegaLoan – EasyCheck Finance Investment Limited
- Okilo Loan, Flame Loan – Topmost Fintech Limited
- VybeCash App – Revent Global Finance Limited
- BimzuKash App – Bimzu Limited
- DynamiqueIOS, BankBook.cloud – Dynamique Credit System Limited
- RexAfrica App – RexCredit Limited
- Vidus Loan, Early Loan
List of 45 illegal loan apps in 2026
Legit.ng earlier reported that the Federal Competition and Consumer Protection Commission (FCCPC) has officially blacklisted 45 loan apps in Nigeria as of January 2026.
These apps are considered illegal because they failed to comply with the Digital Lending Regulations, exposing users to risks such as harassment, data misuse, and predatory lending practices.
Source: Legit.ng
Basit Jamiu (Current Affairs and Politics Editor) Basit Jamiu is a journalist with more than five years of experience. He is a current affairs and politics editor at Legit.ng. He holds a bachelor's degree from Ekiti State University (2018). Basit previously worked as a staff writer at Ikeja Bird (2022), Associate Editor at Prime Progress (2022), and Staff Writer at The Movee (2018). He is a 2024 Open Climate Fellow (West Africa), 2023 MTN Media Fellow, OCRP Fellow at ICIR, and Accountability Fellow at CJID. Email: basit.jamiu@corp.legit.ng.