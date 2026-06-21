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EkitiDecides2026: Live Updates of LGA Results of Ekiti Governorship Election as Declared by INEC

by  Nurudeen Lawal, Bada Yusuf, Basit Jamiu, Ridwan Adeola Yusuf, Adekunle Dada, Ibrahim Sofiyullaha, Ezra Ukanwa, Ololade Olatimehin
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by Nurudeen Lawal

Results from Ekiti state 2026 governorship election: Aiyekire Gbonyin LGA

  • ADC: 314
  • APC: 17133
  • PDP: 1563
  • Total valid votes: 19090
  • Rejected votes: 295
  • Total votes cast: 19385
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by Nurudeen Lawal

Results from Ekiti state 2026 governorship election: Oye LGA

  • ADC: 998
  • APC: 18975
  • PDP: 2891
  • Total valid votes: 23001
  • Rejected votes: 483
  • Total votes cast: 23483
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by Nurudeen Lawal

Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ise Orun LGA

  • ADC: 365
  • APC: 12908
  • PDP: 1627
  • Total valid votes: 15014
  • Rejected votes: 193
  • Total votes cast: 15207
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by Nurudeen Lawal

Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ilejemeje LGA

  • ADC: 579
  • APC: 8984
  • PDP: 1243
  • Total valid votes: 10848
  • Rejected votes: 198
  • Total votes cast: 11046
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by Nurudeen Lawal

Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ado-Ekiti LGA

  • ADC: 1054
  • APC: 38026
  • PDP: 3817
  • Total valid votes: 43498
  • Rejected votes: 1117
  • Total votes cast: 44615
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Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ekiti west LGA

  • ADC: 674
  • APC: 28258
  • PDP: 3644
  • Total valid votes: 32737
  • Rejected votes: 625
  • Total votes cast: 33362
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by Nurudeen Lawal

Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ido-Osi LGA

  • ADC: 561
  • APC: 17901
  • PDP: 1449
  • Total valid votes: 19995
  • Rejected votes: 20
  • Total votes cast: 20202
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by Nurudeen Lawal

Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ekiti south-west (Ilawe) LGA

  • ADC: 1076
  • APC: 14705
  • PDP: 1800
  • Total valid votes: 17693
  • Rejected votes: 353
  • Total votes cast: 18046
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by Nurudeen Lawal

Results from Ekiti state 2026 governorship election: Emure LGA

  • ADC: 732
  • APC: 14325
  • PDP: 851
  • Total valid votes: 16018
  • Rejected votes: 131
  • Total votes cast: 16149
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by Nurudeen Lawal

Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ikere LGA

  • ADC: 245
  • APC: 11116
  • PDP: 9892
  • Total valid votes: 21493
  • Rejected votes: 727
  • Total votes cast: 22220
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by Nurudeen Lawal

Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ijero LGA

  • ADC: 2026
  • APC: 25506
  • PDP: 2479
  • Total valid votes: 30180
  • Rejected votes: 503
  • Total votes cast: 30683
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by Nurudeen Lawal

Results from Ekiti state 2026 governorship election: Efon LGA

  • ADC: 201
  • APC: 8742
  • PDP: 2051
  • Total valid votes: 11049
  • Rejected votes: 300
  • Total votes cast: 11349
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by Nurudeen Lawal

Official collation of results begins

Adenike Temidayo Oladiji, the returning officer, laid the ground rules. There are just two party agents at the collation centre (APC and ADC party agents).

EkitiDecides2026: Live Updates of LGA Results of Ekiti Governorship Election as Declared by INEC
EkitiDecides2026: Live Updates of LGA Results of Ekiti Governorship Election as Declared by INEC. Photo credit: CJID
Source: UGC

Tags:
Ekiti State INEC
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