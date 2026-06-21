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EkitiDecides2026: Live Updates of LGA Results of Ekiti Governorship Election as Declared by INEC
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Results from Ekiti state 2026 governorship election: Aiyekire Gbonyin LGA
- ADC: 314
- APC: 17133
- PDP: 1563
- Total valid votes: 19090
- Rejected votes: 295
- Total votes cast: 19385
Results from Ekiti state 2026 governorship election: Oye LGA
- ADC: 998
- APC: 18975
- PDP: 2891
- Total valid votes: 23001
- Rejected votes: 483
- Total votes cast: 23483
Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ise Orun LGA
- ADC: 365
- APC: 12908
- PDP: 1627
- Total valid votes: 15014
- Rejected votes: 193
- Total votes cast: 15207
Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ilejemeje LGA
- ADC: 579
- APC: 8984
- PDP: 1243
- Total valid votes: 10848
- Rejected votes: 198
- Total votes cast: 11046
Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ado-Ekiti LGA
- ADC: 1054
- APC: 38026
- PDP: 3817
- Total valid votes: 43498
- Rejected votes: 1117
- Total votes cast: 44615
Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ekiti west LGA
- ADC: 674
- APC: 28258
- PDP: 3644
- Total valid votes: 32737
- Rejected votes: 625
- Total votes cast: 33362
Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ido-Osi LGA
- ADC: 561
- APC: 17901
- PDP: 1449
- Total valid votes: 19995
- Rejected votes: 20
- Total votes cast: 20202
Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ekiti south-west (Ilawe) LGA
- ADC: 1076
- APC: 14705
- PDP: 1800
- Total valid votes: 17693
- Rejected votes: 353
- Total votes cast: 18046
Results from Ekiti state 2026 governorship election: Emure LGA
- ADC: 732
- APC: 14325
- PDP: 851
- Total valid votes: 16018
- Rejected votes: 131
- Total votes cast: 16149
Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ikere LGA
- ADC: 245
- APC: 11116
- PDP: 9892
- Total valid votes: 21493
- Rejected votes: 727
- Total votes cast: 22220
Results from Ekiti state 2026 governorship election: Ijero LGA
- ADC: 2026
- APC: 25506
- PDP: 2479
- Total valid votes: 30180
- Rejected votes: 503
- Total votes cast: 30683
Results from Ekiti state 2026 governorship election: Efon LGA
- ADC: 201
- APC: 8742
- PDP: 2051
- Total valid votes: 11049
- Rejected votes: 300
- Total votes cast: 11349
Official collation of results begins
Adenike Temidayo Oladiji, the returning officer, laid the ground rules. There are just two party agents at the collation centre (APC and ADC party agents).
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