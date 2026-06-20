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Ekiti Decides 2026: Live Updates of Results from Polling Units

by  Nurudeen Lawal, Bada Yusuf, Basit Jamiu, Ridwan Adeola Yusuf, Adekunle Dada, Ibrahim Sofiyullaha, Ezra Ukanwa, Ololade Olatimehin
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by Nurudeen Lawal

Okeruku ward 02, PU001, Ikere LGA

  • APC: 96
  • PDP: 86
  • ADP: 1
  • ADC: 1
  • Invalid: 7
  • Total votes: 191
  • Registered voters: 838

Source: TheCable

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by Nurudeen Lawal

PU10, ward 5, Ado-Ekiti, Ekiti state

  • ADC: 7
  • APC: 149
  • PDP: 19

Source: TheCable

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by Nurudeen Lawal

Atiba/Aafin ward 01, PU001, Ikere LGA

  • APC: 108
  • PDP: 98
  • ADP: 2
  • Invalid: 4
  • Total votes: 212

Source: TheCable

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by Nurudeen Lawal

PU19, ward 7, Ado-Ekiti, Ekiti state

  • APC: 57
  • PDP: 2
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by Nurudeen Lawal

Governor Oyebanji wins polling unit

Location: PU 03, Ward 06, Ekiti West LGA

  • ADP: 1
  • ADC: 2
  • AAC: 1
  • APC: 326
  • Invalid: 3
  • Total votes: 333

Source: TheCable

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by Nurudeen Lawal

Atiba/Aafin ward 01, PU009, Ikere LGA

  • APC: 56
  • PDP: 82
  • YPP: 2
  • LP: 1
  • AAC: 1
  • Invalid: 20
  • Total votes: 162

Source: TheCable

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by Nurudeen Lawal

Irepodun Ifelodun LGA: Polling unit result from Ekiti gov election

  • Time: 3pm
  • State: Ekiti state
  • LGA: Irepodun Ifelodun
  • Location
  • Ward/RA:Igede I (05)
  • PU: Solo compound (010)
  • ADP - 2
  • PDP - 11
  • Accord - 1
  • ADC - 2
  • APC - 166 votes.

SOURCE: CJID

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by Nurudeen Lawal

Ikole LGA: Polling Unit results from Ekiti governorship election

  • Ikole LGA
  • Location: In front of Obadofin House
  • PU: 009
  • Ward: 008
  • Total Votes cast: 98
  • A: 0
  • AA: 0
  • AAC: 0
  • ADC: 1
  • ADP: 0
  • APC: 87
  • APM: 0
  • APP: 0
  • LP: 0
  • NNPP: 0
  • PDP: 2
  • PRP: 0
  • SDP: 0
  • YPP: 1
  • ZLP: 0
  • Void: 7

SOURCE: CJID

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by Nurudeen Lawal

Oye LGA: Polling unit results from Ekiti election

  • Time: 3:16 PM
  • ‎State: Ekiti
  • ‎LGA: Oye LG
  • ‎Location:
  • ‎Ward/RA: Oye 1
  • ‎PU: Eye Bokoaye, Adegbemile
  • ‎Update: APC: 67
  • PDP: 2
  • ADC: 1
  • VOID: 1

SOURCE: CJID

Tags:
Ekiti State INEC
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