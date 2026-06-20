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Ekiti Decides 2026: Live Updates of Results from Polling Units
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Okeruku ward 02, PU001, Ikere LGA
- APC: 96
- PDP: 86
- ADP: 1
- ADC: 1
- Invalid: 7
- Total votes: 191
- Registered voters: 838
Source: TheCable
PU10, ward 5, Ado-Ekiti, Ekiti state
- ADC: 7
- APC: 149
- PDP: 19
Source: TheCable
Atiba/Aafin ward 01, PU001, Ikere LGA
- APC: 108
- PDP: 98
- ADP: 2
- Invalid: 4
- Total votes: 212
Source: TheCable
PU19, ward 7, Ado-Ekiti, Ekiti state
- APC: 57
- PDP: 2
Governor Oyebanji wins polling unit
Location: PU 03, Ward 06, Ekiti West LGA
- ADP: 1
- ADC: 2
- AAC: 1
- APC: 326
- Invalid: 3
- Total votes: 333
Source: TheCable
Atiba/Aafin ward 01, PU009, Ikere LGA
- APC: 56
- PDP: 82
- YPP: 2
- LP: 1
- AAC: 1
- Invalid: 20
- Total votes: 162
Source: TheCable
Irepodun Ifelodun LGA: Polling unit result from Ekiti gov election
- Time: 3pm
- State: Ekiti state
- LGA: Irepodun Ifelodun
- Location
- Ward/RA:Igede I (05)
- PU: Solo compound (010)
- ADP - 2
- PDP - 11
- Accord - 1
- ADC - 2
- APC - 166 votes.
SOURCE: CJID
Ikole LGA: Polling Unit results from Ekiti governorship election
- Ikole LGA
- Location: In front of Obadofin House
- PU: 009
- Ward: 008
- Total Votes cast: 98
- A: 0
- AA: 0
- AAC: 0
- ADC: 1
- ADP: 0
- APC: 87
- APM: 0
- APP: 0
- LP: 0
- NNPP: 0
- PDP: 2
- PRP: 0
- SDP: 0
- YPP: 1
- ZLP: 0
- Void: 7
SOURCE: CJID
Oye LGA: Polling unit results from Ekiti election
- Time: 3:16 PM
- State: Ekiti
- LGA: Oye LG
- Location:
- Ward/RA: Oye 1
- PU: Eye Bokoaye, Adegbemile
- Update: APC: 67
- PDP: 2
- ADC: 1
- VOID: 1
SOURCE: CJID
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