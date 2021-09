La candidature spontanée sans poste précis est appréciée dans quelques secteurs et par un certain nombre d’entreprises. Elle permet à ces organisations de pallier le manque en recrutant des profils pouvant réaliser de différents types de tâches et remplacer plusieurs personnes dans diverses fonctions. Les candidatures spontanées sans poste précis sont plus considérées dans quelques périodes de l’année, notamment quand les salariés sortent en congé, mais peuvent également être considérées quand il y’a un manque de personnel pour n’importe quelle autre raison. Il s’agit du type de candidatures choisi par les personnes qui travaillent déjà dans un autre secteur précis, autant que par celles qui sont à la recherche d’une activité principale. Plusieurs raisons peuvent vous pousser à vouloir vous adresser à une entreprise avec votre lettre de motivation qui demande un poste sans préciser lequel exactement. Quelles sont les règles d’or qui permettent la considération d’une candidature spontanée sans poste précis? Quelles étapes faut-il suivre afin d’avoir plus de chances pour une réponse favorable à sa lettre? En plus de nos consignes, nous vous avons composé un exemple d'une lettre de motivation pour votre candidature spontanée sans poste précis que vous pouvez trouver dans la suite de cet article.

La lettre de motivation est la pièce maîtresse de votre dossier de candidature. Elle est importante quel que soit le type de la demande. Dans le cas de la candidature spontanée sans poste précis, la lettre de motivation vous permettra de vous présenter pour donner une idée au recruteur sur le type des tâches qui vous seront possiblement assignées. Une bonne lettre de motivation vous permettra également d’exprimer que vous avez trouvé la bonne entreprise, et que vous ne vous êtes pas décidé de rejoindre une société au hasard. C’est parce qu’il n’y a pas eu d’annonces pour des postes à pourvoir que le choix de la candidature spontanée sans poste précis est la solution. Pour les mêmes raisons, il est impératif que votre CV et votre lettre de motivation soient correctement rédigés et personnalisés afin d’attirer l’attention du recruteur.

Comment rédiger une lettre de motivation?

Sachant que le tiers des entreprises en France recrutent sur la base des candidatures spontanées, un grand nombre parmi ces personnes qui étaient à la recherche d’emploi avaient déposé des demandes sans préciser de poste. Le recrutement à la suite des candidatures spontanées représente une grande partie du marché de l’emploi dans plusieurs pays du monde. Il s’agit d’un pourcentage à devoir considérer afin de pouvoir multiplier vos chances.

La lettre de motivation est ce qui donne la première impression au recruteur. Il s’agit d’un outil qui peut jouer en votre faveur, comme cela peut avoir des effets indésirables si la lettre n’est pas correctement formulée. En effet, la forme joue un rôle déterminant dans le cas des candidatures spontanées sans poste précis. Le fait de négliger cela est parmi les erreurs communes qu’il vous faudra éviter pour que votre candidature soit retenue, comme il y a des étapes à devoir respecter en rédigeant votre lettre de motivation.

Les étapes à suivre

Une lettre de motivation est toujours indispensable pour compléter un dossier de candidature. Souvent, elle est l’élément principal, avec le CV, dans votre dossier de candidature. Et parmi d’autres documents comme les certificats et les pièces d’identité, il s’agit de la pièce qui peut refléter votre personnalité au recruteur. Munis de lettres de motivations personnalisées, le destinataire, qui pourra être le directeur ou un supérieur dans la hiérarchie de l’entreprise, saura que votre profil est l’idéal pour les tâches que vous aurez à accomplir et pourra vous appeler pour un entretien.

Prenez l’occasion de saluer: rédigée clairement et destinée à plusieurs personnes à la fois, la lettre de motivation doit commencer par des formules de politesse. Il faut que cela puisse refléter un certain respect que vous aurez envers les personnes avec lesquelles vous allez potentiellement travailler. Si vous connaissez le nom de votre destinataire, il est très utile d’inclure ce dernier dans la première partie de la lettre. Attirez un maximum d’attention: proprement soignée et bien adéquate, la lettre de motivation doit vous permettre de déclencher l’envie chez le recruteur pour qu’il puisse vous contacter. Elle doit plus simplement aboutir à l’entretien d’embauche, la raison pour laquelle elle doit être vive et adaptée à l’entreprise que vous avez choisie. Cette attention de toute personne qui aura la possibilité de lire votre lettre est centrale pour la considération du dossier. Rédigez une accroche intéressante: cadrée et bien organisée, votre lettre de motivation pour une candidature spontanée doit typiquement contenir une accroche. Vous aurez l’occasion de parler de l’entreprise afin de démontrer que vous avez pris le temps de vous informer sur celle-ci, notamment de sa taille et du type de ses activités. Cette accroche doit être liée avec les autres parties de la lettre ou vous parlerez plus de vous même en tant que candidat. Présentez-vous directement: descriptive et présentée correctement, les qualités utilisées fréquemment dans les lettres de motivation peuvent tout de même être changées. Vous pouvez utiliser les qualités qui vous décrivent le mieux, essayez de présenter vos connaissances et votre savoir-faire, et de mettre en valeur vos principes et vos propres qualités. Les objectifs que vous avez en rejoignant une nouvelle entreprise doivent également être valorisés. Demandez un entretien avec le recruteur: abrégée et efficace même sans une précision du poste, votre lettre de motivation doit aboutir à un entretien qui vous permettra de vous présenter. Cette demande doit donner la conclusion de votre lettre, tentez de mettre votre disponibilité en avant, ou même d’expliquer que vous aurez la possibilité de faire une relance au cas où il n’y a pas eu de réponse de la part du recruteur.

Les erreurs à ne pas commettre

L’une des erreurs les plus fréquentes avec les candidatures spontanées en général, et l’une des plus marquantes pour les recruteurs, est le fait de ne pas donner du temps à sa demande. Il faut que la candidature spontanée, même pour un poste qui n’est pas précis, soit bien étudiée du début à la fin. Il est vrai que le but de la demande de candidature est de prendre un rendez-vous pour un entretien, mais il faut faire le nécessaire pour attirer l’attention du recruteur.

L’autre manière de rater sa demande est d’être trop généralisant lors de la description de ses compétences et de son expérience. La lettre de motivation n’est pas une lettre d’amour et il faut être précis, surtout au niveau de la destination de la lettre de motivation. Il faut éviter de généraliser d’une manière à ce que votre lettre de motivation, comme votre CV, soit personnalisée, adéquate, et bien cadrée. Les courriers types peuvent présenter des avantages, mais ceux-ci nécessitent toujours plusieurs modifications.

Dernièrement, il faut faire des recherches sur l’entreprise. Il faut connaître d’abord sa devise et ses politiques internes si possible, via l’intermédiaire d’une personne que l’on connaît déjà à travers les réseaux sociaux ou en réalité. Puis, il faut connaître la politique de recrutement de la société et savoir si l’entreprise recrute déjà et si elle a publié des annonces. Et finalement, il serait très utile de connaître la clientèle et le type des activités de cette entreprise que vous souhaitez rejoindre.

Exemple de lettres de motivation

Cet exemple d’une lettre de motivation pour une candidature spontanée sans poste précis peut être utilisé dans diverses situations. Il serait, par contre, plus intéressant de faire les modifications nécessaires afin de rendre la lettre plus centrée et plus personnalisée. La précision de votre lettre est le point le plus important qui permettra la réussite de votre dossier, et vous garantira un rendez-vous pour un entretien d’embauche.

Prénom NOM

Adresse

Mail

Téléphone

Nom (de l’entreprise)

Prénom et Nom (du destinataire)

Adresse (de l’entreprise)

Objet : Candidature spontanée à Nom de l’entreprise

Il est impératif que ces informations figurent en tête de votre lettre de motivation. Dans le cas où vous ne connaissez pas précisément quel est le nom de la personne à laquelle vous vous adresserez, il est possible d’indiquer le département des ressources humaines comme destination. Et dans tous les cas, le nom de l’entreprise et l’adresse de celle-ci sont de la même importance que votre nom et votre adresse, et doivent être mentionnés en haut de la lettre.

Madame, Monsieur,

En ce qui suit, il s’agit principalement de vous présenter et de démontrer vos intérêts pour l’entreprise que vous souhaitez rejoindre. Adressez vous à plusieurs personnes même si vous connaissez personnellement le destinataire. Sachez que le directeur ou le responsable des ressources humaines pourra également lire votre lettre de motivation, ainsi que le directeur de l’entreprise en personne.

Dynamique avec envie de travailler et disponible de suite. J’ai un sens relationnel avec les clients et maîtrise les outils bureautiques. Je crois en mes compétences à pouvoir faire partie de votre personnel, notamment grâce à mes capacités d’intégration et mon respect envers autrui.

J’ai une formation Votre formation mais je suis intéressé(e) par tout type de poste car je désire mettre à profit cette année de transition pour travailler et obtenir une relative autonomie financière. Je vous propose ainsi mes services. Puis, comme vous pouvez le constater depuis mon CV, je présente un grand intérêt pour le secteur Votre secteur de travail, j’ai passé une formation dans le domaine de Votre secteur de formation, et je souhaite aujourd’hui intégrer Le nom de l’entreprise, muni d’une volonté et d’un savoir-faire que je souhaite mettre à votre service.

Juste après avoir indiqué la date et le lieu de la rédaction de la lettre, qui doivent être en liaison avec l’endroit où l'entreprise est située, comme avec la date de votre demande, il va falloir vous décrire un peu. La première partie consiste à faire une brève description de la situation. Vous allez explicitement indiquer que vous êtes à la recherche d’un emploi, puis vous prenez l’occasion de démontrer que vous êtes la personne idéale au recruteur.

Sérieux(se), organisé(e) et motivé(e), je réalise de multiples tâches en un temps imparti. En plus de cela, je suis prêt(e) à apprendre rapidement toutes les techniques nécessaires à accomplir les tâches qui me seront assignées, et à gagner de nouvelles compétences professionnelles.

En deuxième partie, et avant de demander un rendez-vous pour un entretien permettant de démontrer, à vive voix, tous vos intérêts pour un poste dans l’entreprise, il faudra parler un peu plus de vous-même. Le recruteur doit connaître vos formations et vos expériences précédentes, ou bien, dans le cas où il s’agit de votre premier emploi, il doit comprendre toutes vos ambitions professionnelles.

Madame, Monsieur, expérimenté et titulaire d’un Votre dernier diplôme, je suis en réflexion quant à une reconversion professionnelle. En espérant une rencontre qui me permettra de démontrer mes motivations, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Votre prénom et nom avec signature.

