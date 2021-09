Candidature spontanée: comment faire? étapes, lettre, exemple

En prenant l'initiative à la poursuite d’un emploi exemplaire, muni de votre expérience ou seulement armé par votre ambition, et spécialement en l’absence d’une annonce, il faudrait que vous soyez le candidat parfait pour le poste. Il est toujours question de faire votre expérience parler naturellement de vous si vous avez déjà exercé dans le secteur des activités de l’entreprise. Également, dans le cas où vous n’avez jamais travaillé avant, il serait question de vous laisser automatiquement décrire par vos ambitions. Votre ambition professionnelle reflète votre caractère et votre tempérament, comme elle peut montrer votre personnalité et votre façon d’être. Elle est importante pour que vous puissiez vous affirmer en tant que l’une des personnes auxquelles l’entreprise peut faire confiance. En plus de l’état d’esprit, votre originalité peut être mise en évidence sur un plan matériel en donnant moyen à vos ambitions et en soulignant votre expérience. Il s’agit de deux faces d’une même pièce, et il s’agit d’une pièce maîtresse de l'échiquier. Alors, comment valoriser votre expérience et votre ambition? Puis, comment mettre toutes les pièces du jeu à votre profit en sachant que le match se joue dans le territoire de l’entreprise? Les règles sont pourtant très simples, nous vous expliquons tous les mécanismes qui permettront à votre candidature spontanée d’être retenue.

Demande d'emploi: une jeune femme signe sa lettre de motivation.

En vue d’avoir une réponse favorable de la part de l’entreprise que vous avez dans le viseur, il vous faudra savoir exactement comment vous tenir. Nous comprenons que vous soyez dans une situation où il vous faudra faire le difficile premier pas, que vous souhaitez faire un stage ou que vous aimeriez décrocher un poste. Sachez qu’il s’agit toujours d’emprunter de nouvelles manières, ainsi que de constituer les valeurs recherchées, en particulier, en vous familiarisant avec de nouvelles devises. Il est question d’afficher vos acquis et d’acquérir de nouvelles capacités afin d’appartenir à ce qui pourrait paraître comme un nouveau monde pour vous, la société que vous allez probablement pouvoir représenter au futur.

Comment faut-il se préparer en déposant une candidature spontanée?

Avant d'envoyer votre candidature au recruteur, il faut avoir une idée complète sur plusieurs éléments. Aussi, il faut savoir comment vous préparer correctement à la suite d'avoir envoyé votre candidature spontanée. Les étapes sont simples à suivre, il est principalement nécessaire de veiller à connaitre l'entreprise en question comme il faut que vous vous connaissez vous-même. Avec nos explications, vous serez certain que vous fassiez correctement tous ce que vous aurez à faire, et vous gagnerez un maximum de chances pour réussir et pour être contacté par la société que vous aimeriez rejoindre.

Les préparations précédent la candidature spontanée

Il vous faudra cueillir quelques informations importantes sur la société que vous souhaitez rejoindre avant d’envoyer votre demande de candidature, et même avant sa préparation. Il vous faudra, non seulement, apprendre tout ce qui est possible à connaître sur la nature des activités de l’entreprise, mais également, sur la politique de recrutement de celle-ci. Ces informations, comme celles relatives à la clientèle et les concurrents, ainsi qu'à l’entreprise et à la hiérarchie, doivent toutes vous aider à savoir à quel point vous êtes la personne idéale pour le poste.

Jim Schwab, qui est au chômage depuis deux ans, voit son CV critiqué par l'auteur de Mike Flanagan lors d'un salon de l'emploi à Los Angeles, le 7 octobre 2010.

Il est principalement question de devoir se mettre dans le bain et dans le contexte. Dans la peau du directeur ou de votre supérieur hiérarchique immédiat, essayez de bien connaître le type et la nature du poste et de l’entreprise parce qu'il s'agit de plus qu’un simple choix. Cela est possible avec la transformation digitale du recrutement, et il est aujourd’hui possible de profiter pleinement des opportunités offertes par l’internet. En plus de cela, et afin de démontrer dans votre lettre que vous avez le potentiel d’améliorer l’efficacité de l’entreprise, vous devez impérativement connaître le type et la nature des tâches qui vous seront potentiellement assignées.

Par exemple, vous devez connaître la clientèle dans le cas où vous aurez un contact direct avec des clients ou avec des fournisseurs. Il serait aussi utile de savoir si le poste impose un travail depuis les bureaux de l’entreprise ou s’il est possible de travailler à distance. Et puis, vous devez avoir une idée sur le type de votre collaboration avec la société et le type des contrats qui peuvent éventuellement vous être proposés. L’idéal est de faire savoir au recruteur, dans votre lettre, que vous connaissez déjà ces détails importants.

Un homme porte son curriculum vitae avant de parler avec un employeur potentiel lors d'un salon de l'emploi le 13 septembre 2016 à Hartford, Connecticut.

Les préparations suivant la candidature spontanée

Parfois, si le secteur de votre travail est un petit monde où les concurrents se connaissent bien, il serait inutile d’envoyer une candidature à plusieurs entreprises. Pensez par ailleurs à ce que votre demande soit unique en son genre. Aussi, pour une bonne mise en train de la machine de recrutement qui vous permettra de vous démarquer en tant que candidat, les préparatifs devraient se poursuivre en prenant un nouveau tournant et en franchissant une seconde étape. Il est l’occasion d’approfondir vos recherches sur le poste et l’entreprise en question.

Toute information supplémentaire peut être décisive, la raison principale derrière laquelle il est recommandé de poser quelques questions, notamment si vous connaissez des personnes à travers les réseaux sociaux comme LinkedIn et qui travaillent déjà au sein de la société. L’avis des concurrents, si vous en connaissez, serait également utile pour pouvoir en faire une synthèse, et pour ouvrir le champ des commentaires sur ce que les autres entreprises pensent de celle que vous aimeriez rejoindre.

Un demandeur d'emploi remet son curriculum vitae à Candice Perkins, une représentante d'ne agence pour l'emploi parrainée par la ville.

Durant cette phase de préparation, il vous faudra vous mettre dans la tête que vous pouvez recevoir un mail ou un appel à n’importe quel moment. Pensez à préparer les réponses aux e-mails, ainsi qu’à toute possible question qui pourra vous être posée par le recruteur. La simulation avec des amis ou des membres de la famille peut être très utile pour vous préparer à l’étape suivante qui est l’entretien d’embauche. Il faut également se mettre dans la tête qu’il est possible de réussir votre entretien, d’où falloir préparer quelques documents.

Candidature spontanée: les documents à présenter

Afin de renforcer votre demande de candidature, quelques documents doivent être fournis, mais attirez l’attention à ne pas envoyer n’importe quel papier à votre recruteur. Les candidats envoient généralement un CV et une lettre de motivation adaptée, exclusive et bien rédigée. Cependant, il est possible d’ajouter d’autres pièces à votre dossier de candidature. Dans le cas précis d’une candidature spontanée, plusieurs documents peuvent vous sembler comme de simples accessoires, mais en réalité, il est bien utile d’attacher des références ou des recommandations.

La chercheuse d'emploi Patti Conti travaille sur son curriculum vitae au Workforce and Business Center du comté, à Westminster.

Curriculum Vitæ: en présentant votre carrière et votre cursus, le CV que vous envoyez au recruteur doit être clair et lisible, comme il devrait être bien détaillé. En plus de votre expérience et de vos formations, pensez également à afficher les principales compétences qui peuvent démontrer que vous êtes le candidat idéal pour le poste. Et puis, l’élément qui s'affiche en premier lieu dans un CV est l’intitulé du poste que vous aimeriez avoir au sein de l’entreprise.

Lettre de motivation: en liant le CV avec une lettre où vous expliquez toutes vos motivations, vous démontrez également que vous êtes une personne qui mériter la confiance du recruteur et que vous adapterez facilement au sein de l’équipe. Les lettres de motivations pour une candidature spontanée sont rédigées et jointes au Curriculum Vitæ afin d’ajouter des informations et de donner des explications concernant les défauts de ce dernier.

Photo d’identité: en attachant une photo à votre dossier de candidature, spécialement si votre CV ne comprend pas une photo près de votre nom, vous vous présenterez au recruteur d’une manière qui lui permettra de voir à quoi vous ressemblez. La photo peut être différente des photos officielles, bien qu’en réalité, vous devez être présentable au maximum parce qu’il s’agit d’une pièce qui permet au recruteur d’avoir une première impression sur vous.

Références: en joignant un certificat de travail fourni par votre employeur précédent, vous ajoutez de la valeur à votre dossier de candidature. D’autres types de références peuvent également jouer ce rôle, comme une lettre de la part de votre ancien supérieur hiérarchique dans l’entreprise que vous avez récemment quitté, ou d’un professeur ou formateur qui vous a idéalement supervisé lors des travaux réalisés pendant votre formation.

Recommandations: en plus des personnes avec lesquelles vous avez déjà pu réaliser des travaux, vous pourriez avoir une lettre de recommandation de la part des personnes avec lesquelles vous aurez la possibilité de travailler. Il est idéal de contacter ces personnes dans le cas où vous les connaissez déjà à travers les réseaux sociaux. Ces recommandations devraient être, préférablement, écrites et signées.

Une personne à la recherche d'un nouvel emploi remplit un formulaire de CV, le 1er février 2001 au Texas Workforce Center à Austin, TX.

Candidature spontanée: le mail d’accompagnement

En envoyant votre dossier de candidature en pièce jointe à l’entreprise que vous aimeriez rejoindre, il vous faudra démontrer les particularités de votre dossier et les raisons pour lesquelles vous avez choisi la candidature spontanée. Puisque vous avez eu l'audace de tenter l’aventure, vous devez exprimer vos motivations pour avoir, en revanche, l’intérêt du recruteur. Tout cela doit paraître d’une manière résumée dans votre mail, parce qu’il s’agit de la première impression que le recruteur pourrait avoir sur votre personnalité.

Li-Yang Lin tient son curriculum vitae à l'Asian Diversity Career Expo le 13 mai 2004 à New York.

Le mail dans lequel est attachée la candidature spontanée devrait, d’abord, résumer les informations disponibles dans les documents à envoyer, puis faire une synthèse de toutes ces informations. Le but est toujours de pouvoir avoir une réponse favorable même si l’entreprise en question n’a pas annoncé qu’elle cherche de nouveaux profils. Il s’agit de la principale raison pour laquelle vous devez mettre vos compétences en avant, d’une manière à valoriser votre potentiel et à avoir plus de chances de réussite.

Après avoir choisi un objet du mail qui mentionne le fait que vous demandez une candidature spontanée, vous pourrez commencer la rédaction par des formules de politesse comme ce qui devrait être le cas de tous les e-mails que vous enverrez à votre recruteur. Il faut poursuivre, ensuite, avec un texte personnalisé et qui s’adresse aux bonnes personnes. En effet, la phrase d’accroche dans une lettre de motivation qui accompagne la candidature spontanée peut être utilisée dans votre mail, bien qu’il soit favorable d’opter pour de légers changements.

Candidat pendant le passage de test pour recrutement dans une entreprise, circa 1980, France.

Exemples de lettres de motivation pour des candidatures spontanées

Afin de pouvoir rejoindre une entreprise sans forcément répondre à une annonce, la lettre de motivation attachée à la demande de candidature doit être personnalisée. Cependant, il ne faut pas s’arrêter sur ce point, et il serait également utile de personnaliser votre CV en indiquant l’intitulé du poste en tête, également que pour décrire vos expériences précédentes. Tous les documents doivent démontrer que vous êtes le parfait candidat pour le poste idéal.

1. Candidature spontanée pour un stage: exemple

Le stage est souvent obligatoire entre la formation et l’emploi. Il vous permettra d’ajouter de la valeur à votre CV même dans la situation où vous n’êtes pas retenu par l’entreprise pour le poste, ainsi que de pouvoir gagner des références qui seraient utiles lors d’un futur recrutement. Cependant, il n’est pas toujours facile de décrocher un stage parmi plusieurs candidats. La candidature spontanée qui permettra de rejoindre une entreprise n’ayant pas publié d’annonces est la solution, cependant, cette demande doit être bien étudiée.

Le vétéran du Corps des Marines Ricardo Aguilar obtient de l'aide pour son CV de l'employé de Google Mark Oakey le 11 juin 2013 à Chicago, Illinois.

Voici un exemple d’une lettre de motivation pour votre candidature spontanée en guise de faire un stage au sein de l’entreprise que vous avez choisie. Toutefois, il est nécessaire d’adapter la lettre de motivation à vos besoins et selon vos principales compétences. Comme il faudra, évidemment, que la lettre de motivation envoyée avec les autres pièces qui font votre dossier de candidature soit également personnalisée à la société en question.

Prénom NOM;

Adresse;

Mail;

Téléphone.

Ces éléments doivent être en tête de votre lettre de motivation, et il est important de préciser les informations citées. Dans le cas où vous ne connaissez pas la personne à laquelle vous allez adresser votre lettre, il est préférable d’écrire d’une manière générale à plusieurs lecteurs potentiels. Le directeur de l’entreprise fait partie des personnes qui peuvent lire votre lettre, ainsi que le directeur ou le responsable des ressources humaines, en plus de votre potentiel supérieur dans la hiérarchie de l’entreprise.

Nom (de l’entreprise);

Prénom NOM (du directeur ou du destinataire);

Adresse (de l’entreprise).

En plus de ces informations, l’objet de votre lettre doit mentionner clairement qu’il s’agit d’une candidature spontanée. D’un autre côté, le lieu et la date de la rédaction de votre lettre doivent démontrer que vous êtes disponible. La meilleure astuce est de choisir le jour où vous allez présenter votre candidature comme date de celle-ci, comme il est préférable de mentionner la même ville où l’entreprise en question est située.

À Ville , le Date;

, le Objet: Candidature spontanée pour un stage en tant que Intitulé du poste;

Madame/Monsieur (ou Madame, Monsieur).

Un employeur lit un curriculum vitae lors d'un salon de l'emploi médical pour les diplômés universitaires au Nanjing International Expo Center, le 17 novembre 2019.

Pour ce qui suit, la lettre doit contenir les informations citées dans votre CV, mais d’une manière plus approfondie. Il est également nécessaire de vous présenter, ainsi que de citer quelques unes de vos compétences, et s'il est possible également d'ajouter certaines réalisations précédentes. Le corp de la lettre de motivation doit être composé de quelques paragraphes comme ceci:

Actuellement Votre poste (étudiant ou titulaire d’un poste) à Votre organisation (l’école ou la société), je suis à la recherche d’un stage en tant que (le poste souhaité) pour une durée de (deux à six mois selon la nature du poste et selon le besoin de l’entreprise). Un poste d'alternant au sein de votre entreprise me permettra de travailler les compétences acquises lors de ma formation/mon expérience précédente, ainsi que de démontrer ma passion d’exercer en tant que Le poste souhaité.

J’ai l’honneur de vous solliciter à ce jour afin de pouvoir m’orienter dans le secteur de Votre secteur d’activités (forcément celui de l’entreprise), et je trouve que votre entreprise est l’endroit idéal pour satisfaire les aspirations et les ambitions professionnelles qui me poussent à aller en avant, (expliquez ensuite pourquoi l’entreprise correspond aux valeurs que vous chercher, en mentionnant idéalement la devise de cette entreprise).

Après ma formation de Durée de votre formation et une expérience dans le secteur de Votre secteur d’activités, j’ai développé un savoir-faire qui me permettra de m’adapter rapidement au milieu de vos équipes. (Essayez, par la suite, de détailler la nature de votre formation et de vos expériences précédentes).

Curieux, attentif (ou d’autres qualités qui pourront vous aider à réussir votre demande) et passionné par Votre secteur d’activité, j’estime avoir les qualités nécessaires afin de pouvoir assurer dans un poste de Le poste souhaité au sein de votre entreprise. Pour cette raison, je souhaite rejoindre vos équipes aujourd’hui, autant pour développer mes compétences professionnelles que pour ajouter une valeur à Nom de l’entreprise.

Dans l’attente d’une réponse que j’espère favorable, je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma candidature, et je tiens à vous informer que je suis disponible à partir de La date à laquelle vous souhaitez commencer votre stage). Je suis également disponible pour un éventuel entretien qui me permettra de démontrer, à vive voix, mes principales compétences et motivations.

Je vous prie d’agréer Madame/Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Votre prénom, nom et signature.

des candidats potentiels de plus de 30 ans patientent, le 7 avril 2011 devant l'entrée de la gare du Nord à Paris, lors d'une opération de recrutement organisée par la SNCF.

2. Candidature spontanée pour un emploi: exemple

Au niveau des candidatures spontanées, il n'existe pas une grande différence par rapport aux documents que vous devez fournir à votre employeur. Le recruteur va vérifier tous ces documents, mais c'est la lettre de motivation qui fait généralement l'objet des intérêts. Il faut préciser dans votre lettre de motivation que vous chercher le poste précis, comme il faudrait toujours indiquer que vous êtes disponible pour entamer l'aventure. Ci-dessous est l'exemple d'une lettre de motivation que vous pouvez attacher à votre dossier de candidature.

Prénom NOM;

Adresse;

Mail;

Téléphone.

Comme pour la lettre de motivation que vous pouvez joindre à votre dossier pour avoir un stage, ces éléments doivent être en tête de votre lettre de motivation, et il est important de préciser les informations citées.

Nom (de l’entreprise;)

Prénom NOM (du directeur ou du destinataire);

Adresse (de l’entreprise).

Ici, également, l’objet de votre lettre doit mentionner clairement qu’il s’agit d’une candidature spontanée.

Ville et la date;

Objet: Candidature spontanée pour un poste en tant que Intitulé du poste;

Madame/Monsieur (ou Madame, Monsieur).

Un tableau d'offres d'emploi est suspendu au East Bay Career Center le 2 février 2006 à Oakland, en Californie.

Encore, la lettre doit présenter des informations possiblement incluses dans votre CV, mais d’une façon plus précise. Le but est de vous présenter au recruteur en citant vos expériences et vos motivations. Le corp de la lettre de motivation doit comprendre quelques paragraphes comme ceci:

Actuellement Votre poste (étudiant ou titulaire d’un poste) à Votre organisation (l’école ou la société), je suis à la recherche d’un poste en tant que (le poste souhaité) après les missions que j’ai accomplies précédemment en tant que Votre poste précédent. Ce poste au sein de votre entreprise me permettra de travailler les compétences acquises lors de ma formation/mon expérience précédente, ainsi que de démontrer ma passion d’exercer en tant que Le poste souhaité.

J’ai l’honneur de vous solliciter à ce jour afin de pouvoir poursuivre ma carrière en tant que dans Votre secteur d’activités (forcément celui de l’entreprise), et je trouve que votre entreprise est l’endroit idéal pour satisfaire les aspirations et les ambitions professionnelles qui me poussent à aller en avant, (expliquez ensuite pourquoi l’entreprise correspond aux valeurs que vous chercher, en mentionnant idéalement la devise de cette entreprise).

Après ma formation de Durée de votre formation et une expérience dans le secteur de Votre secteur d’activités, j’ai développé un savoir-faire qui me permettra de m’adapter rapidement au milieu de vos équipes. (Essayez, par la suite, de détailler la nature de votre formation et de vos expériences précédentes).

Curieux, attentif (ou d’autres qualités qui pourront vous aider à réussir votre demande) et passionné par Votre secteur d’activité, j’estime avoir les qualités nécessaires afin de pouvoir assurer dans un poste de Le poste souhaité au sein de votre entreprise. Pour cette raison, je souhaite rejoindre vos équipes aujourd’hui, autant pour développer mes compétences professionnelles que pour ajouter une valeur à Nom de l’entreprise.

Dans l’attente d’une réponse que j’espère favorable, je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma candidature, et je tiens à vous informer que je suis disponible à partir de La date à laquelle vous souhaitez commencer dans le poste). Je suis également disponible pour un éventuel entretien qui me permettra de démontrer, à vive voix, mes principales compétences et motivations.

Je vous prie d’agréer Madame/Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.

Votre prénom, nom et signature.

