Comment savoir si on est amoureux? Quels sont les signes de l'amour?

by Anna Bazarna

Chacun de nous est tombé amoureux et aimé au moins une fois dans sa vie. Parfois, l'amour se faufile sur vous et vous frappe comme la foudre par une journée sans nuages. Comment ne pas rater cette sensation quand les papillons volent dans votre ventre? Comment comprendre que la sympathie se transforme en amour, puis en amour? Comment comprendre que l'on est tombé amoureux et ne pas rater le moment de l'amour?

Il y a plusieurs raisons de comprendre que nous sommes vraiment amoureux. En voici quelques-uns:

Vous dites "nous" plus que "je"

Faites attention à la fréquence à laquelle vous et votre conjoint utilisez ce mot. Quand il y a un désir de dire «nous», cela signifie qu'une personne est au bord d'un sentiment très fort.

Vous êtes prêt à partager

Même les plus grands égoïstes de ce monde sont prêts à apporter leur soutien ou à sacrifier quelque chose pour le bien d'une personne aimée et chère à tout moment. Vous détestez peut-être cuisiner, mais vous voudrez certainement préparer votre gâteau préféré pour votre partenaire. Ou peut-être vous avez un emploi du temps très chargé au travail ou à l'école, mais vous trouverez le temps de conduire votre amour à une réunion importante pour laquelle elle se préparait depuis si longtemps. Tous ces signes d'attention sont des signes d'une relation saine et heureuse.

Vous êtes amoureux si vous faites très attention aux petites choses

Si vous remarquez constamment de petites choses c'est uniquement parce que vous êtes amoureux. Vous pouvez admirer ses fossettes sur ses joues, ou vous pouvez devenir fou avec la façon dont il porte gracieusement une fourchette à sa bouche, ou peut-être vous avez déjà étudié tous les grains de beauté sur son visage, ses oreilles et son cou... toutes ces petites choses disent que vous êtes tombé amoureux!

Est-il vrai que l'amour a ses propres langages ?

Oui, de fait, il y a 5 langages d'amour. Ils sont divisés en: mots, temps, cadeaux, aide et toucher. Alors, comment savoir si on est amoureux de quelqu’un? Premièrement, les mots de soutien ou de gratitude aident à vous remonter le moral et à croire en vous.

Deuxièmement, être ensemble, c'est la règle principale de ceux dont le langage d'amour est le temps. Être ensemble, c'est faire attention l'un à l'autre: discuter ou proposer une activité commune qui intéressera tous les deux.

Troisièmement, lorsque vous choisissez un cadeau, vous pouvez être créatif. Vous pouvez laissez de jolies notes le matin, offrez un bouquet de fleurs, rassemblez un album de photos communes.

Quatrièmement, aider, c'est faire quelque chose d'agréable pour l'autre. C'est une autre façon d'exprimer votre amour. Si vous avez du mal à comprendre quel type d'aide sera vraiment utile pour un proche, demandez-lui de faire une liste.

Et enfin, chacun de nous est différent, chacun a son propre caractère et sa propre perception de ce monde. Pour certains, ressentir l'amour, c'est se sentir touché. Il existe de nombreuses façons d'exprimer l'amour par le toucher, car les récepteurs tactiles se trouvent dans tout le corps.

Pour résumer cet article, nous pouvons dire que tomber amoureux est une explosion émotionnelle temporaire. Il entre très rapidement et de manière inattendue dans la vie d'une personne et la quitte également de manière inattendue. Mais l'amour est un choix, un acte de volonté qui requiert de la discipline et reconnaît le besoin de croissance. Une personne doit comprendre qu'elle essaie pour sa moitié.

Et si tout réussit et se termine, donc vous-même serez heureux d'aimer vraiment. En effet, il s'agit d'un choix délibéré, qui s'oppose à l'euphorie de tomber amoureux. Vous pouvez vous aimer même après la disparition des sentiments. La question est de faire le bon choix en faveur de l'amour et du respect des intérêts de son partenaire. Dans ce cas, l'essentiel est de parler avec votre amour, votre âme dans la même langue!

Source: Legit