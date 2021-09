Que devient le cartel de Sinaloa, organisation criminelle mexicaine?

En sollicitant la générosité de la déesse de la mort qu’ils vénèrent, les tueurs à gage du cartel de Sinaloa offrent des balles où sont inscrits les noms des victimes visées. Ils savent bien que leurs propres âmes peuvent être prises à n’importe quel moment. Alors, pour qu’ils puissent passer par les armes et rentrer sains et saufs à leurs maisons, ils déposent leurs offrandes dans le petit Chapel de la Santa Muerte. Une action de révérence entreprise, à la fois, d’un esprit sardonique et d'un respect scrupuleux. De cette manière de faire qui brasse la moquerie redoutable et les convictions véridiques, ils imitent les assassins les plus dangereux de l’histoire de l’humanité. Quelle est l’influence et quelle est l’ampleur du cartel mexicain qui a fait du trafic international des stupéfiants son domaine principal d’activité? Comment ce redoutable cartel de Sinaloa a-t-il tendance à prendre et à régler ses affaires? Dans la suite de notre compte-rendu de leurs activités, vous pouvez découvrir tous les échos suivant ses interrogations, ainsi que d’autres questions au rayon du C.D.S. en tant qu’une organisation cruellement mais remarquablement glorieuse.

Joaquin Guzman Loera, également connu sous le nom de « El Chapo », est transporté à la prison à sécurité maximale d'El Altiplano à Mexico, au Mexique, le 8 janvier 2016. Photo: Daniel Cardenas

Source: Getty Images

Occupant un territoire qui va du Mexique à l’Europe, en passant par des pays comme les États-Unis ou l’Argentine, les opérations du cartel de Sinaloa s’étendent sur trois continents. Selon le département de la Défense des États-Unis, le nombre des membres de la Fédération, une autre appellation du cartel, avoisine 50 000 personnes armées. La plupart sont actifs à Sinaloa, dans la côte ouest du Mexique. Leurs transactions se passent principalement aux États-Unis, bien que les activités de ce groupement criminel rigoureusement organisé soient déployées dans plusieurs régions du monde. Le commerce illégal de la fentanyl et de l’opium se développe en allant vers le nord de l’Amérique, mais également vers le sud où ils délivrent d’autres types de drogues comme le cannabis et l’héroïne.

Présentation du cartel de Sinaloa

Appellations: Organisation Reynosa, cartel du Pacifique, la Fédération;

Origine du cartel de Sinaloa: Sinaloa, au Mexique;

Date de création du cartel de Sinaloa: 1989;

Présence du cartel de Sinaloa: au niveau international;

Activités du cartel de Sinaloa: trafic de stupéfiants, blanchiment d’argent;

Fondateurs du cartel de Sinaloa: Luciano Reynosa Pérez et Pedro Avilés Pérez;

Le grand chef du cartel de Sinaloa: Joaquín Guzmán (alias El Chapo);

L’actuel chef du cartel de Sinaloa: Nemesio Oseguera Cervantes (alias El Mencho);

Nombre de membres: 50 000 personnes armées;

Territoire du cartel de Sinaloa: Mexique, Venezuela, Colombie, Argentine…;

Alliés du cartel de Sinaloa: Cartel du Golfe, La Familia Michoacana;

Rivaux du cartel de Sinaloa: Los Zetas, Cartel de Tijuana.

Le cartel de Sinaloa: une organisation forte de sa présence

Le territoire principal de ce groupement criminel connu sous le nom du cartel du Pacifique comprend des montagnes quasiment inhabitées, ainsi que des plages et des paysages paisibles. Sinaloa est un État mexicain qui profite indirectement du commerce illégal du cartel dont les transactions dépassent les 10 milliards de dollars américains par an. En plus des 50 000 membres actifs à travers le monde, il y aurait d’autres milliers de personnes qui travaillent avec les trafiquants qui n’hésitent pas à investir dans l’économie locale pour blanchir leur argent. Les dirigeant et les membres du cartel répètent bien l’histoire de Tony Montana et du Don Corleone, mais d’une manière réaliste et parfois plus violente.

L'administrateur par intérim de la Drug Enforcement Administration tient une conférence de presse pour annoncer la plus grande saisie nationale de méthamphétamine de l'histoire. Photo: Irfan Khan

Source: Getty Images

D’autres milliers de personnes se retrouvent de l’autre côté du schéma, ils trouvent la mort assassinés par les tueurs à gage du cartel à la suite de règlements de comptes. Chaque jour, les autorités locales signalent en moyenne de 5 morts violentes, et près de 35 000 enregistrés en 2021. Selon un documentaire sur le cartel de Sinaloa, avec les récompenses qu’ils accordent à leurs sympathisant, plusieurs personnes, même celles qui sont éloignées des activités du cartel, souhaiteraient travailler pour l’organisation un jour. En même temps, d’autres ont déjà exécuté des ordres par peur de finir assassinés par les tueurs à gage. La tête de mort et les mitrailleuses dans le logo du cartel de Sinaloa démontrent bien la violence qui fait la règle du jeu à l’intérieur et à l’extérieur de la Fédération.

En réalité, même le gouvernement mexicain ne possède pas de meilleures armes que celles utilisées par les membres du cartel de Sinaloa. Les dirigeants du cartel sont parmi les personnes les plus riches et les plus puissantes du monde. C’est la raison derrière laquelle le Mexique n’arrive pas à les éradiquer même avec l’aide des États-Unis. La rivalité avec d’autres cartels, ensemble avec les offensives gouvernementales contre la Fédération, ne sont pas suffisantes pour venir à bout de cette dernière qui continue à recruter du personnel.

Un agent de la division américaine des douanes et de la protection des frontières, du commerce et du fret trouve des comprimés d'Oxycodon. Photo: Johannes EISELE

Source: Getty Images

Le cartel de Sinaloa: des affaires actives partout dans le monde

La fédération a des clients, notamment aux États-Unis, mais leurs activités s’étendent bien au-delà. Leurs activités vont jusqu’au Canada, dans le nord, et jusqu'au Chili, dans le sud. Ils ont également des fournisseurs, comme en Colombie d’où le cartel obtient sa coke. Le cartel de Sinaloa fournit principalement de la drogue, mais ses membres sont également impliqués dans d’autres affaires, comme les assassinats suivant les règlements de comptes, ainsi que les arnaques dont plusieurs français ont été victimes.

Plus de 80 000 personnes ont été victimes des affaires du cartel de Sinaloa en France. À l’origine d’entreprises dans lesquelles les finances restent obscures, la Fédération a réussi à arnaquer cet exorbitant nombre de personnes. Les victimes, voulant mettre leur argent à l’abri avec la fiscalité avantageuse qu'ils ont pu trouver, ont tardivement découvert qu’il s’agissait d’une énorme opération de blanchiment d’argent.

Vue d'un véhicule incendié après que des hommes armés lourdement armés ont mené une bataille sans merci contre les forces de sécurité, le 18 octobre 2019. Photo par Alfredo Estrella

Source: Getty Images

Le cartel de Sinaloa, dirigé par El Chapo, avait réussi une opération de blanchiment d’argent dont les transactions ont dépassé les 150 millions de dollars américains. L’une des personnes derrière ce plan était la première dame du cartel, l’ancienne reine de beauté adolescente et la femme de Joaquin Guzman, Emma Coronel Aispuro. Active des États-Unis où elle a été arrêtée le 22 février 2021 pour motif de complot en vue d'importer et de distribuer illégalement des drogues illicites, elle a également été impliquée dans la corruption qui a permis à El Chapo de s’évader de la prison en 2015.

Le cartel de Sinaloa: des activités lucratives pour le bénéfice de chacun

En plus des investissements des membres du cartel dans l'État mexicain de Sinaloa, plusieurs entreprises récoltent des bénéfices grâce aux activités criminelles de la Fédération. D’abord, des sociétés de pompes funèbres profitent largement des nombres excessifs des personnes mortes assassinées. L’organisation des funérailles, bien qu’elle ne soit pas très coûteuse par rapport aux revenus des entreprises qui ont la même activité dans d’autres parties du pays, mais elle rapporte passablement de l’argent par le rythme élevé des assassinats.

Un employé des services médico-légaux récupère des douilles après que des hommes armés aient mené une bataille contre les forces de sécurité dans l'État de Sinaloa. Photo: Alfredo Estrella

Source: Getty Images

Selon le documentaire d’Enquête Exclusive diffusé sur M6, l’industrie pharmaceutique se développe aussi grâce aux activités du cartel. Les cuisiniers de la drogue, notamment ceux qui fabriquent la fentanyl, dépendent des matières anesthésiantes disponibles en pharmacie. Cette drogue, qui permet au cuisiniers de gagner largement plus que les tueurs à gage, est fabriquée à base de produits qui se vendent légalement et auxquels les cuisiniers ajoutent de l’héroïne.

Agressifs et menaçants, les membres du cartel imposent aux chauffeurs d’Uber de faire des transactions avec eux. D’autres pratiques, comme de la purification chez des sorcières, sont également lucratives puisque cela fait partie des rituels consacrés à la Santa Muerte. Entre christianisme et magie noire, les sorcières font la purification des tueurs à gage après les meurtres qu’ils commettent. D’autres métiers peuvent également profiter de la purification, comme les prostituées qui côtoient les membres du cartel et tous les autres intervenant, de près ou de loin, dans les activités de ce dernier.

Vue du corps d'un homme décédé lors d'une poursuite policière après avoir volé une voiture et tenté de s'enfuir dans un véhicule municipal, à Tajumulco. Photo: Ulises Ruiz

Source: Getty Images

Le cartel de Sinaloa: plus dangereux que le cartel de Medellin

Les deux hommes à la tête des deux organisations, El Chapo et El Patron, ont délivré des tonnes de coke aux consommateurs de cette drogue partout dans le monde. Pour cela, ils ont semé la terreur en étant derrière des assassinats, des kidnapping et des prises d’otages par milliers, ainsi que des meurtres d'une manière indirecte à la suite du trafic d’armes. Le cartel de Griselda Blanco et celui de Reynosa se ressemblent à plusieurs niveaux.

Don Pablo était actif en Colombie, El Chapo au Mexique. Et si le premier était connu pour le trafic de coke, le second était à été derrière une organisation qui vendait également d’autres types de drogues et de stupéfiants. D’un autre côté, quelques mois après l’opération durant laquelle Pablo Escobar a été abattu en 1993, le cartel de Medellin est arrivé à son déclin. Par contre, le cartel de Sinaloa est toujours actif jusqu’à aujourd’hui.

Emma Coronel Aispuro quitte le palais de justice fédéral des États-Unis après l'annonce d'un verdict lors du procès de Joaquin 'El Chapo' Guzman à Brooklyn, New York. Photo: Kena Betancur

Source: Getty Images

Ce que les deux organisations criminelles ont partagé était le fait d’avoir le gouvernement américain comme ennemi impliqué dans la guerre contre leurs dirigeants. Les États-Unis ont été très actifs dans la guerre contre la drogue en Colombie, autant que dans le Mexique. Les dirigeants des deux cartels partagent aussi un fait social, qui est la provenance de zones pauvres dans les deux pays, ainsi que l’ascension rapide au pouvoir qui a permis de les qualifier d’ennemis publics.

Le cartel de Sinaloa: le sauvetage hollywoodien du fils d’El Chapo

Un véritable bain de sang s’était déclenché lors d’un affrontement entre les forces gouvernementales et des centaines de membres du cartel. Quand le fils d’El Chapo a été pris en détention, les tirs de police ont essayé de contrer les attaques de plus de 500 sicaires, en provenance de différents cartels alliés à la Fédération. Le président du Mexique avait donné l’ordre de faire cesser les tirs, ainsi que pour la libération du deuxième homme du cartel de Sinaloa.

Le président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, prend la parole lors d'une conférence de presse au Palacio Nacional le 3 juillet 2018 à Mexico. Photo: Manuel Velasquez

Source: Getty Images

Selon le président Andrés Manuel López Obrador, toute la ville était menacée et il fallait faire quelque chose pour éviter le pire. Jusqu’à aujourd’hui, le gouvernement mexicain n’a publié aucun bilan concernant cet affrontement. Plusieurs policiers impliqués dans l’arrestation du fils d’El Chapo ont été assassinés par la suite, et l’un d’eux a subi une mort violente avec plus de 150 balles traversant son corps durant une attaque de 6 minutes.

Même les membres du cartel sont soumis à des règles d’or et ne reçoivent pas de cadeaux de la part de leurs bosses. Quand une personne travaille pour la Fédération, il n’y a plus moyen de revenir en arrière. Ceux qui quittent n’échappent pas à l’assassinat parce que, selon les règles du cartel, ceux-ci connaissent beaucoup d’informations sur les patrons. Le message était clair, les dirigeants du cartel sont une ligne rouge. Pourtant, cela a été le départ de la guerre et des opérations qui ont abouti à l’arrestation d’El Chapo lui-même, le 8 janvier 2016.

Des soldats patrouillent dans les environs du palais du gouvernement à Culiacan, dans l'État de Sinaloa, au Mexique, le 18 octobre 2019. Photo: Alfredo Estrella

Source: Getty Images

Le cartel de Sinaloa: un nouveau dirigeant après El Chapo

L’ex-numéro-un de la Fédération a pu échapper 2 fois de la prison. À cause, notamment, de la corruption des policiers, il s’est évadé de centres de détention aussi sécurisés que des forteresses. Joaquin Guzman est arrêté une énième fois à la suite d’une offensive militaire en 2014, le plus grand narcotrafiquant du monde connu par le surnom d’El Chapo a été recherché par les autorités mexicaines et états-uniennes à titre égal. Pourtant, son organisation multinationale n’a pas arrêté ses activités criminelles, les membres gardent toujours le caractère et la résolution, notamment après la libération de l’un des membres fondateurs du cartel.

Après l’arrestation d’El Chapo qui a été repéré par les services de renseignement, et après qu’il ait été extradé aux États-Unis, les narcotrafiquants se sont trouvé un nouveau patron. Il s’agit d’un personnage qui a travaillé sous la houlette de Joaquin Guzman, El Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes est aujourd’hui l’homme le plus recherché au monde. Connu pour être très violent, les vidéos de ses offensives face à la guerre contre la drogue sont propulsées dans les réseaux sociaux, semant souvent terreur et panique.

Des experts légistes vérifient le corps d'une femme abattue à Culiacan, Sinaloa, le 1er août 2018. Photo: Rashide Fria

Source: Getty Images

Selon les spécialistes du monde du crime, El Mencho, comme ce qui a été le cas d’El Chapo, est originaire des territoires pauvres du Mexique, et sa quête de l’argent et du pouvoir n’a pas pu être arrêté ni par la police, ni par l’armée. Aujourd’hui, il poursuit le commerce à la tête de la grande organisation du cartel de Sinaloa. Lui, qui a même été policier dans l'État mexicain de Jalisco, détiendrait aujourd’hui une fortune de plus de 50 millions de dollars américains.

Source: Legit