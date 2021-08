Griselda Blanco: 12 faits incroyables sur la baronne de la drogue

Jugée coupable et impliquée dans le meurtre de plus de 200 victimes, la trafiquante de drogues qui écope d’une peine de 60 ans aux États-Unis avait elle-même été victime d’un assassinat en 2012. La Reine de la coca était de retour à Medellin, la ville qui a été le théâtre de plusieurs crimes, meurtres et vengeances, depuis les années 1970, étant le centre des opérations du cartel portant le même nom. Griselda Blanco a été le mentor de Pablo Escobar qui va mener le cartel entre les années 1970 et le début des années 1990, La Madrina était la pionnière du trafic de la coke entre Medellin et Miami. Qui est Griselda Blanco? Quelle était sa fortune et pourquoi était-elle appelée Veuve Noire? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

L'actrice Catherine Zeta-Jones visite Build Series pour discuter du téléfilm 'Coc*ine Godmother : The Griselda Blanco Story' au Build Studio, le 18 janvier 2018 à New York. Photo : Désirée Navarro

Source: Getty Images

Avant sa mort, Griselda Blanco s’est fait une fortune avoisinant les 2 milliards de dollars. En tant que l’un des membres importants du cartel de Medellin, il y a eu un géant réseau de narcotrafic dirigé par Griselda Blanco, acheminant chaque jour plus de 50 kilos de drogues jusqu’à Miami. Elle s’est liée avec le célèbre trafiquant Alberto Bravo, le deuxième époux qui va lui montrer les secrets du trafic de stupéfiants, mais Griselda Blanco avait les mains dans le sac avant cela. La trafiquante avait passé sa jeunesse entre le vol et la prostitution, la jeune Griselda Blanco avait même tué un jeune garçon de son âge quand elle avait à peine plus de 10 ans. La veuve noire va être derrière la mort d’Alberto Bravo qu’elle soupçonnait d’être malhonnête, elle a également tué son troisième époux, Darío Sepúlveda, à la suite d’un désaccord sur la garde de leur enfant.

Présentation de Griselda Blanco

Nom complet: Griselda Blanco

Griselda Blanco Surnoms: La Reine de la coca, La Veuve Noire, La Madrina

La Reine de la coca, La Veuve Noire, La Madrina Genre: femme

femme Naissance de Griselda Blanco: 15 février 1943

15 février 1943 Signe astrologique: Verseau

Verseau Mort de Griselda Blanco: 3 septembre 2012

3 septembre 2012 Cause du décès: assassinat

assassinat Âge: 69 ans

69 ans Taille: 1,52 m

1,52 m Origines: colombienne

colombienne Couleur des cheveux: gris

gris Couleur des yeux: noir

noir Compagnons: Carlos Trujillo, Alberto Bravo, Darío Sepúlveda, Charles Cosby

Carlos Trujillo, Alberto Bravo, Darío Sepúlveda, Charles Cosby Enfants: Osvaldo Trujillo, Uber Trujillo, Dixon Trujillo, Michael Corleone Blanco

Osvaldo Trujillo, Uber Trujillo, Dixon Trujillo, Michael Corleone Blanco Parents: Ana-Lucia Restrepo, Fernando Blanco

Ana-Lucia Restrepo, Fernando Blanco Profession: trafiquante de drogues

trafiquante de drogues Fortune de Griselda Blanco: 2 milliards de dollars

2 milliards de dollars Acteurs: Jennifer Lopez, Catherine Zeta-Jones

Les faits que vous ne saviez probablement pas sur Griselda Blanco

La Dame de la mafia était tellement connue, notamment à Miami, que le seul fait de mentionner son nom en public donnait des frissons à plusieurs citoyens de la ville américaine de l'État de Floride. À Miami, Griselda Blanco s’est bâti une grande réputation pour être une grande baronne de la coke, ce n’était pour nul d’autre qu’un grand parcours de commerçante de drogue qu’elle portait le nom de la Reine de la coca.

Une consommatrice de la coke, la drogue principalement trafiquée par le cartel de Griselda Blanco. Photo: Henry Guttmann Collection

Source: Getty Images

1. Le lieu de naissance en Colombie

Originaire du département de Bolívar, plus exactement de Carthagène des Indes, Griselda Blanco naît le 15 février 1943. Celle dont des rappeurs comme Akon et Pop Smoke peuvent s'inspirer va quitter la maison de ses parents à l’adolescence. Sa raison principale était la sévérité de sa mère, mais elle voulait aussi gagner sa vie d’une manière individuelle. Elle connaîtra le monde du crime à partir de 11 ans, et va se retrouver entre le vol à la tire et la prostitution.

2. Le premier crime qu’elle a commis

Pour avoir une rançon de la part de la famille d’un enfant de son âge, Griselda Blanco a participé au kidnapping de ce dernier qui habitait dans un village voisin. Par la suite, quand la famille de l’enfant ne peut pas payer la somme indiquée, La Madrina effectue son premier meurtre en tuant le jeune garçon provenant du village plus aisé que le sien. Les deux n’étaient encore que des enfants de moins de 12 ans.

3. Le meurtre de 3 de ses compagnons

La Veuve noire gouvernait par la peur, et il semblerait qu’elle n’ait jamais eu peur d’exercer son pouvoir. Celle qui a été derrière l’assassinat de plus de 200 personnes, dont Johnny Castro, un enfant de deux ans, a également été directement ou indirectement derrière l’assassinat de 3 de ses époux. D’abord, Carlos Trujillo qui est le père de ses 3 premiers enfants, puis Alberto Bravo et Dario Sepulveda, tous ont été tués parce que Griselda Blanco a trouvé une raison à cela.

Jennifer Lopez qui a été choisie pour le film (dont le tournage a été annulé) sur la vie de Griselda Blanco. Photo: John Sciulli

Source: Getty Images

4. L’origine des Coc*ine Cowboy Wars

Griselda Blanco avait été, non pas une personne impliquée dans la violence que Miami a connue depuis le début des années 1970, elle a été à l’origine de cette violence. La Guerre de la Drogue qui s’est tenue dans l’espace de plus d’une quinzaine d’années a été lancée par La Madrina, elle tuait tous les concurrents qui avaient le potentiel de lui faire perdre de l’argent. Son réseau de distribution dans l’axe de la Floride va être repris par Escobar par la suite.

5. Immigration aux États-Unis avec son mari

Le nom de Griselda Blanco est marqué dans l’histoire de la trafique de drogues dans le pays américain. Son nom inquiète plusieurs concurrents à Miami, mais aussi dans d’autres villes où son trafic de coc*ïne s’est étendu. Avec son mari, Alberto Bravo, elle était installée dans le Queens à New York. Elle va être inculpée avec des dizaines de ses subordonnés, et cela fera la plus grande affaire de trafic de la coke dans toute l’histoire des Amériques.

NOUS. Des membres de la Garde côtière transportent une partie des quelque 3 800 livres de la coke à la station de la Garde côtière de Miami Beach, le 29 juin 2012. Photo: Joe Raedle

Source: Getty Images

6. Les activités qui se poursuivent de la prison

La Reine de la coca a été arrêtée en 1985. Elle a écopé de 10 années de prison pour trafic de drogue, mais l’histoire était loin d’être achevée. Griselda Blanco continue ses activités criminelles alors qu’elle est emprisonnée, en 1994, elle a déjà été derrière plus de 200 assassinats et son réseau a continué à gagner de l’argent avec le trafic de la coke. Son réseau arrive à lui faire éviter la peine capitale, elle va réussir à revenir en Colombie.

7. L’échappatoire à la peine de mort aux U.S.A

Jorge Ayala, l’un des fameux lieutenants de La Madrina, a été arrêté et a laissé paraître des preuves qui impliquent Griselda Blanco dans le meurtre de 3 personnes. Mais par la suite, le tribunal découvre que le témoin a eu des relations intimes avec une secrétaire du palais de justice. Cela a été suffisant pour perdre l’authenticité des preuves. Griselda Blanco, mère de 4 descendants dont Darío Sepúlveda et Michael Corleone Blanco, réussit à échapper à la peine de mort.

8. La tentative de kidnapping la plus audacieuse

En 1996, et pour éviter la peine de mort, Griselda Blanco a tenté de faire de la pression sur les États-Unis en essayant de kidnapper l’un des fameux personnages du pays américain. Pour pouvoir revenir en Colombie, La Godmother avait fait des plans dangereux, elle voulait kidnapper John F. Kennedy Jr., fils du président étasunien John Fitzgerald Kennedy. Le schéma a été abandonné quand d’autres facteurs lui ont fait éviter la peine de mort.

Le trafique de la coc*ïne a été la principale source de revenus pour Griselda Blanco. Photo: Colin Davis

Source: UGC

9. La sortie de la prison et le retour en Colombie

La Reine de la coca a été expulsée du territoire étasunien après la fin de sa peine de 10 ans. Cela s’est passé en 2004, elle était de retour en Colombie où elle a été aperçue à Bogota, puis à Medellin où elle va être assassinée en 2012. Deux personnes dans une moto lui tirent deux balles dans la tête alors qu’elle faisait tranquillement ses courses. Les trois enfants de Griselda Blanco, dont Darío Sepúlveda et Uber Trujillo qui ont aussi été expulsés des U.S.A., ont aussi trouvé la mort assassinés.

10. Le film dédiée à la vie de la trafiquante

Jennifer Lopez allait jouer le rôle de Griselda Blanco dans un téléfilm de HBO. Le rôle dans le film racontant l’histoire de la Godmother de la coc*ïne a été annoncé en 2016, mais le projet a été remplacé par La Reine des Cartels, un film sous la direction du réalisateur mexicain Guillermo Navarro. La Reine des Cartels a mis l'actrice Catherine Zeta-Jones en vedette, elle a joué le rôle principal de Griselda Blanco.

11. La série autour de la vie de La Madrina

La série sur Griselda Blanco a été tournée à partir de 2013, ses deux saisons sont diffusées entre 2014 et 2016. De son nom d’origine, La Viuda Negra, la série raconte l’histoire de la Veuve Noire mais sans être fidèle aux faits réels. La Veuve Noire a été incarnée par l’actrice Ana Serradilla connue par son rôle dans le film de romance Hidden Moon, et les critiques de la série sont tous d’accord sur le manque de fidélité à la vraie histoire de Griselda Blanco.

L'actrice Catherine Zeta-Jones de "Coc*ine Godmother: The Griselda Blanco Story" prend la parole sur scène de la Winter Television Critics Association 2018. Photo : Frederick M. Brown

Source: Getty Images

12. La vie sexuelle de la Veuve Noire

Celle qui s’est mariée 4 fois était connue pour être ouvertement bisexuelle. Elle tenait à avoir un style de vie luxueux, et en plus d’un service à thé qui appartenait à la reine d’Angleterre et d’une mitraillette fabriquée en or, Griselda Blanco menait une vie de d’une reine de la rue. En plus d’une orientation sexuelle ouverte envers tous les genres, les cérémonies sexuelles qu’elle organisait font partie des caractéristiques qui resteront gravés dans notre mémoire.

Source: Legit