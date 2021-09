Le Parrain, les secrets du film culte de Francis Ford Coppola

Le Parrain est l'un des premiers films américains qui ont mis à nu la vie des acteurs de la mafia américaine. Adapté du roman du même nom, le film projette la lumière sur la famille Corleone, l'une des familles les plus puissantes de la mafia américaine. Il repose sur la question de la succession du chef de cette famille, Vito Corleone dit "le Parrain". Le titre du film s'y rapporte. Le Parrain raconte comment le fils de Vito qui souhaitait initialement rester en dehors des activités criminelles de la famille en est devenu le membre le plus influent.

Première du film Le Parrain de Francis Coppola à l'Opéra de Paris, le 18 octobre 1972, à l'Opéra Garnier. Photo: @Jean-Claude Deutsch

Présentation générale du film

Le Parrain (The Godfather en anglais) est un film américain réalisé par Francis Ford Coppola et produit par les studios Paramount en 1972.

Le film est une adaptation du roman de Mario Puzo portant le même nom. Il raconte l'histoire de la famille Corleone entre 1945 et 1955.

Le Parrain est considéré par la critique comme l'un des plus grands films à travers le monde et l'un des plus influents dans le registre des films consacrés à la mafia. American Film Institute (AFI) l'a classé à la deuxième place des meilleurs films du cinéma nord-américain après Citizen Kane. Depuis 1990, le film est conservé à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son "importance culturelle, historique ou esthétique", à l'initiative du National Film Registry.

Il a par ailleurs remporté trois Oscars, notamment ceux du meilleur film, du meilleur acteur attribué à Marlon Brando et du meilleur scénario adapté pour Puzo et Coppola. Il a également reçu sept nominations dans d'autres catégories incluant Al Pacino, James Caan et Robert Duvall pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle et Francis Ford Coppola pour celle de meilleur réalisateur.

En 1974 et en 1990, Francis Ford Coppola a réalisé deux suites du film, Le Parrain 1 et Le Parrain 2.

Fiche technique du film

Titre : Le Parrain

: Titre original : The Godfather

: Réalisation : Francis Ford Coppola

: Francis Ford Coppola Scénario : Mario Puzo et Francis Ford Coppola, d'après le roman éponyme de Mario Puzo

: Mario Puzo et Francis Ford Coppola, d'après le roman éponyme de Mario Puzo Direction artistique : Dean Tavoularis

: Dean Tavoularis Costumes : Anna Hill Johnstone

: Anna Hill Johnstone Photographie : Gordon Willis

: Gordon Willis Montage : William Reynolds et Peter Zinner

: William Reynolds et Peter Zinner Musique : Nino Rota (additionnelle : Carmine Coppola pour la scène du mariage), Pour la scène de la série de règlements de comptes concomitante au baptême du neveu de Michael Corleone, Nino Rota a aussi utilisé des extraits de la Passacaille en ut mineur (BWV 582) et la fantaisie en sol mineur (BWV 542) pour orgue de Jean-Sébastien Bach.

: Nino Rota (additionnelle : Carmine Coppola pour la scène du mariage), Pour la scène de la série de règlements de comptes concomitante au baptême du neveu de Michael Corleone, Nino Rota a aussi utilisé des extraits de la Passacaille en ut mineur (BWV 582) et la fantaisie en sol mineur (BWV 542) pour orgue de Jean-Sébastien Bach. Production : Albert S. Ruddy et Gray Frederickson

: Albert S. Ruddy et Gray Frederickson Société de production : Paramount Pictures-Alfran Productions

: Paramount Pictures-Alfran Productions Budget de production : 6 500 000 $

: 6 500 000 $ Pays d'origine : États-Unis

: États-Unis Langues originales : anglais, italien, sicilien, latin

: anglais, italien, sicilien, latin Format : Couleurs (Technicolor) - 1,85:1 - Son mono - Format 35 mm

: Couleurs (Technicolor) - 1,85:1 - Son mono - Format 35 mm Genre : drame, gangsters

: drame, gangsters Durée : 175 minutes

: 175 minutes Dates de sortie en salles: 15 mars 1972 (première à New York), 22 mars 1972 (première à Los Angeles), 24 mars 1972 (sur le reste du territoire), 21 mars 1997 (ressortie), 18 octobre 1972 (sortie initiale en France), 1979 (ressortie en France), 2 août 20069 (ressortie en France), 18 septembre 2013 (ressortie restaurée en 4Ken France)

Synopsis du film

En 1945, les Corleone constituent l'une des cinq familles de la mafia italo-américaine basées à New York. Don Vito Corleone, le parrain de cette famille, marie sa fille à un bookmaker. Sollozzo, le parrain de la famille Tattaglia, propose à Don Vito une association dans le trafic de drogue. Celui-ci n'y consent point alors que Sonny, un de ses fils, y est quant à lui favorable.

Ayant compris les aspirations de Sonny relativement à cette éventuelle collaboration, Sollozzo tente de faire tuer Don Vito afin de traiter avec son fils. Mais le projet a échoué. Dans sa quête de vengeance, Michael, le frère cadet de Sonny, tue Sollozzo et le chef de la police puis, s'en fuit en Sicile.

En exécutant le chef du trafic d'héroïne à New York, Michael qui veut pourtant se tenir loin des activités criminelles de sa famille devient, malgré lui, un élément important du clan Corleone, et plonge dans la criminalité et la vengeance.

Vito meurt ensuite de façon accidentelle et cette tragédie met fin aux tentatives de rétablir la paix entre les familles rivales. Michael prend ainsi la tête du clan Corleone dans une guerre qui l'oppose à ses rivales. Après avoir épousé Apollonia en Sicile, celle-ci est assassinée à sa place. De retour à New York, Michael épouse Kay Adams et se prépare à devenir le successeur de son père.

Un mariage comme point de départ

Le film se déroule principalement à New York à la fin de l’été 1945. Il commence dans la résidence du puissant Don Vito Corleone dit "le Parrain", à Long Island. Le chef de la famille mafieuse Corleone y marie sa fille, Constanzia, surnommée "Connie", à Carlo Rizzi, un organisateur de paris professionnels. Pour l'occasion, le Parrain est entouré de sa famille entière et d'invités triés sur le volet.

Michael, considéré comme le petit frère par Santino et Tom, arrive tard au mariage de sa sœur. Il est à deux doigts de manquer la photo d’une famille qu’il a quittée pour aller faire la guerre. L'ambiance est celle d'un mariage princier.

Profitant de la tradition sicilienne qui impose que l'on satisfasse à toutes les demandes qui lui sont adressées le jour du mariage de son enfant, de nombreuses personnes se présentent à Don Corleone qui est entouré de son fils aîné Santino dit "Sonny" et de son fils adoptif, l'avocat Tom Hagen, pour cette occasion.

Il reçois d'abord Amerigo Bonasera, un employé des pompes funèbres. Ce dernier le prie de venger sa fille qui a été battue par des brutes. Corleone refuse tout d'abord, estimant que Bonasera a fait preuve d'un manque de respect à son égard. Cherchant un moyen de tenir son interlocuteur par une dette, Corleone refuse aussi l'argent que Bonasera lui propose.

Après qu'il lui a fait remarquer son manque de respect à son égard, Bonasera fait finalement allégeance au Parrain et celui-ci accepte de lui rendre le service demandé, en lui précisant que c'est une dette qu'il contracte. Dès le départ de Bonasera, le Parrain confie l'affaire à l'un de ses lieutenants, Clemenza, qui la confie à son tour à son sous-fifre, Paulie Gatto.

Ensuite, le Parrain reçoit Johnny Fontane, filleul de Don Corleone et crooner en passe de faire faillite. Celui-ci souhaite profiter de l'influence de Don Corleone pour faire carrière dans le cinéma à Hollywood. Il exprime alors son rêve d'apparaitre dans un film qui lui irait comme un gang et dont le producteur, Jack Woltz ne veut pas de lui comme acteur à cause de l'attirance de Fontane pour une actrice débutante que le producteur convoite aussi.

Le Don, après avoir réprimandé Johnny pour sa geignardise, le rassuré que l'affaire sera réglée et qu'il fera au producteur "une offre qu’il ne pourra pas refuser".

Pendant le mariage, les projecteurs se braquent aussi sur le plus jeune fils du Don, Michael, de retour de la Seconde Guerre mondiale en héros médaillé. Il explique à sa petite amie Kay la façon violente dont son père règle les affaires avec la concurrence. Il la rassure cependant de ce que lui, il n'est pas un adepte de ces méthodes de la famille dont il entends s'éloigner.

Ensuite, Don Corleone est approché par Virgil Sollozzo appelé "le Turc". Ce mafieux sicilien qui tente d'installer à New York le trafic d'héroïne veut proposer au Parrain de faire alliance avec lui pour ce nouveau marché très lucratif.

Ce sont Sonny et Tom Hagen qui convainquent le Don de recevoir Sollozzo en expliquant que la famille Corleone gagnerait à entrer dans ce marché pour continuer à s'imposer en se payant plus de juges et de policiers que les autres familles mafieuses de New York. Don Corleone accepte donc de rencontrer Solozzo.

Le soir même, Tom Hagen, le conseiller de la famille, se rend à Hollywood afin de persuader le producteur Jack Woltz de choisir Johnny Fontane dans son prochain film. Il est d'abord refoulé par la sécurité du réalisateur qui ignore qu'il travaille pour le Don. Lorsqu'on lui précise sur le plateau de tournage qu'il est de l'entourage du Don, Woltz invite finalement Hagen à dîner dans sa luxueuse propriété.

Avant le repas, Woltz présente fièrement Khartoum, le cheval de course qu'il vient d'acheter à hauteur de 600 000 dollars à son invité. Au cours du dîner, Woltz fait savoir à Hagen son refus d'engager Fontane comme acteur principal de son futur film, ce que Tom Hagen ne tarde pas à rapporter au Parrain. Au petit matin, Woltz se réveille avec la tête de Khartoum toute ensanglantée dans son lit.

Qui est le Parrain?

Le Parrain est le chef de la famille Corleone. Il en assure la protection. Si c'est Vito qui est le parrain au début du film, Michael apparait rapidement comme celui lui succèdera.

Un événement bouleverse en effet son destin: la mort de Vito. C’est en voyant son père en difficulté que Michael décide de se rapprocher davantage de la famille et de ses pratiques criminelles."Je suis maintenant avec toi", lance-t-il à son père.

Pour prendre le pouvoir, Michael s'affirme, puis s'impose.

Tout d'abord, il déclare publiquement son intention de tuer Sollozo et en dépit de sa détermination, personne ne croit un seul mot de cette affirmation.

Il insiste donc pour faire comprendre aux autres qu'il a pris conscience des enjeux et du défi et qu'il est prêt à le relever. Il doit donc insister, ce qui lui permet de faire comprendre aux autres qu’il ne plaisante pas, qu’il a bien pris conscience du défi qui l’attend et qu’il est prêt à le relever.

Il doit enfin prouver sa valeur en défendant son père à l’hôpital. Pour ce faire, il lui faut tuer Sollozo. C'est ainsi qu'il deviendra le Capo, le chef de la famille Corleone, le Parrain.

Michael devient le Maître car il est celui qui affronte la mort. Il prend tous les risques pour venger son père, contrairement à Fredo qui est plutôt curieusement tranquille après que leur père s'est fait tirer dessus.

Michael est un chef éclairé qui prend des décisions après longue réflexion, contrairement à Sonny qui, lui, est plutôt impulsif. Michael prend d'ailleurs régulièrement conseil auprès de son père.

Si le chef paraît souvent rassurant, surtout lorsque Vito se blottit contre son gros chat ou que Michael dit de belles paroles, il cache cependant un tempérament de despote. Michael partage une vision quasi fasciste du monde dans lequel la famille dont il reniait jadis la barbarie. Michael Corleone dans le Parrain en est le noeud.

Le Parrain est devenu un répertoire de citations tant il traite des thèmes importants.

On se souvient par exemple de:

“Les grands hommes ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent.”

“En Sicile, les femmes sont plus dangereuses que les coups de fusils.”

“Un homme qui ne passe pas de temps avec sa famille n’est pas vraiment un homme.”

“L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants.”

“Ne laisse jamais personne savoir ce que tu penses.”

“La seule richesse en ce monde, ce sont les enfants.”

“Ne déteste jamais tes ennemis, cela affecte ton jugement.”

“La finance est une arme. La politique, c’est de savoir quand il faut tirer.”

