Aux origines de Tony Montana, le personnage du Scarface de De Palma

Le monde du cinéma et des jeux vidéo a besoin de ses héros. Tony Montana joue parfaitement ce rôle, un personnage surprenant d’un caractère qui séduit des milliers d’admirateurs. Scarface n’est ni comme les super-héros, ni comme les héros et les héroïnes de la mythologie grecque, bien que fictif. Il s’agit d’une personnalité réaliste dont les traits sont assimilés par plusieurs personnes de différentes générations et de divers statuts sociaux. Quel est l’originale histoire derrière ce rôle connu pour être joué par Al Pacino en 1983? Toutes les informations sont à trouver à l’intérieur de notre portrait.

Al Pacino joue dans "Scarface" de 1983. Photo: Michael Ochs

Source: Getty Images

Réalisé par Howard Hawk, le Scarface original paraît dans les salles de cinéma en 1932. Le film qui raconte l’histoire de Tony Camonte est l’un des films marquants dans l’histoire du cinéma traitant la vie des gangsters. Scarface, qui veut dire “le balafré”, est un personnage qui va ensuite se développer pour donner Tony Montana comme nous le connaissons, joué d’une manière extraordinairement spectaculaire par Al Pacino. Il est à considérer que l’acteur a tellement été précis qu’il prend carrément le surnom de Scarface après la sortie du film. Il s’agit d’un personnage terre à terre dans deux films réalistes, dont plusieurs scènes ont été inspirées par des faits réels de l’histoire des États-Unis.

Présentation de Tony Montana

Nom complet: Tony Montana / Tony Camonte

Tony Montana / Tony Camonte Surnoms: Scarface, Tony

Scarface, Tony Genre: homme

homme Date de naissance: 5 mai 1974

5 mai 1974 Date de décès: 20 août 2016

20 août 2016 Signe astrologique: Taureau

Taureau Âge: 42 ans

42 ans Taille: 1,70 m

1,70 m Couleur des cheveux: brun

brun Couleur des yeux: marron

marron Compagne: Elvira Hancock

Elvira Hancock Acteurs: Paul Muni, Al Pacino

Paul Muni, Al Pacino Profession: gangster, baron de la drogue

gangster, baron de la drogue Arme favorite: Beretta 81, M203

Beretta 81, M203 Ennemis: Alejandro Sosa, Frank Lopez

Une affiche de "Scarface" d'Howard Hawks de 1932 avec Paul Muni, Osgood Perkins et Ann Dvorak. Photo: Movie Poster Image Art

Source: Getty Images

Tony Montana: les débuts modestes d’un héro ambitieux

Aujourd’hui, la gloire de Scarface, qui est un personnage décédé le 20 août 2016 selon le jeu vidéo de 2006 Scarface: The World is Yours, connaît une continuité permettant au personnage d’être illustre et mémorable. Grâce aux films de 1932 et de 1983, le rôle joué par les grands Paul Muni et Al Pacino est gravé et mythifié dans la mémoire du cinéma. Le personnage qui mélange violence et humour noir ne fait pas seulement partie d’un passé qui ne cesse de hanter les cinéphiles et les amateurs des jeux vidéo. Tony Montana est une figure fétiche que plusieurs personnes connaissent sans avoir vu les films, ni joué dans le jeu.

Tony Montana, dans le film de Brian De Palma qui avait débarqué sur Netflix, est joué par Al Pacino, il raconte l’histoire du débutant gangster qui a quitté son pays d’origine, Cuba, pour arriver aux États-Unis. Antonio a été expulsé par le régime cubain en 1980, il se dirige vers les pays de l’Oncle Sam où le héro a plusieurs amis. Une bonne camaraderie le liait avec Manolo Ribera, plus connu en tant que Manny. Ce dernier a trouvé une façon pour que Scarface puisse avoir une carte verte américaine, un document qui permettra au jeune gangster de résider aux États-Unis d’une manière permanente.

Affiche du film Scarface d'Osvaldo Venturi. Photo : Encre de natation 2

Source: Getty Images

Pour avoir sa carte verte, Tony Montana devait assassiner un ressortissant communiste du camp de réfugiés dans lequel il a été accueilli. Il va ensuite travailler dans une cabane à frites de Miami, un job qui ne plaisait pas au gangster qui s’est fait des idées sur le rêve américain. C’est le moment de l’une des plus célèbres citations de Tony Montana où il se plaint pour avoir les mains dans la merde. Par la suite, le Tony Montana qui deviendra connu en tant que Scarface va faire tout ce qu’il faut pour devenir un baron de drogue. Il a déchargé des bateaux dont la cargaison était du cannabis, tué d’autres gangsters lors d’une transaction de cocaïne. Tout cela, avant d’être recruté par Frank Lopez pour être joué comme une carte contre Alejandro Sosa.

Tony Montana: le personnage d’origine d’un héro impressionnant

L’histoire de Scarface et de Tony Montana tient ses origines du film de 1932 portant le même nom. Dans le film original, l’acteur qui a joué Tony Montana était Paul Muni, mais au fait, le rôle était nommé Tony Camonte. Tony, dans le film qui allait presque avoir un sequel, était garde du corps du gangster Big Louie Costillo. Il assassine son maître et fuit la punition par manque de preuve, il est très vite relâché, lui, ainsi que son complice dans le meurtre, Guido Rinaldo.

Une Scène du film Scarface de 1932, avec Paul Muni détruisant une fenêtre.

Source: Getty Images

Tony devient le lieutenant de Johnny Lovo. Gangster avec de plus en plus de notoriété dans la ville de Chicago, notamment dans le sud où règne son nouveau patron, il utilise toutes formes de violence afin persuader les gérants des bars de la ville d'acheter leur bière chez le fournisseur du patron, Johnny Lovo. Tony continue à faire diverses missions pour Lovo, éliminant ses adversaires du nord, l’une des tâches les plus difficiles puisqu’il s’agit de la base de la rivalité entre les gangs.

La guerre des gangs se poursuit, et Scarface continue à gagner de la notoriété jusqu’à sa mort, Tony est abattu par des policiers qui encerclent son appartement. Le film attire plein de spectateurs et fait parler de lui partout aux États-Unis, tellement que l’année suivante, plus de 50 films de gangsters sont tournés à Hollywood. Public Enemy et Little Caesar sont deux films qui vont presque connaître autant de succès que le Scarface d’origine.

Tony Montana: une histoire qui remonte à celle d’Al Capone

Produit par Howard Hughes, Scarface de 1932 a été initialement basé sur le livre d’Armitage Trail portant le même nom. L’histoire a été réécrite par Howard Hawks et Ben Hecht afin de pouvoir donner plus d'importance à celle d’Al Capone, le réalisateur voulait décrire encore plus la montée du fameux gangster de Chicago. Beaucoup de détails ont été ajoutés pour donner une touche dramatique à l’histoire, et plusieurs particularités de l’histoire originale ont dû être laissées de côté.

Photos d'Al Capone prises après son arrestation en 1931. Il a été condamné à six mois de prison pour outrage au tribunal fédéral de Chicago. Photo: Bureau du département de police de Chicago

Source: Getty Images

La prohibition des années 1920 avait permis à Al Capone de gagner une grande fortune grâce au trafic d'alcool, lui qui allait être comptable a vu sa carrière déraillée par la mort de son père. Alors, et afin de donner une touche réaliste au film, le réalisateur a fréquenté plusieurs gangsters, il voulait que Tony Montana soit un miroir de la vie réelle qu’Al Capone a vécu entre Brooklyn et Chicago.

Le film a beaucoup de succès, et les personnes derrière Scarface de 1932 prétendent que même Al Capone garde une copie du film puisqu’il a trouvé en lui une fidélité aux faits réels. En réalité, Capone était déjà en prison durant la date de la sortie du film. D'autres personnes qui ont participé au tournage affirment avoir reçu deux acolytes d'Al Capone, ces personnes auraient été arrivés pour demander qui était cet homme nommé Howard Hughes voulant faire un film sur leur patron.

Al Pacino fait un geste lors de la partie Q & A de la soirée de sortie du DVD Blu-Ray "Scarface" au Belasco Theatre, le 23 août 2011 à Los Angeles. Photo: Mark Sullivan

Source: Getty Images

Tony Montana: une version moderne avec encore plus de succès

Les critiques du cinéma n'étaient pas satisfaits avec la sortie du film de 1983. Le film, au début de sa parution, reçoit des commentaires assez négatifs pour que le réalisateur soit nominé au prix du Pire réalisateur aux Razzie Awards de 1984. Parmi ce qui a conduit ces critiques à dévaloriser le film était le langage utilisé et la violence démontrée durant les scènes. Tony Montana n’est vraiment pas la meilleur inspiration pour draguer une fille. D’autres ont approuvé cette violence dans le cinéma. Quelques critiques, comme Roger Ebert du Chicago Sun-Times, considèrent le film comme l’un des meilleurs longs-métrages jamais réalisés.

Al Pacino joue le rôle de Tony Montana avec beaucoup d’enthousiasme, il réussit parfaitement à incarner ce personnage d’un cœur froid et de réactions précises. Le film connaîtra par la suite et après la sortie de plein d’autres traitant la vie des gangsters des critiques de plus en plus favorables. Tout le monde se met d’accord que Brian De Palma et Al Pacino ont poussé l’image que l’on se fait sur les gangsters jusqu'aux limites.

Classé aujourd’hui à la 105ème position du Top 250 films de tous les temps sur IMDB, le film qui raconte l’histoire de Tony Montana reçoit de bonnes notes de la part des critiques contemporains. En France, le film devient le plus populaire des banlieues, le destin de cet immigré cubain qui a tout fait pour avoir la carte verte et continuer son chemin vers le rêve américain s’harmonise avec l’imaginaire de plusieurs jeunes français du 21ème siècle, notamment des rappeurs qui s’en inspirent dans leurs paroles.

Un homme porte une chemise Scarface le long d'une rue d'Atlantic City, le 30 juillet 2014. Photo: Spencer Platt

Source: Getty Images

Tony Montana: des citations hardcore restées ancrées dans les annales

Qu’il s’agisse du livre basé sur l’histoire d’Al Capone, du premier film, du second ou même du jeu vidéo qui verra le jour plusieurs années par la suite, Tony Montana a laissé des citations que plusieurs répètent avec une touche d’humour sarcastique. Voici quelques citations que nous avons rassemblées pour vous, elles appartiennent toutes à Tony Montana et ont été énoncées durant des périodes différentes de la vie du personnage.

“J'ai des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde.”

“Vieille fiotte de mes deux couilles, tu crois que tu vas me baiser? Faudrait toute une armée pour m'enculer…”

“Je dis toujours la vérité, même quand je mens c'est vrai.”

“Moi je n'ai confiance qu'en mon manche et ma parole, l'une est de fer et l'autre d'acier.”

“Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric, et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir.”

Source: Legit.ng