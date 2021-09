El Chapo: à propos de l’ascension et la chute de Joaquín Guzmán

El Chapo a été arrêté le 8 janvier 2016 à Los Mochis après l’intervention d’une unité d’élite militaire mexicaine coordonnées avec l'agence fédérale américaine, la Drug Enforcement Administration (DEA). Il a été l’homme le plus recherché du monde. La fusillade a duré quelques instants et a fait 6 victimes du camp de l’homme qui a été poursuivi par toute la police mexicain et états-unienne, le plus gros narcotrafiquant de tous les temps. El Chapo, alias Joaquín Guzmán, a été à la tête d’une organisation active dans plus de 50 pays à travers le monde et trafiquant notamment entre les pays de l’Amérique. Quel est le mythe d’El Chapo, ennemi public numéro 1, notamment après ses multiples évasions de prisons hautement sécurisées? Quel était son pouvoir réel? Voici toutes les réponses et plus d’informations concernant l’homme qui dirigeait une organisation mexicaine souvent affichée comme étant plus puissante que le gouvernement mexicain lui-même.

Joaquin "El Chapo" Guzman affiché lors d'une conférence de presse tenue au Secretaria de Gobernacion à Mexico, le 13 juillet 2015. Photo: Yuri Cortez

Source: Getty Images

Plus qu’un simple narcotrafiquant, El Chapo était un chef de guerre qui a causé la frayeur à la plupart des organisations criminelles rivales et alliées à titre égal. C’est avec beaucoup de violence qu’il a construit son empire mondial de la drogue. La plus grande organisation de son genre au monde regroupe, selon le département de la Défense états-unien, plus de 50 000 hommes armés. Le plomb et le sang sont les ingrédients de la recette qui a fait gagner une grande somme d’argent au boss. En 2019, la fortune d’El Chapo qui s’élève à plus de 12 milliards de dollars a été demandée à la saisie par le gouvernement américain.

Présentation d'El Chapo

Nom complet: Joaquín Archivaldo Guzmán Loera

Surnom: El Chapo

Genre: homme

Date de naissance: 4 avril 1957

Lieu de naissance: dans l’État du Sinaloa, au Mexique

Âge d'El Chapo: 64

Signe du zodiaque: Bélier

Nationalité: mexicaine

Taille d'El Chapo: 1,68 m

Poids d'El Chapo: 74 kg

Couleur des cheveux: noir

Couleur des yeux: marron

Frère d'El Chapo: Arturo Guzmán Loera

Conjointes: Griselda López Pérez, Alejandrina María Salazar, Emma Coronel Aispuro

Fils: Ovidio et Joaquín Guzmán López, Ivan Archivaldo Guzmán Salazar

Filles: Laisha Guzmán, Griselda Guadalupe López, Emali Guadalupe Coronel

Profession: mafieux, baron de drogue, narcotrafiquant

Années d’activité: depuis les années 1980

Religion: Catholicisme

Fortune de Charlie Watts: 200 millions de dollars américains

El Chapo: les premiers pas d’un mafieux fâcheusement sérieux

Notre figure est né le 4 avril 1957, il a été arrêté à l’âge de 59 ans après une carrière brillante à une échelle internationale. Selon le magazine Forbes, le mafieux qui fait face aujourd’hui à la perpétuité en prison aux États-Unis, a été parmi les hommes les plus puissants et influents à travers le monde entre 2009 et 2011. Son organisation, qui est connue en tant que le cartel de Sinaloa, transportait principalement de grandes quantités de coke en provenance de la Colombie et en destination aux États-Unis.

Une femme lit le journal La Jornada à Mexico, le 10 janvier 2016, qui montre une photo de Joaquin Guzman, alias "El Chapo", serrant la main de l'acteur américain Sean Penn. Photo: Alfredo Estrella

Source: Getty Images

El Chapo a passé son enfance dans la commune rurale et montagneuse de la côte ouest du Mexique, plus exactement dans le village La Tuna de Badiraguato. Une zone dont la plupart des habitants n’étaient pas très riches, jusqu’au début des activités du célèbre (cartel de Sinaloa). Son père était un fermier et un éleveur de bétail, mais entretenait d’autres activités comme la cultivation de l’opium. Joaquín Guzmán a commencé une nouvelle vie grâce à ce savoir-faire hérité de son père.

Avant de se lancer comme dirigeant de son propre cartel, El Chapo Guzman a travaillé pour Juan José Esparragoza Moreno, un associé du parrain du cartel de Guadalajara. Il a pu poursuivre ses activités criminelles jusqu’à la date de son arrestation au Guatemala, et jusqu’à la peine de 20 dont il a écopé à la suite de cette arrestation en 1989. El Chapo a été extradé au Mexique pour meurtre et trafic de drogues, et il a passé, par la suite, quelques années en prison avant d’échapper d’une manière qui reste toujours obscure.

Joaquin Guzman Loera alias "el Chapo Guzman" est escorté par des marines alors qu'il est présenté à la presse le 22 février 2014 à Mexico. Photo: Alfredo Estrella

Source: Getty Images

El Chapo: quelques années en prison avant la première évasions

Après 8 années d’emprisonnement à Jalisco, dans la prison de haute sécurité de Puente Grande, Joaquín Guzmán arrive à sortir après avoir corrompu les autorités. Après cela, El Chapo devient plus célèbre, plus influent et plus menaçant. L'Interpol a offert 5 millions de dollars, en plus de 2 millions de la part du gouvernement mexicain, pour toute information qui pourrait mener à l’arrestation du baron de la drogue le plus recherché au monde.

Durant ses années en prison, El Chapo, comme l’histoire de Tony Montana et de Don Corleone, a pu connaître d’autres narcotrafiquants, à l’instar d’El Azul et d’El Mayo. Cela lui a permis d’avoir assez d’influence pour pouvoir travailler pour le glorieux cartel de Sinaloa. Le commerce de la coke était la principale activité de Joaquín Guzmán qui a appris comment faire pour acheminer sa marchandise aux États-Unis, mais le trafic comprenait également d'autres pratiques comme les assassinats et le trafic d’armes.

Une vue du tunnel par lequel Joaquin 'El Chapo' Guzman s'est évadé de la prison mexicaine de sécurité maximale d'El Altiplano' le 15 juillet 2015 à Mexico. Photo: Manuel Velasquez

Source: Getty Images

Les règlements de comptes font couler du sang partout dans le monde, mais surtout au Mexique, dans l’État de Sinaloa. Les cartels rivaux qui faisaient également la distribution de la drogue, et même ceux qui s’étaient spécialisés dans le trafic du cannabis, de méthamphétamine et d’héroïne, n’étaient pas les bienvenus. C’est à cause de ces règlements de comptes entre cartels que le fils d’El Chapo est mort, le 8 mai 2008, sous les ordres des frères Beltrán Leyva. L’assassinat du fils d’El Chapo a causé une série de morts violentes au seine des cartels rivaux.

El Chapo: de la seconde évasion à la troisième arrestation

Le mafieux a été arrêté une seconde fois le 22 février 2014 à Mazatlán au Sinaloa par la marine mexicaine. Tout un arsenal d’armes différentes et de véhicules blindés ont été saisis lors de l’opération coordonnées avec la DEA. Dans des circonstances aussi obscures que lors de sa première évasion, El Chapo réussi à s’échapper de la prison encore une fois. Sa femme, Emma Coronel Aispuro, aurait été impliquée dans la corruption des gardes de la prison hautement sécurisée.

Emma Coronel Aispuro, épouse de Joaquin 'El Chapo' Guzman, quitte le tribunal de district des États-Unis pour le district est de New York. Photo: Spencer Platt

Source: Getty Images

Joaquín Guzmán a creusé, à 10 mètres de profondeur, un tunnel de plus de 1,5 kilomètre de long pour sortir dans une maison située à Culiacan. L’aéroport de Toluca qui se situe à 60 km de la capitale mexicaine a été temporairement fermé pour empêcher El Chapo de s’éloigner. Cette évasion a suscité la curiosité de plusieurs personnes et la réaction de quelques États qui ont remis en cause les vraies circonstances de la fuite du mafieux une seconde fois d’une prison hautement sécurisée.

Repéré par les services de renseignement en 2016, El Chapo a été arrêté une troisième et dernière fois le 8 janvier de cette année. L’erreur de Joaquín Guzmán a été le fait d’avoir accordé la fameuse interview à Sean Penn. Il a été mis en mouvement par sa quête de la gloire, il voulait absolument voir la série sur El Chapo qui a été tournée la même année suivant son arrestation.

Joaquin Guzman Loera, également connu sous le nom de « El Chapo », est transporté à la prison à sécurité maximale d'El Altiplano à Mexico, au Mexique, le 8 janvier 2016. Photo: Daniel Cardenas

Source: Getty Images

El Chapo: la série télévisée qui raconte son histoire

La série sur le célèbre mafieux a été tournée en 35 épisodes qui ont été diffusés sur la chaîne de télévision d’expression espagnole aux États-Unis, Univision. Mettant en vedette des acteurs peu connus comme Marco de la O et Humberto Busto, elle a été mise en disponibilité l’entreprise de diffusion et d’exploitation d'œuvres cinématographiques, Netflix. L’histoire racontée est basée sur des faits réels, elle raconte la capture et l’évasion de Joaquín Guzmán des prisons hautement sécurisées.

Il est vrai que la série n’a pas connu un succès à l’internationale comparable au succès de Narcos, qui raconte l’histoire de la lutte contre Pablo Escobar et le cartel de Medellin de Griselda Blanco. Mais en revanche, cela n’empêche pas que l’histoire d’El Chapo soit plus intéressante que celle du Padrino. Joaquín Guzmán a été plus influent que Don Pablo, son organisation, sans compter les alliés, comprend, jusqu’à aujourd’hui, plus de 50 000 membres lourdement armés.

La photo d'archive montre le trafiquant de drogue Joaquin Guzman Loera "el Chapo Guzman" à la prison à sécurité maximale d'Almoloya de Juarez, au Mexique. Photo: Gerardo Magallon

Source: Getty Images

La série El Chapo a reçu de bonnes notes au niveau des critiques. Il s’agit de 3 saisons aussi satisfaisantes comparativement à d’autres séries sur d’autres cartels. L’acheminement des faits a été respecté avec précision, et cela grâce aux informations obtenues sur la vie et la carrière de Joaquín Guzmán, notamment après l’interview accordée à Sean Penn. Les autorités se sont servis des informations données lors de cette interview pour connaitre la localisation du boss du cartel de Sinaloa.

Source: Legit.ng