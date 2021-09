Biographie d’Alice Taglioni: films, âge, taille, enfants, mari

Devant les caméras, et avec sa manière de convaincre le public de la réalité des personnages qu’elle joue, Alice Taglioni assume sa fonction en incarnant des rôles de plus en plus diversifiés. L’actrice a joué dans plus de 45 travaux différents, comme La Proie d’Eric Valette et L’Annonce de Julie Lopes Curval. Avant cela, elle avait joué dans de plusieurs autres travaux comme la comédie de Laurent Tirard sortie en 2003 intitulée Mensonges et trahisons et plus si affinités. Depuis sa première parution à la télévision dans le début des années 2000, elle a envahi les écrans en s’affichant autant au cinéma qu’à la télévision. Qui est Alice Taglioni et quelle était son histoire avec Jocelyn Quivrin? Comment a-t-elle vécu le drame de la disparition de son mari et comment a-t-elle rencontré Laurent Delahousse? Toutes les réponses et d’autres informations sont à trouver dans la suite de notre portrait biographique d’Alice Taglioni.

Alice Taglioni pose sur la plage alors qu'elle assiste au 7ème Festival "Cinéma Et Musique De Film" - Jour Deux le 24 juin 2021 à La Baule, France. Photo: Sylvain Lefèvre

C’est en jouant d'abord dans plusieurs téléfilms que notre actrice est devenue bien connue dans les milieux du cinéma en France, et a pu se faire remarquer en tant qu’actrice ayant un don et du talent. Son premier rôle au cinéma était dans un film de François Armanet qui lui a fait confiance, tout comme Danièle Thompson et Doug Headline qui lui ont offert des rôles plus ou moins importants qu’aux personnages joués à la télévision. Elle a été retenue en tant qu’actrice à la suite de 3 films sortis en 2002, puis 3 autres en 2003.

Présentation de Alice Taglioni

Nom complet: Alice Taglioni

Genre: femme

Date de naissance: 26 juillet 1976

Âge d'Alice Taglioni: 45 ans

Signe du zodiaque: Lion

Lieu de naissance: Ermont, Val-d'Oise, en Île-de-France

Nationalité: française

Taille d'Alice Taglioni: 1,77 m

Couleur des cheveux: blond

Couleur des yeux: vert

Statut matrimonial: en couple

Compagnon d'Alice Taglioni: Laurent Delahousse (depuis 2012)

Ex-compagnon d'Alice Taglioni: Jocelyn Quivrin

Enfants: Charlie (2009), Swann (2016) et Lino (2019)

Frères: Simon Taglioni, Samuel Taglioni

Profession d'Alice Taglioni: comédienne, actrice

Années d’activité: depuis 1994

Films notables: Grande École (2004), La Doublure (2006) Paris Manhattan (2012)

(2004), (2006) (2012) Séries notables: La Vie devant nous (2002), Frères d'armes (2014-2015), Ovni(s) (2021)

Alice Taglioni assiste à la première de "Les Fantasmes" au Cinéma Pathé Wepler le 24 juin 2021 à Paris, France. Photo: Dominique Charriau

Alice Taglioni: quelles sont les formations et les débuts de l’actrice?

C’est à Ermont, en Val-d’Oise, que notre personnage à vu le jour. Elle est née le 26 juillet 1976 d’un père qui est originaire de la Lombardie et qui dirigeait une société immobilière, et d’une mère qui travaillait comme visiteuse médicale. Elle a deux frères nommés Simon et Samuel, et elle est la cadette de la fratrie. Le jeu de piano est un point partagé par les membres de sa famille. Comme ses parents, elle a appris à jouer de cet instrument polyphonique à clavier, un art qu'elle n’allait pas réellement abandonner.

Sa maîtrise du piano et des bases de la musique lui ont permis de penser à faire une carrière de pianiste. La jeune fille qui a passé quelques années de sa jeunesse comme louvette, notamment parmi les membres du mouvement protestant des Éclaireuses et Éclaireurs unionistes de France, a plus tard intégré le conservatoire national de région de Paris. Cependant, La carrière qui l'attendait n’était pas dans la musique, elle est devenue actrice comme Bérénice Béjo ou Sandra Bullock, bien qu’elle a eu un parcours différent.

Alice Taglioni assiste au Dîner de Clôture du 7ème Festival "Cinéma Et Musique De Film" - Jour Quatre à Atlantia le 26 juin 2021 à La Baule, France. Photo: Foc Kan

Le temps quand elle était une élève au lycée Racine, se situant dans le 8ème arrondissement de Paris et où elle a aussi pris des cours de piano, ainsi que de théâtre et de comédie, a été le moment où elle a finalement commencé à suivre son destin. En 1994, Alice Taglioni a 18 ans, elle obtient son premier rôle dans Hélène et les Garçons qui était un sitcom diffusé sur TF1 jusqu’en novembre de la même année. Plus tard, c’est dans la même chaîne où elle a participé, en 2020, à une fiction événement avec Aïssa Maïga, Lannick Gautry et Fanny Cottençon.

Alice Taglioni: pourquoi a-t-elle refusé de participer à Miss France?

À 20 ans, la jeune femme est élue Miss Corse de 1996. Bien qu’elle puisse avoir une fierté pour avoir obtenu ce titre auquel elle n’était pas réellement préparée, elle a refusé de participer aux élections de Miss France suivant cette désignation. Ce n’était pour défier que ses propres limites et son scepticisme qu’elle s’était présentée au concours, mais le résultat était surprenant, elle a été couronnée après s’être placée à l’en-tête grâce aux votes des jurés.

Alice Taglioni assiste au photocall plage du jury du 7ème Festival "Cinéma Et Musique De Film" le 23 juin 2021 à La Baule, France. Photo: Sylvain Lefèvre

Aujourd’hui, et à plus de 20 ans après le sacre, Alice Taglioni ne trouve aucun regret de ne pas avoir participé au concours national de Miss France qui se tient chaque année en décembre. Pourtant, la jeune femme n’avait rien contre le tournoi organisé par la Société Miss France et dont le dernier titre est tenu par Amandine Petit.

Alice Taglioni a laissé la candidature pour le concours national à sa dauphine, et ses principales raisons étaient de vouloir se concentrer sur ses cours de musique. L’année 1996 était aussi le moment où la jeune femme devait finir ses cours au conservatoire de piano, et pour cela, elle a laissé la chance de participer à Miss France à sa première dauphine. D’un autre côté, Alice Taglioni avait expliqué, lorsqu’elle a été l’invitée de C à vous sur France 5, que la principale cause de son initiale participation au concours était de vouloir tenter les 5 000 francs offerts à la gagnante.

Alice Taglioni assiste à la conférence de presse du 7ème Festival "Cinéma Et Musique De Film" - Day One le 23 juin 2021 à La Baule, France. Photo: Sylvain Lefevr

Alice Taglioni: dans quels rôles a-t-elle joué au début de sa carrière?

En 2001, l’actrice fait ses premiers pas dans la comédie dramatique de François Armanet intitulée La Bande du drugstore. Jouant le rôle de Nathalie Meissonier auprès d’acteurs comme Mathieu Simone et Aurélien Wiik, elle est arrivée à convaincre l’audience et a participé au tournage d’un film de Danièle Thompson l’année suivante. Aux côtés de Jean Reno et Juliette Binoche, Alice Taglioni a joué le rôle d’une hôtesse de l’air au sol.

La jeune actrice a enchaîné avec d’autres comédies, comme Rien que du bonheur de Denis Parent, Mensonges et trahisons et plus si affinités… de Laurent Tirard et Le Cœur des hommes de Marc Esposito. Tous ces films étaient sortis avant 2003, Alice Taglioni n’ayant pas encore 30 ans. Avant cela, elle avait occasionnellement participé à des séries télévisées où elle a joué des rôles différents, comme Irène Walter dans La Vie devant nous et Florence Minguet dans Aventure et associés.

Alice Taglioni est vue devant l'événement "Diner du Cinéma - Madame Figaro", le 12 avril 2019 à Paris, France. Photo: Edouard Berthelot

Grâce à ses parutions à la télévision, notamment, sur TF1 quand elle a joué dans La Vie devant nous, Alice Taglioni gagne davantage de notoriété et se fait connaître auprès des téléspectateurs. Avec son expérience, elle a su maîtriser ses reflex, surtout après avoir également joué dans des thrillers, comme Le Pharmacien de garde et Brocéliande qui sont sortis vers la fin 2002 et le début de 2003. Aujourd’hui, elle tourne avec Andréa Ferréol des épisodes de la deuxième saison d’Ovni(s).

Alice Taglioni: comment s’est-elle bâti une réputation au cinéma?

Avec son rôle dans la comédie Mensonges et trahisons et plus si affinités…, l’actrice qui incarnait le personnage convoité par le héros a été mise en avant de la scène pour la première fois. Cela a été le premier point de contrôle où Alice Taglioni a pu examiner son talent pour pouvoir convaincre en tant qu’actrice. Elle a commencé à se frayé le chemin vers la gloire à partir de ce moment.

Alice Taglioni assiste à la première de "Andy" à L'Elysée Biarritz le 03 septembre 2019 à Paris, France. Photo: Laurent Viteur

L’année suivante, après ses passages à la télévision comme au cinéma, l’actrice joue dans Grande École qui est un film dramatique de Robert Salis. C’est durant ce tournage qu’Alice Taglioni a rencontré Jocelyn Quivrin qui a également joué dans film et qui deviendra son compagnon quelques années par la suite, et avec qui elle va avoir un enfant.

En 2005, l’actrice a joué un rôle dans Les Chevalier du ciel, une production importante mais qui n’a pas reçu un grand succès au niveau des critiques. Cependant, l’actrice arrive à se démarquer pour ses interprétations précises et étudiées, elle se lance grâce à sa participation dans ce film de Gérard Pirès. Cela a été la même année où elle a joué le rôle de Justine dans la comédie réalisée par Gérard Bitton et Michel Munz.

Alice Taglioni arrive pour le tapis rouge de la Cérémonie d'ouverture du 7ème Festival "Cinéma Et Musique De Film" le 23 juin 2021 à La Baule, France. Photo: Sylvain Lefèvre

Alice Taglioni: comment a-t-elle fait les affiches de films du cinéma?

L’année suivante, 2006, avait marqué la sortie de la comédie de Francis Veber, La Doublure. Alice Taglioni avait joué le rôle d’Élena, la maîtresse du milliardaire incarné par Daniel Auteuil. Alice Taglioni n’a pas seulement fait l’affiche du film qui a reçu des notes moyennes de la part du public, mais elle a également pu jouer auprès des grandes figures de la comédie et de l’humour, à savoir, Michel Aumont et Gad Elmaleh, ainsi que d’autres acteurs comme Richard Berry et Karl Lagerfeld.

Alice Taglioni assiste au dîner de gala 'Les Nuits en Or 2017' le 12 juin 2017 à Paris, France. Photo: Pascal Le Segretain

En 2007, l’actrice prend un rôle important dans L’Île au trésor, la comédie d’Alain Berbérian qui, aussi, n’a pas connu un grand succès commercial. Avant cela, elle avait joué un rôle principal dans L’Ultimatum, un court-métrage de Sébastien Lafarge, en plus d’une participation dans le fameux spectacle La Panthère Rose, réalisé par Shawn Levy et sorti en 2006. Elle avait également joué un rôle important dans le court-métrage réalisé par Jocelyn Quivrin, Acteur, et qui l’a réellement mis sur la voie de la gloire.

Alice Taglioni: comment a-t-elle gagné des rôles importants et diversifiés?

De retour sur les écrans auprès de Jocelyn Quivrin dans le film Notre univers impitoyable, de Léa Fazer, elle a joué l’un des rôles les plus marquants de son histoire. Dans ce film, Alice Taglioni a joué le rôle de Margot, une avocate d’affaires. Victor, son mari, incarné par Jocelyn Quivrin, travaille dans le même cabinet, et se retrouve en concurrence avec son amoureuse, donnant ce qui a littéralement été une comédie romantique.

Alice Taglioni assiste au défilé Elie Saab dans le cadre de la Fashion Week de Paris Mode Femme Automne/Hiver 2018/2019, le 3 mars 2018 à Paris, France. Photo: Stéphane Cardinale

Avant cela, l’actrice avait joué dans la comédie de Jean-Paul Rouve, Sans arme, ni haine, ni violence, auprès de l’acteur et réalisateur lui-même. Puis, elle a marqué son retour à la télévision en jouant dans la deuxième saison de Palizzi. Ensuite, elle a refait l’affiche d’un film du cinéma aux côtés d’acteurs comme Jean Dujardin, Jean Reno et Valeria Golino.

Il est vrai que la plupart des films dans lesquels Alice Taglioni a joué sont des comédies, mais l’actrice assure également dans d’autres genres et avec d’autres types de personnages. Entre 2011 et 2013, elle a joué dans des comédies dramatiques comme Cookie de Léa Fazer et Paris Manhattan de Sophie Lellouche. Mais aussi, elle a participé dans un film d’action, La Proie, où elle a incarné le rôle d’une policière, puis dans un film de guerre, Zaytoun d’Eran Riklis, où elle a joué le rôle d’un médecin de l'ONU dans un camp palestinien.

Alice Taglioni assiste à la projection de "Everybody Knows (Todos Lo Saben)" et au gala d'ouverture lors du 71e Festival de Cannes, le 8 mai 2018 à Cannes, France. Photo: Toni Anne Barson

Alice Taglioni: quels étaient ses meilleurs succès devant les caméras?

En 2013, l’actrice joue un rôle dans le 9ème et le 10ème épisode de la série policière franco-belgo-germano-américaine intitulée Crossing-Lines. Elle y a joué auprès de plusieurs grands acteurs, à l’instar de William Fichtner et Marc Lavoine. Cela lui a permis une visibilité à un niveau international, chose qui va lui donner plus de possibilité de jouer dans des rôles de plus en plus diversifiés à une échelle nationale.

Une autre réalisation importante d’Alice Taglioni a été sa participation dans L’Annonce, où elle a joué le rôle d’Annette. Elle a encore une fois été en tête d’affiche dans ce téléfilm dramatique écrit et réalisé par Julie Lopes-Curval et diffusé sur Arte. Cela a été l’un des plus grands succès de notre personnage en dehors des thèmes comiques dans lesquels elle a pu précédemment œuvrer. Celle-ci avait relevé du bonheur à retrouver Monica Bellucci, parmi d’autres actrices qui ont assisté à la première des Fantasmes de Stéphane et David Foenkinos.

Alice Taglioni est vue, devant ETAM, lors de la Fashion Week de Paris Printemps/Été 2019, le 25 septembre 2018 à Paris, France. Photo: Edouard Berthelot

L’année suivante, en 2016, elle a joué dans Réparer Les Vivants qui est un film dramatique réalisé par Katell Quillévéré. Le film et les acteurs ont trouvé une belle réception auprès du public et des critiques à titre égal. L'actrice a enchaîné avec d’autres parutions avant d’être choisie par Yann Samuell pour jouer dans Jamais sans toi Louna, un autre film dramatique avec une touche judiciaire, et une adaptation du livre-témoignage des époux Sabrina et Yoan Bombarde.

Alice Taglioni: comment a-t-elle mené sa vie en public?

Entre 2006 et 2008, et en compagnie de la nageuse française Laure Manaudou, l’actrice a été l'égérie d’une célèbre marque de maroquinerie de luxe, Lancel. Les photos d’Alice Taglioni avec des sacs à main étaient affichées dans plusieurs espaces de publicité. Grâce à son influence, l’actrice a été plus qu’une simple conseillère, la campagne publicitaire de Lancel avait bien fonctionné et Alice Taglioni continue son rôle d'ambassadrice pour deux années.

Alice Taglioni assiste à la projection et au gala d'ouverture des "Fantômes d'Ismael" lors du 70e Festival de Cannes au Palais des Festivals le 17 mai 2017 à Cannes, France. Photo: Oleg Nikishine

Durant un tournois international des jeux de cartes de 2011, l’actrice participe sous l'écusson de l'équipe française Winamax. Elle a représenté le site de jeux de cartes et de pari sportif en ligne qui a été fondé quelques années auparavant. En septembre 2014, Alice Taglioni a été la marraine de la promotion étudiante 2015-2016 de la faculté de médecine Paris Descartes. Elle a également été la marraine de deux associations: Enfants et Santé et le Centre d'action sociale protestant. Puis, pour chanter au profit de l'association caritative des Restos du Cœur, elle a rejoint Les Enfoirés en 2021.

Avant cela et en 2015, l’actrice a profité de son influence encore une fois et a été l’ambassadrice d’une marque de coiffure de luxe, Dessange. Alice Taglioni a été choisie comme égérie de la marque parce qu’elle représentait réellement la devise et les valeurs de celle-ci. Avec ses cheveux blonds cendrés et son sourire qui ne la quitte presque jamais, l’entreprise basée à Paris à trouvé que l’image de l’actrice va bien coller à leurs campagnes publicitaires.

L'actrice Alice Taglioni assiste à la première de "Reparer Les Vivants" à Paris le 24 octobre 2016 à Paris, France. Photo: Stéphane Cardinale

Alice Taglioni: comment mène-t-elle sa vie privée aujourd’hui?

Le 18 mars 2009, l’actrice est devenue maman pour la première fois en donnant naissance à un fils, Charlie, le fils d’Alice Taglioni issu de sa relation avec Jocelyn Quivrin. Charlie est né quelques mois seulement avant la tragique disparition de son père qui est mort en novembre à la suite d’un accident de la route, laissant Alice Taglioni comme seul parent du nouveau-né. Alice Taglioni et son fils, Charlie Quivrin, apparaissent quelquefois ensemble en public.

Alice Taglioni a été enceinte pour une deuxième fois en 2015, et a donné naissance à une fille en février qu’elle a nommé Swann et qui veut pousser sa mère à militer pour l’écologie. Elle a donné naissance à Lino 3 années plus tard, et ses deux derniers enfants sont issus de sa relation avec Laurent Delahousse. Le journaliste, Laurent Delahousse, qui est le père de Swann et Lino, a vécu la rupture avec son ex-femme avant de s’unir avec notre personnage, Alice Taglioni.

Alice Taglioni assiste à la projection et au gala d'ouverture de "Ismael's Ghosts (Les Fantômes d'Ismael)" lors du 70e Festival de Cannes, le 17 mai 2017 à Cannes, France. Photo: Antony Jones

Laurent Delahousse est le compagnon d’Alice Taglioni depuis 2014, et bien qu’ils ne soient pas officiellement mariés, les deux vivent toujours ensemble auprès de leurs enfants et du premier fils de l’actrice, l’enfant d’Alice Taglioni qui a perdu son père quand il était encore un bébé. Les autres membres de la famille d’Alice Taglioni incluent ses deux frères Simon et Samuel, avec lesquels nous avons pu la voir durant quelques occasions qui les ont réunit.

