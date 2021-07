Avec plusieurs dizaines de rôles joués dans des films sortis entre 1998 et 2021, Bérénice Bejo n’est plus une étoile montante. Elle a gagné de la notoriété dans le milieu du 7ème art grâce à ses multiples réalisations. Meilleure actrice de l’année en 2013 après avoir eu le prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes, elle enchaînera avec des rôles de plus en plus importants. Qui est Bérénice Bejo? Comment est-elle devenue une figure importante du cinéma? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Bérénice Bejo assiste au photo-call "Le Passé" lors de la 66ème édition du Festival de Cannes au Palais des Festivals, le 17 mai 2013 à Cannes. Photo: Dave J Hogan

Source: Getty Images

Née en 1976, elle quitte son pays d’origine à un jeune âge pour fuir la dictature militaire qui était au pouvoir en Argentine. Bérénice Bejo est franco-argentine, et à 45 ans, sa filmographie est riche et diversifiée. Elle a également été présente dans les petits écrans avec des séries et quelques téléfilms remarquables, mais c’est surtout les affiches du cinéma qui témoignent le plus de l’empreinte que Bérénice Bejo est en train de marquer en tant qu'artiste.

Présentation de Bérénice Bejo

Nom complet: Berenice Consuelo Bejo

Berenice Consuelo Bejo Surnom : Bérénice Bejo

: Bérénice Bejo Genre: femme

femme Date de naissance: 7 juillet 1976

7 juillet 1976 Âge: 45 ans

45 ans Signe astrologique: Cancer

Cancer Lieu de naissance: Buenos Aires, Argentine.

Buenos Aires, Argentine. Nationalité: franco-argentine

franco-argentine Taille: 1,67 m

1,67 m Parents: Silvia De Paoli et Miguel Bejo

Silvia De Paoli et Miguel Bejo Compagnon: Martin Henderson; Michel Hazanavicius

Martin Henderson; Michel Hazanavicius Profession: actrice

actrice Années d’activité: depuis 1993

depuis 1993 Films notables: Le Passé, Le Bonheur des Uns…, La Quietud

Le Passé, Le Bonheur des Uns…, La Quietud Récompenses: César de la meilleure actrice (2012), Prix d'interprétation féminine (2013)

César de la meilleure actrice (2012), Prix d'interprétation féminine (2013) Autres nominations: Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle (2012).

Bérénice Bejo arrive aux César Film Awards de 2013, au Théâtre du Châtelet, le 22 février 2013 à Paris. Photo: Rindoff Petroff

Source: Getty Images

Bérénice Bejo: la révélation d’un jeune talent et les premiers pas d’une star

Comme pour plusieurs stars du monde du cinéma et qu’il s’agisse d’acteurs ou de producteurs comme Clément Miserez, Bérénice Bejo a commencé sa carrière en figurant dans un court-métrage. Mais avant cela, c’est dans le théâtre que l’actrice va s’instruire avec les règles de l’interprétation devant des spectateurs, puis devant des caméras. Dans le monde des représentations, et du théâtre au 7ème art, Bérénice Bejo va gagner plusieurs reflex en acquérant des méthodes et des techniques, puis en apprenant comment se comporter lorsque l’on travaille dans l’industrie du spectacle.

Son parcours de formation lui a permis de savoir comment rassembler plusieurs arts à la fois, elle qui a été surprise à un jeune âge par le potentiel du théâtre et du cinéma. L'interprétation des rôles et la performance de ceux-ci, mais aussi, l’introduction du chant et de la danse, sont des éléments qui ont attiré Berenice Bejo quand elle était très jeune. Cela s’est notamment produit quand elle regardait des films avec son père, réalisateur, et qui avait toute une collection de cassettes vidéo à pouvoir regarder à la maison.

Bérénice Bejo pose dans la salle des prix lors de la 37e cérémonie des César du cinéma, le 24 février 2012 à Paris. Photo: Marc Piasecki

Source: Getty Images

Quand elle arrive au bac, Bérénice Bejo a fait le choix de poursuivre en option facultative de théâtre. Elle a passé le baccalauréat C au Lycée Louis-Bascan, et en même temps, elle a gagné toutes les compétences nécessaires pour être nommée aux Césars du meilleur espoir féminin en 2000. Cela a suivi son premier rôle dans Meilleur espoir féminin, un film réalisé par Gérard Jugnot. La même année, Berenice Bejo était aussi présente avec des petits rôles joués dans des films comme La Captive et Passionnément.

Bérénice Bejo: les passages important des débuts de sa carrière d'actrice

En 1993, Bérénice Bejo n’avait pas encore terminé ses 20 ans quand elle est apparue dans son premier court-métrage. Entre 1993 et 1998, l’actrice participe à quelques réalisations dans le monde du cinéma et de la télévision. Elle, qui est de la même génération qu’Astrid Veillon, va jouer des rôles dans Pain perdu et Enceinte ou lesbienne qui sont des courts-métrages, ainsi que dans des téléfilms et des séries télévisées comme Un et un font six, Histoires d'hommes, Julie Lescaut, ou encore, Le juge est une femme.

L’actrice se fait connaître dans les milieux de l’industrie du spectacle, et développe son talent en même temps en jouant dans des rôles différents. En 1998, celle qui encourage à la lecture interprète le personnage de Karine dans Les Sœurs Hamlet de Abdelkrim Bahloul, cela a été le premier rôle de Bérénice Bejo dans un long-métrage. Elle va jouer, par la suite, dans plusieurs réalisations, avec un rythme de plus d’un film par an.

Jean Dujardin et Bérénice Bejo assistent au photo-call de "The Artist" au Palais des Festivals lors du 64e Festival de Cannes, le 15 mai 2011. Photo: Toni Anne Barson

Source: Getty Images

Si le rôle d’un acteur qui ne maîtrise pas son métier est parmi les rôles les plus difficiles à jouer, Bérénice Bejo a excellé en tant Laetitia Rance, le personnage d’une apprentie-comédienne joué en 2000, dans Meilleur Espoir Féminin de Gérard Jugnot. Ce rôle lui a fait gagner une nomination aux Césars du meilleur espoir féminin, l’un des passages les plus marquants de ses débuts. Un autre rôle marquant a été joué en 2001 par Bérénice Bejo dans le film Chevalier de Brian Helgeland, une première fois dans une production hollywoodienne pour l’actrice.

Bérénice Bejo: un rythme progressif des tournages et des rôles diversifiés

La franco-argentine enchaîne l’année suivante dans un rôle aux côtés de Marie-France Pisier et Guillaume Depardieu, cela s’est déroulé dans Comme un avion, un film français dont la direction est faite par Marie-France Pisier et qui est sorti en 2002. La même année, Bérénice Bejo avait également joué dans 24 heures de la vie d'une femme, un film réalisé par Laurent Bouhnik. Deux autres films suivront l’année suivante, deux autres l’année d’après, et l’actrice ne va pas s’arrêter suivant ces réalisations.

Dans OSS 117 : Le Caire, Nid d'Espions, Bérénice Bejo joue auprès du fameux Jean Dujardin. Cela a été la première collaboration avec Michel Hazanavicius, l’actrice participe à d’autres films sous la direction du réalisateur par la suite. Après cela, l’actrice continue à jouer dans des rôles différents, ce qui permet de démontrer son talent et sa créativité. Elle jouera avec Jean Dujardin une autre fois, et sans aucun regret, dans le film noir et blanc muet intitulé The Artist, une comédie romantique réalisée par nul d’autre que Michel Hazanavicius.

Bérénice Bejo et Michel Hazanavicius assistent à la première parisienne de "Le Redoutable" au Cinéma du Panthéon le 11 septembre 2017 à Paris. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

En l’espace de 4 ans seulement, et entre 2016 et 2020, Bérénice Bejo a joué dans un grand nombre de films, sa filmographie devient rapidement plus importante que celle d’autres actrices comme Véronique Jannot. Elle a participé à 13 films au total durant cette période, dont certains réalisés par Joachim Lafosse, Marco Bellocchio et Pablo Trapero. Elle a également été présente sur la scène du théâtre avec le spectacle intitulé Trois Sacres de Sylvain Groud, ainsi qu’une autre pièce nommée Tout ce que vous voulez et écrite par Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière.

Bérénice Bejo: toutes les informations sur la vie privée de la star du cinéma

L'actrice, dont le père était réalisateur et qui est la personne qui l’a introduite au cinéma à un jeune âge, est née le 7 juillet 1976. Elle avait 3 ans quand elle a quitté son pays d’origine avec ses parents, ils sont arrivés en France en 1980. Bérénice Bejo fait 1,67 m de taille, et dans le début des années 2000, elle était en relation avec l’acteur néo-zélandais Martin Henderson qui avait joué dans des films comme Coup de Foudre à Bollywood et Le Cercle.

Fille d’un cinéaste metteur en scène, et aujourd’hui la femme d’un autre réalisateur, le mari de Bérénice Bejo est Michel Hazanavicius, ils sont ensemble depuis la deuxième moitié des années 2000. Les deux se sont rencontrés pour la première fois dans le tournage de OSS 117, cela s’est passé en 2006 plus exactement. Discrète, mais ne cachant pas son amour, Bérénice Bejo a eu deux enfants avec son mari.

Bérénice Bejo arrive à la 64e cérémonie annuelle des Directors Guild Of America Awards au Grand Ballroom à Hollywood, le 28 janvier 2012. Photo: Steve Granitz

Source: Getty Images

L’actrice, dont la participation à des tournages a été momentanément arrêtée à cause de la covid-19, comme ce qui a été le cas de plusieurs artistes, est de retour cette année avec le film L'Homme de la Cave de Philippe Le Guay. Bérénice Bejo et sa fille que l’on connaît, Gloria Hazanavicius, ainsi que son fils, vivent aujourd’hui discrètement loin des regards. Il est vrai que pour faire une carrière dans les métiers du spectacle, il faut savoir comment garder ses secrets familiaux, ce qui est bien le cas de notre star jusqu'à présent.

