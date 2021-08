Richard Berry: quelle sont ses biographie, filmographie, vie privée

Richard Berry est un réalisateur, acteur et scénariste français. De plus, il est un collectionneur de montres et un amoureux des échecs. A 16 ans, Richard se laisse notamment emporter par les classiques du théâtre - pièces de Racine, Pierre Corneille, Molière et Beaumarchais - et entre dans une troupe amateur. En 2001, Richard a réalisé son premier film L'art de la séduction avec Patrick Timsit et donné à Cécile De France son premier grand rôle au cinéma.

La présentation de la biography de Richard Berry

Nom complet: Richard Élie Benguigui

Dare de naissance: 31 juillet 1950

Signe astrologique: Lion

Signe chinois: Tigre

Age de Richard Berry: 71 ans

Lieu de naissance: Paris 12e, France

Nationalité: française

Formation: Conservatoire national supérieur d'art dramatique

Activités: acteur, réalisateur, scénariste, producteur de cinéma, directeur, chanteur

Période d'activité: depuis 1972

Fratrie: Philippe Berry

Conjoints: Jeane Manson, Jessica Forde, Pascale Louange

Enfant, Coline Hiegel Berry, Joséphine Berry, Milа

L'enfance et l'adolescence de Richard Berry

En 1969, il réussit un concours au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, jouant avec les professeurs Jean-Laurent Cochet et Antoine Vitez. Peu après, il obtient son premier prix en 1973. La même année, il est transféré à la Comédie française en tant que pensionnaire, un enfant en famille d'accueil, où il passe les sept années suivantes, jusqu'en 1980. En 1974, il fait ses débuts dans le film Slap de Claude Pinoto, où ses partenaires de tournage sont Lino Ventura et Annie Girardeau. Quatre ans plus tard, en 1978, Élie Chouraqui lui offre son premier grand rôle dans le film Mon premier amour avec Anouk Eme, Natalie Bai et Gabriele Ferzetti.

La vie personnelle de Richard Berry

Il a épousé l'actrice anglaise Jessica Ford, dont il eut une fille, l'actrice Joséphine Berry, puis a épousé la chanteuse Jean Manson. Il a également une fille aînée, Colin, née en 1976 de l'actrice Catherine Igel. Richard Berry vit à Montmartre dans le 18e arrondissement de Paris. Son frère, Philippe Berry, il est sculpteur et ex-mari de la comédienne Josiane Balasco, avec qui il a une fille, la comédienne Marilou Berry, la nièce de Richard.

Activité de Richard Berry

En 2001, R. Berry tourne son premier film. Il s'agit de la comédie mélodrame L'Art de la Séduction. Les rôles clés du film sont allés à Patrick Timsey et Cécile De France. Il a présenté son deuxième travail de réalisateur en 2003. C'était une comédie intitulée Moi, César. Dans ce film, Richard a utilisé sa plus jeune fille, Joséphine. Les deux bandes, tournées par Berry, ont un ton comique. À un moment donné, le réalisateur a voulu travailler dans une direction différente. Puis il a créé le thriller psychologique Black Box. La photo est sortie en 2005. En peu de temps, des centaines de milliers de personnes l'ont regardé. Le film a rapporté plus de 3 millions de dollars.

Ses travaux comme un réalisateur

L'art (délicat) de la séduction (2000)

Moi César, 10 ans ½, 1m39 (2003)

La boîte noire (2005)

L'immortel (2010)

Nos femmes (2015)

Tout, tout de suite (2016)

Ses travaux comme un acteur

Putain d'histoire d'amour de Gilles Béhat: Paul (1980)

Le Grand Pardon d'Alexandre Arcady: Maurice Bettoun (1982)

Le Nouveau Jean-Claude de Didier Tronchet: Luis (2002)

Mes enfants ne sont pas comme les autres de Denis Dercourt: Jean Debart (2003)

Père fils thérapie ! d'Émile Gaudreault: Jacques Laroche (2016)

Numéro une de Tonie Marshall: Jean Beaumel (2017)

Eva de Benoît Jacquot: Régis Grant (2018)

Récompenses et nominations

Prix au Festival des films du monde de Montréal du meilleur acteur dans Le Petit Prince Saïd (1992)

Nominé aux César du meilleur acteur dans Le Petit Prince Saïd (1993)

Théâtre Comédie-Française

Les Acteurs de bonne foi de Marivaux, mise en scène Jean-Luc Boutté (1977)

Dave au bord de mer de René Kalisky, mise en scène Antoine Vitez, Comédie-Française au théâtre de l'Odéon (1979)

Tartuffe de Molière, mise en scène Jean-Paul Roussillon (1980)

Richard Berry est accusé d'inceste par sa fille Coline

Richard Berry a été accusé par sa fille Coline d'inceste. Coline Berry a révélé sa version des faits en publiant un message sur son compte Instagram. La femme de 45 ans dévoilait désormais des détails sur ce qu'elle aurait subi étant enfant: "C'est cet enfant, celui qui a été embrassée par son père sur la bouche avec la langue, celle avec qui son père n'a jamais eu la moindre pudeur, celle qui a dû participer à ses jeux sexuels dans un contexte de violence conjugale notoire, c'est elle qui a porté plainte," elle a écrit. Des accusations auxquelles Richard Berry a répondu en réfutant les propos de sa fille Coline et cousine de l'actrice Marilou Berry. "Je n'ai jamais eu de relation inappropriée ou incestueuse avec Coline ou avec aucun de mes enfants. Ces allégations sont fausses," a-t-il réagi en story sur Instagram.

