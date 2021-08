Tout sur Sandra Bullock: filmographie, photos, âge, taille

Sandra Bullock est une actrice et productrice américaine, lauréate des Oscars et des Golden Globe Awards de la meilleure actrice dans The Blind Side (2010). Sandra est devenue largement connue pour sa participation aux films Destroyer (1993), Speed ​​(1994), Time to Kill (1996), Miss Congeniality (2000), Lake House (2006), The Blind Side (2010) et Gravity (2013).

La présentation de la biographie de Sandra Bullock

Nom complet: Sandra Annette Bullock

Date de naissance: 26 juillet 1964

Signe astrologique: Lion

Signe chinois: Dragon

Age de Sandra Bullock: 57 ans

Taille de Sandra Bullock: 171 cm

Lieu de naissance: Arlington, Virginie, États-Unis

Nationalité: américaine, allemande

Profession: actrice, productrice, réalisatrice, scénariste

Sandra Bullock pose dans la salle de presse lors de la 77e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards à l'hôtel Beverly Hilton le 05 janvier 2020. (Photo de Steve Granitz/WireImage)

Source: Getty Images

L'enfance de Sandra Bullock et sa famille

Sandra Annette Bullock est née le 26 juillet 1964 à Arlington, aux États-Unis. La fille n'était pas le seul enfant dans la famille. Elle a aussi la sœur cadette Zhezin, qui est six ans de moins. Sandra est née dans une famille créative, ce qui ne pouvait qu'affecter son éducation. Sa mère est chanteuse d'opéra et son père — professeur de chant. Les parents voulaient que leur fille suive leurs traces: Sandra a pris des cours de chant et a appris à jouer du piano.

Sandra Bullock prend la parole sur scène lors des ESPY 2019 au Microsoft Theatre le 10 juillet 2019 à Los Angeles, Californie. (Photo de Kevin Winter/Getty Images)

Source: Getty Images

Les premiers rôles de Sandra Bullock

Les premiers pas vers le succès futur ont été de déménager à New York. A Manhattan, la jeune actrice a travaillé comme barman, serveuse et gardienne de vestiaire, et pendant les pauses, elle a couru à des auditions et a assisté à des master classes d'acteur. C'est vrai que Sandra a réussi très vite à obtenir plusieurs rôles mineurs dans des films, jusqu'à ce que le destin l'amène au théâtre Off-Broadway. C'est ici qu'elle est remarquée par le cinéaste Alan J. Levy, qui lui a immédiatement proposé un rôle dans son film Bionic Showdown: The Six Million Dollar Man and Bionic Woman (1989).

Sandra Bullock et Gal Gadot s'expriment sur scène lors des MTV Movie and TV Awards 2019 au Barker Hangar le 15 juin 2019 à Santa Monica, en Californie. (Photo de Kevin Winter/Getty Images pour MTV)

Source: Getty Images

Succès dans la carrière de Sandra Bullock

La jeune fille a réussi à atteindre un nouveau niveau en 1994, jouant dans un film d'action intitulé Speed, où le célèbre Keanu Reeves est devenu son partenaire. Dans le cadre de l'intrigue, une histoire est racontée sur le bus infortuné, qui était censé exploser à cause d'une bombe posée. La vie des passagers reposait sur les épaules d'un agent des forces de l'ordre, ainsi que d'une belle fille qui se trouvait au volant de ce véhicule (que jouait Sandra). Grâce à ce travail, Sandra a acquis une renommée mondiale.

L'actrice Sandra Bullock assiste à la projection de "Bird Box" à New York à l'Alice Tully Hall, Lincoln Center le 17 décembre 2018 à New York. (Photo de Michael Loccisano)

Source: Getty Images

Filmographie

Speed de Jan de Bont: Annie Porter (1994)

(1994) Who Do I Gotta Kill? de Frank Rainone: Lori (1994)

(1994) L'Amour à tout prix (While You Were Sleeping) de Jon Turteltaub: Lucy Eleanor Moderatz (1995)

(1995) Traque sur Internet (The Net) de Irwin Winkler: Angela Bennett (1995)

(1995) Pour l'amour de l'art (Two if by Sea) de Bill Bennett (en): Roz (1996)

(1996) Miss Détective (Miss Congeniality) de Donald Petrie: Grace Hart (2000)

(2000) Calculs meurtriers (Murder by Numbers) de Barbet Schroeder: Cassie Mayweather (2002)

(2002) Miss FBI: Divinement armée (Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous) de John Pasquin: Grace Har t (2005)

t (2005) Scandaleusement célèbre (Infamous) de Douglas McGrath: Harper Lee (2006)

(2006) Entre deux rives (The Lake House) de Alejandro Agresti: Kate Forster (2006)

(2006) Premonition de Mennan Yapo: Linda Hanson (2007)

La vie personnelle : conjoint de fait Brian Randall

Désormais, Sandra n'est plus seule. Son conjoint de fait Brian Randall est avec elle depuis plus de deux ans maintenant. On sait peu de choses sur lui: il est photographe et il a presque le même âge que Sandra. Le couple passe tout son temps ensemble, mais Brian n'apparaît pas sur le tapis rouge. Dans le même temps, les paparazzi voient souvent un homme tripoter les enfants adoptés de Bullock.

Source: Legit.ng