Jean-Pascal Zadi: ce que vous devez savoir sur l’acteur-réalisateur

Nous avons découvert le talent d’acteur de cinéma de Jean-Pascal Zadi depuis 2017, notamment quand celui-ci a joué le rôle de Pink Kalash dans Coexister de Fabrice Éboué. Cependant, l’acteur était bien connu dans les cercles et les milieux du cinéma et du théâtre, il était scénariste et réalisateur depuis 2005. Son documentaire autour de scène du rap en France intitulé Des halls aux bacs est un travail qu’il a réalisé en 2006. Il s’agit d’un film sur le rap contemporain qui a mis en vedette plusieurs rappeurs indépendants qui deviendront plus célèbres, comme Sefyu et Seth Gueko. Qui est Jean-Pascal Zadi? Quelles sont ses meilleures réalisations? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

L'acteur et réalisateur français Jean-Pascal Zadi pose pour une séance photo lors de la 3e édition du Festival international des séries de Cannes. Photo de Joel Saget

Source: Getty Images

Avant de se lancer dans l’industrie cinématographique, Jean-Pascal Zadi était rappeur. Il performait avec le groupe Cellule qui est originaire de Caen, avec lequel il a sorti le premier album en 1999. Son documentaire de 2006 est sorti en parallèle avec l’arrivée d’une nouvelle vague de rappeurs, ce genre musical devient très écouté en France, notamment auprès des plus jeunes générations. Cela a permis à notre figure de commencer sa carrière comme vidéaste. Jean-Pascal Zadi a créé la société Gombo Production peu de temps après cela, grâce à quoi il a tourné des clips pour plusieurs rappeurs. Le star a enchaîné avec de divers travaux par la suite, jusqu’à la distinction du César du meilleur espoir masculin en 2020.

Présentation de Jean-Pascal Zadi

Nom complet: Jean-Pascal Zadi

Surnom: JP, Jipé

Genre: homme

Date de naissance: 22 août 1980

Âge de Jean-Pascal Zadi : 40 ans

Signe du zodiaque: Lion

Lieu de naissance: Bondy, Seine-Saint-Denis, en Île-de-France

Résidence actuelle: Pré-Saint-Gervais, Seine-Saint-Denis, en Île-de-France

Nationalité: française

Taille de Jean-Pascal Zadi: 1,93 m

Couleur des yeux: noir

Statut matrimonial: en couple

Compagne: Deborah Lukumuena

Profession: acteur, réalisateur, producteur, rappeur

Années d’activité musicale: depuis 1999

Années d’activité cinématographique: depuis 2006

Réalisations cinématographiques: Coexister, Tout simplement noir, Z (comme Z)

Réalisation à la télévision : African Dream, Tête de Wam, Craignos

Distinction: César du meilleur espoir masculin pour Tout simplement noir

Albums: Nos âmes et nos actes (1999), Jeune Thug (2008)

Livre: Bastos à crédit (2014 aux éditions Izarts)

Jean-Pascal Zadi: la jeunesse, le rap et les premiers pas

Né le 22 août 1980 en Île-de-France, plus exactement à Bondy, ses parents sont d'origine ivoirienne. Jean-Pascal Zadi est devenu bien connu à Caen, où il a formé un groupe de rap avec des rappeurs originaires de la ville du Calvados. Notre figure, qui défend l’idée qu’être français ne soit pas une couleur, a déménagé avec sa famille en 1985, quand celui-ci avait l’âge de 5 ans, pour aller vivre en Normandie. Jean-Pascal Zadi s’est installé avec sa famille dans le nord-ouest de la France, il a passé plusieurs années dans la commune d'Ifs.

Jean-Pascal Zadi pose avec son trophée après avoir reçu le prix du Meilleur nouvel arrivant masculin pour le film "Tout simplement noir". Photo: Bertrand Guay

Source: Getty Images

C’est à Ifs que Jean-Pascal Zadi a passé ses études, il a obtenu un baccalauréat littéraire et réussi à avoir un DEUG d'économie après un court passage à la fac. Dans la même ville, le rappeur a fait des études en communication qui ont lui permis d’obtenir un BTS. Ce n’est qu’après cela que notre figure, qui aurait un parcours différent de plusieurs autres acteurs comme Peter Falk, a pu intégrer le cours Simon d’art dramatique à Paris. Jean-Pascal Zadi retourne en Seine-Saint-Denis pour vivre au Pré-Saint-Gervais.

À Caen, ù le rappeur a pu faire ses premiers pas. Il prend le micro avec le groupe nommé La Cellule. Débarquement et Offensive sont deux de leurs chansons les plus célèbres, le groupe a sorti son premier album en 1999, mais le second n'a sorti qu’en avril 2008, après que Jean-Pascal Zadi n’a déjà pu travailler en tant que vidéaste.

Jean-Pascal Zadi: les débuts d’un réalisateur et producteur

C’est en 2005 que Jean-Pascal Zadi sort son premier film, il s’agit d’un documentaire sur la scène rap qui met en vedette plusieurs rappeurs indépendants. Des halls aux bacs est un travail important qui décrit une époque de la scène et qui raconte l’histoire de rappeurs français indépendants durant le début des années 2000. L’idée est venue quand notre star, qui insiste sur l’utilisation de “noir” plutôt que “black”, avait une caméra et qu’il pouvait filmer, en même temps qu’il avait beaucoup de connaissances qui faisaient du rap.

Jean-Pascal Zadi pose pour une séance photo lors de la 3e édition du Festival International des Séries de Cannes. Photo: Joel Saget

Source: Getty Images

Après le succès du documentaire, Jean-Pascal Zadi s’associe à Geoffroy Dongala pour la création d’une société de production. Gombo Productions était à l’origine de plusieurs clips tournées pour des rappeurs différents, comme Mokobé et Alpha 5.20, ainsi que d’autres artistes qui ne faisaient pas essentiellement du rap. Son film intitulé Cramé est né à la suite de plusieurs collaborations que l’artiste a pu faire en dirigeant la société de production.

Le film Cramé est sorti en 2008, et deux années plus tard, Jean-Pascal Zadi, qui est multi-talentueux comme Bénabar, sort African Gangster qui est son deuxième long métrage. Alpha 5.20 a joué un rôle dans le film, ce qui était le fruit de collaborations précédentes, mais notre star a créer une autre société l’année suivante. En 2011, Douze doigts production voit le jour, ainsi que des films comme Sans pudeur ni morale.

Jean-Pascal Zadi assiste au Tapis Rose : Jour Trois aux 3ème Canneseries, le 11 octobre 2020 à Cannes, France. Photo: Dominique Charriau

Source: Getty Images

Jean-Pascal Zadi: les importantes parutions dans les écrans

La web-série Craignos de Jean-Pascal Zadi, diffusée sur le Mouv' puis France.tv, a été tournée à partir de 2017. Réalisée par notre star qui est d’une génération différente qu’Omar Ayuso ou Johnny Galecki, elle raconte l’histoire de Sam et Ernesto qui ont été kidnappés par des gangsters, la série tourne autour de la manière comment les deux vont pouvoir échapper de leur sort. Sam a été incarné par Lotfi Labidi et le personnage d’Ernesto est joué par Jean-Pascal Zadi lui-même.

Avant de sortir Tout simplement noir que notre figure décrit comme un acte politique, dans Tête de wam, Jean-Pascal Zadi apparaît aux côtés de Lotfi Labidi et Jérôme Guesdon. Le programme télévisuel de divertissement est présenté par les trois humoristes dans les studios de CSTAR. L'ironie, le sarcasme et l’humour noir composent la majorité des parties de l’émission, et les trois humoristes font, chacun à sa manière, le nécessaire pour entretenir un public de plus en plus diversifié.

L'acteur et réalisateur français Jean-Pascal Zadi pose pour une séance photo lors de la 3e édition du Festival international des séries de Cannes. Photo: Joel Saget

Source: Getty Images

Jean-Pascal Zadi paraît dans Coexister qui est un film réalisé par l'humoriste et metteur en scène, Fabrice Éboué, raconte l’histoire de Nicolas Lejeune qui est un producteur de musique. À partir de cet angle musical, le film raconte l’histoire du protagoniste qui tente de créer une musique censée être composée d'un curé, d'un rabbin et d'un imam. Le christianisme, le judaïsme et l’islam coexistent dans une œuvre musicale difficilement composée.

