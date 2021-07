Maitriser l’humour noir et tout un art, parce qu’au fond, il s’agit de creuser grâce au langage et de creuser encore. Si la blague n’est pas amusante, la possibilité de creuser reste présente, la plaisanterie pourrait être encore plus profonde. L’histoire est qu’il faudrait choisir, à la fois, les mots et les expressions qui constituent la blague, d’une manière à ce que celle-ci puisse avoir un sens plus profond. Comment l’humour noir se constitue-t-il? Quel est le rapport avec le langage et quelles sont les diverses formes que cet art peut prendre? Vous n’aurez pas besoin d’être un Kafka pour maîtriser cette forme de l’humour, nous vous donnerons toutes les réponses dans la suite.

Alfred Hitchcock, réalisateur de films composés avec de l'humour noir, pose avec une mouette et un corbeau perchés sur chaque bras en promotion pour son film, "Les oiseaux". Photo: Archives Hulton

Source: Getty Images

Quand vous faites de l’humour noir, il va souvent falloir encourager l’auditeur à penser une seconde fois pour que ce dernier puisse comprendre la blague. Parfois, la blague peut également avoir plusieurs niveaux, mais cela est généralement le cas dans les spectacles de grands humoristes qui laissent passer des messages dans un thème politique ou religieux. Plusieurs formes de l’humour noir sont présentes, elles dépendent toutes du langage utilisé. Les blagues, constituées de plusieurs niveaux, jouent avec les métaphores et d’autres figures de style pour avoir ce deuxième sens, unique, caché et obscur.

La définition de l’humour noir: un genre d’humour dangereux mais nécessaire

Si l’ironie est l’art de dire le contraire de ce que l’on dit réellement, comme une forme d’exclusion qui permet de donner le sens contraire des propos énoncés, il s’agit de l’une des armes les plus utilisées dans l’humour noir. Le sarcasme vient en seconde position, car cela nécessite une maîtrise des métaphores et du langage par lequel il est possible de formuler et d’exprimer son humour noir. Est-ce que Romain Colucci a hérité de l’humour noir de chez son père? Ce n’est pas possible parce que l’humour noir est une culture, et cela demande une maîtrise parce que, en effet, l’humour noir peut rapidement se transformer en méchanceté dans plusieurs situations.

Le comédien français Coluche, un des premiers humoristes ayant fait de l'humour noir une spécialité. Photo: Francis Apesteguy

Source: Getty Images

L’humour noir consiste par définition à souligner tout ce qui ne marche pas correctement dans ce monde, il vous sera utile pour exprimer intelligemment votre opposition à une telle ou telle situation. Par contre, il s’agit de la forme la plus dangereuse parmi toutes les formes de l’humour qui existent. Parce qu’en effet, les blagues de l’humour noir permettent de transmettre un message d’une manière cachée, la raison derrière laquelle plusieurs personnes utilisent l’ironie ou le sarcasme pour exprimer une prise de position.

Les sujets qui sont traités avec de l’humour noir, notamment dans les sketchs et les one-man-shows, sont des sujets qui tournent souvent autour de la morale et des éthiques. Ce n’est pas souvent un choix, mais la nature de ces sujets détermine la forme de l’humour employée, afin de pouvoir jeter la lumière sur des pratiques et critiquer des situations, dont tout ce qui est social, économique ou politique. Il est toujours difficile de trouver un sens de l’humour dans quelques situations, comme en évoquant la mort, la maladie, ou d’autres maux, d’où l’utilité réelle de l’humour noir et son importance dans notre vie quotidienne.

Les spectateurs dans leurs véhicules assistent à une projection cinématographique de "Pulp Fiction" réalisé par Quentin Tarantino. Photo: André Coelho

Source: Getty Images

Les formes de l’humour noir en exemple: devinettes, memes, photos, films…

Plusieurs écrivains ne se détachent pas de leur sarcasme et leur ironie, et plusieurs d’entre eux n’ont vraiment pas le choix. Non seulement l’humour noir constitue le timbre principal de la majorité de leurs œuvres, les œuvres elles-mêmes sont constituées et composées par de l’humour noir, et quelquefois, du titre jusqu’au dernier paragraphe. C’est notamment le cas de Sacha Guitry qui s’était formé dans le théâtre comme Guy Bedos mais différemment, de Frédéric Beigbeder qui est l’auteur de L’amour dure trois ans et d’Une vie sans fin, ou du fameux Chuck Palahniuk qui était à l’origine de Fight Club.

La blague de l’humour noir a été utilisée dans la littérature depuis plusieurs siècles, mais ce n’est que durant les années 1940 que le terme a commencé à être employé. Après cela, l’humour noir prendra des formes modernes, nous avons eu les images d’humour noir, plusieurs photographes ont également maîtrisé cet art au milieu du siècle précédent. L’humour noir en image arrive également dans les salles de cinéma, avec les films d’Alfred Hitchcock, des frères Coen, parmi plusieurs autres réalisateurs dont la touche ne pouvait pas se détacher de l’ironie ni du sarcasme.

L'affiche du film est vue lors de la projection de "Pulp Fiction" par l'AMPAS dans le cadre de la série "Great To Be Nominated". Photo: Stephen Shugerman

Source: Getty Images

Aujourd’hui, nous avons les photos d’humour noir qui sont passés au stade suivant. Des memes d’humour noir se partagent par des tonnes parmi les internautes, d’une manière inclusive, pluraliste et diversifiée permettant à tout le monde de participer. Si les célèbres films d’humour noir, comme Pulp Fiction, La Famille Addams ou les films de Monty Python, étaient tous accueillis par un large public, c’est que les personnes derrière ces films maîtrisaient bien le langage de l’audiovisuel. Pareillement pour les memes et gifs d’humour noir, ils ne passent souvent pas sans la maîtrise des outils permettant de créer cette forme d’humour.

Comment il est possible de trouver des blagues prêtes d’humour noir?

Et si l’un est schizophrène, est-ce que l’autre accélère? Bien sûr, répondre à la question n’est d’autres que de se placer à côté de la plaque. La blague exprime la délicate relation avec l’autre dans le cas d’une psychose, les devinettes d’humour noir, comme toutes les autres formes de cet art, jouent sur la métaphore et ce que le langage permet de cacher et de dissimuler comme informations. Cependant, une règle importante est à respecter, si le sens dissimulé n’a aucune liaison avec les faits concrets et avec la situation actuelle, la blague n’aura malheureusement pas de sens. Les acteurs professionnels, comme Issa Doumbia et Mary-Kate Olsen, connaissent tous l’importance de cette liaison.

Coluche sur la scène de l'Elysée Montmartre à Paris, pour la Première du spectacle "Ginette Lacaze 1960". Photo: James Andanson

Source: Getty Images

Il est utile de lire et de consommer de l’humour noir pour pouvoir développer des reflex permettant de produire des blagues, des devinettes, ou des memes avec de l’humour noir. Des magazines comme Charlie Hebdo ou Hara-Kiri sont des exemples de parutions régulières basées sur de l’humour noir. Nous avons également des humoristes comme Coluche, Nicolas Bedos, Mustapha El Atrassi, ou encore Dieudonné. Il est vrai que les sujets traités sont souvent à la limite de ce qui n’est pas permis, il paraît que l’humour noir ne passe pas sans dommage collatéral.

Suggestions de films d’humour noir

Les films qui contiennent quelques blagues d’humour noir, ou ceux quasiment composés par de ce type de l’humour, permettent souvent de changer d’émotions et d’idée au milieu d’un grand nombre de comédies classiques. Mais aussi, ils permettent de s’accoutumer à l’humour noir pour pouvoir développer ce type de l’humour en soi. Si l’habit ne fait pas le moine, il faudra également savoir que c’est à force de forger que l’on devient forgeron.

L'acteur John Travolta et le réalisateur Quentin Tarantino dans une publicité encore pour le film Miramax 'Pulp Fiction'. Photo: Michael Ochs

Source: Getty Images

Pulp Fiction: un film de gangster réalisé par Quentin Tarantino. C'est un mélange de violence et d’humour. La raison derrière laquelle l’humour noir est utilisé et pour s’accommoder au timbre violent du film, tout un art à maitriser par toute l’équipe derrière le film.

un film de gangster réalisé par Quentin Tarantino. C'est un mélange de violence et d’humour. La raison derrière laquelle l’humour noir est utilisé et pour s’accommoder au timbre violent du film, tout un art à maitriser par toute l’équipe derrière le film. Delicatessen: un film français qui raconte l’histoire d’un concierge qui a difficilement trouvé du travail, il découvrira l’amour au milieu de dizaines de blagues et d’images d’humour noir. Le film est sorti en 1991, et il a été réalisé par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet.

un film français qui raconte l’histoire d’un concierge qui a difficilement trouvé du travail, il découvrira l’amour au milieu de dizaines de blagues et d’images d’humour noir. Le film est sorti en 1991, et il a été réalisé par Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet. Passage à l’acte: un autre film français sorti en 1996, sous la réalisation de Francis Gérot. Le film tourne autour d’un psychanalyste et son patient, l’histoire se développe en racontant pleinement d’anecdotes et de devinettes d’humour noir.

Suggestions de séries d’humour noir

Les séries sont différentes des films d’humour noir, elles présentent les blagues en plus grande quantité. En plus de ça, les blagues d’humour noir utilisées dans les séries sont souvent accessibles pour un large public. Ces trois séries peuvent vous permettre d’étudier de l’humour noir de plus près, elles sont récentes, et les thèmes qui les constituent sont très proches de la vie courante et des situations de chaque jour.

Aaron Paul (à gauche) et Bryan Cranston s'expriment sur scène lors de la célébration du 10e anniversaire de "Breaking Bad", le 19 juillet 2018 à San Diego. Photo: Kevin Winter

Source: Getty Images

Breaking Bad: mélangeant le drame, le policier et le thriller avec de l’humour noir, cette série qui parut sur AMC a attiré des milliers de téléspectateurs aux États-Unis, puis partout dans le monde après quelques mois seulement de sa première diffusion.

mélangeant le drame, le policier et le thriller avec de l’humour noir, cette série qui parut sur AMC a attiré des milliers de téléspectateurs aux États-Unis, puis partout dans le monde après quelques mois seulement de sa première diffusion. The Office: sous forme de sitcom, il s’agit d’une parodie de la vie professionnelle. Filmée sous forme de documentaire et conçue par Ricky Gervais et Stephen Merchant, elle attire également un large nombre de spectateurs partout dans le monde.

sous forme de sitcom, il s’agit d’une parodie de la vie professionnelle. Filmée sous forme de documentaire et conçue par Ricky Gervais et Stephen Merchant, elle attire également un large nombre de spectateurs partout dans le monde. Weeds: diffusée entre 2005 et 2012, la série est une comédie noire typique. Parmi les thèmes traités sont les situations financières difficiles et les problèmes de santé, mais pourtant, et grâce à la précision de l’humour noir utilisé, la série a eu un grand succès.

Suggestions d'humoristes et de spectacles d’humour noir

De grand spectacles d’humour noir en été donnés partout dans le monde depuis le début du siècle courant. La plupart ont été enregistrés, ce qui donne la possibilité de les revoir. Quelques-uns ont été censurés, d’autres humoristes sanctionnés, et ainsi de suite. Partout dans les pays où les spectacles d’humour noir sont réalisés, les autorités locales font une particulière attention au sujets traités, même dans les plus grandes démocraties.

Le comédien français Mustapha El Atrassi, professionnel de l'humour noir, se produit à The Laugh Factory, le 13 août 2011 à Los Angeles. Photo: Valérie Macon

Source: Getty Images

Coluche: les spectacles de Coluche sont possibles à trouver dans plusieurs plateformes du web, celui-ci a été actif entre 1969 et 1986. Ses 17 ans de carrière étaient pleines de blagues d’humour noir, ce qui témoigne de la grande imagination que l’humoriste possédait.

les spectacles de Coluche sont possibles à trouver dans plusieurs plateformes du web, celui-ci a été actif entre 1969 et 1986. Ses 17 ans de carrière étaient pleines de blagues d’humour noir, ce qui témoigne de la grande imagination que l’humoriste possédait. Mustapha El Atrassi: ce spécialiste du stand-up est toujours actif, il a 35 ans et continue à faire des spectacles principalement en France. Son rôle dans l’émission La nuit nous appartient est plus sérieux, mais il ne nous épargne pas de ces blagues d’humour noir.

ce spécialiste du stand-up est toujours actif, il a 35 ans et continue à faire des spectacles principalement en France. Son rôle dans l’émission La nuit nous appartient est plus sérieux, mais il ne nous épargne pas de ces blagues d’humour noir. Blanche Gardin: humoriste, comédienne, mais aussi scénariste, elle remporte le prix Molière de l’humour successivement en 2018 et 2019, ainsi que le prix spécial du jury pour sa performance dans Effacer l'historique en 2020, au Lisbon & Estoril Film Festival.

Source: Legit.ng