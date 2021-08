Biographie de Johnny Galecki: âge, taille, films, femme, vie privée

Leonard Hofstadter, l’époux de Penny qui a été originalement son voisin dans la série, est un personnage joué par Johnny Galecki dans The Big Bang Theory qui a été diffusée entre 2007 et 2019. Grâce à sa participation dans la série, l’acteur a été l’un des personnages de la télévision les mieux payés au monde. Dans la catégorie des acteurs de télévision, Johnny Galecki était en seconde position, derrière son coéquipier de la série, Jim Parsons. La production de Warner Bros et Chuck Lorre qui a été tournée à Burbank, en Californie, a été diffusée en France à partir du 18 octobre 2008 à TPS Star. Qui est Johnny Galecki et quelle est sa relation avec Kaley Cuoco, celle qui a joué le rôle de Penny, son épouse dans la série? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Johnny Galecki assiste à la soirée finale de la série "The Big Bang Theory" de CBS au Langham Huntington, Pasadena, le 1er mai 2019 à Pasadena, Californie. Photo: Alberto E. Rodriguez

Source: Getty Images

Avant de gagner la notoriété que la diffusion internationale de The Big Bang Theory lui a permise d’avoir, en plus exactement, entre 1992 et 1997, plusieurs d’entre nous connaissaient Johnny Galecki dans le rôle de David Healy. L’acteur joue le rôle de l’époux de la fille de Roseanne dans la série télévisée qui porte le même nom. Ce sitcom centré sur la vie quotidienne d’une famille de la classe ouvrière des États-Unis a mis en vedette plus de 600 acteurs pendant ces années de diffusion. L’épisode intitulé La Guerre et la Paix, qui a été le 14ème de ceux de la 5ème saison, est parmi les épisodes qui ont trouvé l'une des plus favorables réceptions de la part du public.

Présentation de Johnny Galecki

Nom complet: John Mark Galecki

John Mark Galecki Surnoms: Johnny Galecki

Johnny Galecki Genre: homme

homme Date de naissance: 30 avril 1975

30 avril 1975 Lieu de naissance: Brée, en Belgique

Brée, en Belgique Signe astrologique: Taureau

Taureau Âge: 46 ans

46 ans Taille: 1,65 m

1,65 m Nationalité: américaine

américaine Compagnes: Kaley Cuoco, Alaina Meyer

Kaley Cuoco, Alaina Meyer Mère de Johnny Galecki: Mary Louise (Mary Lou) Noon

Mary Louise (Mary Lou) Noon Père de Johnny Galecki: Richard Galecki

Richard Galecki Profession: acteur, producteur

acteur, producteur Films et séries: Roseanne, The Big Bang Theory, Bean

Roseanne, The Big Bang Theory, Bean Récompenses: Meilleur jeune comédien (1994) et Meilleur acteur (2012)

Johnny Galecki: les diverses origines et une enfance difficile

Né en 1975 à Brée, l’acteur descend d’une famille de diverses origines. Il est vrai que ses parents sont américains, mais ses grands-parents sont de la Pologne, de l’Irlande et de l’Italie. Le jeune Johnny Galecki, qui est de la même génération que Melissa Fumero, a grandi avec sa mère, Mary Lou, qui travaillait comme consultante en immobilier, et son père, Richard Galecki, membre de l'U.S. Air Force basé en Belgique, qui a également travaillé comme un enseignant de réadaptation.

Johnny Galecki assiste à une projection de "Rings" au Regal LA Live Stadium 14, le 2 février 2017 à Los Angeles, Californie. Photo: Jason LaVeris

Source: Getty Images

Johnny avait 3 ans quand il a déménagé avec sa famille en direction de l’Amérique où ils s’installent en Illinois plus précisément. Avec son frère, Nick, et sa sœur, Allison, Johnny Galecki qui fait 1,65 m de taille a vécu la vie normale d’un enfant américain, jusqu’à l’époque du lycée où il ne va passer qu’une seule journée. Il avait quitté l’école à un jeune âge, est-ce que la relation tendue avec Mary Lou que Johnny décrit comme une mère sévère a été parmi les raisons? L’acteur qui va se séparer de sa compagne quelques mois après la naissance de leurs enfants, aimait bien, selon lui, raconter les longues histoires, mais il était souvent invité au silence par sa famille.

Johnny Galecki: les premiers pas de sa carrière d’acteur

En 1987, l’acteur a 18 ans et la taille de Johnny Galecki se stabilise, mais sa carrière vient de commencer. Il débute en jouant un rôle dans la mini-série de CBS intitulée Murder Ordained. Il a joué auprès de quelques acteurs comme JoBeth Williams et John Goodman. Ce dernier va jouer avec notre acteur plus tard dans la série Roseanne, pour attirer un nombre de téléspectateurs comparable aux chiffres réalisés par Dexter. Deux années plus tard, l’acteur revient dans le rôle de Rusty Griswold dans les vacances de Noël de National Lampoon.

Johnny Galecki éclate dans une bagarre acharnée lors d'une réunion de groupe, sur The Big Bang Theory, le jeudi 21 avril. Photo: Monty Brinton

Source: Getty Images

Ces deux passages ont été ce qui a permis à l’acteur d’incarner le rôle de Danny Nash, le fils du personnage principal de Robert Urich, dans la comédie de NBC connue sous le nom de “American Dreamer”. Il obtient également un rôle dans la sitcom d'ABC nommé Billy, puis apparaît dans un épisode de Blossom, en 1991, en jouant un rôle auprès de Mayim Bialik qui sera mise en vedette avec lui dans The Big Bang Theory.

Johnny Galecki: l’acteur dans des films et des programmes TV

En 1988, l’acteur joue son premier rôle dans le cinéma en incarnant Toby Reardon, dans le film Jimmy Reardon de William Richert. Notre personnage enchaîne avec une série de films par la suite, Johnny Galecki joue en 1997 dans Souviens-toi... l'été dernier de Jim Gillespie, puis en 2008, nous avons aussi vu Johnny Galecki dans Hancock de Peter Berg. Jouant les rôles de Max Neurick et de Jeremy dans les deux films, notre personnage s’illustre bien en tant qu’un grand acteur et reçoit un feedback encourageant, avant même de rencontrer la mère de son enfant, ce qui va lui permettre de continuer d'aller en avant et de se frayer le chemin vers la gloire.

Johnny Galecki et Kaley Cuoco assistent à la 23e édition des Critics' Choice Awards au Barker Hangar, le 11 janvier 2018 à Santa Monica, en Californie. Photo: Kevin Mazur

Source: Getty Images

Johnny Galecki est célèbre pour avoir participé à Roseanne entre 1992 et 1997, il est aussi célèbre pour avoir joué un rôle qui nous a permis de voir Kaley Cuoco et Johnny Galecki ensemble. Lui qui est né une année avant Bérénice Bejo a joué son rôle dans The Big Bang Theory et a été aussi intéressant et mémorable pour les téléspectateurs. Il a participé dans la série entre 2007 et 2019. L’acteur va jouer dans d’autres séries par la suite, comme Les Griffin et Entourage.

Johnny Galecki: est-il en couple aujourd’hui?

Après plusieurs scènes intimes entre Kaley Cuoco et Johnny Galecki dans The Big Bang Theory, les questions se multiplient par rapport à ce qui se passe réellement entre les deux. Les deux acteurs faisaient un couple idéal, et plusieurs personnes ont approuvé et ont suivi leur relation de très près. Cette relation a duré deux années, selon l’actrice, et les deux personnages ne font plus un couple dans la vie réelle depuis 2009.

Johnny Galecki et Kaley Cuoco assistent à l'Entertainment Weekly Celebration of SAG Award Nominees au Chateau Marmont le 28 janvier 2017 à Los Angeles. Photo: Matt Winkelmeye

Source: Getty Images

Kaley Cuoco et Johnny Galecki mènent leur vie privée chacun de son côté, mais gardent toujours contact. L’actrice, en faisant une déclaration d’amour à son mari, Karl Cook, a exprimé comment elle ne se souvient plus de tout ce qui s’est passé avant leur mariage. Johnny Galecki, de son côté, a répondu avec un simple “Hum”, lui qui sortait avec Alaina Meyer qui est plus jeune que lui de 22 ans, et avec qui il a eu un enfant.

