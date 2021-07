Qu’est-ce que le sarcasme et comment être sarcastique ?

Pour être sarcastique, la règle de base est d’avoir une maîtrise de tout ce qui fait sujet de votre sarcasme. Il est vrai qu’il est possible de faire du sarcasme sans faire de l’humour, mais la compréhension des propos sarcastiques est importante, et sans elle, le sarcasme serait inutile. Plusieurs sont ceux qui limitent le degré du sarcasme dépendamment des situations, et d’autres gardent la barre très haute pour être sélectif et ne se faire comprendre que par une partie de leur public, afin de mieux choisir leurs amis. Pourquoi le sarcasme demande-t-il plus d’attention? Que faut-il considérer pour être sarcastique? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre article.

Les fans de Manchester United brandissent une pancarte se moquant de l'ancien manager de Chelsea, José Mourinho, lors du match entre Manchester United et Chelsea à Old Trafford. Photo: John Peters

En plus d’être utile lors des échanges qui font plusieurs types de relations sociales, le sarcasme sert aussi à tourner une situation en dérision afin que le sujet puisse sembler ridicule. Il s’agit d’un outil critique, le sarcasme peut servir à se moquer de quelques situations, mais aussi à railler une personne et la ridiculiser. Cette forme de langage doit permettre de détendre une situation et d’améliorer la créativité, une forme de langage particulière qui a toujours été présent et qui peut facilement être arrêté. Il s’agit d’une arme dangereuse dont la maîtrise nécessite de la pratique continue, le sarcasme se découvre, s’apprend et se réinvente par la personne qui l’utilise afin d’être précis et efficace.

Sarcasme: définition, synonymes et exemples de la vie quotidienne

Le sarcasme, lié à de l’humour et avec l’ironie, peut créer de l’humour noir. Mais comme nous l’avons souligné avant, le sarcasme peut être produit sans touche d’humour. Les anglais disent qu’une mer douce n'a jamais fait un marin qualifié, c’est une forme de moquerie directe et sans humour puisque le sens de ce persiflage est toujours directement lié avec le contexte de la situation. Par la voie des métaphores, la proposition peut décrire une situation délicate, mais grâce à laquelle il est possible d’apprendre des choses.

Un manifestant tient une pancarte se moquant de la tête du parti d'extrême droite de la Ligue Matteo Salvini, le 14 décembre 2019 à Rome. Photo: Andreas Solaro

Même avec une touche d’humour, le sarcasme qui est synonyme de moquerie, dépend de la compréhension des métaphores pour que le message puisse arriver à tous les destinataires. Cette figure de style est indispensable, comme dans le cas où la personne qui exprime qu’elle a eu des enfants rien que pour justifier pourquoi elle avait acheté de la pâte à modeler. Cette blague a bien un sens direct, mais la signification sarcastique réside dans la comparaison avec le contexte des situations. La vanne serait plus apparente quand la métaphore est simple à comprendre.

La dernière raillerie de la pâte à modeler est du sarcasme en exemple, elle a en réalité un seul sens et elle tourne autour de l’importance que l’on donne au regard des autres. Il est possible de cacher le sens principal du brocard avec d’autres figures de style, comme quand quelqu’un dit que la différence entre le café et l’opinion et que l’avis est demandé. Vous n’aurez pas toujours besoin de maîtriser la grammaire et la linguistique pour faire une raillerie, mais sachez bien que le sarcasme soit par définition lié à la méchanceté, pourquoi il est aujourd’hui détecté par les robots de quelques réseaux sociaux.

Sarcasme: un outil particulier du langage qui n’est pas sans danger

Afin d’attirer l’attention sur le ridicule d’une situation, le sarcasme, qui peut être aussi constructif que destructif, devrait permettre de montrer que les choses ne tiennent plus comme elles doivent se tenir. La déclaration pouvant aussi être utilisée lors des jeux de séduction est toujours une fausse vérité, dans le sarcasme et l’ironie, le deuxième sens est ce qui est central dans les propos. Même le ton de la voix change en faisant du sarcasme, cela est volontairement utilisé, et parfois aussi involontairement lorsque l’on est en train de faire ses premières remarques sarcastiques.

Un char de carnaval se moquant du candidat présidentiel républicain américain Donald Trump est exposé près de l'hôtel de ville le 8 février 2016 à Düsseldorf, en Allemagne. Photo: Sascha Steinbach

En effet, il est pratiquement possible d'apprendre à faire du sarcasme à partir des propos sarcastiques des autres. Comme forme d’expression, les railleries dépendent toutes du langage par lequel elles sont exprimées. Et comme tous les autres composants de la communication, les formes d’humour construites avec du sarcasme se font partager par les hommes en communiquant et se font transmettre de génération en génération. Le sarcasme est un outil puissant, il peut être utilisé par les populations pour critiquer la gouvernance de leurs états.

Ceci dit, il est important d’ajouter encore une fois que le sarcasme peut être une blague amusante, mais peut aussi être une arme destructible avec laquelle les insultes vont aussi se faire partager. Une règle basique, non seulement pour un sarcasme réussi, mais pour garder des bonnes relations avec son entourage, est d’éviter l’utilisation du sarcasme dans les situations les plus délicates. Il est fortement conseillé d’éviter le sarcasme dans plusieurs situations, comme dans les fils d’attente ou dans les lettres d’amour à titre d’exemple.

Un certain nombre de garçons se sont livrés aux blagues aux dépens du petit garçon à lunettes. Un épisode de la vie du compositeur autrichien Franz Schubert. Photo: The Print Collector

Sarcasme: la technique pour développer cet outil en soi

Comme disait Hugo Pratt, “entre le sarcasme et l'ironie il y a la même distance qu'entre un rot et un soupir”. Il faut commencer par faire la différence entre sarcasme et ironie, le premier peut être composé de métaphores, de comparaisons et de figures de style, la seconde est l’art de dire le contraire de ce que l’on dit réellement. Nous pouvons souvent parler de l’ironie du sort, de l’histoire ou des situations dans lesquelles nous vivons, notamment quand le contraire est à souligner. Le sarcasme, en revanche, est différent de l’ironie puisqu’il est constitué de deux plans d’idées qui sont en parallèle sans forcément être opposés.

Pour être sarcastique, il faudrait simplement éviter les lignes rouges pour prendre ses aises en causant le moins de dégâts possible. Essayez d’éviter de critiquer des personnes quand vous apprenez à faire du sarcasme, et concentrez-vous plus sur les situations et les événements comme les films ou les matchs de football. Quand vous êtes sarcastique envers une personne, et qu’il s'agisse d’une personne médiatique ou que vous la connaissez personnellement, votre entourage peut facilement perdre confiance en vous si vous n'avez pas assez de maîtrise.

Lan Fendors et Nathan George regardent Jack Nicholson se moquer d'eux dans une scène du film "Vol au-dessus d'un nid de coucou". Photo: United Artists

Le sarcasme est une forme de langage qui peut aussi être utile pour s’excuser après avoir fait une erreur, cependant, il devrait être bien maîtrisé pour arriver à ce stade. Nous vous présentons le sarcasme dans des exemples de phrases récoltés depuis différentes sources, qui appartiennent à des époques différentes et qui conviennent à différentes tranches d’âges. Vous pouvez trouver une citation sarcastique possible à utiliser dans la vie quotidienne avec vos amis et vos proches, leur usage dépendra seulement de la situation que vous vivez.

Exemples de phrases sarcastiques drôles

Il n’est jamais trop tard pour être en tardif.

Pour réussir, il faut être assez fou pour y croire.

Nous ne sommes pas là pour apprendre les prénoms.

Exemples de l’ironie qui donne de l’humour

Tous les silences ne font pas le même bruit.

Elle n’était pas jolie elle était pire.

Je ne suis pas tout le temps sarcastique, parfois je dors.

Le sarcasme dans les citation sans humour

Je suis tombé si bas, me voilà à ta hauteur.

Il est plus intéressant aujourd’hui d’écouter ceux qui ne parlent pas.

Le secret de la beauté est de s'asseoir près d’une personne laide.

