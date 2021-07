Pendant les 20 dernières années, le nom d'Akon devient de plus en plus connu que le chanteur réussi à s’inscrire parmi les maîtres du RnB. Tout le monde a entendu parler du chanteur pendant les premières années du siècle courant. Que nous soyons amateurs de son style de chant ou sans forcément l’être, plusieurs d’entre nous ont écouté ses morceaux, et plusieurs ont été satisfaits par sa voix et ses mélodies. Grâce à son succès, Akon devient également producteur en collaborant avec de grands artistes aux États-Unis et ailleurs. Quelle est l’histoire de ses meilleures chansons et comment s’est-il frayé le chemin vers la célébrité? Comment veut-il construire une ville nommée Akon City? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans notre portrait de ce chanteur exceptionnel et singulier.

Le chanteur-producteur Akon fait la promotion de son album "Freedom" au Great Room Hotel W, le 31 mars 2009 à Mexico. Photo: Victor Chavez

Source: Getty Images

Akon avait passé 3 années de prison juste avant le début de sa carrière, d’où il a gagné son nom de scène “Convict”. Le nom qui aura plus de significations puisque le label du chanteur, qui a été fondé par ce dernier, s’appelle Konvict Music. Le chanteur avait bien préparé sa carrière, puisque c’est à l’enfance qu’il a appris à jouer ses premiers instruments. Avant de paraître à la télévision, des séries aux films et sans oublier une fameuse émission de télé-réalité, le musicien qui avait vécu quelques moments difficiles, a pu connaître du succès avec son premier album, et il attire la curiosité du public par la suite. Un parcours qui a été nécessaire pour que la star du RnB puisse créer et produire des œuvres musicales qui ont connu un grand succès.

Présentation d'Akon

Nom complet: Aliaune Damala Bouga Time Puru Nacka Lu Lu Lu Badara Akon Thiam

Aliaune Damala Bouga Time Puru Nacka Lu Lu Lu Badara Akon Thiam Genre: homme

homme Date de naissance: 16 avril 1973

16 avril 1973 Signe astrologique: Bélier

Bélier Âge: 48 ans

48 ans Lieu de naissance: Saint-Louis, dans le Missouri. U.S.A.

Saint-Louis, dans le Missouri. U.S.A. Nationalité: sénégalo-américaine

sénégalo-américaine Taille: 1,78 m

1,78 m Compagne: Tomeka Thiam

Tomeka Thiam Enfants: Alioune, Milhouse, Jhavor, Tyler, et Aliouna

Alioune, Milhouse, Jhavor, Tyler, et Aliouna Frère: Abou Thiam

Abou Thiam Profession: chanteur, musicien, interprète, producteur

chanteur, musicien, interprète, producteur Style musical: R’n’B

R’n’B Titres connus: Lonely, Don’t Matter, Locked Up, Smack That, Right Now

Lonely, Don’t Matter, Locked Up, Smack That, Right Now Labels: Konvict Musik, Kon Live Distribution, UpFront Records, AKONIK Label Group

Konvict Musik, Kon Live Distribution, UpFront Records, AKONIK Label Group Années d’activité: depuis 2004

depuis 2004 Albums: Trouble, Konvicted, Freedom, Konkrete Jungle, Akonda

Trouble, Konvicted, Freedom, Konkrete Jungle, Akonda Fortune: 80 millions de dollars

Akon: son enfance, ses origines et le début de sa carrière

Dans le Missouri, en 1973, naît Aliaune Damala Thiam d’une famille dont la majorité des membres sont musiciens. De parents sénégalais, le chanteur Akon apprend à jouer ses instruments favoris quand il était jeune, guidé par un entourage qui était en faveur du chanteur. Il maîtrise plus qu’un instrument, et apprend à accompagner son jeu avec le chant dont il fera plus tard une spécialité. Akon devient chanteur professionnel à partir de la sortie de son premier album intitulé Trouble en 2004.

Akon assiste à une discussion sur l'Initiative pour l'énergie africaine au siège de la Chambre de commerce des États-Unis le 1er février 2016 à Washington, DC. Photo: Paul Morigi

Source: Getty Images

Akon qui a vécu au Sénégal pour une durée de son enfance, avant de revenir aux États-Unis en 1980 à l’âge de 7ans, retourne avec famille pour vivre au New Jersey. La famille s’installe à Union City et Akon, qui est d’une génération différente mais qui touche le même public que Ninho ou Davido, apprend à devenir musicien professionnel dans la ville où il habite avec sa famille. En plus de l’anglais maternel qu’il maîtrise, le chanteur parle aussi wolof et parlait également français, une langue qu’il a oublié depuis que sa famille a quitté le Sénégal pour s’installer définitivement au Nord-Est des États-Unis.

Akon: comment gagne-t-il de la notoriété après son emprisonnement?

Toute l’histoire de la carrière du chanteur est basée sur ses années d’emprisonnement, et qu’il s’agisse d’une vérité ou non, la prison a servi comme outil de marketing à la star du RnB. Il est vrai que l’histoire n’est pas connue par tous ceux qui ont des albums du chanteur chez eux, mais plusieurs sont ceux qui savent au moins qu’Akon a été à la prison avant le début de sa carrière. Proche de l’industrie du Hip-Hop, le chanteur gagne davantage de notoriété grâce à l’information de son passage dans un établissement pénitentiaire.

Akon a pose pour la photo dans le nord de l'État de New York en décembre 2007. Photo: Bureau of Prisons

Source: Getty Images

Accusé de mensonge, Akon, dont la fortune dépasse les 80 millions de dollars aujourd'hui, a répondu avec plusieurs clarifications concernant son emprisonnement. Plusieurs sont ceux qui ont cherché dans le passé du chanteur pour vérifier s’il a vraiment passé 3 ans de détention, la réponse était que le chanteur a passé cette durée d’une manière découpée. En effet, pas de trace de 3 ans consécutifs dans son casier judiciaire. Pour le chanteur dont la Range Rover a été volée il y a quelques mois à Atlanta, il y a seulement des détentions de quelques mois séparées comme pour des raisons de trafic de voitures,.

Akon: les premiers albums après l’emprisonnement

Sorti sur le label SRC/UNIVERSAL, le 29 juin 2004, le premier album d'Akon lui a fait gagner beaucoup de succès, notamment grâce à des chansons riches en mélodies. Le style RnB est le cumul de plusieurs générations d’autres timbres musicaux, des timbres qui ont constitué les influences du chanteur depuis ses premières pratiques à un jeune page. Akon avait l’âge d’un trentenaire quand il a fait ses premiers pas vers la gloire, et l’histoire de la prison était ce qu’il fallait pour lancer une belle carrière par la suite, avant qu’il ne devienne engagé contre l’injustice dans l’industrie musicale.

Akon apparaît aux Morning Show Studios, le 4 septembre 2015 à Toronto. Photo: Isaiah Trickey

Source: Getty Images

Il fallait attendre deux ans avant la sortie de Konvicted, le deuxième album du chanteur qui se maintient pour 5 semaines à la deuxième place du Billboard Hot 100. En 2006, Akon fait la plus rapide montée dans le Billboard Hot 100, un record puisqu’il s’agit de la meilleure réalisation en matière de montée sur les 48 dernières années. Freedom sort en 2008, un troisième album qui sera suivi par un silence de 5 années, où le chanteur va se consacrer aux live shows et sur sa carrière de producteur en même temps.

Akon: les titres les plus connus de ses 3 premiers albums

Lonely, l’un des premiers titres d'Akon qui a connu un large succès à un niveau mondial, et l’un des morceaux que le premier album du chanteur comprend. Comme pour plusieurs artistes de la scène RnB ou Hip-Hop, les paroles sont inspirées par des faits réels de l’histoire du chanteur, sans pour autant être une description fidèle de celle-ci. Locked-Up est également l’un des morceaux du premier album Trouble, il sort en single avec Lonely et d’autres morceaux quelques mois après la sortie de l’album.

Akon assiste au premier événement de Moet & Chandon Golden Pod & Golden Cage à Mr. West, le 18 décembre 2008 à New York. Photo: Amy Sussman

Source: Getty Images

En 2007, le titre Don’t Matter du deuxième album est premier numéro un en solo pour le chanteur. Premier des classements en France aussi, le titre est répété par une génération d'admirateurs de l’RnB dont Akon a fait une spécialité. Smack That sort aussi dans le deuxième album et offre au chanteur une nomination au Grammy Award, l’album devient plus célèbre que des disques de rappeurs qui ont commencé dans les années 2000 comme Kaaris. Right Now fait partie de l’album certifié disque d'or, Freedom, que l’on pu entendre aussi bien avant la sortie du track d'Akon avec Booba, qui voit le jour en 2010 sous le nom de Lunatic.

Akon: son projet colossal de bâtir une ville au Sénégal

Après Akon City, le chanteur veut également bâtir une crypto-city en Ouganda, dont les moyens de financement restent énigmatiques, contrairement au cas d’Akon City. Mais d’abord, il faudrait justement concrétiser le projet ambitieux de bâtir une ville au Sénégal. Plusieurs personnes du pays africain, qui profite d’une population diversifiée, veulent habiter dans la ville du chanteur. Le projet est prévu d’être inauguré d’ici 2029, à 100 km de Dakar en direction sud, et plus de 5 milliards d’euros vont être dépensés afin de concrétiser les plans qui sont en train d’être désignés. La vie futuriste comprend des universités, des hôpitaux, un aéroport et tout ce qui fera d'Akon City une ville du futur, ce qui est ambitieux mais réaliste.

Akon s'adresse à la presse dans un hôtel de Dakar, le 31 août 2020, pour présenter des plans pour créer une ville nommée "Akon City". Photo Seyllou

Source: Getty Images

La ville attirera, selon les plans, des habitants de générations et de statuts sociaux différents. La loi sera celle qui est applicable au Sénégal, en conformité avec les valeurs culturelles, religieuses et ethniques de la population du pays. La ville s'étend sur 1000 hectares, un territoire qui comprend 25 villages sénégalais. Un projet gigantesque, mais Akon fait tout pour concrétiser les plans en des actions le plus vite possible.

Akon: sa vie privée et son silence concernant sa polygamie

Akon est musulman et pour lui, la polygamie n’est pas un tabou. Il pratique ce régime matrimonial en étant l’époux de 4 femmes à la fois, dont l’une d’entre elles prévoit d'investir une grosse somme en Ouganda. Cependant, la star refuse de parler de cette histoire depuis qu’il a signé pour le silence concernant ce sujet avec Universal. La maison de disques a repéré l’histoire dans une interview du chanteur et a demandé à ce dernier de garder les particularités de sa vie privée secrètes et discrètes. Le chanteur a 6 enfants de ses relations avec 3 de ses 4 femmes, dont Alioune, Milhouse, Jhavor, Tyler, et Aliouna.

Akon et Tomeka Thiam sont vus le 12 février 2018 à Los Angeles, en Californie. Photo: gotpap

Source: Getty Images

La réponse est 48, si vous vous demandez quel âge a Akon. Et pour notre chanteur d’RnB, Akon, qui fait 1,78 m de taille, la religion est la pierre centrale du processus qui fait des hommes de meilleures personnes. En même temps, Akon est le mari de 4 femmes en 2021 et ne voit aucune contradiction entre cela et la vie de la star occidentale que l’on connaît. Selon ses propres déclarations, le cher ami du footballeur ivoirien Salomon Kalou, croit qu’il y aurait “moins de disputes dans les maisons” si la polygamie était adoptée par le régime étasunien.

Source: Legit.ng News