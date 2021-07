Pop Smoke: le destin tragique du rappeur star de la drill

Le 18 février 2020, l'annonce du décès de Pop Smoke a ébranlé ses nombreux fans. Le rappeur a été assassiné de plusieurs balles dans le dos lors d'une attaque à main armée dans sa résidence à Hollywood Hills. On garde de lui l'image d'un rappeur américain disparu dans la vingtaine après la publication de ses deux mixtapes à succès. Qui était Pop Smoke? Retour sur le destin tragique de l'auteur deWelcome to the Party.

La pochette de l'album posthume Pop Smoke "Faith" exposée lors du Pop Smoke Day le 20 juillet 2021 à New York. Photo: @Johnny Nunez

Source: Getty Images

Pop Smoke était considéré comme faisant partie de la relève du rap aux États-Unis. Le jeune rappeur est mort le mercredi 19 février 2020 à l’âge de 20 ans. D’après TMZ, il a été assassiné par deux cambrioleurs qui sont entrés par effraction chez lui, à Los Angeles, aux alentours de 4 heures du matin. Il était auteur des mixtapes Meet the Woo sortie le 26 juillet 2019 et de Meet the Woo 2 rendue publique le 7 février 2020.

Présentation sommaire de Pop Smoke

Nom de naissance : Bashar Barakah Jackson

: Bashar Barakah Jackson Date de naissance : 20 juillet 1999

: 20 juillet 1999 Lieu de naissance : Brooklyn, New York

: Brooklyn, New York Date de décès : 19 février 2020

: 19 février 2020 Lieu du décès : Hollywood Hills, Etats-Unis

: Hollywood Hills, Etats-Unis Age à sa mort : 20 ans

: 20 ans Cause du décès : coups de fusil

: coups de fusil Date de l'inhumation : 5 mars 2020

: 5 mars 2020 Sépulture : Cimetière de Green-Wood

: Cimetière de Green-Wood Nationalité : américaine

: américaine Formation : Richmond Hill High School

: Richmond Hill High School Activités : Rappeur, chanteur, auteur-compositeur

: Rappeur, chanteur, auteur-compositeur Label : Victor Victor (2018-2020), Republic Records (2018-2020)

: Victor Victor (2018-2020), Republic Records (2018-2020) Site web : realpopsmoke.com

: realpopsmoke.com Facebook : https://www.facebook.com/RealPopSmoke

: https://www.facebook.com/RealPopSmoke Instagram: https://www.instagram.com/realpopsmoke/

Une adolescence en eaux troubles

Pop Smoke de son vrai nom Bashar Barakah Jackson est né le 20 juillet 1999 dans l'arrondissement de Brooklyn à New York. D'un père panaméen et d’une mère jamaïcaine, il a passé son enfance dans le quartier résidentiel de Canarsie.

Affilié au gang des Crips, le jeune Pop Smoke a eu un parcours scolaire très instable. Il a changé neuf fois d’établissement, rien que dans son quartier de Canarsie. Au collège, on l'a surpris avec une arme à feu, dans sa classe de 3e. Il a été exclu sans autre forme de procès et est devenu un habitué des maisons d’arrêt.

Pop Smoke s'est lancé dans la vente de la drogue très tôt, à l'âge de 16 ans. Avec les bénéfices engrangés grâce à ce trafic, il s'est offert une BMW Série 5. Après avoir été arrêté avec une arme sur lui, il a été contraint à vivre pendant deux ans sous résidence surveillée.

Le basketball aurait pu sauver Pop Smoke des démons de la rue. Il disait que seules trois choses permettent aux jeunes de s'en sortir à Brooklyn: le basket, la vente de drogue et le rap. Plus jeune, le rappeur était plus attiré par le sport que par la musique. Il est devenu un meneur et arrière qui avait toujours sa place sur les aires de jeu de Canarsie, son quartier dans Brooklyn.

Il a même déménagé dans la banlieue de Philadelphie pour rentrer dans l’académie Rocktop, une école de préparation. Il rêvait de décrocher une bourse à l'effet de devenir joueur de basket universitaire et de se frayer son chemin de joueur professionnel en NBA.

Malheureusement, à 15 ans, Pop Smoke a été diagnostiqué avec un souffle au cœur. Cela a brisé son rêve de faire carrière dans le basket. Il a abandonné les stades et est a été accueilli par la rue.

Dans cette capture d'écran publiée le 27 octobre 2020, Quavo rend un hommage à Pop Smoke pour les BET Hip Hop Awards 2020. Photo de 2020HHA

Source: Getty Images

Comment est-il arrivé au rap?

Après avoir découvert qu'il ne pouvait pas devenir un basketteur professionnel, Pop Smoke aurait pu naturellement penser à se reconvertir dans la musique selon son triptyque Basket, musique et drogue. Mais il est arrivé au rap par le plus grand des hasards.

À l’automne 2018, alors qu'il avait pris pour habitude d'accompagner son ami Jay Gwuapo dans un studio de Brooklyn, Pop Smoke, intrigué, a voulu comprendre comment les choses y fonctionnent. Sous l'emprise de la drogue, Jay Gwuapo s’est assoupi sur le canapé du studio et Pop a saisi cette occasion pour entrer en cabine.

Avec une instrumentale choisie sur YouTube et utilisée par Sheff G, un autre rappeur de Brooklyn, pour son titre Panic Part 3, Pop s'est lancé dans un test à l'issue duquel MPR est né. Son premier freestyle n'a pas tardé à faire sensation dans son quartier alors qu'il ne s'y était pas préparé.

Il a véritablement lancé sa carrière dans la musique en 2018 en accompagnant d'autres artistes en session studio et en mixant des morceaux populaires provenant de New York avec un style UK drill.

Ce qui fait la particularité du rap de Pop Smoke c'est l’alliage entre sa voix très grave et les instrumentaux drill qu’il a choisis. Il a adoré le rythme de son freestyle MPR, et voulait absolument garder cette coloration pour les les albums à venir dont il rêvait déjà.

Pour ce faire, il a contacté le producteur de 808Melo qui commençait à se faire un nom à Londres, notamment avec le titre controversé de Headie One et RV, Know Better.

Pop Smoke a ainsi invité 808Melo à New York pour travailler sur un premier EP. Ensemble, ils ont créé ce subtil mélange qui est devenu sa signature. Ce mélange particulier entre New York et Londres, est reconnaissable dans les tubes Welcome To The Party et Dior.

En avril 2019, il a publié son single intitulé Welcome to the Party. Ce titre a bénéficie d'une promotion portée par des rappeurs célèbres comme A$AP Ferg et Nicki Minaj. Cette dernière est intervenue dans le remix du hit,Welcome to the Party Remix.

Ce morceau est tiré de la première mixtape de Pop Smoke, Meet the Woo. Le morceau Dior a également permis à Pop Smoke de se faire connaître davantage auprès du public américain et international.

En février 2020, Pop Smoke a annoncé la sortie de sa seconde mixtape inscrite dans le sillage de la continuité du premier. Il l'a intitulée Meet the Woo 2. On retrouve dans cet album des collaborations avec Quavo, A Boogie wit da Hoodie et Lil Tjay.

Le 3 juillet 2020, l'album posthume Shoot For The Stars Aim For The Moon est sorti. Il a été produit par le rappeur et acteur 50 Cent. Sur cet album, de nombreux rappeurs interviennent: Lil Baby, DaBaby, Swae Lee, Quavo, Future, 50 Cent, Tyga ou encore Roddy Rich.

A cette époque, il était l'artiste le plus écouté au monde sur la plateforme de streaming musicale Spotify avec 41 millions de streams.

En décembre 2020, la plateforme de musique SoundCloud a révélé que Pop Smoke a été l'artiste le plus écouté sur leur site pendant l'année 2020, avec un total de 191,5 millions de streams.

Dans une interview accordé au site web américain Genius, Pop Smoke a précisé que son nom de scène est une combinaison du nom Poppa par lequel sa grand-mère panaméenne l'appelait affectueusement et de Smoke, surnom donné par ses amis d'enfance.

Smoke vient précisément du pseudonyme qu'il s'était attribué alors qu'il était adolescent: Smoke Oh Guap. Ce sont ses amis qui ont choisi de le contracter pour en faire Smoke.

Mort à cause des vêtements de luxe?

Dès l'annonce du décès de Pop Smoke, la police de Los Angeles a ouvert une enquête. Cinq mois après cette disparition tragique, cinq individus suspects ont été mis aux arrêts. La police de Los Angeles l'a annoncé sur Twitter quelques semaines après la sortie de son album posthume.

Dans un premier temps, le département de police de Los Angeles a rapporté que la propriété que le rappeur avait louée aurait été prise d'assaut par des voleurs qui en auraient eu l'adresse après que Pop et son frère ont partagé une photo montrant une étiquette avec les informations y relatives sur les réseaux sociaux.

Les choses ont bien évolué. Le 6 mai dernier, l'un des suspects, Cody Walker, a indiqué pendant son audience préliminaire que cette nuit-là, Pop Smoke se trouvait sous la douche lorsqu’il a été confronté à ses assaillants dont un, âgé de 15 ans aurait ouvert le feu.

Selon le témoignage du détective du LAPD, Carlos Camacho, l’adolescent aurait reconnu avoir tiré sur la victime à 3 reprises avec un Baretta 9 mm.

Quelques titres de Pop Smoke

Hello

Dior

Welcome To The Party

The Woo

Shake The Room

For The Night

Enjoy Yourself

War

Element

Something Special

Got It On Me

Mood Swings

Flexin'

Foreigner

What You Know Bout Love

Travis Scott - GATTI

Get Back

Pop Smoke est parti comme il a vécu. Pop smoke était de religion musulmane.

Source: Legit.ng