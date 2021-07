La biographie de Davido: sa fortune, son père, sa musique

David Adedeji Adeleke est né le 21 novembre 1992. C'est vrai que la star est plus connue sous le nom de Davido. Le jeune homme est un chanteur, auteur, compositeur et producteur de disques nigérian d'origine américaine. Il est né à Atlanta, aux États-Unis, mais il a grandi à Lagos. De plus, Davido a fait ses débuts dans la musique en tant que membre du groupe de musique KB International. Une de ces chansons les plus populaires est Fall. Elle a été classé au numéro 163 sur la liste Pitchfork des 200 meilleures chansons des années 2010. Le clip d'accompagnement de ce single a été réalisé par le réalisateur britannique d'origine nigériane Daps. En décembre 2018, la vidéo a dépassé les 100 millions de vues.

Présentation de la biographie de Davido

Nom complet: David Adedeji Adeleke

Genre: homme

Date de naissance: 21 novembre 1992

Signe astrologique: Scorpion

Âge: 28 ans

Lieu de naissance: Atlanta, Georgia, les États-Unis

Parents: Adedeji et Vero Adeleke

Activité principale: chanteur, producteur de disque

Source de richesse: musique

Genre musical: afropop, afrobeat

Instruments: voix

Années d’activité: depuis 2010

Valeur nette: 25 millions de dollars

Films: Coming 2 America de Craig Brewer

Enfance, adolescence et décès de la mère

Davido était inscrit à la British International School située à Victoria Island, Lagos, Nigeria. Il a ensuite été admis à étudier l'administration des affaires à l'Université Oakwood, à Huntsville, en Alabama. Davido a acheté du matériel d'enregistrement pour faire de la musique quand il était à l'université d'Oakwood. Il a ensuite abandonné l'école et a déménagé au Nigeria en 2011.

Quand même, dans la vie de garçon tout n'était pas formidable. Il a perdu sa mère Veronica Adeleke à un âge précoce. Sa maman est décédée d'un arrêt cardiaque le jour de l'anniversaire de son père, le garçon avait environ 10 ou 11 ans à cette époque-là. Davido a été raconté que son père avait promis à sa défunte mère qu'il veillerait à ce que Davido termine ses études. Après délibérations avec son père, il s'est inscrit à l'Université Babcock, dans l'État d'Ogun et a finalement obtenu son diplôme en 2015 avec une première classe de musique.

Biographie du père de Davido, Adedeji Adeleke

Adedeji Tajudeen Adeleke est né le 6 mars 1957 de M. Raji Ayoola et Mme Esther Nnenna Adeleke dans l'État d'Enugu. Adedeji Adeleke vivait dans l'État d'Enugu avec sa grand-mère maternelle, mais a dû déménager à Lagos pour commencer ses études primaires lorsqu'il était majeur. Il a fréquenté l'école primaire Ansar-Ud-Deen de 1965 à 1970, et lorsqu'il a obtenu son diplôme en 1970, il est allé au lycée adventiste du septième jour dans l'État d'Osun pour ses études secondaires.

Une fois Davido a dit à propos de son père tels mots:

L'inspiration pour moi a été mon père, un Nigérian-Américain comme moi. Il a étudié aux États-Unis. J'y ai étudié moi-même. Je suis allé à HBCU (Historically Black Colleges and Universities), une université à prédominance noire. (...) Mon père travaillait à Burger King. Il était manager chez Burger King.

Quelle est la situation financière de Davido?

Le musicien se vante d'un style de vie flashy avec des effets personnels coûteux. Son père, le prince Adedeji, est un milliardaire et un homme d'une immense richesse. Il est également le PDG de Pacific Holdings Limited. En revanche, Davido reste l'un des artistes les plus riches d'Afrique, avec plusieurs atouts à son actif. Certains de ces actifs comprennent: jet privé, maisons, voitures. Davido mène une vie luxueuse en raison de son statut. Il a déjà partagé une photo du jet privé de sa famille sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions mitigées de la part de ses fans. Plus tard, il a annoncé sur Twitter qu'il attendait son jet. Il a écrit le tweet : "Déjà acheté... ce n'est pas de la soupe c'est du travail acharné et de l'ambition!"

De surcroît, Davido possède une maison de 70 millions de nairas située à Lekki, Lagos. Le musicien a construit ce manoir à partir du sol, et c'est un palais caractérisé par des appareils en acier inoxydable et des comptoirs en granit, entre autres caractéristiques impressionnantes. De plus, Davido possède de nombreuses voitures de luxe avec sa dernière voiture, Lamborghini Urus, estimée à 200 000$. En outre, il possède une Honda d'une valeur de 4 millions de nairas, un Range Rover coûtant 20 millions de nairas et une Porsche de 21 millions de nairas, parmi d'autres machines coûteuses comme Rolls Royce Phantom, la série Mercedes Benz Sedan AMG et Toyota Land Cruiser.

Discographie

Albums:

Omo Baba Olowo (2012)

The Baddest (2015)

A Good Time (2019)

A Better Time (2020)

Singles

Back When (avec Naeto C) (2011)

Dami Duro

Ekuro (2012)

Overseas (avec Sina Rambo)

Gbon Gbon

All of You

Feel Alright (avec Ice Prince)

One of a Kind (2013)

Gobe

Skelewu

Aye (2014)

Tchelete (Goodlife) (avec Mafikizolo)

Dodo (2015)

Fans Mi (featuring Meek Mill)

Owo Ni Koko

The Sound

The Money

Gbagbe Oshi (2016)

How Long (avec Tinashe)

Coolest Kid in Africa (featuring Nasty C)

If (2017)

Fall

Pere (avec Rae Sremmurd et Young Thug)

Fia

Like Dat

Flora My Flawa (2018)

Assurance

Nwa Baby

Wonder Woman

Blow My Mind (avec Chris Brown) (2019)

FEM (2020)

