Ninho: la biographie du rappeur, l'origine, la taille, les albums

William Nzobazola, qui est plus connu sous son nom de scène Ninho, est né le 2 avril 1996. C'est un rappeur français d'origine congolaise et il a deux sœurs plus agées. Le garçon a grandi à Nemours sur Seine et Marne. William a commencé à rapper à 12 ans. De plus, c'est vrai que Ninho a fait sensation dans son pays natal et dans tout le monde entier avec des morceaux tels que Mamacita, Roro et Dis-Moi Que Tu M'aimes. Un homme jeune a sorti sa première mixtape en 2014 et en a sorti trois autres. Son premier album studio est sorti en 2017, c'était Comme Prévu. Son album est en effet en tête des charts français.

Présentation de la biographie de Ninho

Nom complet: William Nzobazola

Genre: homme

Date de naissance: 2 avril 1996

Signe astrologique: Bélier

Signe astrologique chinois: Rat

Âge: 25 ans

Taille de Ninho: 1,70 m

Lieu de naissance: Longjumeau, Essonne, Paris, France

Nationalité: française

Années actives: depuis 2008

Valeur nette en 2021: 1 million de dollars - 5 millions de dollars

Activité principale: rappeur, auteur-compositeur

Genre musical: hip-hop, trap, pop-rap

Instruments: voix

Labels: Mal Luné Music, Rec. 118, Warner, TTR

Site officiel: www.niofficiel.com

Instagram: Ninho Instagram

Twitter: Ninho Twitter

Facebook: Ninho Facebook

Discographie:

Albums studios

M.I.L.S (Maintenant ils le savent) 2016

Comme prévu 2017

M.I.L.S 2.0 2018

Destin 2019

M.I.L.S 3 2020

Mixtapes

Ils sont pas au courant Vol.1, mixtape 2013

En attendant I.S.P.A.C. 2 mixtape 2014

I.S.P.A.C. 2 2016

M.I.L.S 2016

M.I.L.S 2.0 2018

M.I.L.S 3.0 2020

Les meilleurs et les plus populaires morceaux

Lettre à une femme

La vie qu'on mène

Jamais

Champion

Elle m'a dit

Maman ne le sait pas

Goutte d'eau

Jusqu'à minuit

La vie du binks (feat. Hornet La Frappe, Leto, Sadek, Soprano)

Zipette

Que se passe-t-il dans votre vie personnelle et qui Ninho rencontre-t-il ?

С'est vrai que le rappeur français, comme la plupart des célébrités, veille à garder secrètement sa vie personnelle et amoureuse. Par conséquent, il est vraiment difficile de dire quoi que ce soit sur Ninho et sa femme, si elle existe, bien sûr. Sur la base des réseaux sociaux, on peut conclure que le rappeur avait auparavant au moins 1 relation. De plus, l'artiste français n'était pas engagé avant.

Carrière musicale du chanteur: ses meilleures chansons interprétées par impressions, upvotes et downvotes

Ce n'est un secret pour personne que la chanson la plus populaire de Ninho est Mamacita. L'entrée a été publiée il y a 4 ans et il a reçu les positions les plus élevées dans les charts. Puis, il a sorti le clip de Goutte d'eau le 23 février 2019, c'était le premier single de son prochain album. Et après, le 22 mars 2019, Ninho sort son album Destin. L'album contient 18 titres, dont 7 en collaboration avec d'autres artistes comme Niska, Dadju etc. A deux jours de sa sortie, Ninho s'est associé à Deezer20 pour installer des tapis roulants devant la gare Saint-Lazare, permettant d'écouter 4 de nouvelles chansons tout en marchant à votre rythme habituel. Ensuite, son prochain hit Maman Ne Le Sait Pas s'est devenu le clip le plus apprécié. La chanson est sortie il y a 2 ans. Le prochain fait intéressant est que ce clip est le moins bien noté de Ninho. La vidéo a été la plus détestée, par rapport aux autres singles de Ninho. Le 11 janvier 2021, M.I.L.S 3.0 est devenue le deuxième album le plus vendu en France en toutes les catégories confondues dans le classement Top 200 Albums du SNEP, derrière VersuS de Vitaa et Slimane, et devant Les Derniers Salopards de Maes. Le 13 janvier 2021, la mixtape a réçu une triple certification disque de platine.

Source: Legit