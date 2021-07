Biographie de Kaaris: âge, taille, albums, amours, Sevran

Kaaris est l'un des rappeurs à succès. Il a figuré sur la liste des personnes célèbres nées le 30 janvier 1980. De plus, il est l'un des rappeurs les plus riches né en Côte d'Ivoire. Il a également une position parmi la liste des rappeurs les plus populaires. Kaaris est l'une des personnes célèbres avec l'âge de 41 ans.

Kaaris se produit au Bataclan le 18 février 2014 à Paris, France. (Photo de David Wolff - Patrick/Redferns via Getty Images)

Source: Getty Images

Présentation de la biographie de Kaaris

Nom complet: Okou Eli Armand Olivier Gnakouri

Genre: homme

Date de naissance: 30 January 1980

Signe astrologique: Verseau

Signe astrologique chinois: Singe

Âge: 41 ans

Taille de Kaaris: 1,81 m

Lieu de naissance: Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire

Origine: ivoirienne

Années actives: 2000-présent

Activité principale: rapper

Genre musical: rap français, trap, hardcore, rap gangsta, rap

Labels: Def Jam Recordings, Therapy Music

Biographie du rappeur

Okou Armand Gnakouri, plus connu sous son nom de scène Kaaris, est un rappeur français d'origine ivoirienne. Il est né le 30 janvier 1980, et il a commencé à rapper en 1999. Puis, il a sorti son premier album majeur Or Noir en 2013. Originaire de la banlieue nord-est de Paris, il a obtenu son premier succès après avoir collaboré avec le célèbre rappeur Booba. Kaaris a sorti cinq albums, Or Noir, Or Noir Part II, Le bruit de mon âme, Okou Gnakouri & Dozo.

Son dernier album Dozo, était sorti en 2017 et il a réçu la 3e place des charts français. C'est vrai que sa rencontre avec le rappeur français Booba et les producteurs Therapy lui a donné son premier enregistrement avec le premier. Criminelle league est sortie dans le cadre de l'Autopsie Vol. 4. Kaaris a eu son premier hit Kalash, crédité à Booba avec Kaaris apparaissant dans l'album Futur de Booba. Kaaris co-écrit la plupart de ses matériaux en coopération avec le duo de producteurs de disques appelé Therapy (composé des producteurs 2031 et 2093).

Discographie

Albums studios

Or Noir (2013)

Or Noir Part II (2014)

Le bruit de mon âme (2015)

Okou Gnakouri (2016)

Dozo (2017)

Singles

Zoo (2013)

Binks

Paradis ou enfer

Dès le départ

Or noir

L.E.F (feat. Booba)

63

Bizon

Je bibi

Bouchon de Liège

Sombre (2014)

S.E.V.R.A.N

À l'heure

Chargé

Pablito

Comme Gucci Mane

Se-Vrak

80 Zetrei

Le bruit de mon âme (2015)

Crystal (feat. Future)

El Chapo (feat. Lacrim)

Zone de transit

Terrain

C'est la base (feat. XV Barbar)

Sinaloa

Talsadoum

Petit vélo

Où sont les € (feat. SCH, Worms-T)

Bambou (2016)

Blow

Nador

Poussière

Dozo (2017)

Je suis gninnin, je suis bien

Kébra

Kaaris et Booba parlent aux fans de leur rivalité

De complices à frères ennemis: devant les enquêteurs, la star du rap français Booba et son rival Kaaris, qui contestent leur incarcération en 2018, ont raconté leurs années d'"affrontements" qui ont abouti à la rixe de l'aéroport d'Orly et les ont conduits en prison. La question la plus populaire pour tel moment-là: "Pouvez-vous revenir sur l'origine de la dispute que vous avez?" Lors de leur garde à vue, la même question est posée aux deux rappeurs après la bataille générale qui a éclaté entre leurs deux clans le 1er août 2018, selon le procès-verbal. Booba et Kaaris ont depuis été enfermés avec plusieurs de leurs proches en attendant leur procès le 6 septembre 2018 et ont demandé justice.

Que se passe-t-il dans la vie personnelle d'un rappeur français ?

Le musicien français n'aime pas particulièrement partager des informations sur sa vie personnelle. Depuis 2021, Kaaris ne sort avec personne. Selon CelebsCouples, il a eu au moins une relation auparavant. Il n'a jamais été fiancé. Kaaris a également une petite fille, dont il partage souvent les photos sur sa page Instagram.

