Producteur de cinéma, Clément Miserez a petit à petit su comment gagner de la notoriété dans le monde du spectacle. Il a été derrière les plusieurs grandes réalisations qui ont connu un large succès, notamment auprès du public francophone. Clément Miserez est aussi connu pour avoir été le mari d’Alessandra Sublet depuis 2011. Elle est une célèbre animatrice d’émissions radio et TV qui est aussi la fille de Joël Sublet, l’ancien joueur de football de l'Olympique lyonnais. Qui est donc Clément Miserez que peu de personnes connaissent réellement? Comment a-t-il réalisé ses célèbres collaborations et comment avait-il rencontré Alessandra Sublet? Toutes les informations sont dans la suite de notre portrait.

Clément Miserez assiste au cocktail 'J'Aime La Mode' organisé par le chef Thierry Marx à l'Hôtel Mandarin Oriental, le 23 septembre 2013 à Paris.

Avant d’être producteur pour assumer la fabrication de plusieurs films jusqu’à leur diffusion, Clément Miserez a commencé en travaillant des courts-métrages, comme ce qui est le cas de la majorité des personnes qui font les métiers du cinéma. Plusieurs travaux ont été réalisés grâce à ses collaborations, dont la conception et le financement nécessaires à la production de plusieurs films sortis entre 2000 et 2020. Durant ces 20 dernières années, Clement Miserez ne s’est pas arrêté, et avec plus de 25 productions réalisées, il dépasse visiblement la moyenne d’un film par an.

Clément Miserez: son début avec un court-métrage et ses deux premiers films

Durant le début du nouveau siècle, en 2003 plus précisément, la carrière de Clément Miserez, qui est différente de celle du chanteur et acteur Marc Lavoine, débute avec le court-métrage de 8 minutes du genre polar intitulé Bloody Pizza, écrit et réalisé par Michel Rodas. Le film qui met en vedette des acteurs comme Stéphane Algoud et Arnaud Binard, avait remporté le premier prix du Cognac Festival du film Policier l’année de sa sortie. Cette collaboration avec la société Rybofilms a permis au producteur français de commencer sa carrière, le film est apparu sur les écrans le 12 avril 2003.

Clément Miserez assiste à la soirée d'ouverture du Colcoa French Film Festival le 24 avril 2017 à Los Angeles.

Après cette première réalisation, il va falloir attendre quelques années avant la sortie du premier long-métrage produit par Clément Miserez. Nous avons patienté pendant exactement 6 années, une période durant laquelle le producteur a pu gagner plus de connaissances dans les cercles du cinéma, cela va être nécessaire pour pouvoir établir ses futures collaborations. Soit, 6 années plus tard, deux films voient le jour grâce à des collaborations avec des sociétés de production comme Experiences Films, Forecast Pictures, Leomax Production, ou des entreprises françaises comme Gaumont, Canal+ ou TPS Star.

Le mari d'Alessandra Sublet était derrière la production de ces deux films en 2009, ils ont connu un succès au niveau national autant qu’à un niveau international. Il s’agit des deux premiers longs-métrages produits par Clément Miserez, qui sait comment travailler sur deux films à la fois. Le premier est un film français, La Loi de Murphy, réalisé par Christophe Campos et mettant en vedette des acteurs comme Pio Marmaï et Dominique Pinon. L’autre film est Les Emmurés de Gilles Paquet-Brenner, un film d’horreur racontant l’histoire d’une jeune femme récemment diplômée d'une école d'ingénieurs qui découvre des horribles secrets d’un bâtiment et de ses anciens habitants.

Clément Miserez: la production de Belle et Sébastien et d’autres films notoires

L’âge de Clément Miserez, inconnu pour le grand public, n’est pas un obstacle devant lui. Il gagne rapidement toutes les compétences nécessaires pour son travail de producteur, et va collaborer, en 2013, avec Radar Films et Epithète Films pour la production de Belle et Sébastien. C’est pour cette raison que le producteur va connaître le succès, et deviendra célèbre, bien que moins que le compositeur Pierre Bachelet ou bien le cas d’Olivier Sarkozy. Le film a connu un large succès auprès du public, qu’il s’agisse de cinéphiles francophones ou bien de ceux qui ont vu la version anglaise du film. Belle et Sébastien, réalisé par Nicolas Vanier, a été projeté dans les salles de cinéma partout dans le monde.

Clément Miserez pose pour une photo, le 3 septembre 2012 à Deauville le 4e jour du 38e Festival du cinéma américain.

Le film connaît tellement de succès, en gagnant notamment des prix comme le meilleur film du Children Kino Fest, qu’il se transforme en une trilogie, Belle et Sébastien: L’Aventure Continue et Belle et Sébastien: Le Dernier Chapitre sortent en 2015 et 2017, réalisés par Christian Duguay et Clovis Cornillac. Toujours en collaboration avec d’autres producteurs comme Frédéric Brillon, Sidonie Dumas ou Gilles Legrand, le dernier film gagne une nomination au Festival international du film de Seattle.

Durant ces 4 années, entre 2013 et 2017, Miserez Clément qui a été l’un des époux d’Alessandra Sublet, n’a pas du tout chômé. Il a été derrière la production de 7 autres longs-métrages, en collaboration avec différents réalisateurs et plusieurs sociétés de production. Des films français, comme Alléluia, La Confession ou le célèbre Made In France, ainsi qu’un film étranger intitulé The Love Punch, traduit Duo d’Escrocs, et qui est un film réalisé par Joel Hopkins et qui raconte l’histoire d’une fraude concernant les fonds de pension.

Clément Miserez et Alessandra Sublet assistent à la projection de "Sink Or Swim" lors de la 71e édition du Festival de Cannes, le 13 mai 2018.

Clément Miserez: de sa rencontre à sa séparation avec Alessandra Sublet

C’est sur les plateaux de France 5 que l’animatrice et le producteur, Alessandra Sublet et Clément Miserez, se sont rencontrés pour la première fois. Cela s’est déroulé il y a 10 ans pendant le tournage de l’émission C à vous, en 2011 exactement. Alessandra Sublet et son mari vont s’unir aux États-Unis, dans la célèbre région du Grand Canyon. Deux enfants vont naître de leur idylle, Charlie en 2012 et Alphonse en 2014.

La séparation d’Alessandra Sublet et Clément Miserez, quelques années après leur mariage, n’a visiblement pas eu un grand impact sur leurs enfants. Le couple qui s’est séparé depuis novembre 2018 continue à vivre dans la même maison, ils ont même été ensemble avec les enfants pendant une bonne partie du confinement. Clément et Alessandra ont su comment gérer la situation, leurs enfants semblent comprendre, grâce aux explications des parents, que papa et maman se sont séparés.

Clement Miserez assiste à la 20e édition du Festival du film français COLCOA à la Director Guild of America, à West Hollywood, Californie, le 19 avril 2016.

Il n’y a pas de nouvelles concernant la vie privée du producteur de films de cinéma depuis sa séparation avec Alessandra. Si Clément Miserez avait trouvé une nouvelle campagne, c’est loin des caméras que l’affaire se déroulerait. Quelques rumeurs circulent par rapport à la vie privée de Clément Miserez, mais n’étant basées sur rien d’autre que les informations sur sa séparation avec son ex-femme, leurs échos devraient certainement s’arrêter quelque part.

