Marc Lavoine et les femmes: avec qui le chanteur a-t-il été marié dans sa vie?

Le 25 juillet 2020, Marc Lavoine et l'écrivaine Line Papin ont consenti à s'unir pour le meilleur et pour le pire. Sauf que le pire, le chanteur semble mal s'en accommoder. Avant Line Papin, Marc Lavoine s'est marié à deux autres femmes dont il s'est toujours séparé. Qui sont ces femmes qui ont partagé la vie et l'intimité de la star de The Voice? Asseyez-vous et lisez pour en savoir tous les détails.

Marc Lavoine est réputé aussi bon chanteur que charmeur. Les femmes qui ont partagé sa vie sont plus nombreuses qu'on l'imagine. Officiellement, on lui connait trois unions avec trois femmes d'origines diverses: Denise Pascal, Sarah Poniatowski et Line Papin, la toute dernière.

Nom complet : Marc Lucien Denis Lavoine

: Marc Lucien Denis Lavoine Date de naissance : 6 aout 1962

: 6 aout 1962 Age: 58 ans

58 ans Lieu de naissance : Longjumeau dans l'Essonne en France

: Longjumeau dans l'Essonne en France Profession : chanteur, acteur

: chanteur, acteur Nationalité : française

: française Femme actuelle: Line Papin

La première épouse de Marc Lavoine

Denise Pascale était un mannequin américain dont Marc Lavoine a fait la rencontre lors d'un casting pour lequel les deux ont joué un couple sans avoir une idée que cela deviendrait une réalité quelque temps après. Le chanteur a déclaré aux confrères de Psychologies Magazine qu'ils étaient tombés amoureux par accident.

J'étais arrivé en avance. Alors nous avons répété nos rôles ensemble. Nous devions jouer une scène d'une grande tendresse, une rencontre amoureuse…

Pour cette audition, Marc Lavoine et le top modèle américain qu'il découvrait à l'instant du casting devaient se mettre dans la peau de deux amoureux qui se rencontrent. Ils n'ont pas réussi à convaincre le jury, mais ils se sont convaincus de ce qu'ils pouvaient déporter cette scène dans la vraie vie.

Les choses se sont précisées lors d'une dégustation de thé chez une amie qu'ils avaient en commun, comme Marc l'a expliqué à Psychologies Magazine.

Nous nous sommes consolés en allant prendre le thé chez une amie comédienne... Nous sommes tombés amoureux par accident... Comme nous avons eu un enfant par accident

En 1982, les tourtereaux se sont mariés. En 1986, ils sont devenus les parents de Simon Lavoine. Mais leur Idylle s'est terminée à la fin des années 80. Restés proches malgré leur séparation, Marc Lavoine et Denise Pascale ont continué de communiquer. C'est ainsi que le chanteur est allé voir sa première épouse alors qu'elle se battait contre la maladie.

En décembre 2017, Denise Pascale est décédée d'un cancer dans un hôpital des Etats-Unis. En février 2020, le chanteur s'est montré tout ému sur le plateau de The Voice devant un candidat dont l'interprétation lui rappelait Denise.

Moi j'ai un fils qui a 33 ans qui a nos couleurs à nous deux. Il écoute la musique que tu joues. Sa mère l'écoutait aussi. Moi j'adore la musique que tu fais et c'est la musique que j'écoute (...) Ça donnerait du sens à mon histoire aussi.

Sarah Poniatowski, et de deux...

Sarah Poniatowski a été la deuxième épouse de Marc Lavoine. Les deux ont fait connaissance en 1994 et très vite, ils se sont attirés. Mariés un an plus tard , les deux ont passé 22 années de vie commune avant de se séparer.

Sarah Poniatowski est née le 3 mars 1973 à Neuilly-sur-Seine. Elle exerce dans la décoration et le design d'intérieur. Elle appartient à la noble famille polonaise Poniatowski. Le 25 mai 1995, elle est devenue l'épouse de Marc Lavoine. La cérémonie religieuse très médiatisée s'est déroulée à Marrakech. Le mariage civil, lui, s'est célébré un jour plus tard.

Sarah Lavoine a eu trois enfants avec son mari: Yasmine en 1998, Roman le 29 mai 2007 et Milo en 2014. Leur belle histoire d'amour s'est mêlée aux affaires respectives de l'un et de l'autre. C'est ainsi que la belle Sarah a donné le nom qu'elle a acquis à son mariage à la marque de décoration qu'elle a déposée du patronyme Maison Sarah Lavoine.

C'est la quatrième boutique de Sarah Lavoine. Elle est située dans le seizième arrondissement de Paris et propose des meubles et autres objets de décoration, en plus des bijoux.

En 2018, l'annonce de la séparation du couple Lavoine tombe comme un coup de tonnerre en France. Pour cause, on imaginait pas Marc et Sarah en procédure de divorce. On les avait encore vus ensemble à de nombreuses sorties officielles. L'annonce a pourtant été faite le 28 mars 2018 dans un communiqué signé de Laurent Grégoire, l'agent de Marc Lavoine.

Sarah et Marc Lavoine ont pris la décision de se séparer. Ils ont décidé de rendre cette information publique de manière exceptionnelle car leur priorité est de préserver la vie privée de leurs enfants dans ces moments que chacun sait difficiles. Merci de respecter leur intimité.

Au sujet de cette annonce faite par voie de presse, le chanteur a confié à l'Obs que c'était un choix fait de commun accord en vue de protéger les enfants du couple.

Si on le fait nous, on nous le prend. On marche sur la tête. On n'aurait pas fait ça, il y a dix ou quinze ans. Nous avons des enfants que nous voulons protéger. On s'aime, on veut garder notre famille qui est notre socle. Il y a tout simplement des choses qu'on n'a pas envie qu'on dise à notre place.

Cette séparation n'a aucunement entamé la progression de l'un ni celle de l'autre dans leurs carrières respectives. Tandis que Sarah Lavoine a été sollicitée par le musée du Louvre et a publié en début 2021 sa collection Tuillerie d'une quarantaine de pièces vendues dans ses boutiques ou sur le site internet du musée, Marc Lavoine quant à lui s'est lancé dans une vaste tournée française. Sarah a par ailleurs retrouvé l'amour dans les bras d'un autre, tout comme Marc Lavoine.

Line Papin, la troisième femme de Marc Lavoine

C'est le magazine Public qui a annoncé la célébration du troisième mariage du chanteur. La cérémonie s'est déroulée le 25 juillet 2020 à la mairie du cinquième arrondissement de Paris. Ce n'est pas l'écart d'âge qui séparent Line Papin et Marc Lavoine qui les auraient empêchés de se passer la bague au doigt.

Line Papin est née en décembre 1995 à Hanoï au Viêtnam. L'année de sa naissance, son mari a demandé Sarah en mariage. Line est ainsi devenue la troisième épouse du coach de The Voice à 24 ans alors qu'il en a 57. Cette différence d'âge n'est point un problème pour l'écrivaine qui s'est confiée à Libération sur le sujet.

Je ne la vois pas. Ce n'est pas comme ça que je comprends la vie. Chacun fait ce qu'il veut.

Line Papin est la fille d'un Français agrégé d'histoire et d'une mère enseignante dans le primaire et traductrice. C'est à dix ans qu'elle est arrivée en France où elle a grandi. Installée à Paris, elle a étudié l'histoire de l'art à la Sorbonne avant de commencer à écrire. Son premier roman intitulé L'Eveil a attiré sur elle le regard des critiques qui sont tombés sous le charme de la jeune plume. Le succès a été au rendez-vous et Line a décroché de nombreux prix littéraires.

Depuis son premier roman, Line a publié Toni en 2018 et Les Os des Filles en 2019. A chaque publication, la romancière a été applaudie par la critique. On la considère d'ailleurs comme l'une des romancière de sa génération dont la carrière est des plus prometteuses.

Si les critiques ont été séduits par la plume de Line Papin, Marc Lavoine quand à lui est tombé sous le charme de la personne comme il l'a laissé entendre aux confrères de Nice Matin.

Je suis amoureux de cette femme... J'étais dans l'obscurité depuis 10-15 ans... Là, je revois les couleurs. Je suis heureux. Alors pourquoi se cacher ?

Marc Lavoine et Line Papin filent le parfait amour.

Marc Lavoine est l'un des chanteurs préférés des Français. Il s'est fait connaitre dans les années 80 à travers son célèbre Elle a les yeux révolver. C e titre aurait pu être au pluriel pour épouser la vie sentimentale du chanteur. Si sa carrière musicale a été stable jusqu'ici, on ne peut pas en dire autant de sa vie de cœur. Il est passé par trois mariages qui lui ont donné quatre enfants.

