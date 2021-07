Biographie d'Olivier Sarkozy : âge, taille, fratrie, enfants, partenaire

by Talla Alain

Olivier Sarkozy est un magnat des finances en France. A l'évocation de son nom, on pense immédiatement à l'ancien Président de la République française, Nicolas Sarkozy. Olivier Sarkozy n'en est justement pas loin. L'homme d'affaire est le demi-frère de Nicolas Sarközy de Nagy-Bocsa. Le franco-américain natif de Boulogne-Billancourt est le dirigeant du groupe Carlyle. Qui ce frère de Sarkozy dont les médias parlent beaucoup? Que fait Olivier Sarkozy? Qui est son épouse? Qui sont ses enfants? Nous vous ouvrons les portes de l'univers de l'un des hommes d'affaire les plus prospères de France.

Né le 26 mai 19691 à Boulogne-Billancourt, Olivier Sarkozy est le fils de Paul Sarkozy et de Christine de Ganay, l'une des petites-filles de Magdeleine Goüin. Son père a été le mari d'Andrée Mallah avec qui il a eu trois enfants dont Nicolas Sarkozy. Ce dernier voyait son frère toutes les semaines pendant leur enfance. Ils ont ainsi tissé des liens fraternels très solides.

Enfance d'Olivier Sarkozy

L'année des sept ans du petit Olivier, sa mère a épousé le diplomate américain Frank G. Wisner après son premier mariage qui n'a pas marché avec Paul Sarkozy. Sa mère et son nouvel époux ont emmené le jeune garçon avec eux, loin des frères et soeurs d'Olivier Sarkozy.

C'est ainsi que Pierre-Olivier Sarközy de Nagy-Bocsa a passé le restant de son enfance hors de la France notamment en Zambie, en Égypte et au Royaume-Uni. Olivier a cependant rencontré ses demi-frère tous les mois d'été.

Il a ensuite étudié à l'université de St Andrews, où il a obtenu un M.A. en histoire médiévale.

De l'histoire à la banque

Le chemin d'Olivier Sarkozy et celui de l'histoire médiévale se sont séparé après son M.A. C'est donc dans la banque d'investissement qu'il a fait ses premiers pas dans le monde de l'emploi. Très vite, Olivier Sarkozy s’y est distingué par son talent. Il a ainsi évolué au sein de plusieurs institutions financières jusqu'à se hisser comme un incontournable.

En 1990, Olivier Sarkozy a été engagé au sein de la banque d'investissement américaine Dillon, Read & Co. Il a abandonné son poste dans cette institution bancaire trois ans plus tard puis, il a rejoint la First Boston Corporation (Crédit suisse). Il y a occupé plusieurs postes de senior, dont celui de directeur général des services financiers du groupe.

En 2002, il a intégré UBS en tant que codirecteur mondial des services financiers. Il y a alors joué le rôle du conseiller principal pour d'importantes acquisitions de plusieurs milliards de dollars.

Le 3 mars 2008, Olivier Sarkozy a pris la tête des services financiers internationaux du groupe Carlyle, à la faveur de sa nomination aux postes de directeur général et co-responsable.

Il est par ailleurs membre du conseil d'administration de BankUnited, Butterfield Bank, Duff & Phelps et de TCW Group, toutes basées en Angleterre.

Déniché en 2008 par le fonds d'investissement Carlyle, il y a co-dirigé les services financiers, mettant à profit son vaste réseau comme son expérience dans le domaine.

Créé en 1998, Carlyle Group intervient dans le domaine du private equity encore appelé capital investissement, et plus particulièrement sur les sociétés non cotées en bourse. Cette société de gestion située à Paris et à la tête de laquelle a trôné Olivier Sarkozy est mandatée par des souscripteurs pour investir au capital de startup, PME mais également des entreprises de taille intermédiaire.

Après avoir quitté ses fonctions chez Carlyle, Olivier Sarkozy s'est lancé dans un projet personnel, celui de lever son propre fonds dans les services financiers.

Vie privée: Olivier Sarkozy gagnant en affaires et perdant en amours?

Pierre-Olivier Olivier Sarkozy a été marié à Charlotte Bernard par Nicolas Sarkozy dans les années 90, alors que l'ancien Président français était le maire de Neuilly-sur-Seine. Ils ont eu deux enfants, Julien et Margot.

Les tourtereaux ont vécu ensemble à New York, se sont séparés en 2012 puis, se sont remis ensemble. Mais leur histoire n'a pas duré plus que ça. Ils se sont définitivement séparés quelques temps après.

Olivier Sarkozy alors divorcé a eu quelques passades notamment avec Stella Schnabel, fille de l'artiste et réalisateur Julian Schnabel. En 2012 la presse people a révélé sa liaison avec Mary-Kate Olsen. Les dix-sept année qui séparaient le couple ne l'a pas empêché vivre un amour fou.

En mars 2014, le couple s'est fiancé et les amoureux se sont mariés le 27 novembre 2015. Le 17 avril 2020, Mary-Kate Olsen a déposé une demande de divorce auprès des tribunaux américains. Le 25 janvier 2021, le divorce a été officiellement prononcé.

 35 ans, la jeune actrice dont la fortune est estimée à environ 250 millions de dollars rêve d'avoir un enfant, mais pas son ex-mari qui est déjà père de deux enfants. C'est ça la pomme de discorde qui a finalement fait éclaté l'histoire d'amour d'Olivier Sarkozy et Mary Kate Olsen.

Selon la presse américaine pourtant, la raison du divorce serait toute autre. Le motif avancé par Mary-Kate serait le refus par Olivier Sarkozy de renouveler le bail de 29 000 de dollars par mois d'un appartement qu'ils partageaient. Il aurait également fait installer son ex-femme et ses enfants dans leur maison de Long Island. Le juge avait alors rejeté cette demande, arguant que les tribunaux étaient fermés à cause de la Covid-19 et que la requête n'était pas une urgence.

En début d'année 2021, les choses ont évolué. Les entretiens se sont fait par vidéoconférence, et le juge en charge de leur affaire leur aurait alors lancé: "Tout le monde est clair que si nous obtenons l'accord, vous n'avez pas besoin de me voir, ce qui, comme bien que j'apprécie de voir tout le monde ici, je pense que vous préféreriez tous en avoir fini avec cela. Faisons-le. Déposez les papiers et faisons divorcer. Je pense que c'est le même objectif pour nous tous."

Mary Kate Olsen et Olivier Sarkozy vivent désormais lion l'un de l'autre. L'actrice aurait d'ailleurs retrouvé l'amour dans les bras de John Cooper, fondateur et PDG de Brightwire, une société de technologie et d’information.

