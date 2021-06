Pierre Bachelet est un chanteur français né à Paris en 1944. Ses chansons ont fasciné plusieurs auditeurs depuis les débuts de sa carrière et continuent à être appréciés même après son décès. La sortie de l’album en 2008 à titre posthume, intitulé Essaye, a été accueillie par plusieurs amateurs de la chanson française. Qui est Pierre Bachelet? Comment a-t-il pu réaliser son rêve de devenir musicien? Toutes les informations sont dans la suite de notre portrait.

Pierre Bachelet pose pour une photo à la campagne, le 2 mai 1985. Photo: Patrick Aventurier

Source: Getty Images

Entre la musique et le cinéma, Pierre Bachelet s’est bien positionné pour faire la bande sonore de plusieurs films, comme Emmanuelle et Gwendoline. Il s’est consacré à la musique par la suite, un art grâce auquel il a pu atteindre un large public et il continue à être écouté même après sa disparition. L’album incluant plusieurs reprises de chansons de Pierre Bachelet, et qui lui rend hommage, a été en 9ème position des albums les plus vendus en France en 2014.

Présentation de Pierre Bachelet

Nom complet: Pierre Bachelet

Pierre Bachelet Date de naissance: 25 mai 1944

25 mai 1944 Âge: 60 ans

60 ans Lieu de naissance: Paris, France

Paris, France Date de décès: 15 février 2005

15 février 2005 Lieu de décès: Suresnes, Hauts-de-Seine, Île-de-France

Suresnes, Hauts-de-Seine, Île-de-France Cause de décès: Cancer du poumon

Cancer du poumon Nationalité: Française

Française Taille: 1,84 m

1,84 m Épouse: Danièle Bachelet, Françoise (Fanfan) Bachelet

Danièle Bachelet, Françoise (Fanfan) Bachelet Enfants: Quentin Bachelet

Quentin Bachelet Parents: Alberte et Maurice Bachelet

Alberte et Maurice Bachelet Profession: Auteur, compositeur et interprète

Auteur, compositeur et interprète Instruments : Guitare, piano

: Guitare, piano Style musical: Chanson française

Chanson française Œuvres remarquables : Les Corons, La Connerie, l’Atlantique

: Les Corons, La Connerie, l’Atlantique Années d’activité: De 1974 à 2005

De 1974 à 2005 Labels: Barclay, Polydor, BMG/RCA, Sony Music, Wagram Records

Pierre Bachelet lors d'une émission de télévision, en octobre 1983, à Paris. Photo: Eric Bouvet

Source: Getty Images

Pierre Bachelet: son enfance et sa relation avec le nord

Modeste mais distingué, Pierre Bachelet, qui avait passé sa jeunesse à Paris après avoir été à Calais avec sa famille pour une période de son enfance, est un musicien qui s’est tranquillement frayé le chemin vers la célébrité. L’interprète reste attaché à Calais et au Nord dont son père, Maurice Bachelet, est originaire, bien qu’il naît à Paris, le 25 mai 1944 dans le 12ème arrondissement. Comme pour le suisse Gjon’s Tears, notre chanteur avait tiré ses ambitions de sa relation avec ses racines et avec son père.

Le nord, avec son paysage et ses mines, avait séduit le jeune Pierre Bachelet. Bien qu’il n’avait passé qu’une courte durée à Calais, la vie dans le nord avait donné des attributs à sa famille, notamment son père, et également au chanteur lui-même. La chanson de Pierre Bachelet intitulée Les Corons rend hommage aux mineurs de charbon et à l’habitat minier, une forme d’habitat assez répandue au Nord de la France et au Sud de la Belgique.

La mère de Pierre Bachelet l’a aussi influencé pour écrire des chansons comme Embrasse-la, où il l’évoque en chantant “Décide-toi mon garçon et n'attend pas demain”. L’attachement du chanteur au nord de la France et à sa famille était évident dans les paroles de plusieurs de ses chansons, il parle notamment de ses souvenirs à Calais dans Découvrir l’Amérique, une de ses chansons les plus connues, et parmi celles les plus écoutées pendant les années 1980.

Pierre Bachelet chez lui, le 12 juin 2001 à Marseille. Photo: Francis Demange

Source: Getty Images

Pierre Bachelet: les débuts de sa carrière de musicien

L’interprète de L’Homme en blanc et de Sans toi avait démontré, tout comme ce qui est le cas de Nicolas Sirkis, un intérêt à la musique alors qu’il allait toujours à l’école. Pierre Bachelet avait appris à jouer le piano et la guitare à un jeune âge, il a commencé avec le piano, mais il s’est ensuite consacré à la guitare électrique tirant ses influences d’artistes comme Elvis Presley. La première fois où il a joué de la musique pour un public était en jouant avec son groupe de copains, The Volts, une expérience qui lui a notamment permis de maîtriser son instrument.

Afin de poursuivre ses études, notre chanteur a dû laisser la musique de côté pour une courte période. Il avait rejoint l'École Nationale de Photographie et Cinématographie se situant à la rue Vaugirard à Paris, d’où il obtiendra son diplôme, et grâce à quoi il va pouvoir devenir illustrateur sonore. Il avait été, en 1968, derrière les effets et l’environnement sonore de Dim, Dam, Dom, une émission précédemment diffusée sur la deuxième chaîne de l'O.R.T.F. et destinée à un public féminin.

Avant que le grand public ne puisse apprécier les chansons de Pierre Bachelet, celui-ci faisait de la musique pour de la publicité, ainsi que pour des documentaires. Cela était en collaboration avec ses amis, en plus de plusieurs des connaissances qu’il a faites durant et après ses études. Il fait un autre pas envers le succès et envers la célébrité, en composant notamment des bandes sonores pour des films comme Coup de tête et La Victoire en Chantant de Jean-Jacques Annaud, mais aussi pour Emmanuelle de Just Jaeckin, ce qui a fait son plus grand succès.

Pierre Bachelet pose pour une photo de portrait. Photo: Jacques Lange

Source: Getty Images

Pierre Bachelet: retour sur sa discographie

La chanson Emmanuelle de Pierre Bachelet a été enregistrée en 1974, le chanteur sort son premier album l’année suivante sous le nom de L’Atlantique. Son deuxième album, nommé Elle est d’Ailleurs, voit le jour en 1980, et a également été pleinement reçu par le public. La version en 45 tours de la chanson dont l’album tire son nom a été vendue à 1,5 million d’exemplaires, c’était l’une des meilleures réalisations de Pierre Bachelet qui a commencé sa collaboration avec le parolier, Jean-Pierre Lang, juste après cela.

Les premières réalisations de notre chanteur dans l’industrie du spectacle ont directement suivi son deuxième et son troisième album. Lui qui attire un public différent que celui que peut suivre d’autres chanteurs, comme Christophe Willem, avait rapidement pu faire une tournée en Europe francophone. Il monte ensuite, toujours en 1982, sur la scène de l'Olympia où il joue en première partie de l'humoriste Patrick Sébastien. Les Corons est le troisième album de Pierre Bachelet où plusieurs chansons ont été influencées par ses relations avec le nord et son amour pour la région.

Deux autres albums sont sortis en 1984 et en 1989. Découvrir l’Amérique et Quelque part... C'est Toujours Ailleurs comprennent des chansons que le compositeur a chanté durant des dizaines de spectacles, des chansons qui ont lui ont permis d’embrasser le succès, surtout après plusieurs tournées. Pierre Bachelet commence sa collaboration avec Yann Queffélec, celui qui s’est chargé de l'écriture des paroles après 1995, l’année de la sortie de La Ville Ainsi Soit-Il, le 10ème album du chanteur dans une période de 20 ans.

Pierre Bachelet chez lui, le 27 février 1986. Photo: Patrice Picot

Source: Getty Images

Pierre Bachelet: son combat contre le cancer

Françoise Bachelet, qui était la dernière parmi les 3 femmes que le chanteur avait épousées pendant sa vie, a sorti un livre de souvenirs intitulé Pierre… Mon amour. Elle explique que le couple vivait une merveilleuse histoire d’amour, avant que la maladie n’emporte le mari. L’autre femme de Pierre Bachelet, avec qui le chanteur avait eu un enfant, n’est d’autre que la sœur de Françoise, mais ce passage n’est pas invoqué dans le livre pour “ne pas raviver les blessures”.

Après avoir lutté contre le cancer des poumons, Pierre Bachelet s’éteint à l’âge de 60 ans. Pierre Bachelet est mort à son domicile de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, en Île-de-France. Cela fait plus de 16 ans que le défunt nous a quittés, et pour ses fans, il a laissé un trésor que constitue sa discographie comprenant 14 albums studios, en plus de 5 albums live tirés de ses tournées européennes.

Pierre Bachelet pêche à la ligne à la campagne, le 2 mai 1985. Photo: Patrick Aventurier

Source: Getty Images

La tombe de Pierre Bachelet se situe au cimetière marin de Saint-Tropez, dans le Var, au sud-est de la France. Depuis sa disparition, plusieurs hommages ont été rendus pour honorer la vie de l’artiste. Plusieurs artistes ont repris des chansons que Pierre Bachelet avait composées, ce qui a permis à plusieurs spectateurs de continuer à écouter ses chansons, et à d’autres de les découvrir.

Source: Legit.ng