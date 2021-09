Biographie de Maxime Chattam: tout sur le romancier français

D’abord, il a travaillé comme libraire. Puis, il a fait des recherches en criminologie à l’Université Saint-Denis. Grâce à cela, Maxime Chattam devient spécialiste du roman policier. Il est un écrivain à l’origine de 5 séries de romans, 7 romans indépendants, en plus de 10 nouvelles et de 3 bandes dessinées. Il a également écrit une pièce théâtrale issue de son chef-d'œuvre, Le Mal. La Trilogie du mal qui comprend 3 romans et un spin-off a été vendue à plus de 400 000 exemplaires depuis sa parution en 2002. Qui est ce grand amateur des travaux de Stephen King dont les livres se mélangent entre thriller et investigation? Quelles histoires sont racontées dans ses romans? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait du membre de La Ligue de l’Imaginaire réunissant des écrivains comme Agnès Abécassis, Olivier Descosse et Patrick Bauwen.

Maxime Chattam assiste à la projection de gala de « Black Widow » à Paris au cinéma Le Grand Rex le 30 juin 2021 à Paris, France. Photo: Laurent Viteur

Source: Getty Images

Les passe-temps favoris de l’écrivain Maxime Chattam, qui est originaire du Val-d’Oise, sont le voyage et la lecture. Deux passions qui se marient facilement, et l’auteur a pris l’habitude de lire en voyageant dans plusieurs pays durant son adolescence. Inspiré par sa mère qui partage ces mêmes passions, il poursuit le chemin de grands auteurs en choisissant une spécialité qu’il va maîtriser en travaillant sur le style et les techniques de l’écriture des contes.

L’auteur Maxime Chattam a reçu, en 2003, le Prix du roman Fantastic’Arts du festival de Gérardmer pour son roman Le cinquième Règne qu’il a publié sous le pseudonyme de Maxime Williams. Notre personnage est un membre de L’École de Caen qui remet un prix annuel récompensant le travail d’un auteur et d’un illustrateur, sans distinction de catégorie.

Présentation de Maxime Chattam

Nom complet: Maxime Drouot

Nom de plume: Maxime Chattam, Maxime Williams

Genre: homme

Date de naissance: 19 février 1976

Signe du zodiaque: Poisson

Âge de Maxime Chattam: 45 ans

Lieu de naissance: Herblay, Val-d'Oise, en Île-de-France

Résidence actuelle: Chantilly, au département de l'Oise, en région Hauts-de-France

Nationalité: française

Couleur des cheveux: noir

Couleur des yeux: noir

Statut matrimonial: marié

Femme: Faustine Bollaert

Enfants: Abbie (8 ans) et Peter (6 ans)

Profession: auteur, écrivain, romancier

Années d’activité: de 1990

Livres de Maxime Chattam: La Trilogie du mal, Le Cycle de l’homme

Distinctions: Prix Sang d'encre, Prix du Roman Fantastic’Art

Maxime Chattam à Cognac, en France, le 23 juin 2007. Photo: Frédéric Souloy

Source: Getty Images

Maxime Chattam: les voyages et les œuvres influentes

Notre personnage est né comme Maxime Drouot le 19 février 1976 à Herblay, en Val-d'Oise. Il a su réunir les passions du voyage et de l’écriture, et l’un de ses romans a été inspiré par son premier voyage en dehors de la France. En plus de Portland, dans l'Oregon, au Nord-Ouest des États-Unis, le jeune Maxime a fait plusieurs petits séjours dans le pays de l’Oncle Sam.

Le jeune garçon a étudié au lycée Montesquieu qui est situé dans sa ville natale, Herblay. Celui qui trouve de l’ambition d’une manière plus simple que d’autres auteurs, à l’instar de Paul Cluzet, a rejoint l'Université Paris XIII-Nord par la suite, puis il intègre le Cours Simon dans la même ville. Puisque, selon ses propres propos, il s’inspire des films et des séries plus que des livres, Maxime Chattam voulait être acteur, et il a réussi à obtenir quelques rôles à la télévision et dans la publicité. Il n’imaginait pas encore qu’il pouvait faire carrière en tant que romancier.

Maxime Chattam assiste à la projection des fans de "Star Wars : The Rise of Skywalker" à Paris au cinéma Le Grand Rex le 17 décembre 2019 à Paris, France. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Source: Getty Images

C’est après son passage en Thaïlande qu’il a découvert son talent d’écrivain. Durant ce voyage, Maxime Drouot tenait un journal, et cela a été sa première expérience dans l’écriture qui lui a permis de se prendre aux lettres. Il a écrit plusieurs essais littéraires inspirés par les travaux du professionnel de l’horreur et du fantastique, Stephen King.

Maxime Chattam: l’histoire des deux premiers romans

Notre personnage est devenu romancier durant les années 1990 quand il a écrit Le Coma des mortels. Il raconte l’histoire d’un jeune homme qui entre en coma à la suite d’une tentative de meurtre, mélangeant le drame, l’action et le suspens. Grâce à cela, et après avoir convaincu plusieurs amis qui ont lu le roman, Maxime Chattam, qui a également été créatif lors de la conception de son bureau, a été persuadé qu’il lui fallait faire des études littéraires.

Maxime Chattam pose au photocall du jury dans le cadre du Festival du film fantastique de Gérardmer le 27 janvier 2021 à Paris, France. Photo: Pascal Le Segretain

Source: Getty Images

Après avoir repris les études des lettres modernes, le romancier a su maîtriser les bases de l’art de conter et a écrit Le Cinquième Règne qui reçoit le Prix du roman fantastique du festival de Gérardmer. Le livre a été publié en 2003, et peu après, l’écrivain a passé une année à l'université de Saint-Denis où il a suivi une formation en criminologie.

Maxime Chattam photographié à Paris. Photo: Eric Fougere

Source: Getty Images

Grâce aux études dans cette branche pluridisciplinaire, il a appris les notions basiques de la psychologie criminelle, de la police technique et scientifique, ainsi que de la médecine légale. Tout cela lui a permis de gagner un style unique, différent du cas d’écrivains travaillant également en tant que journalistes, comme Olivier Minne et Aymeric Caron. Il a fait du roman policier une spécialité après avoir eu une idée sur les secrets du monde du crime. Sans cette expérience, Maxime Chattam n’aurait pas su d’où vraiment il était possible de commencer.

Maxime Chattam: l’histoire de la trilogie du mal

C’est en 2002 que le romancier a finalement pris son nom de plume, Maxime Chattam. Il avait publié L'âme du mal, le livre de Maxime Chattam qui est le premier d’une trilogie de romans. L’histoire racontée dans ce livre rappelle les contes sombres de Lovecraft avec un développement plein de suspens comme les histoires de Stephen King.

Maxime Chattam pose lors d'une séance photo le 30 janvier 2019 à Paris. Photo: Joel Saget

Source: Getty Images

L’année suivante, l’écrivain publie In Tenebris qui est le deuxième volet de cette série de romans. L’histoire qui se déroule à New York se poursuit grâce à des personnages secondaires qui ont figuré dans L’âme du mal. Le romancier, dont les récits inspirent la réalité, raconte l’histoire d’une femme qui a été scalpée, et toute une enquête suit la prise en main par la police, un volet intéressant faisant partie de la trilogie de Maxime Chattam.

Pour aller de l'avant, il a fallu revenir en arrière. Maxime Chattam a écrit un préquel à l’histoire et a publié La Promesse des ténèbres en 2009. Toujours à New York, et aussi grâce à la présence de personnages secondaires dans L'âme du mal et In Tenebris, le protagoniste, Brady O'Donnell, journaliste photographe, part à la poursuite de son passé. L’histoire est racontée d’une manière métafictionnelle dignes des grandes réalisations du siècle courant.

Maxime Chattam participe à une conférence lors du festival de littérature policière "Quais du Polar" le 30 mars 2019 à Lyon, dans le centre-est de la France. Photo: Jeff Pachoud

Source: Getty Images

Maxime Chattam: les livres d’un unique auteur de romans policiers

En plus de La Trilogie du mal, l’écrivain qui a vendu plus de 7 millions d’exemplaires a été derrière 4 autres séries de romans depuis ses débuts en 1990. Le Cycle de l'homme et de la vérité est une seconde trilogie qui comprend Les Arcanes du chaos, Prédateurs et La Théorie Gaïa, sortis respectivement en 2006, 2007 et 2008.

La plus longue série de romans de notre personnage, Maxime Chattam, qui est d’une différente génération que Patrice Duhamel, est celle qui a été intitulée Autre-Monde. Elle comprend 8 romans qui ont été publiés entre 2008 et 2018. L'Alliance des Trois, Malronce, Le Cœur de la Terre, Entropia, Oz, Neverland, Genèse, et finalement, Ambre qui est le préquel de la saga. Le romancier publie ensuite Léviatemps et Le Requiem des abysses qui font partie de la série intitulée Le Diptyque du temps, avant de se consacrer à la série Ludivine Vancker à partir de 2012.

Maxime Chattam pose en banlieue parisienne pour promouvoir son dernier roman à Paris, France le 9 avril 2006. Photo: Ulf Andersen

Source: Getty Images

Entretemps, Maxime Chattam a également publié des romans indépendants, dont Le Cinquième Règne et Le Sang du temps qui ont été publiés en 2003 et en 2005. Puis, il a terminé l’écriture de Que ta volonté soit faite en 2015, avant d’enchaîner avec Le Coma des mortels l’année suivante. Entre 2018 et 2019, il a publié Le Signal, Un(e)secte, et finalement, le dernier livre de Maxime Chattam intitulé L‘Illusion et dont la fin est parmi les plus surprenantes de sa bibliographie.

Maxime Chattam: une bibliographie riche et diversifiée

Les avis à propos des écrits de notre personnage sont intéressants. Maxime Chattam est doté d’un style unique, il est facile à lire, et cela devient plus enrichissant lorsque l’on se plonge dans ses univers mi science-fiction mi fantastiques. D’ailleurs, ce genre est parmi les genres de romans les plus lus de nos jours. Le romancier qui publie chaque année a reçu de bonnes notes dans la majorité des sites où il y a des avis du public.

Plan de face souriant de Maxime CHATTAM, sur le plateau de l'émission 'Café Picouly' au Moulin Rouge à PARIS. Photo: Jacques Lange

Source: Getty Images

En plus de tous ces romans cités, Maxime Chattam a également écrit des nouvelles. Sa première a été Le Messager qu’il a publié en 2001, la même année de la publication de Gregory Harville, seconde nouvelles de notre écrivain. Deux années plus tard, il enchaîne avec Le Sommeil des Icares, Carnages et Le Fracas de la viande chaude, toutes publiées avant 2010. Après cela, il termine l’écriture de Big Crush, Maligne, Ceci est mon corps, ceci est mon péché, La Dernière lecture, et finalement, Le Chemin du diable.

Maxime Chattam a également écrit une pièce de théâtre intitulée Le Mal. Elle a été inspirée par ses travaux qui ont donné La Trilogie du mal. En plus de cela, il a transformé cette fameuse trilogie en une bande dessinée de 3 tomes, Le Bourreau de Portland, Écrit sur les portes de l'enfer, et puis L' me du mal comme dernière partie. Le romancier a aussi fait des collaborations pour un livre-disque, deux court-métrage et un travail réunissant 60 écrivains à la suite des attentats contre Charlie Hebdo.

Maxime Chattam et Faustine Bollaert assistent à la projection de gala de "Frozen 2" à Paris au cinéma Le Grand Rex le 13 novembre 2019 à Paris, France. Photo: Stéphane Cardinale

Source: Getty Images

Maxime Chattam: sa vie privée et la naissance de son deuxième enfant

Maxime Chattam et Faustine Bollaert sont mariés depuis plusieurs années. De son nom de naissance Faustine Brigitte Suzanne Faraggi, la femme de Maxim Chattam est journaliste et animatrice d’émissions. Ils ont eu deux enfants ensemble, une fille nommée Abbie qui est née le 18 juillet 2013, puis un fils nommé Peter qui est né le 24 juillet 2015.

Maxime Chattam et Faustine Bollaert assistent au nouveau spectacle de Disneyland Paris 'Mickey et le Magicien' à Disneyland Paris le 2 juillet 2016 à Paris, France. Photo: Laurent Viteur

Source: Getty Images

Faustine Bollaert est l'arrière-petite-nièce de Félix Bollaert qui était un directeur de la Compagnie des mines de Lens. À la suite de la naissance de leur deuxième enfant, Maxime Chattam a expliqué sur Twitter comment son “coeur de père et de mari” est devenu “grand comme le monde”. Serait-il assez grand que les mondes imaginaires de ses fictions? Maxim Chattam continue, avec ses création, a guider ses lecteurs vers des mondes qui, à la fois, s'inspirent de la réalité et qui l'inspirent juste autant.

