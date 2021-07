Biographie de Patrice Duhamel: âge, frère, partenaire, enfants?

Patrice Duhamel est un brillant journaliste français qui a fait ses preuves et n’a plus rien à prouver. Le natif de Boulogne-Billancourt, en France est un passionné de journalisme et de politique. Homme de télévision et de radio, Patrice Duhamel est également auteur de plusieurs ouvrages à succès, à l’instar de L’Élysée, l’un de ses plus grands succès d’écrivain. Nombreux sont ceux qui se demandent qui est Patrice Duhamel en dehors des studios et plateaux de radio et télévision. Où vit-il? Qui sont ses enfants? Est-il toujours marié? Dans cet article vous trouverez des réponses à toutes ces questions.

Patrice Duhamel le 27 septembre 2005 à l'Assemblée nationale à Paris, à l'audition de son PDG Patrick de Carolis par la commission des Affaires sociales et des finances. Photo: @Franck Fife

Source: Getty Images

Patrice Duhamel est né le mercredi 12 décembre 1945 à Boulogne-Billancourt, commune française des Hauts-de-Seine. C’est un journaliste talentueux et passionné qui a roulé sa bosse dans l’univers médiatique français. Il est un modèle et une référence pour bon nombre de journalistes et d’aspirants journalistes.

Présentation sommaire

Nom complet: Patrice Duhamel

Patrice Duhamel Date de naissance: 12 décembre 1945

12 décembre 1945 Âge : 75 ans

: 75 ans Lieu de naissance: Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt Signe du zodiac: Sagittaire

Sagittaire Parents : Michel Duhamel et Yvonne Bosquet

: Michel Duhamel et Yvonne Bosquet Épouse : Nathalie Saint-Cricq

: Nathalie Saint-Cricq Nationalité : français

: français Profession: journaliste et écrivain

Biographie de Pratrice Duhamel: de l'économie au journalisme

Patrice Duhamel a fait ses classes secondaires à Nogent-sur-Mame au lycée Edouard-Branly puis au lycée Condorcet à Paris. Une fois son diplôme de fin du secondaire en poche, il a poursuivi ses études à la Faculté de Droit et de sciences économiques de Paris. A l’université il a fait des études en économie et en journalisme.

Il est autant passionné de journalisme que son frère François Alain Duhamel qui est, lui aussi, devenu journaliste. Avec Jean-François Duhamel, ils forment la fratrie Duhamel.

C’est à l’ORTF qu’il a débuté sa carrière de journaliste en 1974. Il n'avait que 25 ans. A TF1, le jeune Patrice Duhamel a gravi les échelons en allant d’un poste à un autre. Très vite, il s'est vu confier des responsabilités plus importantes les unes que les autres.

C'est ainsi qu'il a assuré les fonctions de chef de service intérieure de TF1 de 1974 à 1976. En 1976, il est porté à la tête du service politique et social de la même chaine. Il s'est par ailleurs vu confier les rênes de l’émission politique intitulée Le Grand Débat en 1980. En 1981 il est devenu le rédacteur en chef de TF1. Cette autre responsabilité n'a cependant duré que quelques mois.

Michel Drucker, Marina Carrere d'Encausse et Patrice Duhamel à l'émission télévisée 'Vivement Dimanche' au Pavillon Gabriel, le 18 novembre 2015 à Paris, France. Photo: @ Bertrand Rindoff Petroff

Source: Getty Images

De la télévision à la radio

De la télévision à la radio, Patrice Duhamel est devenu le directeur adjoint puis le directeur d’antenne de la Radio Monte-Carlo en 1986.

C’est sur RMC qu’il a signé son retour à la télévision avant d'arriver à la Cinq en tant que directeur de l’information jusqu’à la disparition de la chaine rebaptisée France 5 en 2002. Ensuite, le brillant journaliste a déposé ses valises à France Inter en 1993. Il y est successivement devenu directeur de l’antenne et directeur des programmes.

Entre la télévision et la radio, il a successivement servi Radio France en 1996 et France 3 en 1998. Venant de France 2 où il a été directeur général chargé se l’antenne, il a rejoint le groupe Le Figaro en 1999. Il y a alors officié comme directeur général adjoint et éditeur de Figaro Magazine et de Madame Figaro.

Il a ensuite été directeur général chargé des antennes et de la diversification des programmes à France télévision durant plusieurs années, sous la présidence de Patrick de Carolis.

Patrice Duhamel est un journaliste politique expérimenté qui a suivi de très près toutes les élections présidentielles en France depuis 1974. Il continue d'ailleurs de se faire l'écho de l’actualité politique en France. C'est de sa grande expérience de journaliste politique que sont nées les différentes éditions de son best-seller, L’Elysée. Histoire, secrets, mystères.

Patrice Duhamel est aussi connu pour être le président de l’Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille.

Patrice Duhamel en compagnie de Geneviève Giard, directrice générale de France 3, le 05 septembre 2005 à Paris, lors de la conférence de presse de rentrée de la holding. Photo: @Eric Feferberg

Source: Getty Images

Aussi grand écrivain qu’excellent journaliste

Patrice Duhamel est auteur de plusieurs livres dont la plupart s'inscrit dans les univers politique et médiatique. Sa brillante carrière de journaliste politique lui a donné tous les outils nécessaires ainsi que l’inspiration pour la rédaction de ces livres à succès.

Avec son frère, Alain Duhamel, Patrice Duhamel a coécrit le livre intitulé Carte sur Table. Le livre est publié en octobre 2010. Dans cet essai Patrice et Alain Duhamel se sont servis de leur différentes expérience de journaliste politique pour livrer aux lecteurs les différents rapports qui existent entre le monde politique et le monde des médias de la Cinquième République. Patrice Duhamel et Alain Duhamel ont ainsi livré des secrets sur les alliances qui existent entre la politique et les médias.

En 2012, avec Jacques Santamaria, Patrice Duhamel a publié un nouveau livre intitulé L’Elysée. Histoire, secrets, mystères, aux éditions Plon. Dans ce livre, les auteur baladent le lecteurs à travers les couloirs l’Elysée, le lieu à la fois le plus connu et le plus mystérieux de la France depuis 1959 selon Patrice Duhamel.

Ils y ont révélé des secrets parmi les mieux gardés qui se cachent derrière les murs du palais présidentiel de France. Ils ont également remonter l’histoire de l’Elysée avec ses différents locataires, de Bonaparte à Sarkozy, en révélant les coulisses de vie à l’Elysée, ce haut lieu considéré non seulement comme un lieu de pouvoir mais aussi comme une prison qui garde ses occupants loin du reste du monde.

Toujours avec Jacques Santamaria, Patrice Duhamel a publié en 2014, aux éditions Plon, le livre qu'ils ont intitulé Les Flingueurs de la République. Par le biais de cet énième ouvrage, les auteurs ont peint la cruauté du monde politique ainsi que les aléas de cet univers dangereux dont les entrailles sont davantage secouées par les effets des réseaux sociaux.

En 2015, les deux auteurs se sont de nouveau réunis pour écrire un troisième livre. Celui-là a été consacré à l’influence des épouses d'hommes politiques sur ces derniers. Le livre est paru en 2015.

A l'occasion d'une autre collaboration, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria ont remis le couvert pour le livre République Abimée.Ce dernier a compilé un certain nombre de scandales politiques et médiatiques survenus en France. Le livre a été publié aux éditions de l’observatoire en 2019.

Vie privée: une famille de journalistes

Tout comme Patrice Duhamel, sa femme Nathalie Saint-Cricq est journaliste de profession, co-rédactrice en chef de l'émission Vous avez la parole. Autrefois cheffe du service politique de France 2, l'épouse de Patrice Duhamel est aussi écrivaine. C'est dire que les tourtereaux partagent les mêmes passions. Ils filent le parfait amour depuis plusieurs années déjà. De cette idylle sont nés cinq garçons : Jean, Nicolas, Alexandre, Benjamin et Raphael.

Fille du patron de La Nouvelle République du Centre-Ouest et petite-fille du fondateur du même journal, la femme de Patrice Duhamel a grandi dans le métier qu'elle exerce avec amour comme son mari et l'un des ses fils.

J'ai baigné là-dedans depuis mes arrière-grands-parents, ça m'a aidée... Il se trouve que j'ai un fils qui est journaliste politique sur BFM TV, et un mari, Alain… Non, pas Alain Duhamel, c'est mon beau-frère. J'ai confondu tout le monde !"

Benjamin Duhamel a hérité de la passion de ses parents pour le journalisme. Le fils de Patrice Duhamel officie en qualité de journaliste politique à BFMTV auprès de son oncle Alain Duhamel.

Aujourd’hui âgé de 75 ans, l’ancien journaliste politique Patrice Duhamel n’est plus à présenter. Son excellente carrière et ses nombreux livres parlent de lui et montrent à suffisance quel journaliste talentueux il a été. Il a laissé son emprunte dans l’univers médiatique Français. Il continue de suivre et de commenter l’actualité politique de son pays, la France.

En avril 2020, l'annonce du décès de Patrick Duhamel a fait soufflé un vent de panique sur les fans de Patrice Duhamel dont on a cru qu'il s'agissait du décès. L'âge de Patrice Duhamel n'a pourtant pas affecté son état de santé.

