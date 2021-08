Biographie d'Aymeric Caron: vie privée, femme, veganisme

Journaliste, reporter, chroniqueur et écrivain, Aymeric Caron est engagé en faveur de la cause antispéciste. Pour notre personnage, le spécisme basé sur la liaison entre l’espèce et les droits de celles-ci, comme entre l’Homme et le Droit humain, est une forme de racisme envers la forme animale qui coexiste avec l’humainité sur terre. Nous avons eu l’occasion de voir les prises de position d’Aymeric Caron à la télévision, et plus récemment, il est derrière le fondement d’un parti politique. Avec La Révolution pour le vivant (REV), le journaliste prend ses engagements en avant en guise de passer à l’action et de concrétiser ses idées. Qui est cette figure d’On est pas couché? Vous pouvez trouver, dans la suite de notre portrait, toutes les informations sur la vie et le parcours d’Aymeric Caron.

Aymeric Caron assiste à l'émission de télévision française "Vivement Dimanche" au Pavillon Gabriel, le 3 septembre 2014 à Paris, France. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

C’est notamment après la sortie de son livre de 2013, intitulé No Steak, que le chroniqueur, Aymeric Caron, commence à être connu pour défendre la cause antispéciste. Ce livre est toujours d’actualité, mais avant celui-ci, le journaliste a fait un grand parcours, notamment en tant que grand reporter de Canal+. C’était la position qu’il a pu avoir après plusieurs passages réussis chez LCI, TF1 et France 3. Un journaliste de terrain, Aymeric Caron a su apprendre à passer à l’acte, à concrétiser ses idées sur un plan matériel et à les cristalliser à partir d’une expérience vécue. Sa prise de position a été couronnée, en 2018, par la fondation d’un parti politique qui défend la cause antispéciste.

Présentation d’Aymeric Caron

Nom complet: Aymeric Caron

Aymeric Caron Surnoms: Tête à claques du PAF

Tête à claques du PAF Genre: homme

homme Date de naissance: 4 décembre 1971

4 décembre 1971 Lieu de naissance: Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France

Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Signe astrologique: Sagittaire

Sagittaire Âge: 49 ans

49 ans Taille: 1,88 m

1,88 m Mère: Lyuba Caron

Lyuba Caron Profession: journaliste, chroniqueur, écrivain

journaliste, chroniqueur, écrivain Émissions: On est pas couché

Livres: No Steak, Utopia XXI, Antispéciste

No Steak, Utopia XXI, Antispéciste Film: La Voyante

Aymeric Caron: l’enfance, les études et les premiers pas de sa carrière

Aymeric Caron naît le 4 décembre 1971 dans la région des Hauts-de-France, plus exactement au Pas-de-Calais à Boulogne-sur-Mer. Durant la période de sa naissance, le père du journaliste était enseignant et sa mère était infirmière. Avant d’avoir l’idée de faire un reporter pour pouvoir faire la couverture des guerres et des incidents, Aymeric Caron qui est de la même génération qu'Olivier Delacroix aimait le dessin et voulait pouvoir en faire une profession. Il fallait attendre les premières années de ses études pour prendre la décision d’opter pour une carrière de journaliste.

Le journaliste Aymeric Caron pose lors d'une séance de portraits à Paris, en France, le 25/03/2017. Photo: Eric Fougère

Dans le collège Angellier, le jeune Aymeric Caron poursuit ses études. Par la suite, il va s’inscrire au lycée Mariette qui se trouve aussi dans le département où il est né, à Boulogne-sur-Mer. Avant un passage à Amsterdam qui a servi comme moyen pour le journaliste de travailler son néerlandais, Aymeric Caron a fait des classes préparatoires en lettres et sciences sociales. Il va étudier un moment à Lille, au lycée Faidherbe, avant de rejoindre l'École supérieure de journalisme de la ville du département du Nord.

Diplômé de l'école de journalisme en 1995, Aymeric Caron va aller à l’Est de la Chine, à Shanghai, où il rejoint une production radiophonique du consulat de France. Il s’agit de la première réalisation du journaliste dans le monde professionnel, une épreuve qui va durer deux années. Le reporter, qui déclare avoir honte de ce qu’est l’humanité aujourd’hui, revient en France en 1997 pour travailler avec des entreprises différentes, il collabore avec TF1, LCI, France 3 et l'agence CAPA.

Aymeric Caron: les principaux passages des débuts de sa carrière

Le reporter rejoint Canal+ en 1998, après plusieurs passages à la télévision. Avec la chaîne généraliste privée, il va être chargé de couvrir les conflits majeurs de l’époque. Son travail nécessite des déplacements, mais Aymeric Caron est loin d’être démotivé. Il se déplace pour couvrir ses premiers évènements qui sont notamment des conflits. Nous l’avons vu faire la couverture des conflits du Kosovo, de l'Afghanistan, de l’Irak, de la Côte d'Ivoire et du Congo.

En 2001, pour remplacer des présentateurs qui sortent en congé, Aymeric Caron a été présent lors de la fusion des rédactions de Canal+ et I-Télé. Il est, avec des journalistes comme Bruce Toussaint et Philippe Dana, derrière la présentation des informations jusqu’en 2006. Le journaliste qui a eu un parcours différent que celui d'Ali Baddou va continuer sa collaboration avec I-Télé jusqu’en 2008.

Aymeric Caron assiste à la première parisienne de "Il Etait Une Fore" au Cinéma Gaumont Marignan, le 5 novembre 2013 à Paris, France. Photo: Dominique Charriau

Avant d’arriver chez Europe 1, le célèbre chroniqueur était derrière le 8/10 de I-Télé, ainsi que Matin infos qui était une émission coproduite par la chaîne de l’information et Canal+. Nous avons également pu voir Aymeric Caron dans d’autres émissions qui alternent entre la présentation de l’information et les chroniques politiques et culturelles. Dès 2007, le journaliste commence à faire des entretiens avec des figures des milieux politique en France.

Aymeric Caron: des chroniques au lancement de sa propre chaîne

Le journaliste quitte les équipes d’Europe 1 en 2011 pour rejoindre Direct 8. Dans la télévision généraliste commerciale, il anime, chaque samedi soir, l’émission intitulée Basé sur des faits réels. Des soirées documentaires sont également présentées par Aymeric Caron, une chose qui va lui permettre de rejoindre l'émission On n'est pas couché qui est diffusée sur France 2 et présentée par Laurent Ruquier.

Aux côtés de Natacha Polony, Aymeric Caron remplace Audrey Pulvar et va recevoir beaucoup de critiques de la part des téléspectateurs. Le chroniqueur était derrière quelques échanges tendus avec des invités de l’émission, il exprimait librement sa prise de position. Un entretien entre Aymeric Caron et Bernard Kouchner avait fait le tour de la toile. Aymeric Caron s’est même accroché avec Yann Moix, puis, à cause d’une longue conversation avec Alexandre Arcady, une partie de l’émission autour du film 24 jours est coupée lors du montage.

En 2015, Aymeric Caron n’est plus chroniqueur avec l’équipe d’On est pas couché, il est remplacé par Yann Moix. Le journaliste va continuer à présenter des chroniques à la télévision, il rejoindra France 5 pour l'émission C l'hebdo, où il fera 3 participations avant de quitter. Aymeric Caron lance une Web TV en 2019, Komodo TV a été fondée avec le producteur Stéphane Simon, la spécialité de la chaîne sont les sujets qui ne reçoivent pas, selon Aymeric Caron, assez de médiatisation de la part des télévisions traditionnelles.

Aymeric Caron pose avant la quinzième étape du Tour de France 2014, une étape routière de 222 km de Tallard à Nîmes, le 20 juillet 2014 à Tallard, France. Photo : Jean Catuffé

Aymeric Caron: la cause antispéciste et les prises de position

Pour l’écrivain qu’Aymeric Caron est devenu, il n’est pas seulement question d’être vegan, mais de passer à l’acte après une prise de position précise et déterminée. Aymeric Caron qui défend même les moustiques est militant pour la cause animale, et face aux critiques, il déclare qu’il gagne au moins la couverture médiatique méritée à travers sa propre Web TV. Le premier livre d’Aymeric Caron, intitulé No Steak, est sorti en 2013, et tout le parcours d’un journaliste et écrivain engagé a commencé juste après cela.

En 2016, Aymeric Caron publie Antispéciste : réconcilier l'humain, l'animal, la nature, un livre qui explicite sa position contre le spécisme. Le livre a reçu quelques critiques, mais cela n’a pas empêché l’écrivain de gagner des sympathisants. D’ailleurs, Aymeric Caron n’est pas le seul à défendre la cause antispéciste. En 2018, et avec Benjamin Joyeux et Malena Azzam, il va créer un parti politique qui rassemble plusieurs personnes qui défendent l’écologie d’un point de vue alternatif au parti EÉLV (Europe Écologie Les Verts).

Depuis la parution de son premier livre, Aymeric Caron publie également des essais où il exprime son point de vue vis-à-vis de la pensée et de la place dans les médias. Il a souvent été critique envers les publications et les chaînes de télévision qui ne donnent pas assez d’intérêt aux sujets qu’il trouve importants. En plus de No Steak et d'Antispéciste, Aymeric Caron a également publié 4 autres ouvrages où il défend sa cause.

Aymeric Caron photographié à Paris lors de la signature de son livre intitulé Incorrect. Photo: Eric Fougere

Aymeric Caron: une vie discrète loin des regards

Heureusement pour lui, la vie privée du journaliste n’est pas aussi médiatisée que ses propos et ses prises de position. Est-ce que la femme d’Aymeric Caron ne souhaite pas se dévoiler au grand public? Encore, quelle est la nature de la relation entre Aymeric Caron et Lyuba Caron? Plusieurs personnes se posent des questions du même genre, par intérêt ou par curiosité. Comme plusieurs autres journalistes, à l'instar de Lilia Hassaine ou Bruno Masure, l’ex-reporter sait comment maintenir l’intimité de ses relations.

Nous avons pu voir Aymeric Caron et sa compagne Fanny, le 12 octobre 2016, au Théâtre des Variétés à Paris. Une photo du couple est toujours présente sur internet, mais peu de personnes savent réellement ce qui se passe entre les deux. Seul un petit cercle d’amis autour d’Aymeric Caron connaît la nature de sa vie privée, et loin des regards, le chroniqueur qui sait comment attirer l’attention sur ses sujets préférés saurait également comment ne pas attirer d’attention, quand il s’agit notamment de sa vie privée.

