Bertrand Cantat: que devient le chanteur de Noir Désir?

Le drame de 2003 qui a conduit à la peine de prison dont Bertrand Cantat a écopé n’a pas été suffisant pour que le chanteur arrête sa carrière. Il est vrai que le groupe Noir Désir ne se présente plus sur scène et n’enregistrera probablement plus d’albums, mais Bertrand Cantat est loin de se mettre à l'ombre. Il a créé deux groupes après la dissolution de Noir Désir dans les années 2010. Pour l'artiste qui a retrouvé sa liberté, cela n’était pas facile de retrouver son public après le meurtre qu'il a commis et sa condamnation à 8 ans de prison. Comment cet artiste engagé en faveur de la cause prolétaire a-t-il commencé sa carrière? Quelle est son histoire avec Marie Trintignant? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait d'un musicien unique et au cœur de la polémique.

Bertrand Cantat se produit en live lors du Paléo Festival, le 27 juillet 2014 à Nyon, en Suisse. Photo: Erick James

Source: Getty Images

L’histoire avec Noir Désir commence en 1987, quand Bertrand Cantat rejoint le groupe en tant que chanteur et participe à la création de plusieurs titres dont le chef-d’œuvre intitulé Le vent nous portera. Les membres du groupe s’étaient mis d’accord sur le fait qu’ils peuvent centraliser leur médiatisation sur les tournées musicales, ils ont sorti plusieurs albums en parallèle avec leurs concerts. Quelques-uns d’entre eux ont été produits sans aucune promotion, mais le groupe réussit à avoir du succès malgré tout, et Bertrand Cantat, en tant que chanteur et avec les autres membres du groupe, gagne plus de notoriété et beaucoup d'admirateurs. Notre figure va continuer à attirer des enthousiastes même après son implication dans un meurtre, aussi qu'après l'accusation d'avoir une main dans le suicide de son ex-femme et la mère de ses deux enfants.

Présentation de Bertrand Cantat

Nom complet: Bertrand Lucien Bruno Cantat

Surnom: Cantat

Genre: homme

Date de naissance: 5 mars 1964

Âge de Bertrand Cantat: 57 ans

Signe du zodiaque: Poisson

Lieu de naissance: Pau, Pyrénées-Atlantiques, au sud-ouest de la France

Résidence actuelle: Moustey, au département des Landes

Nationalité: française

Taille de Bertrand Cantat: 1,89 m

Couleur des cheveux: noirs

Couleur des yeux: noirs

Mère: Danièle Cantat

Père: Guy Cantat

Frère: Ann Cantat-Corsini

Sœur: Xavier Cantat

Statut matrimonial: veuf

Ex-épouses: Krisztina Rády et Marie Trintignant

Profession: musicien, chanteur, compositeur, interprète

Années d’activité: depuis 1987

Groupes de Bertrand Cantat: Noir Désir, détroit, PAZ

Célèbres chansons: Le vent nous portera , L’homme pressé , Tostaky

, , Style musical: rock

Instruments: guitare, harmonica

Label: Barclay

Bertrand Cantat: les premiers pas d’un chanteur exceptionnel

Son père était parachutiste à la guerre de l'Indochine, et sa mère était institutrice. Bertrand Cantat est né à Pau le 5 Mars 1964, et il a grandi dans la région du sud-ouest de la France où il a appris à jouer ses premiers morceaux à la guitare. Comme pour plusieurs musiciens qui jouent derrière leurs instruments, ce qui a été notamment le cas d'Hugues Aufray, Bertrand Cantat commence par interpréter les chansons des musiciens desquels il s’inspire. Il va jouer des chansons connues pour un entourage proche à lui, jusqu'à sa rencontre avec les autres membres du groupe qu'il va fonder dans le début des années 1980.

Bertrand Cantat se produit en live pendant le Festival de Musique des Vieilles Charrues, le 19 juillet 2014 à Carhaix, France. Photo: Erick James

Source: Getty Images

Le chanteur a également passé un moment de sa jeunesse au nord-ouest, en Normandie. Il a étudié au collège Louis Pasteur à Pont-Audemer. Le jeune garçon va vivre plusieurs déplacements avec sa famille qui a quitté la région du nord-ouest pour s’installer à Bordeaux en 1980. Bertrand Cantat gagnait ses inspirations pendant ce temps, il avait eu l’occasion d’écouter MC5, chose qui l’a guidé envers la découverte de The Doors et de la vague punk qui arrive par la suite. Ces diverses inspirations vont être précieuses à Bertrand Cantat, notamment pour la création d'un style de chant personnalisé et d'un jeu à la guitare bien étudié.

L’arrivée du punk a été un facteur qui a positivement impacté le jeune musicien, son envie de fonder un groupe devient de plus en plus importante et il fait le nécessaire pour réaliser ses objectifs. Il avait seulement 16 ans quand il rencontre Serge Teyssot-Gay, avec qui il va collaborer pour la création d’un groupe de musique unique en son genre. Est-ce que le chanteur était oppressif envers ses compagnes pendant ce temps? Bien avant l’époque où, selon d’autres membres du groupe, le chanteur avait démontré de la violence, Noir Désir se produit dans plusieurs bars à Bordeaux et arrive à réaliser une première maquette en 1986.

Bertrand Cantat se produit sur scène lors de la première journée du festival de musique Eurockeennes, le 29 juin 2012, à Belfort, dans l'est de la France. Photo : Sébastien Bozon

Source: Getty Images

Bertrand Cantat: les premiers succès de Noir Désir

Le groupe Noir Désir produit son premier album “Où veux-tu qu'je r'garde?” en collaboration avec Theo Hakola. Après de longs développements dans le style de jeu du groupe, ainsi qu’au niveau du nom de celui-ci, Bertrand Cantat et les autres sortent leur album au début de 1987. Ils sortent leur album après certains changements, mais les membres sont, en revanche, restés les mêmes,. Comprenant 6 morceaux seulement, l’album se vend à plus de 5000 exemplaires, ce qui était encourageant pour les membres de Noir Désir qui font leurs débuts dans l’industrie musicale.

Le groupe gagne de la notoriété, il enchaîne rapidement avec des concerts partout en France. Ils étaient heureux de pouvoir se produire à Paris, notamment au Rex Club qui attirait plusieurs groupes et admirateurs de la scène rock et new wave. La signature avec Barclay a été prolongée après la réussite du premier enregistrement et la tournée qui a suivi, le groupe va ensuite enregistrer ce qui représente pour plusieurs le vrai album de début pour Noir Désir. L’album intitulé "Veuillez rendre l'âme (à qui elle appartient)" sort en 1989.

Le chanteur français Bertrand Cantat du groupe "Noir Desir" se produit à Leyzin, en Suisse. Photo: Lionel Fluis

Source: Getty Images

Bertrand Cantat et Noir Désir retournent aux studios pour enregistrer “Aux sombres héros de l'amer”. L’album va se vendre à plus de 150 000 exemplaires et se classer au Top 50, après que le groupe ne soit connu un peu partout, notamment dans les pays francophones. La philosophie du groupe était de rester loin des promotions à la télévision, mais pourtant, celui-ci connaît énormément de succès, notamment chez un public jeune et rebelle. Il poursuivront en produisant des shows étonnants, et vont connaître de plus en plus de grloire avec le temps.

Bertrand Cantat: un fructueux engagement sur scène

Le groupe de Bertrand Cantat se produit en 1990 à la salle de l’Élysée Montmartre, puis à l’Olympia de Paris, la salle d’où il va être banni quelques années plus tard. Les deux shows présentés à un grand nombre de public ont été donnés à guichets fermés. Toujours sans médiatisation, le groupe attire plusieurs admirateurs à ses concerts et en gagne de nouveaux grâce à des spectacles émouvants. Noir Désir gagne aussi des enthousiastes en dehors des pays francophones, notamment en se produisant en Tchécoslovaquie et à l’Union Soviétique.

Bertrand Cantat se produit en live avec le groupe Détroit, lors du Festival de la musique des Vieilles Charrues, le 19 juillet 2014 à Carhaix, France. Photo: Erick James

Source: Getty Images

Il est vrai que leur quatrième album, qui porte le nom de Du ciment sous les plaines, a reçu moins de succès que celui qui l’a précédé, mais Noir Désir continue sa route en se reproduisant à nouveau à guichets fermés à la salle de l'Élysée Montmartre. Bertrand Cantat se donne à 100% à son public durant ses spectacles, sa voix mise en avant doit aussi être bien audible aux concerts, mais le résultat était l’endommagement de ses cordes vocales. Le chanteur va s'éloigner des micros pour une durée à cause de cela, et Noir Désir qui mise plus sur les concerts va prendre un période de repos.

Le chanteur contribue dans Tostaky, l’album de 1992 qui sera disque d’or peu de temps après sa parution, puis, Bertrand Cantat fait une opération au niveau des cordes vocales. L'album 666.667 Club va paraître en 1996, il a été enregistré avec un nouveau membre après le départ de l’ancien bassiste. Cet album marquera un nouveau départ pour Bertrand Cantat et Noir Désir qui produiront des chansons plus mélodieuses que celles qui ont été timbrées “rock” pendant les années précédentes. Un léger changement au niveau des membres et du jeu, mais pas au niveau de la philosophie du groupe qui continue de préférer les tournées musicales aux enregistrements.

Bertrand Cantat se produit sur scène lors de la première journée du festival de musique Eurockeennes, le 29 juin 2012, à Belfort, dans l'est de la France. Photo: Sebastien Bozon

Source: Getty Images

Bertrand Cantat: les collaborations et les paroles engagées

À partir de 1998, Bertrand Cantat fait de multiples collaborations en solo et avec Noir Désir. D’abord, en hommage à Jacques Brel, le groupe reprend la chanson Ces gens-là pour faire partie d’Aux suivants, un album collectif d’artistes qui reproduisent les meilleures chansons du chanteur français. La même année, notre personnage chante avec Giorgio Canali et rejoint aussi Yann Tiersen à la Black session où des concerts sont enregistrés en version live.

La musique de Bertrand Cantat sort toujours, comme pour les chansons de Saez, avec des paroles engagées, et même sans les autres membres de Noir Désir, celui-ci continue toujours à préférer les live shows aux enregistrements. Il continuera ses multiples collaborations jusqu’à la sortie du single Le vent nous portera qui a vu la participation de Manu Chao à la guitare et Akosh S. à la clarinette. Le single sort quelques mois avant la parution de Des visages des figures, le 6ème album de Noir Désir.

Bertrand Cantat se produit sur scène lors d'un concert à La Rochelle, dans l'ouest de la France, le 1er mars 2018. Photo: Xavier Leoty

Source: Getty Images

Notre chanteur avait également collaboré avec des artistes comme Denez Prigent, avec qui il a chanté Daouzek huñvre ("Douze rêves" en français), ainsi qu’avec Alain Bashung sur sa compilation Climax de l’an 2000. La même année, Bertrand Cantat enregistre une chanson avec le groupe de rock français Têtes Raides. De plus en plus engagé dans ses paroles, Bertrand Cantat enregistre avec Noir Désir un autre album avant son incarcération. Cet album a été tiré du poème portant le même nom et intitulé Nous n'avons fait que fuir.

Bertrand Cantat: le meurtre de Marie Trintignant

Quelques heures après avoir battu sa femme, le sens de la culpabilité a commencé à avoir du poids sur la conscience du chanteur. Bertrand Cantat tente de se donner la mort en prenant un mélange de médicaments dès son retour à l’hôtel, il avait emmené son épouse à l'hôpital universitaire de Vilnius, en Lituanie, où le drame s'est déroulé. À la suite de multiples coups, notamment après une fracture du nez, des lésions internes et un œdème cérébral, Marie Trintignant expire ses derniers souffles le 1er août 2003, après son retour rapatrié en France.

Après l'incarcération qui a précédé la mort de Marie Trintignant, Bertrand Cantat arrive dans la salle d'audience, le 31 juillet 2003 à Vilnius. Photo: Eric Feferberg

Source: Getty Images

Le chanteur subit un lourd traitement de désintoxication après sa tentative de suicide, et du 16 au 29 mars 2004, il assiste à son procès qui se déroule à Vilnius. L’histoire tragique a attiré l’attention de plusieurs personnes et continue à captiver quelques curieux jusqu'à aujourd'hui. Le livre intitulé Marie Trintignant - Bertrand Cantat, l’amour à mort est paru dans les éditions le 26 juin 2013. Basé sur le récit présenté par le chanteur lors de son interrogatoire, ainsi que sur les analyses de l’autopsie, l’ouvrage raconte l’histoire du meurtre de la première gifle jusqu’à la liberté accordée à Bertrand Cantat en 2007 pour bonne conduite.

L’histoire de Bertrand Cantat et celle qui est devenue sa nouvelle compagne a fait le tour du monde, cela a eu énormément de poids sur la conscience de notre personnage. L’ex-femme de Bertrand Cantat, Kristina Rady, se donne la mort dans des circonstances tragiques quelques années après que son ex-compagnon soit libéré. Le livre co-écrit par Stéphane Bouchet et Frédéric Vézard s'interroge également sur les vraies raisons de ce deuxième drame autour de la vie du célèbre chanteur de Noir Désir.

Bertrand Cantat, de trois-quarts, assis dans le box des accusés. Photo: Bernard Wis

Source: Getty Images

Bertrand Cantat: que devient le chanteur aujourd’hui?

Il semblerait que le poids du sens de culpabilité, après la mort tragique de Marie Trintignant que le chanteur a tuée sans supposément le vouloir, soit resté le même après le passage des années. Avec le groupe Détroit, Bertrand Cantat qui a eu un parcours semblable à celui de Nicolas Sirkis s'imagine un nouvel horizon. La sortie de l’album intitulé Horizon a été prévue pour la Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes, mais cette date va être décalée par la suite pour éviter toutes possibles répercutions de la polémique.

Alice Cantat qui est la fille de Bertrand Cantat a vécu la reprise du tragique suicide de sa mère, Kristina Rady, par plusieurs médias en France et ailleurs. Des institutions civiles se sont également chargés d'adopter l'affaire pour dénoncer les violences conjugales. L’autre fils que Kristina a eu avec Bertrand Cantat, Milo Cantat, a également trouvé des difficultés, d’abord devant la disparition de sa mère, puis devant toutes les attaques formulées contre son père. En effet, les enfants du chanteur ne sont pas du même camp que leurs grands-parents maternels. Si les parents de Kristina Rady pensent, comme plusieurs autres personnes, que Bertrand soit impliqué dans la disparition de leur fille, les enfants de celles-ci ne donnent aucun témoignage sur un harcèlement présumé de la part de leur père.

Bertrand Cantat se produit en live pendant le Festival de Musique des Vieilles Charrues, le 19 juillet 2014 à Carhaix, France. Photo: Erick James

Source: Getty Images

Un autre livre autour de la vie de notre personnage, intitulé Noir Désir, à l'envers à l'endroit, explique comment la fin du groupe a commencé en novembre 2010. Le batteur du groupe exprime que Bertrand Cantat a soudainement changé d’attitude, une chose qui a été si remarquable pour causer la dissolution du groupe quelques mois après. Entre 2016 et 2017, le chanteur exprime encore sa préférence à jouer sur scène en montant le Projet Condor Live. Puis en 2020, le chanteur fonde PAZ avec quelques autres membres du projet Condor. Faisant partie de plusieurs célébrités qui ont déjà tué quelqu'un, le chanteur mène sa vie devant tous ses critiques et ses sympathisants.

