Biographie de Saez: tout sur le chanteur de Jeune et con!

En tant que l’un des artistes qui ont souvent manifesté une solidarité active envers les grandes causes, Saez est un chanteur et poète français qui se fait respecter par un large public. Qu’il s’agisse des amateurs de musique rock ou des personnes qui ont pu entendre les paroles de ses titres, plusieurs personnes admirent l’art de Damien Saez et ces œuvres musicales. Qui est le chanteur dont la plus célèbre chanson parle de ceux qui "crèvent sous les ponts"? Quelles sont les causes qu’il défend et quelles sont ses autres célèbres chansons? Toutes les réponses et d’autres informations sont à l’intérieur de notre portrait.

Damien Saez se produit au Zénith de Paris le 21 avril 2017. Photo: David Wolf

Source: Getty Images

Depuis 2009, Saez a produit un grand nombre de titres musicaux, dont la plupart sont inclus dans ses 14 albums qui sont majoritairement des double albums et triple albums. L’artiste sort aussi un quadruple album en 2019 intitulé Ni dieu ni maître, un album comprenant 39 titres au total avec des thèmes variés. Dans ses paroles, le chanteur mélange entre chants humanistes et révolutionnaires. Il fait des odes à l’amour tout en défendant l’homosexualité et rend hommage à d’autres chanteurs, à des écrivains, comme à d’autres personnalités en leur faisant notamment des dédicaces et des références dans ses morceaux.

Présentation de Saez

Nom complet: Damien Saez

Damien Saez Genre: homme

homme Date de naissance: 1ᵉʳ août 1977

1ᵉʳ août 1977 Signe astrologique: Lion

Lion Âge: 44 ans

44 ans Lieu de naissance: Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Nationalité: française

française Taille: 1,61 m

1,61 m Compagne: Ana Moreau

Ana Moreau Mère: Cherifa Belhadj

Cherifa Belhadj Profession: chanteur, musicien, interprète, poète

chanteur, musicien, interprète, poète Style musical: r ock, chanson française

ock, chanson française Titres connus: Jeunesse lève toi , Jours étranges , L’oiseau paradis , Fils de France

, , , Labels: Island, Barclay, Cinq7, 16.ART

Island, Barclay, Cinq7, 16.ART Années d’activité: depuis 1999

depuis 1999 Albums: Debbie , J’accuse , Ni dieu ni maître , Libertaire

, , , Meilleure réalisation: 2ème classement dans les charts pour l’album Messina

Saez: l’enfance, les cours de piano et le premier album à sortir

Né le 1ᵉʳ août 1977, Damien Saez va s’inscrire dans un conservatoire à un jeune âge, ce qui va lui permettre d’apprendre à jouer plusieurs instruments par la suite. Alors qu’il vivait dans le quartier de la Fontaine d'Ouche se situant à Dijon, il rejoint des cours de piano dans le conservatoire à rayonnement régional de la ville du département de la Côte-d'Or. Le chanteur prend des leçons musicales avec Boris Nedeltchev, et c’est à l’âge de 15 ans qu’il obtient son degré de fin d’études.

Damien Saez se produit au Zénith de Paris, le 21 avril 2017. Photo: David Wolf

Source: Getty Images

La petite famille de Saez vivait dans les Alpes-de-Haute-Provence durant l’enfance de ce dernier, puis à Marseille et à Dijon. Avec une histoire qui ressemble à celle de Nicolas Sirkis, le divorce des parents de Damien était parmi les facteurs qui l’ont poussé à vouloir créer de la musique, la naissance d’un artiste rigoureux était le résultat d’une enfance qui n’était pas facile. Le chanteur avait à peine 18 ans quand il est allé à Paris pour rencontrer celui qui va devenir son manager, Alix Turrettini, celui qui gérait la carrière de plusieurs autres artistes comme Zazie et Mathieu Boogaerts.

Damien Saez signe avec Universal Music en 1999, et le compositeur et interprète français, William Sheller, donne un important coup de main à notre personnage pour qu’il puisse avoir ce contrat. William Sheller a pu écouter la musique de Saez et lire ses textes, le chanteur avait déjà créé ses premiers morceaux dont les premières parties étaient composées lorsqu’il était encore au conservatoire de Dijon. Avec des sonorités jazz, pop et électro, l’interprète qui continue ses tournées aujourd’hui enregistre son premier album, il fait sa propre musique rock dans l’album Jours étranges, et continue sur ce timbre dans le reste de sa carrière.

Saez: les titres les plus connus par le grand public

Jours étranges était le premier album studio de Saez qui est apparu en 1999. Il va sortir 14 albums au total dont le dernier sort en 2021, les thèmes sont variés entre rock et pop, et, comme chez Pomme, les paroles traitent des sujets de l’amour à la nécessité de bâtir un monde meilleur. Plusieurs titres de Damien Saez ont connu un grand succès, comme Jeune et con, Jeunesse lève toi, ou P'tite pute. Embrasons-nous, le titre que Saez avait composé pour la victoire de la musique en 2009, avait gagné une nomination à la catégorie Album pop/rock de l'année.

Damien Saez se produit sur scène avant le rassemblement électoral de la candidate socialiste française Ségolène Royal, le 1er mai 2007 au stade Charlety, Paris. Photo : Pascal Le Segretain

Source: Getty Images

Saez revient à la victoire de la musique de 2011 après une nomination à la catégorie Album rock de l’année. Cela a été la troisième fois pour le chanteur dans l’événement qui célèbre la musique chaque année, il a joué sur la scène de la récompense musicale pour la première fois en 2001, en interprétant Jeune et con alors que l’album était déjà disque d’or. Jours étranges va être double disque d’or quelques semaines après, le troisième morceau de l’album qui en porte le même nom est parmi les favoris des admirateurs du chanteur.

Dans Jours étranges, Saez chante “Moi, j'irai tuer mon père. Non, je ne suis pas un ange. S'il faut toucher la lumière. En ces jours étranges”. Le titre, appartenant au chanteur qui demande d’élargir la culture, finit avec une invitation qui se répète, appelant le public à rejoindre l’interprète dans sa quête avec Si tu viens avec moi. Dans un autre titre, celui intitulé Fils de France, le chanteur invite le public à connaître l’histoire du pays de Victor Hugo et de Charles Baudelaire. Avec la chanson Marchons ensemble, il incite les français à se révolter contre la tyrannie.

Saez: un chanteur qui exprime sa révolte face à la censure

Quand l’affiche de son album de 2010, intitulé J’accuse, a été censurée par des entreprises d’affichage et de publicité, comme Decaux et Clear Channel, Saez a exprimé sa révolte avec une lettre publiée sur internet. L’affiche représentait une femme nue dans un caddie, une manière pour le chanteur de critiquer la société marchande et consommatrice, notamment au niveau des métiers du spectacle. L’artiste, qui demandera la démission de Macron dans l’une de ces chansons, n'a pas pu voir l’affiche de son album dans les couloirs du métro de Paris, il a dénoncé cette censure par ses propres moyens.

Damien Saez se produit lors d'un concert au festival de musique des Francofolies, le 14 juillet 2013 à La Rochelle. Photo: Xavier Leoty

Source: Getty Images

L’ARPP (L'Autorité de Régularisation Professionnelle de la Publicité) a envoyé une lettre au chanteur expliquant les motifs de la censure, une lettre que le chanteur va publier par la suite en y ajoutant des commentaires. La lettre expliquait qu’il était impossible d’afficher une femme nue dans un chariot de supermarché, parce qu’il s’agirait d’une image dégradante qui réduit la femme à une “fonction d’objet”. Pourtant, le message du chanteur dénonçait justement cette réduction de la personne humaine dans la société du spectacle.

Les afficheurs qui ont l’habitude de réagir à la suite de telles mesures n’ont fait signe d’aucun support pour le chanteur, et dans ses commentaires, le chanteur exprime sa révolte et sa honte pour ce que devient la France. Il trouve que la société française retrouve les censures à chaque fois que celle-ci “ouvre la bouche”, puisque l’affiche de l’album dénonçait des pratiques humaines se basant sur ce qui a fait les causes de la censure de sa pochette d’album, à savoir, la dégradation de l’image de la femme.

Saez: ses engagements l’aident à continuer sa carrière

En plus de l’affiche qui a été censurée par l’ARPP et les afficheurs, Saez a aussi un clip vidéo interdit de diffusion à la télévision. Le clip du morceau intitulé S*xe, sorti dans l’album God blesse de 2002 chez UMG et montrant une femme sur les planches du théâtre. La femme sur scène incarne plusieurs images en se positionnant entre les anges et les démons. Plusieurs ont trouvé que le rôle renvoie vers l’image d’une femme victime de viol, mais il s’agit en réalité d’une lecture d’un passage de la pièce Roméo et Juliet de William Shakespear.

Selon ses propres propos et tel que raconté à la radio de France Inter, la France et ses villages est bien chère pour notre chanteur. Il explique comment il est possible de chanter à propos de la drogue, et d'écrire une lettre d'amour, sans pour autant avoir essayé les drogues et sans être réellement amoureux. Il explique qu’il fait ce qu’il fait par l’amour d’autrui, et que les autres ont toujours été ce qui a donné toute l’influence à l’interprète pour qu’il puisse continuer d’aller en avant.

Damien Saez se produit lors d'un concert au festival de musique des Francofolies, le 14 juillet 2013 à La Rochelle. Photo : Xavier Leoty

Source: Getty Images

L’album qui comprend le morceau dont le clip a été interdit vient avec d’autres titres exprimant une rage et un dégoût de la mondialisation. L’artiste n’hésite pas à faire la remarque qu’il y aurait “trop d’impérialisme dans [notre] monde”, surtout dans la première partie du double album God blesse. Pourtant, Damien Saez, qui n’est toujours pas papa, refuse de se faire catégoriser en tant que partisan de l’extrême gauche, comme il refuse les appellations qui peuvent mettre les artistes en label, ainsi que les vieilles descriptions comme “procommuniste” ou tout ce qui renvoie vers le bloc de l’Est au temps de la guerre froide.

Source: Legit Nigeria