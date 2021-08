Biographie d'Hugues Aufray: âge, compagnes, chansons, photos

La fraternité, le respect et l’amitié sont des sujets centraux dans les paroles de Hugues Aufray. Auteur, compositeur et interprète, Hugues Aufray continue ses activités artistiques depuis 1959. Il est aussi sculpteur et a également joué plusieurs rôles dans le cinéma, en plus de quelques parutions à la télévision. Célèbre et distingué, le chanteur est Chevalier de la Légion d'honneur depuis 2012. Qui est cet homme aux apparences immortelles et dont les activités sont en continuité depuis plus de 60 ans? Quelle est son histoire avec sa compagne Muriel? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait.

Le chanteur Hugues Aufray photographié à Paris. Photo: Eric Fougere

Le chanteur de Santiano, Stewball, Céline, Elle descend de la montagne et Hasta Luego, parmi plusieurs autres chansons connues, s’est également illustré en se rapprochant de Bob Dylan. Hugues Aufray a passé un bon moment aux États-Unis, plus précisément à New York, où il a pu connaître le chanteur de rock américain. Son séjour dans la ville des Etats-Unis lui a permis de gagner assez d’éléments grâce à lesquels il pourrait démontrer ses influences par la suite. Le chanteur, en faisant des reprises de Bob Dylan en français, s'inscrit parmi les plus importants compositeurs derrière la guitare et le chant. L’âge de Hugues Aufray qui a fêté ses 90 ans à Sorèze, le 7 septembre 2019, à peu près de trois semaines de sa date d’anniversaire, ne l’arrête pas continuer de vivre glorieusement.

Présentation de Hugues Aufray

Nom complet: Hugues Aufray

Genre: homme

Date de naissance: 18 août 1929

Signe astrologique: Lion

Âge: 44 ans

Lieu de naissance: Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine, en région Île-de-France

Nationalité: française

Taille: 1,77 m

Épouse: Hélène Faure

Compagne: Muriel

Mère: Amyelle de Caubios d'Andiran

Père: Henry Auffray

Enfants: Charlotte Aufray et Marie Aufray

Profession: chanteur, musicien, interprète, sculpteur

Style musical: Rock, Chanson française

Titres connus: Santiano, Stewball, Céline, Elle descend de la montagne

Labels: Barclay, Atlantic, Ariola, Universal, Polygam

Années d’activité: depuis 1959

Albums: Nicole, Chacun sa mère!, Autoportrait

Décoration: Chevalier de la Légion d'honneur

Hugues Aufray se produit à la Salle Pleyel, le 18 octobre 2019 à Paris. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Hugues Aufray: Comment a-t-il commencé sa carrière de chanteur?

Dans son jeune âge, Hugues Aufray a été marqué par la tragique disparition de son frère, Francesco, qui s’est donné la mort à 27 ans. Le chanteur est aussi le frère du physicien Jean-Paul Auffray, et l'actrice Pascale Audret est la sœur de Hugues Aufray qui est décédée en juillet 2000. Le chanteur est le fils d’Amyelle de Caubios d'Andiran et de Henry Auffray qui était un homme d’affaires, et le jeune Hugues a également vécu un déplacement avec la famille, de Paris à Sorèze, quand ses parents ont divorcé vers la fin des années 1930.

Hugues Aufray était encore jeune lorsqu’il faisait ses premières interprétations de célèbres chansons, notamment de musiciens comme Serge Gainsbourg, parmi plusieurs d’autres. Il joue dans des concours et termine dans des places satisfaisantes, et grâce à Eddie Barclay, Aufray qui va plus tard avoir une influence sur plusieurs chanteurs comme Mireille Mathieu ou Nicoletta fait son premier enregistrement en 1959. Cela a été la première occasion pour un grand public de découvrir notre artiste, et l’année qui marque ses débuts comme chanteur.

Hugues Aufray à l'émission 'Vivement Dimanche' - Le 24 mai 2006 - À Paris. Photo: Serge Benhamou

Grâce à un passage en Espagne pour vivre avec son père, Hugues Aufray a pu gagner des influences diversifiées. Il s’inspire du folklore espagnol et latino-américain, ainsi que du blues et du rock anglo-saxons pareillement. Ces influences lui ont permis de réussir plusieurs collaborations avec des compositeurs différents, comme Jean-Pierre Sabar et Georges Augier de Moussac, ainsi qu’avec des poètes comme Lounis Ait Menguellet. C’est les mêmes influences qui vont être derrière beaucoup de chansons, et il en a tellement écrit qu’il oublie les paroles de quelques-unes.

Hugues Aufray: Du concours de l'Eurovision aux reprises de Dylan

Le chanteur interprète Dès que le printemps revient au Concours Eurovision de la chanson de 1964 en représentant le Luxembourg, Hugues Aufray termine le concours en quatrième position. Bien qu’il n’a pas représenté la France, ses chansons font partie du patrimoine français, notamment celles les plus connues, comme Céline, Stewball et Santiano. Santiano de Hugues Aufray est une adaptation française du chant de marin Santianna, originalement une chanson anglaise dont les paroles furent adaptées en collaboration avec le parolier Jacques Plante.

Les chansons de Hugues Aufray les plus connues sont des adaptations des chansons de grands chanteurs, des titres que notre personnage reprend pour chanter à sa manière. Santiano de Hugues Aufray a été joué d’une manière plus rapide, d’autres chansons, comme notamment quelques reprises de Bob Dylan, ont été chantées d’une manière plus lente.

Hugues Aufray avec Muriel après qu'il s'est produit à la Salle Pleyel le 18 octobre 2019 à Paris. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Plusieurs chanteurs français ont joué des interprétations de Bob Dylan, mais Hugues Aufray était le précurseur. Il a passé un an à New York, signant un contrat avec Blue Angel qui était un cabaret dans la ville américaine où se rencontraient les amateurs du folk américain, notamment ceux qui sont inspirés par le rock et le blues. Ce passage a permis à notre chanteur de rencontrer Bob Dylan, et plus, une amitié s’est construite à partir de cette rencontre.

Hugues Aufray: sa discographie à plus de 60 ans de carrière dans la musique

Le chanteur sort 8 vinyles après sa signature avec Barclay, avant d’en sortir 8 autres avec Atlantic. Cela s’est produit entre 1964 et 1985, parce qu’à partir de 1987, Hugues Aufray sort des albums en CD. Hugues Aufray qui a été un élément influent dans la naissance de Céline Dion va produire une vingtaine d’albums, dont des albums studio et des albums live. Nous avons également 3 enregistrements DVD de Hugues Aufray, de ses concerts de 1977 dans un lieu célèbre à Paris, de 1991 à Olympia et celui de 2005 intitulé Hugues Aufray, plus live que jamais!.

Très populaire dans les colonies de vacances, Elle descend de la montagne a été chantée par plusieurs enfants des années 1960 et le rythme est connu, il est repris d’une version anglaise qui est également adaptée dans quelques versions pour les enfants. Juillet 1966 marque la sortie de Céline, composée par Vline Buggy, Mort Shuman, ainsi que Hugues Aufray qui l’interprète pour l’ajouter à ces célèbres chansons.

Le chanteur Hugues Aufray et sa compagne assistent au Musée Paul Belmondo qui célèbre son 5e anniversaire le 13 avril 2015 à Boulogne-Billancourt. Photo: Bertrand Rindoff Petroff

Comme Des pierres qui roulent, sa version de Like a rolling stone de Bob Dylan, a été écoutée répétitivement par plusieurs générations. Hugues Aufray qui est célèbre pour ses adaptations d’artistes américains a produit un total de 27 morceaux qui ont originalement été chantés par Bob Dylan. Parmi les célèbres reprises, nous trouvons aussi Dans le souffle du vent (Blowin' in the Wind) et L'homme-orchestre (Mr. Tambourine Man).

Hugues Aufray: toutes les informations sur sa vie privée

Si vous cherchez des informations sur Hugues Aufray et sa femme, vous trouverez quelques commentaires sur sa relation avec sa compagne plus que des articles sur sa femme, la danseuse Hélène Faure. En effet, si vous voudriez savoir quelle est la femme de Hugues Aufray, il va falloir creuser un peu. Les photos de Hugues Aufray et sa femme sont plus rares que ses photos avec la jeune Muriel, qui est sa compagne depuis des années.

Si vous vous demandez quel âge a Muriel, la compagne de Hugues Aufray qui refuse d’être décrit de polygame, sachez que seuls quelques petits cercles autour de la vie du couple connaissent vraiment la réponse. L’âge de Muriel, la compagne de Hugues Aufray, est inconnu, mais elle est officiellement avec lui depuis 2008 et il est évident qu’elle est plus jeune que ses deux enfants.

Le chanteur Hugues Aufray pose lors d'une séance de portraits à Paris, le 18 janvier 1990. Photo: Eric Fougère

La compagne de Hugues Aufray ne donne aucun commentaire sur la polygamie de son compagnon. Sa femme, Hélène Faure, pense qu’il peut vivre comme bon lui semble. Plusieurs personnes se demandent également, surtout avec le mode de vie du chanteur, où habite Hugues Aufray exactement. Son lieu de résidence principale est à Neuilly-sur-Seine, pas loin de l’endroit où il est né en 1929.

