Tout savoir sur Pomme: chanteuse militante et compositrice inspirée

Pomme est une jeune chanteuse et compositrice parisienne. Après avoir sorti plusieurs singles qui ont été chaleureusement accueillis par le public français, elle a enregistré son premier album en 2017. Néo-chanson moderne c'est ce qui semble vraiment frais et vivifiant.

La présentation de la biographie de Pomme

Nom complet: Claire Pommet

Date de naissance: 2 août 1996

Age de Pomme: 24 ans

Signe astrologique: Verseau

Signe chinois: Rat

Lieu de naissance: Décines-Charpieu, France

Activité principale: auteure, compositrice, interprète, musicienne

Genre musical: chanson, folk

Instruments: voix, guitare, autoharpe, violoncelle, vocodeur, piano, banjo

Années actives: depuis 2014

D'où vient Pomme et que sait-on de son enfance?

Claire Pommet a grandi dans la région lyonnaise. Elle a commencer à apprendre le solfège dès l'âge de 6 ans. Un an plus tard, elle a décider de fréquanter la chorale d'enfants La Cigale de Lyon et c'est là où elle a apprit de jouer le violoncelle à l'âge de 8 ans. Sa mère joue de la flûte, tandis que son père, qui est agent immobilier, écoutait Michel Polnareff, Serge Reggiani et Charles Aznavour. Le père d'un ami l'a initiée à la musique folk et country américaine. Elle est autodidacte et publie des vidéos sur la plateforme web YouTube.

Les premières années de la chanteuse Pomme et le début de sa carrière musicale

En septembre 2017, à l'âge de 21 ans, Pomme se produit pour la première fois à La Boule Noire à Paris. Un mois plus tard, elle sort son premier album de chanson française, intitulé À peu près. En fait, Salomé Rouzerol-Douglas l'a décrit dans Le Figaro comme un mélange de pop et de folk. D'ailleurs, selon Gilles Renault dans Libération, c'était très encourageant. Les journalistes de Libération et du Figaro soulignent la qualité de ses performances en streaming, au cours desquelles elle joue notamment de la harpe automatique et de la guitare. Ensuite, Pomme a aussi joué dans la première partie de la tournée Asaf Avidan. En février 2018, elle s'est produit au Café de la Danse à Paris, après avoir joué en première partie de Louane et Vianney, puis elle est montée sur scène à La Cigale (mi-2018) et à La Trianon (début 2019).

De quoi parlent les chansons de la célèbre chanteuse française Pomme?

C'est vrai, que tous ses textes évoquent souvent des thèmes d'amour, de mort, et de "situations quotidiennes qui recourent au romantisme". Elle montre que l'amour n'est pas seulement hétérosexuel, mais aussi bisexuel ou homosexuel. Elle est vraiment militante quand elle chante de cela! De plus, Pomme a dédié une chanson à Safia Nolin, qui était sa partenaire une fois. Un jour, elle a expliqué à Télérama: "Je suis naturellement à l'aise avec mon homosexualité, par exemple, en utilisant des pronoms féminins dans mes chansons. Et je pense que c'est important, vu la quantité de messages de remerciements que je reçois." Il y a un an, elle remportait les Victoires de la Musique de l'album révélation de l'année avec son deuxième album studio Les failles. Cette année, elle a été fièrement couronnée comme une artiste féminine de l'année.

La discographie de Pomme

La chanteuse française a 4 albums studio, 2 pièces de théâtre prolongées, 19 singles et 11 clips. Aussi, Pomme a déjà 10 projets de collaboration.

Albums studios de Claire Pommet

À peu près (2017)

Les failles (2019)

Les failles cachées (2020)

Les failles cachées (édition d'halloween) (2020)

Singles de Pomme

J'suis pas dupe (2015)

En cavale

Je t'emmènerais bien

Jane&John

Même robe qu'hier (2017)

La lavande

De là-haut

A Lonely One

On brûlera

Pauline

À peu près (2018)

2019 (2019)

Je sais pas danser

Anxiété

Vide (2020)

Les Oiseaux

Grandiose

Chanson For My Depressed Love

À perte de vue (2021)

