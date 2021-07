Lettre d’amour: voici comment lui déclarer votre flamme

Il est connu qu’en donnant de l’amour, on finit par en prendre. Ce mélange de miel et de fiel glisse par l'oreille et se loge dans le cœur, alors, la lettre d’amour est parmi les moyens d’atteindre l’âme de la personne que vous aimez. Il est également certain et établi que le langage du cœur est celui qui convient le mieux à l'amour, car l’amour peut hanter l’esprit de l’amoureux, comme il a le pouvoir de l’enchanter. Pouvons-nous réellement exprimer de l'amour grâce au langage? Détendez-vous, il n’est pas nécessaire d’être un grand poète afin de pouvoir écrire une belle lettre d’amour pour vos personnes bien aimées.

La rédaction d'une lettre d'amour n'a jamais été aussi simple que cela puisse paraître. Photo: Debby Hudson

Une lettre d’amour doit avoir, comme sujet principal, l’amour que vous avez envers une personne, et peut également tourner autour des sentiments que la personne aurait envers vous. Elle peut exprimer des sensations vécues lors de quelques moments partagés ensemble, des désirs et des buts que vous partagez avec votre bien-aimé(e). La lettre peut aussi être en dehors de la notion du temps en exprimant, à la fois, de la nostalgie et des aspirations. D’une manière résumée ou d’une façon approfondie, la taille de la lettre d’amour que vous enverrez à votre destinataire ne va dépendre que de la voie et de la technologie qui vont permettre de l’envoyer.

Lettre d’amour: quelles utilités a-t-elle et pourquoi en écrire une?

Les lettres d’amour ont plusieurs rôles à jouer dans notre monde. D’abord, elles permettent à tous d’exprimer et de célébrer ce que l'on ressent, que la lettre soit pleine de tristes sentiments ou d’humour noir, et qu’elle soit directement envoyée à un destinataire ou bien diffusée dans un intermédiaire. En plus de ça, la lettre d’amour peut avoir des effets positifs sur la personne qui la rédige, sans forcément qu’elle n’atteigne son ultime destinataire qui est la personne que vous aimez.

“Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point." ― Blaise Pascal.

Principalement, si vous vous demandez toujours pourquoi lui écrire une lettre d’amour, il faut savoir que la lettre permet d’offrir plus de longévité aux sentiments qui vous lient à une personne. Cela permet aussi de prendre son destin dans les mains en communiquant son amour d'une manière écrite. Une lettre d’amour est parmi les formes de lettres qui sont lues et relues le plus depuis l’antiquité, même si l’amour n’est pas partagé, la lettre aura toujours des effets sur la personne qui la reçoit.

Une illustration d'une carte postale vintage mettant en vedette une jeune femme qui compose une lettre d'amour sur une table d'écriture, vers 1890. Photo: Popperfoto

Selon des explications de spécialistes, les lettres d’amour permettraient “d’exalter” un amour transgressif que les normes sociales poussent à cacher. Cet amour, quand il n’est pas vécu au quotidien, peut peser lourd sur les consciences des amoureux. Il s’agit de la raison la plus importante derrière devoir écrire une lettre d’amour, d’une manière à pouvoir donner une autre dimension à ses sentiments en les exprimant avec des mots.

Comment écrire une lettre d’amour unique et originale?

Le seul secret est d’écrire pour une personne que vous admirez réellement, il est toujours question que le lecteur puisse se sentir spécial pour vous. La première question que vous pourriez vous poser, en écrivant la lettre d’amour pour elle, est toujours: comment va-t-elle recevoir la lettre? Et pour écrire une lettre d’amour pour lui, vous vous demanderez certainement: par où va-t-il falloir commencer? Aussi simple que cela puisse paraître, ce n’est pas la forme de la lettre d’amour qui va être importante mais plutôt le contenu de celle-ci.

“Que ton désir soit de l'amour, et que ta possession soit amoureuse." ― André Gide.

Pour que la lettre d’amour pour une femme puisse être de qualité, il va souvent falloir être clair avec la personne que vous aimez, et lui déclarer explicitement votre amour dans la lettre. En revanche, l’amour peut être dissimulé et les vrais sentiments cachés dans la lettre d’amour pour un homme. Bien qu’il ne s’agit pas d'une règle d’or à suivre à la lettre, nombreuses sont les femmes qui veulent savoir la vérité depuis le début, et nombreuses aussi sont celles qui gardent leur amour secret et précieusement protégé.

Une lettre de Ruth Ellis à Frank Neale, envoyée de la prison de Holloway à Londres, pour le remercier d'un bouquet de fleurs, le 5 juillet 1955. Photo: Archives Bentley

Une lettre d’amour qui fait pleurer n’est possiblement pas ce que vous cherchez, mais en effet, si vous aimeriez en écrire une qui est pleine d'émotion, il y aurait quelques règles à devoir respecter. Le respect représente, en réalité, l’une des bases principales et des règles d’or. Soyez humble et fidèle aux personnes que vous aimez. Et puis, n’oubliez pas que les touches personnelles qui peuvent être des souvenirs ou des aspirations partagées, sont également essentielles. Il est vrai que c’est avec les mains qu’une lettre d’amour s’écrit, mais en effet, c’est avec le cœur que cela se pense.

Des lettres d’amour historiques de fameux personnages

L'écriture des lettres d’amour, qui est pratiquée au moins depuis l’Égypte antique, demande de la contemplation et de la méditation pour en faire une qui restera marquée dans l’histoire du couple. Et parmi les lettres d’amour les plus connues dans l’histoire de l’humanité, et celle écrite par Johnny Cash à sa femme June Carter Cash. C’était à l’occasion de l'anniversaire de la dame, et il est utile, bien que cela ne soit pas forcément nécessaire, de trouver une seconde raison pour votre lettre d’amour, comme l'anniversaire ou à l’occasion de la Saint-Valentin.

“Mieux vaudrait apprendre à faire l'amour correctement que de s'abrutir sur un livre d'histoire." ― Boris Vian.

Une autre lettre d’amour historique est celle que Napoléon Bonaparte avait écrite pour Joséphine de Beauharnais, en 1976. Dans cette lettre, l’homme d’État, Napoléon 1er, déclare son amour et trouve des difficultés à décrire son amoureuse et de la comparer, lui qui, selon ce propos, voyait en elle une lumière “ardente” plus que le jour. Les mots de Napoléon connaissent un grand succès dans notre temps, et selon le Figaro, les lettres sont vendues pour plus de 500 000 €.

Napoléon Bonaparte, l'auteur de l'une des lettres d'amour qui ont marqué l'histoire. Photo: Paul Popper

Il est souvent question de déclarer son amour grâce à une lettre d’amour, directement ou indirectement à la personne que l’on aime. Mais parfois, il est aussi possible d’écrire une lettre sans en préciser forcément le destinataire. Cela a été le fameux cas de Beethoven dont on ne connaît pas l’amoureuse jusqu'à aujourd'hui, le compositeur allemand essayait également de prendre son destin dans les mains en écrivant une lettre d’amour. Sa lettre a été rédigée pour gagner le cœur de sa bien-aimée, et elle est restée marquée dans l’histoire à jamais.

