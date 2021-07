Biographie de Romain Grosjean: formule 1, femme, fortune

La parfaite maîtrise du volant permet au pilote d’inscrire son nom parmi les grands de l’un des sports les plus médiatisés de la planète. La Formule 1 est différente de la NBA ou de la Ligue 1, elle est une compétition qui combine, grâce aux pilotes et aux constructeurs, un championnat qui ressemble plus à la Champions League et la Coupe du Monde combinées. Romain Grosjean arrive 7ème dans ce championnat considéré roi des concours des sports automobiles en 2013, son meilleur classement jusqu’à aujourd’hui. Quel était son parcours avant de gagner toute la notoriété d’un pilote de Formule 1? Pourquoi a-t-il fini par changer de type de Formule? La réponse et plus d’informations sont dans la suite de notre portrait.

Romain Grosjean devient célèbre grâce à tout ce qui a été derrière son arrivée à la meilleure compétition de sports automobiles, et il gagne plus d’admirateurs après ses multiples parutions à la télévision. D’abord, en 2012, le pilote devient consultant chez RMC. Ensuite, Canal+ fait une guignole de Roman Grosjean pour s’ajouter aux autres célèbres marionnettes. David Guetta fait appel à lui en 2014 pour paraître dans le clip d’un titre intitulé Dangerous, et Romain Grosjean se fait connaître par un public et par des admirateurs de nombres croissants. En 2016, le pilote devient mentor d’un autre conducteur qui est aussi de Genève et qui jouait pour la Formule V8 3.5

Présentation de Romain Grosjean

Nom complet: Romain Grosjean

Romain Grosjean Genre: homme

homme Date de naissance: 17 avril 1986

17 avril 1986 Signe astrologique: Bélier

Bélier Âge: 35 ans

35 ans Lieu de naissance: Genève, en Suisse

Genève, en Suisse Nationalité: helvético-française

helvético-française Taille: 1,8 m

1,8 m Compagne: Marion Jollès Grosjean

Marion Jollès Grosjean Enfants: Sacha Grosjean, Camille Grosjean, Simon Grosjean

Sacha Grosjean, Camille Grosjean, Simon Grosjean Parents: Marie-Hélène Brandt, Christian Grosjean

Marie-Hélène Brandt, Christian Grosjean Profession: pilote de sports automobiles

pilote de sports automobiles Discipline: Formule 1

Formule 1 Nationalité sportive: française

française Nombre de courses en F1: 179

179 Numéro Permanent: 8

8 Meilleure position: 7ème

7ème Années d’activité: depuis 2009

Romain Grosjean: des années de karting à la Formule 1

Le pilote d’automobile qui joue la Formule 1 pour la France naît le 17 avril 1986 d’un père avocat et d’une mère peintre commence sa carrière en 2003. Il est aussi un descendant du fameux Edgar Brandt, le ferronnier d’art et industriel d’armement d’origine alsacienne, et de Fernand Grosjean, le skieur alpin suisse des années 1950. Pendant un jeune âge, Romain apprend à maîtriser le volant avec des classes en karting, il apprend également comment conduire dans des circuits.

Participant au Championnat de France de Formule Renault, ainsi qu’à la Coupe d’Europe, Romain Grosjean, qui a une taille de 1,8 m, démontre un grand courage. Une audace et une ardeur mariés à une tranquillité au volant qui lui ont permis d’être, comme Hugo Gaston ou LeBron James, parmi les meilleurs débutants de toute l’histoire des disciplines dans lesquelles il a fait partie. Il participe, par la suite, en Eurocup, puis en Championnat de France.

Romain fait un parcours impressionnant qui lui permet de rejoindre l'écurie ASM Formule 3 en 2007, il fait ses débuts en GP2 Series l’année suivante au sein de l'écurie ART Grand Prix. Le pilote remporte deux victoires dans la compétition, ce qui n’a pas été suffisant pour le satisfaire, il poursuit sa conquête jusqu’à devenir deuxième pilote essayeur du Renault F1 Team. Avant de tester pour Mercedes, Romain commence à représenter la France à la Formule 1 en 2009.

Romain Grosjean: les débuts de son parcours à la Formule 1

En tant que troisième pilote du Renault F1 Team, Romain commence ses premières courses en Formule 1. Cela se passe en 2009, en parallèle avec sa participation au championnat GP2 Series. Le hat-trick était l’une des meilleures réalisations qui lui ont permis de se classer à la tête du championnat. Faisant partie de la même équipe que Fernando Alonso, mais Romain n’atteint toujours pas le niveau qu’il souhaite avoir.

Romain termine champion Auto GP avec DAMS en 2010, avant d'être choisi par Audi pour faire des tests en DTM. Tout cela lui a permis d’être sélectionné en tant que pilote d'essai chez Renault F1 Team en 2011. Le pilote, qui deviendra consultant pour Canal+, fait également des séances d'essais pour Pirelli, quelques semaines avant de gagner à Isola 2000, la compétition d’automobile sur glace qui fait partie des manches du Trophée Andros.

La même année, le pilote retourne à la Formule 1, il est titulaire avec l'équipe Lotus F1 Team. Il participe à plusieurs courses, gagne davantage de confiance et de précision. Il termine, avec 96 points, en 8ème position quand son coéquipier termine 3ème du classement. Grâce à des entraînements sérieux comme ceux de Tony Yoka, en 2013, quand son coéquipier remporte la course, Romain termine 10ème dans le classement. C’est aussi l’année de la meilleure réalisation du pilote qui termine en 7ème position. Entre 2017 et 2020, Romain Grosjean se lance pour un nouveau défi chez Haas.

Romains Grosjean: toutes les informations sur sa vie privée

Lors du Grand Prix F1 de Bahreïn qui s’est déroulé en novembre 2020, Romain Grosjean fait un accident, une sortie de piste qui a été suivie par la percussion d’un rail de sécurité. Le pilote décide de ne pas arrêter sa carrière à cause de cela, mais Romain Grosjean déclare, pour sa femme et pour le public, qu’il participera seulement à des courses moins dangereuses. La femme de Romain Grosjean trouve que le pilote a une responsabilité qui est celle de devoir rester en vie pour ses enfants.

Marion Jollès, l’épouse de Romain Grosjean et la mère de ses 3 enfants, trouve que la carrière de pilote qu’il poursuit est dangereuse pour un père de famille. Sacha Grosjean est le fils aîné de Romain Grosjean, il a eu peur, lui aussi, quand son père a été encerclé par le feu après l’accident au Bahreïn. Le pilote, lui-même, a trouvé qu’il s'agissait d’un miracle qu’il soit toujours en vie, ses enfants l'ont poussé à décider de jouer dans des compétitions moins dangereuses que la Formule 1.

Le père de Roman Grosjean, Christian Grosjean, approuve le fait que son fils doit penser à ses enfants. Il trouve que Marion Jollès et Romain Grosjean ont fait le bon choix. Mais pour notre pilote, cela ne va pas être une vraie fin. Romain Grosjean ne va pas se contenter du ski, il va continuer en Indy Car. Grâce au sport automobile, Romain Grosjean a une fortune de 20 millions de dollars. Le salaire de Romain Grosjean est de 1,8 million de dollars par an.

