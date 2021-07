Biographie de LeBron James: taille, salaire, carrière et sa vie quotidienne

by Anna Bazarna

LeBron James est un basketteur américain des Lakers de Los Angeles. C'est vrai que tout d'abord la future star a attiré l'attention nationale en tant que le meilleur joueur de basket-ball au lycée du pays. Avec sa combinaison unique de taille, d'athlétisme et de vision du terrain, il est devenu quatre fois MVP NBA. Après avoir mené le Miami Heat aux titres en 2012 et 2013, James est revenu à Cleveland et a aidé la franchise à remporter son premier championnat en 2016.

LeBron James (#23) au Staples Center le 30 mai 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo de Sean M. Haffey/Getty Images)

Source: Getty Images

Présentation de la biographie de LeBron James

Nom complet: LeBron Raymone James

Date de naissance: 30 décembre 1984

Lieu de Naissance: Akron, Ohio, les États-Unis

Âge de LeBron James: 36 ans

Signe astrologique: Capricorne

Signe astrologique chinois: Rat

Nationalité: américaine

Taille de LeBron James: 2,06 m (6′ 9″)

Poids de LeBron James: 113 kg (249 lb)

Surnom: King James, The King, The Chosen One, LBJ

Activité principale: joueur de basketball

Club actuel: Lakers de Los Angeles

Numéro: 23

Entraîneur: Mike Mancias

Débuts de sa carrière: NBA en 2003; International en 2004

Position: garde de tir, tir vers l'avant

Religion: catholicisme romain

État civil: marié

Femme: Savannah Brinson

Enfants: Childs: LeBron James jr., Bryce Maximus James, Zhuri James

Parents: Anthony McClelland, Gloria Marie James

Quelle était la vie du futur sportif?

L'athlète est né en décembre 1984 dans la "capitale mondiale du caoutchouc", comme la ville d'Akron, Ohio est appelée pour l'emplacement du siège des entreprises qui produisent des pneus et du matériel. La mère de la future célébrité, Gloria James, a donné naissance à un enfant à l'âge de 16 ans. C'est elle qui l'a mise sur ses pieds et lui a donné un nom de famille. Avec son père biologique, Anthony McClelland, James ne garde aucun contact. Selon les rumeurs, Anthony est un célèbre joueur de streetball et un escroc tout aussi célèbre qui a passé un tiers de sa vie en prison.

LeBron James au Staples Center de Los Angeles.Image numérique prise le 13/01/2005 (Photo par Anne Cusack/Los Angeles Times via Getty Images)

Source: Getty Images

Quel est le résumé de la carrière de James que nous connaissons?

Le talent de James a été remarqué alors que le garçon n'avait que 9 ans. Puis, après un certain temps, il a réussi à prouver qu'il est un ajout précieux à l'équipe de sa ville natale. Et c'est pourquoi James a été nommé recrue de l'année à la fin de la première saison régulière. Le basketteur est devenu le premier des Cavaliers à recevoir ce prix, remportant en moyenne 20,9 points, 5,5 rebonds et 5,9 passes décisives par match. Il était également le plus jeune joueur dans la vingtaine à recevoir cet honneur. Hors période de blessure, James a gagné 19 millions de dollars au cours de ses quatre premières années avec l'équipe.

Les faits passionnants à propos de LeBron James

LeBron a été comparé à Michael Jordan alors qu'il était au lycée. En quatrième année, James a raté près de 100 jours d'école. LeBron James a passé les deux tiers de son enfance sans domicile permanent. LeBron James a remporté le Prix NBA Most Valuable Player (MVP) en 2009, 2010, 2012 et 2013. Il a une fois sauvé un autre joueur de basket-ball. LeBron James a dépensé $ 670 000 pour sa Lamborghini Aventador. LeBron James est l'un des joueurs les plus suivis sur Instagram. Il compte plus de 75 millions de followers.

Quelle est la valeur nette de joueur de basketball?

C'est vrai que LeBron Raymone James est un endosseur spectaculaire de sociétés primaires telles que Nike, Coca-Cola, Beats Electronics et Samsung. De surcroît, il a également créé sa propre entreprise de production, qui a le nom SpringHill Entertainment et aussi son organisation médiatique, qui est appelé Uninterrupted. En effet, cette année la société internationale de médias Forbes a estimé la valeur nette de l'athlète à 96,5 millions de dollars. Lebron, qui joue au basket-ball depuis 16 ans, a accumulé sa richesse sur ses revenus énormes en tant qu'un sportif immense, ambassadeur de la marque et homme d'affaires.

