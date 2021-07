Tony Yoka: 9 choses que vous ne savez peut-être pas sur le boxeur

Champion du monde de la boxe amateur en 2015, puis champion olympique en 2016, Tony Yoka fait tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre le niveau nécessaire afin de faire de la boxe professionnelle. Son père était également boxeur et il était la source d’inspiration pour Tony Yoka qui a reçu tous les conseils et l'encouragement qu’il lui fallait de la part de sa famille. Qui est ce boxeur et comment a-t-il gagné de la notoriété depuis son passage à la boxe professionnelle? Quelle est la nature de sa relation avec Estelle Mossely? Toutes les réponses et d’autres informations sont dans la suite de notre portrait de Tony Yoka.

En 2015, le boxeur a été le premier français à être élu champion du monde de la boxe amateur. Un grand maître des poids lourds et super-lourds, il a passé de longues années d’entraînement et enchaîné des participations dans plusieurs compétitions. Ses longues préparations étaient importantes pour qu’il puisse gagner la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Même avant sa quête de l’or olympique, Tony Yoka faisait de la boxe son unique passion. Entre la première participation du boxeur dans les Jeux olympiques de 2012 à Londres et aujourd’hui, une grande différence est à remarquer au niveau de la technique comme au niveau de l'endurance du sportif.

Présentation de Tony Yoka

Tony Yoka: des encouragements dès l’enfance et des entraînements intenses

L’arrêt de carrière du père de Tony Yoka qui est d’origine française a été parmi ce qui a inspiré le jeune homme à faire de la boxe, il voulait suivre les pas de son papa. Il est né le 28 avril 1992 à Paris, son père qui est d’origine congolaise était un boxeur dont la carrière est arrivée à une fin précoce pour des raisons médicales. Comme pour Badr Hari, Tony Yoka commence à pratiquer la boxe très jeune, guidé par Victor Yoka, quand il avait seulement 6 ans. Deux années plus tard, et à l’âge de 8 ans, le jeune boxeur s’inscrit dans une école où il va commencer ses entraînements.

Dans le département des Yvelines, Tony Yoka qui se prépare aujourd’hui pour son prochain match contre Peter Milas, frappe ses premiers coups de poing et joue contre plusieurs adversaires de son âge, et parfois contre de plus grands rivaux pour mieux s’exercer. Il continue à pratiquer la boxe dans le club de Chanteloup-les-Vignes jusqu’à ce qu’il termine les 16 ans. Il aura 10 ans de pratique quand il va rejoindre l’un des plus célèbres clubs de boxe en France, il se rallie au club BA des Mureaux et se fait entraîner d’une manière intensive par Moktar Hadjri.

C’est en 2009 que Tony Yoka rejoint l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). En faisant partie de cette institution héritière de plusieurs autres établissements sportifs en France, le jeune boxeur de 17 ans s’exerce 2 fois par jour dans le site situé dans le bois de Vincennes à Paris. Quant à l’école, Tony Yoka fait du combat mais consacre aussi du temps pour ses études, il a fait une branche scientifique et il a seulement pu étudier entre les entraînements qu’il faisait durant le jour.

Tony Yoka: des titres récoltés et une étonnante élimination aux JO

En tant qu'un cadet, Tony Yoka a remporté le championnat de France deux fois. Puis, il devient aussi champion de France de boxe junior, et gagne une médaille de bronze quand il se place en troisième position aux championnats d’Europe juniors. De la même génération que Clarisse Abgegnenou, le boxeur attire les regards à un jeune âge. Il est vice-champion du monde junior et champion des Jeux olympiques de la jeunesse 2010, il avait seulement 18 ans quand il a déjà eu toutes ces médailles autour du cou. La même année, Tony Yoka fait partie de la franchise Paris United, il remporte la World Series of Boxing (WSB) en 2011.

Grâce à ses durs et intenses entraînements, le champion affronte des boxeurs seniors de catégories supérieures. C’est dans la catégorie des poids super-lourds qu’il devient champion de France de boxe amateur en 2012, Tony Yoka était habitué aux combats acharnés à ce stade grâce à ses multiples exercices depuis qu’il avait 10 ans. Le boxeur qui joue pour le championnat du monde a gagné une place dans les Jeux olympiques de Londres d’une manière difficile mais bien étudiée, il s’est préparé pour une longue durée et avait mérité sa qualification.

Nous pouvons toujours lire que “la chute n’est pas un échec, l’échec c’est de rester là où on est tombé” dans le tatouage que Tony Yoka s’est fait au bras après les Jeux olympiques de 2012. Il est sorti du premier tour après s’être incliné face à Simon Kean, et son échec est dû au stress causé par le manque d’expérience du jeune boxeur de 20 ans. Tony Yoka était le plus jeune à participer dans la catégorie des poids-lourds au Jeux de Londres. Sa défaite, qui était surprenante pour ses admirateurs, ne va pas l’empêcher de continuer son parcours.

Tony Yoka: comment le boxeur est-il passé au niveau professionnel?

Tony Yoka devient boxeur professionnel en 2017, et 3 années avant cela, il remporte le championnat de France de 2014 avec des victoires par KO en quart de finale, en demi-finale et en finale. Le boxeur est aussi champion du monde de boxe amateur à Doha en 2015, après sa victoire impressionnante contre Ivan Dychko. Jérôme Thomas et Willy Blain étaient les seuls français à remporter ce titre avant Tony Yoka, il est le troisième français à devenir champion du monde de boxe amateur. Il vise, depuis qu’il était jeune, le stade professionnel, il veut être comme Michael Jordan ou Novak Djokovic, l’un des pionniers de sa discipline.

Avant son passage au professionnel, Tony Yoka avait aussi participé aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Il s’entraîne dur pour pouvoir remporter la médaille d’or après sa victoire contre Joe Joyce deux rounds contre un. Le boxeur gagne de la notoriété et se fait inviter par plusieurs émissions TV, il signe son premier contrat, en janvier 2017, un accord de quatre ans avec Canal+.

Boxeur professionnel qui fait 109 kg dans sa première pesée, il s’entraîne d’une manière encore plus intense avec, notamment, Virgile Hunter qui est l'entraîneur d'Andre Ward. La suspension de Tony Yoka est annoncée en décembre 2017 par la commission antidopage de la fédération française de boxe, moins d’un an après son passage au professionnel. Le boxeur est suspendu pour une année pour l'absence du contrôle d'anti-dopage, il arrête les compétitions jusqu'en juillet 2019.

Tony Yoka: la première ceinture du boxeur et sa place au classement mondial

Parmi les plus célèbres matchs auxquels il a participé, nous trouvons la finale des JO face à Joe Joyce, ainsi que le match qu’il avait perdu face à Simon Kean. Un autre match de boxe de Tony Yoka qui a marqué les spectateurs était contre Joël Tambwe Djeko, le boxeur belge face à qui il a enregistré une victoire par KO technique en mars 2021. Grâce à cet exploit, Tony Yoka gagne la ceinture des poids lourds EBU, la première ceinture que le boxeur détient et l’unique jusqu’à aujourd’hui.

Dans le classement des meilleurs boxeurs au monde dont la tête est toujours maintenue par Floyd Mayweather, Tony Yoka arrive à la 13ème place après sa victoire contre Christian Hammer aux points. Le boxeur n’a perdu aucun match officiel depuis son passage au professionnel, et son parcours surprenant était aussi parmi ce qui lui a permis d’atteindre ce classement. Tony Yoka qui fait 2,08 mètres de taille est un boxeur à suivre, ce n’est pas pour rien que ces admirateurs le nomment l’artiste.

Tony Yoka: toutes les informations sur la vie qu’il partage avec une boxeuse

Le sportif a été victime d’un chantage en 2018, le tribunal a jugé que Tony Yoka était innocent dans cette affaire d’adultère. L’histoire remonte à juin 2017 quand le boxeur a rencontré une hôtesse de l’air dans un hôtel de Paris, une rencontre professionnelle selon la star de la boxe. Tony Yoka, comme pour Riyad Mahrez, travaillait pour promouvoir le sport en Afrique. Les chanteurs ont demandé 30 000 euros au boxeur, une somme pour ne pas vendre les informations à la presse people concernant sa rencontre avec l’hôtesse de l’air.

Une autre affaire, quand le boxeur était suspendu après s’être abstenu des contrôles anti-dopage, liait Tony Yoka et Booba. Cela tourne autour du combat opposant Tony Yoka et Tyrone Spong, le rappeur est un membre de l’équipe de Spong, et les rumeurs laissaient dire que notre champion olympique a refusé de s’opposer au boxeur néerlandais. Tony Yoka qui a un salaire d'environ 2 millions d'euros par an a démenti cette information, lui qui préparait son retour au ring après la suspension.

Depuis 2017, le boxeur est officiellement en relation avec Estelle Mossely, également champion des Jeux Olympiques de Rio et détenteur d’une ceinture mondiale. En 2015, les deux avaient une souscription pour la famille d'Alexis Vastine, le boxeur décédé lors d’un accident et dont la mort avait touché Tony Yoka qui s’entraînait avec le défunt. Le couple vit aujourd’hui dans leur maison de Champigny, dans le Val-de-Marn, et voici quelques informations que vous ne connaissez probablement pas sur la vie qui lie le boxeur avec sa femme.

Tony Yoka et Estelle Mossely est un couple de boxeurs. Le boxeur et sa femme sont les champions olympiques des mêmes jeux. Tony Yoka et sa femme ont eu un premier enfant qu’ils ont nommé Ali. Le couple s’est séparé pour une courte durée avant de revenir ensemble. Les deux donnent naissance à un deuxième enfant nommé Magomed. Le couple donne plus d’importance à sa vie de famille qu’au sport pratiqué. Tony Yoka est un gentleman qui aide sa femme dans toutes les tâches. Le boxeur connaît Estelle Mossely depuis 2010 et ils se sont mariés en 2017. Le boxeur s’inspire de grandes légendes comme Mike Tyson et Holyfield.

