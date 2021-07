Badr Hari: âge, taille, biographie d’un combattant hors pair

Le plus grand joueur de tous les temps en kickboxing, Badr Hari, a été honorablement salué par le roi du Maroc, son deuxième pays, en 2009, à l’âge de 24 ans, pour ses réalisations et ses grands accomplissements sportifs. Très jeune, l’homme aux allures d’un guerrier avait remporté des titres à gauche et à droite, comme notamment, le championnat de muay thaï aux Pays-Bas, avec 57 victoires dont 44 par KO. Qui est Badr Hari et comment a-t-il réussi à être parmi les plus grands noms de l’histoire de sa discipline? Toutes les réponses et d’autres informations sont à trouver dans la suite de notre portrait de ce combattant unique.

Badr Hari après avoir reçu un carton jaune lors de la finale du K-1 World GP 2008 à la Yokohama Arena, le 6 décembre 2008. Photo: Etsuo Hara

Source: Getty Images

Né en 1984 à Amsterdam, le Golden Boy du heavyweight a gagné 106 sur les 122 combats auxquels il a participé. Une carrière pleine de grandes réalisations, il pratique le kickboxing d'une manière professionnelle depuis 2000. Grâce aux points forts de sa technique qui est centrée sur le jeu de jambes, et avec une intelligence qui lui permet de voir rapidement les points faibles de ses adversaires, Badr Hari inscrit son nom parmi les figures les plus glorieuses dans le sport, notamment du kickboxing et des sports de combat.

Présentation de Badr Hari

Nom complet: Badr-Eddine El Houari

Badr-Eddine El Houari Surnoms : Badr Hari, Golden Boy, Bad Boy

: Badr Hari, Golden Boy, Bad Boy Genre : homme

: homme Date de naissance: 8 décembre 1984

8 décembre 1984 Signe astrologique: Sagittaire

Sagittaire Âge: 36 ans

36 ans Lieu de naissance: Amsterdam, Pays-Bas

Amsterdam, Pays-Bas Nationalité: néerlandais, marocain

néerlandais, marocain Taille: 1,98 m

1,98 m Compagne: Estelle Cruyff, Daphné Romani

Estelle Cruyff, Daphné Romani Profession: athlète, combattant, kickboxeur

athlète, combattant, kickboxeur Années d’activité: depuis 2000

depuis 2000 Grands titres: WPKL champion des Pays-Bas, champion du monde poids-lourd

Badr Hari: débuts, origines, et caractère du champion mondial

Le jeune garçon était souvent intimidé par les enfants de son âge à l’école. Ce harcèlement se poursuit, et Badr Hari revient un jour chez lui avec une dent qui manque, il aura 7 ans quand son père décide de l’inscrire dans un club de kickboxing. Le papa est originaire de la région d’Agadir, au sud du Maroc, le fils qui est de la même génération que Davido est né à Amsterdam mais garde de fortes liaisons avec le pays nord-africain.

Rico Verhoeven et Badr Hari s'affrontent avant le match revanche lors de l'événement de kick boxing Glory Collision 2 à Utrecht. Photo: Erwin Spek

Source: Getty Images

Instruit par un ancien champion de kickboxing, Badr Hari apprend très vite à se défendre, et ira encore plus loin en maîtrisant cet art martial qui fera, par la suite, sa plus grande passion. Le jeune garçon décide de quitter l’école pour se consacrer à ce sport de combat auquel il s'attache rapidement, une nouvelle discipline que Badr Hari ne va plus jamais laisser. Adolescent, il approfondie ses intérêts pour les sports de combats, et notamment pour le muay thaï dont il remporte le championnat aux Pays-Bas avec 44 victoires par KO, sur 60 combats au total.

Badr Hari est connu pour l'intelligence sur le ring qui lui a permis d’accumuler de nombreuses victoires, mais il est utile d’indiquer aussi que le champion aime toujours défendre ce qu’il représente, à savoir, son image et son pays. En dehors du ring, le Bad Boy est aussi effrayant. Il aura pour cela des problèmes judiciaires, Badr Hari s'était, entre autre, permis de battre le millionnaire Koen Everink quand ce dernier a fait un commentaire sur sa petite amie.

Badr Hari faisant face à neuf accusations criminelles, huit crimes de violence et une infraction émouvante, arrive au tribunal d'Amsterdam, le 10 octobre 2013. Photo: Marcel Antonisse

Source: Getty Images

Badr Hari: carrière, K-1 championship et l’occasion d’une ultime revanche

Sa carrière professionnelle débute en 2000, et sa défaite dans son premier combat officiel ne l’a pas empêché de poursuivre pour battre plusieurs records à un niveau local et mondial. Pour le combattant, comme ce qui a été le cas de Denitsa Ikonomova, le courage et la volonté étaient nécessaires. Son maître, Thom Harinck, avait décrit le combattant comme une chimère composée des meilleurs points forts de plusieurs talents dans le monde du combat et des arts martiaux. Badr Hari a été, à 17 ans, déjà comparé à des grands noms comme Peter Aerts.

En 2003, dans le cadre du prestigieux K-1, Badr Hari a également connu une défaite lors de son premier combat. Mais en affrontant un géant comme Alexey Ignashov, le jeune homme de 19 ans avait fait l’un de ses matchs les plus marquants. Sa défaite par KO technique au troisième round, après avoir fait preuve d’une grande résistance et d’une intelligence impressionnante, avait attiré l’attention des spectateurs et des organisateurs à titre égal.

Badr Hari prend un selfie avec ses trois filles. Photo: @BadrHariOfficial

Source: Instagram

Quatre années plus tard, Badr Hari joue pour la ceinture du poids-lourd contre Yusuke Fujimoto. La première K-1 Heavyweight Title Match s’est tenue le 28 avril 2007 à Hawaii, et le combat avait duré seulement 56 secondes. En moins d’une minute, Badr Hari élimine son adversaire par KO et remporte la première ceinture du K-1 poids-lourd. Par la suite, le combattant aura l’occasion de prendre sa revanche contre Peter Graham contre lequel il avait perdu par KO un peu plus d’une année auparavant. Un autre combat, opposant Badr Hari et Patrice Quarteron, était également parmi les points marquant du palmarès du champion.

Badr Hari: vie privée, amitiés et sa courte disparition de la scène

Badr Hari et Daphne Romani se sont mariés en 2016, ils étaient ensemble 5 ans avant cela. Après un moment de séparation, sa femme et lui décident de s’unir à nouveau, et de leur idylle vont naître 5 enfants dont deux jumeaux, appelés Amber-may, Houda, Aïcha, puis Nora et Ayden. Le combattant champion du monde, Badr Hari, qui fait 1,98 m de taille, était également en relation avec Estelle Cruyff qui est la nièce de Johan Cruijff, le grand footballeur néerlandais ayant également beaucoup donné dans le milieu sportif.

Père de trois enfants, Badr Hari avait disparu pour un moment avant de revenir en force dans le ring. Il signe avec Glory, une promotion internationale de kickboxing fondée en 2012, puis il enchaîne avec plusieurs combats. Badr Hari aura une blessure aux ligaments en 2019, plus de peur que de mal, ses admirateurs ont pourtant été bien inquiets. L’affaire entre Badr Hari et Booba a fait surface pendant ce temps, des rumeurs attendaient un clash de la part du rappeur envers Badr Hari et ses origines.

Badr Hari vs Hesdy Gerges pendant le match à l'Ahoy, le 3 mars 2018 à Rotterdam. Photo: Erwin Spek

Source: Getty Images

Grâce à sa gloire, Badr Hari se fait des amis un peu partout, ainsi que de potentiels ennemis. Cristiano Ronaldo est l’un des amis de Badr Hari, ce dernier qui aime défendre ce qui est sacré pour lui, comme l’image de son pays d’origine, est un grand ambassadeur de tout ce qu’il aime représenter. Il a été derrière la bonne relation du footballeur portugais avec le Maroc, il a également été derrière la conversion de son ex-compagne, Estelle Cruyff, à l’islam.

Source: Legit